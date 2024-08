MG 3 Hybrid+ เปิดราคา 559,900 บาท แค่ 1,000 คันแรกเท่านั้น

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เปิดตัว ALL NEW MG3HYBRID+ โดยรถรุ่นนี้ถือเป็นโกลบอลโมเดลรุ่นที่ 2 จากไลน์การผลิตในประเทศไทยนายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ALL NEW MG3 HYBRID+ ถูกวางให้เป็นหนึ่งในโมเดลยุทธศาสตร์ (Strategic Model) ประจำปีนี้ของ เอ็มจี ในการบุกและปลุกตลาด B-Segment ในเมืองไทย โดยรถรุ่นใหม่นี้จะเจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาความสมดุลระหว่างความประหยัดและสมรรถนะที่ทรงประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่เข้าถึงและเป็นเจ้าของได้ง่ายทั้งนี้ ALL NEW MG3 HYBRID+ พร้อมขุมพลังไฮบริด HYBRID+ ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน และมอเตอร์ไฟฟ้า น้ำมันหนึ่งถังวิ่งได้ไกลกว่า 800 กิโลเมตร อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลาเพียง 8 วินาทีที่พิเศษสุดคือ ช่วงเปิดตัว 1,000 คันแรก กำหนดราคาเอาไว้อย่างเร้าใจ กล่าวคือALL NEW MG3 HYBRID+ รุ่น D ราคาช่วงแนะนำ 559,900 บาท (ราคาปกติ 579,900 บาท)ALL NEW MG3 HYBRID+ รุ่น X ราคาช่วงแนะนำ 599,900 บาท (ราคาปกติ 619,900 บาท)