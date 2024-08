สงครามกลางเมืองอังกฤษ (2) จตุสมรภูมิที่กำหนดเส้นทางประวัติศาสตร์ารเมืองของอังกฤษ / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

การปะทะครั้งแรกของความขัดแย้งภายในประเทศอังกฤษเกิดขึ้นที่สมรภูมิเอดจ์ฮิลล์ (Edgehill) ในเดือนตุลาคม 1642 ที่บริเวณทุ่งหญ้าใกล้หมู่บ้านแอดจ์ฮิลล์ ในเขตวอร์วิคเชียร์กองทัพทั้งสองฝ่ายมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยแต่ละฝ่ายมีทหารประมาณ 12,000-15,000 นาย ฝ่ายรอยัลลิสต์มีความได้เปรียบในด้านกองกำลังทหารม้า ในขณะที่ฝ่ายรัฐสภามีปืนใหญ่ที่เหนือกว่า กองทัพของฝ่ายราชวงศ์ที่ประดับประดาด้วยเครื่องแต่งกายอันหรูหราแสดงถึงอภิสิทธิ์ของชนชั้นสูง ได้เผชิญหน้ากับกองกำลังฝ่ายรัฐสภาที่แต่งกายเรียบง่ายกว่าแต่มีระเบียบวินัยมากกว่าอากาศในฤดูใบไม้ร่วงเย็นยะเยือกและหนักอึ้งด้วยลางร้าย ขณะที่กองทัพสองฝ่ายเผชิญหน้ากันบนทุ่งลอนลาดใกล้เอดจ์ฮิลล์ โครงสร้างของสังคมอังกฤษกำลังจะถูกฉีกทึ้งออกจากกัน การสู้รบเริ่มขึ้นในช่วงบ่าย โดยเริ่มจากการปะทะกันของทหารม้าทั้งสองฝ่าย ตามด้วยการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างกองทหารราบ การสู้รบดำเนินไปจนถึงค่ำ โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีช่วงเวลาที่ได้เปรียบและเสียเปรียบสลับกันไปเมื่อทหารม้าฝ่ายรอยัลลิสต์เริ่มบุก เสียงกีบม้ากระหึ่มข้ามพื้นโคลน ทหารปืนฝ่ายรัฐสภาเตรียมพร้อม นิ้วสั่นระริกอยู่บนไกปืน ทันใดนั้น อากาศก็ระเบิดด้วยเสียงปืนที่ดังกึกก้อง และกลิ่นดินปืนที่แสบจมูก ผู้คนล้มลงพร้อมเสียงกรีดร้อง ร่างกายถูกฉีกขาดด้วยลูกตะกั่วและสะเก็ดระเบิด ม้าสะดุดและทรุดลงกับพื้น ทับร่างของผู้ขี่ใต้น้ำหนักมหาศาลของมัน สนามรบกลายเป็นภาพนรกของความโกลาหลและการสังหารหมู่อย่างรวดเร็วเมื่อค่ำคืนมาเยือน สนามรบถูกส่องสว่างด้วยเกวียนที่ถูกเผาและชนวนปืนใหญ่ที่ลุกไหม้ ในแสงนรกนั้น ผู้รอดชีวิตเดินโซเซท่ามกลางซากศพของทั้งเพื่อนและศัตรู ทุ่งหญ้าสีเขียวได้เปลี่ยนเป็นภาพอันน่าสยดสยองของร่างกายที่ถูกทำลาย แขนขาที่ถูกตัดขาด และแอ่งเลือดที่กำลังแข็งตัว เมื่อยามอรุณมาเยือน ฝูงนกกินศพก็โฉบลงมายังซากศพ กลิ่นความตายลอยอวลหนักอึ้งในอากาศ เป็นลางร้ายของสงครามอันยาวนานและโหดร้ายที่กำลังจะมาถึง สงครามแอดจ์ฮิลล์ได้เปิดบาดแผลในหัวใจของอังกฤษที่ไม่อาจเยียวยาได้โดยง่ายผลของสงครามไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจน ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างชัยชนะ ฝ่ายรัฐสภายังคงยึดครองลอนดอนไว้ได้ แต่ฝ่ายรอยัลลิสต์ก็สามารถเคลื่อนทัพเข้าใกล้เมืองหลวงได้มากขึ้นผลที่ไม่ชัดเจนของการสู้รบที่เอดจ์ฮิลล์เป็นเหมือนประกายไฟที่จุดระเบิดกล่องดินปืนของอังกฤษ เป็นการปูทางสำหรับสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อและขมขื่นยิ่งขึ้น การสู้รบครั้งนี้ไม่ได้แก้ไขอะไรเลย แต่มันได้นิยามทุกอย่างใหม่ เปลี่ยนจากการต่อต้านเฉพาะกิจไปสู่ความขัดแย้งระดับชาติที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในช่วงสองปีต่อมา สงครามได้แพร่กระจายไปทั่วอาณาจักร ครอบคลุมอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ไว้ในความปั่นป่วน พันธมิตรของฝ่ายรัฐสภากับสกอตแลนด์ได้ทำพันธสัญญาและสมาพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ (Solemn League and Covenant) ซึ่งเป็นการเพิ่มมิติทางศาสนาและการเมืองที่สำคัญ และเป็นการกำหนดเวทีสู้รบในการเผชิญหน้าครั้งที่สองที่(Marston Moor)การยุทธที่มาร์สตันมัวร์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 1644 เป็นการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างอุดมการณ์และความทะเยอทะยานที่ปรับเปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์อังกฤษ มันไม่ใช่เพียงแค่การสู้รบ หากแต่เป็นบทเพลงอันโหดร้ายของการปะทะกันระหว่างดาบและความเชื่ออันแรงกล้า ที่เกิดขึ้นบนทุ่งหญ้าของยอร์กเชียร์ กองกำลังฝ่ายกษัตริย์นิยมนำโดยด้านฝ่ายรัฐสภานำโดยการเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นการทดสอบกำลังทางทหาร แต่ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายรัฐสภาในหลาย ๆ มิติ การศึกที่มาร์สตันมัวร์เป็นจุดสูงสุดของโศกนาฏกรรม โดยมีสนามรบเป็นเวทีที่ชะตากรรมของประเทศ ฝ่ายกษัตริย์นิยมพร้อมด้วยผู้นำอย่างเข้าสู่สนามรบด้วยความหยิ่งผยองของราชสีห์ที่ไม่เคยรู้จักความพ่ายแพ้เมื่อการสู้รบดำเนินไป ทุ่งหญ้ากลายเป็นเบ้าหลอม ผู้คนและม้าถูกกลืนกินในความโกลาหลและเลือด การโจมตีของฝ่ายกษัตริย์นิยม แม้จะรุนแรงในตอนแรก แต่ก็ถูกต้านทานอย่างดุเดือด กองทหารม้าของครอมเวลล์ ราวกับพายุที่โถมลงมาจากสวรรค์ ทะลวงแนวของรูเพิร์ตด้วยประสิทธิภาพที่น่าสะพรึงกลัว ทุ่งหญ้าเองดูเหมือนจะเป็นใจให้นักรบฝ่ายรัฐสภาต่อต้านฝ่ายภูมิประเทศที่ขรุขระทำลายรูปแบบการจัดทัพของฝ่ายกษัตริย์นิยม และเปลี่ยนสิ่งที่ควรจะเป็นการโจมตีที่เด็ดขาดให้กลายเป็นการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดอย่างไร้ทิศทางในภายหลัง สนามรบกลายเป็นภาพอันน่าสยดสยองของความตายและความพ่ายแพ้ ทหารฝ่ายกษัตริย์นิยมกว่า 4,000 นายนอนตายอย่างน่าอนาถ ความหวังในชัยชนะของพวกเขาถูกบดขยี้ใต้รองเท้าบู๊ตของฝ่ายรัฐสภา ฝ่ายกษัตริย์นิยมที่เคยทรงพลังและดูเหมือนจะหยุดยั้งไม่ได้ บัดนี้ตกอยู่ในสถานะป้องกันตัว ภาพลักษณ์แห่งความไม่มีวันพ่ายแพ้แตกสลายลง ชัยชนะของฝ่ายรัฐสภาที่มาร์สตันมัวร์มีความหมายมากกว่าแค่ชัยชนะทางทหาร แต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงกระแส การยุทธครั้งนี้บ่งบอกถึงการตกต่ำของฝ่ายกษัตริย์นิยมและการเรืองอำนาจของฝ่ายรัฐสภา โดยมีครอมเวลล์ปรากฏตัวเป็นบุคคลสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตภายใต้ระบอบสาธารณรัฐการยุทธที่มาร์สตันมัวร์จึงไม่ใช่เพียงแค่การปะทะกันทางอาวุธ แต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ จุดหมุนที่ชะตากรรมของสงครามกลางเมืองอังกฤษเปลี่ยนไป และยังเป็นการเตือนใจอันโหดร้ายและนองเลือดว่า การต่อสู้เพื่ออำนาจนั้นมักไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในอาคารห้องโถงแห่งอำนาจเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นบนทุ่งร้างที่มีลมพัดแรงซึ่งผู้คนสละชีวิตเพื่ออุดมการณ์ที่พวกเขาแทบไม่เข้าใจอย่างไรก็ตาม แม้ว่ามาร์สตันมัวร์จะเปลี่ยนดุลอำนาจให้เอนเอียงไปทางรัฐสภามากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ยุติความขัดแย้งทันที ฝ่ายรอยัลลิสต์พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาดื้อรั้น ยึดติดกับโชคชะตาที่ลดน้อยลงของพวกเขาอย่างหนักแน่น เปลวเพลิงของสงครามยังคงคุกรุ่นต่อไปอีกหลายปี โดยมีเชื้อเพลิงจากความไม่ยอมแพ้ของฝ่ายรอยัลลิสต์และการก่อตัวของพลังทางการเมืองและพวกศาสนาที่หัวรุนแรงปีถัดมา การสู้รบอันดุเดือดครั้งที่สามเกิดขึ้นที่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 1645 การศึกในสมรภูมินี้เป็นการโจมตีครั้งสำคัญที่ทำลายฝ่ายกษัตริย์นิยมอย่างราบคาบ กองทัพของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจและความภาคภูมิใจของชนชั้นสูง ถูกทำลายจนเกินเยียวยาโดยกองกำลังฝ่ายรัฐสภาภายใต้การนำของเซอร์โทมัส แฟร์แฟกซ์ และโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ สนามรบแห่งเนสบี ที่ซ่อนตัวอยู่ในเนินเขาลอนลาดของนอร์ทแฮมป์ตันเชียร์ กลายเป็นสนามรบที่ชะตากรรมของอังกฤษถูกหล่อหลอมอย่างไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 นำกองทัพด้วยความมุ่งมั่นอย่างดื้อรั้น คล้ายกับกัปตันเรือที่พุ่งตรงเข้าสู่พายุ โดยหวังอย่างไร้เหตุผลว่าลมจะเปลี่ยนทิศทางมาเป็นใจ กองทัพของพระองค์ซึ่งประกอบด้วยทหารม้าที่จงรักภักดี ยังคงน่าเกรงขาม แต่กำลังสั่นคลอน เหมือนสิงโตที่ถูกไล่ล่าจนมุม ยังอันตราย แต่อ่อนแรงและเหนื่อยล้า ตรงข้ามกับพวกเขา กองทัพฝ่ายรัฐสภา ที่เป็นกองทัพแบบใหม่ และเป็นผลผลิตของนวัตกรรมทางทหารและความกระตือรือร้นทางอุดมการณ์ พร้อมที่จะส่งการโจมตีครั้งสุดท้ายต่อฝ่ายกษัตริย์นิยมการยุทธ์เริ่มต้นด้วยการปะทะกันอย่างดุเดือดของทหารม้า โดยเจ้าชายรูเพิร์ต ผู้บัญชาการฝ่ายกษัตริย์นิยมที่องอาจแต่หุนหันพลันแล่น นำกำลังพลของเขาในการโจมตีอย่างรุนแรงต่อปีกขวาของฝ่ายรัฐสภา เป็นการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญ เป็นความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะโอบล้อมและทำลายล้างศัตรู ทว่า ครอมเวลล์ ผู้นำฝ่ายรัฐสภาที่เป็นยอดนักยุทธศาสตร์ ได้คาดการณ์การเคลื่อนไหวเช่นนี้ไว้แล้ว และตอบโต้ด้วยกองทหารม้าไอรอนไซด์ที่มีระเบียบวินัย ซึ่งสกัดการโจมตีของรูเพิร์ตด้วยความแม่นยำอย่างเยือกเย็น ทหารม้าฝ่ายรัฐสภา ราวกับคลื่นที่ไม่อาจหยุดยั้ง กวาดล้างไปทั่วสนามรบ ตัดผ่านแนวของฝ่ายกษัตริย์นิยมจนแตกกระจายด้วยความรุนแรงอย่างถึงที่สุดในส่วนกลาง ทหารราบปะทะกันในการต่อสู้อย่างโหดร้าย เป็นความขัดแย้งที่บดขยี้ซึ่งผลลัพธ์ถูกกำหนดโดยความกล้าหาญพอ ๆ กับยุทธวิธี ฝ่ายกษัตริย์นิยม แม้จะยึดพื้นที่ไว้ได้ในตอนแรก แต่ไม่นานก็ถูกกลืนกินด้วยระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของกองทัพแบบใหม่ กองทหารราบของฝ่ายกษัตริย์นิยม ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกองกำลังที่น่าภาคภูมิใจ พังทลายภายใต้แรงกดดันที่ไม่หยุดหย่อน ความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเขาสลายไปดุจทรายที่ร่วงผ่านนิ้วมือ พ่ายแพ้อย่างย่อยยับ หนีกระเจิดกระเจิงอย่างไร้ระเบียบ อุดมการณ์ของพวกเขาแตกสลายไปกับทุกย่างก้าวที่ถดถอยผลพวงของการยุทธที่เนสบีเป็นหายนะอย่างยิ่งสำหรับพระเจ้าชาร์ลส์ ฝ่ายรัฐสภายึดขบวนเสบียงของฝ่ายกษัตริย์นิยมได้ ซึ่งไม่เพียงบรรจุเสบียงทางทหาร แต่ยังมีจดหมายส่วนพระองค์ด้วย จดหมายเหล่านี้ ซึ่งเดิมมีไว้เพื่อสื่อสารทางการทูตและยุทธศาสตร์ แต่กลับกลายเป็นการประกาศถึงความไม่ซื่อสัตย์ของชาร์ลส์ต่ออังกฤษอย่างชัดแจ้ง เผยให้เห็นถึงการเจรจาลับของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 กับต่างชาติ และความเต็มใจของพระองค์ที่จะใช้ทหารคาทอลิกชาวไอริชต่อสู้กับประชาชนของพระองค์เองการกระทำเช่นนี้ทำลายความไว้วางใจที่เหลืออยู่ของชาวอังกฤษที่มีต่อกษัตริย์ของพวกเขาให้สูญสลายลงไปจนหมดสิ้นเนสบีจึงเป็นมากกว่าความพ่ายแพ้ทางทหารสำหรับฝ่ายกษัตริย์นิยม แต่ยังเป็นเสียงระฆังแห่งความตายสำหรับอุดมการณ์ของพวกเขา การยุทธ์ครั้งนี้เผยให้เห็นถึงจุดอ่อนที่มีมาแต่กำเนิดของการบัญชาการฝ่ายกษัตริย์นิยม และความแข็งแกร่งที่ไม่อาจต้านทานได้ของความมุ่งมั่นของฝ่ายรัฐสภา พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 ถูกลดสถานะลงเป็นผู้หลบหนี ความฝันของพระองค์เกี่ยวกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แตกสลายลงบนโขดหินอันโหดร้ายแห่งความเป็นจริงทางการเมืองและทหาร ชัยชนะที่เนสบีทำให้มั่นใจได้ว่าอนาคตของอังกฤษจะถูกกำหนดโดยเจตจำนงของสาธารณรัฐที่กำลังเกิดใหม่ ซึ่งถูกหล่อหลอมในเปลวเพลิงแห่งสงครามกลางเมืองฉากสุดท้ายของสงครามกลางเมืองครั้งแรกของอังกฤษ จบลงด้วยซึ่งเป็นบทสุดท้ายของเรื่องราวอันน่าเศร้า เรื่องราวที่ความดื้อรั้นของฝ่ายกษัตริย์นิยมนำไปสู่การล่มสลายของประเทศ ออกซ์ฟอร์ด ซึ่งเป็นเมืองหลวงของฝ่ายกษัตริย์นิยม กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกครองอันยากลำบากของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 เป็นป้อมปราการแห่งความหวังที่กำลังจางหายและพันธมิตรที่ลดน้อยลง การปิดล้อมเองไม่ใช่จุดสูงสุดอันน่าตื่นเต้น แต่เป็นการรัดเชือกรอบคอฝ่ายกษัตริย์นิยมอย่างช้า ๆ และน่าอึดอัด เมื่อกองกำลังฝ่ายรัฐสภาล้อมเมืองอย่างเป็นระบบ บีบคั้นร่องรอยสุดท้ายของการต่อต้านจากฝ่ายกษัตริย์นิยมภายในปี 1646 ออกซฟอร์ดกลายเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการของฝ่ายกษัตริย์นิยม เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยคึกคักด้วยการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ บัดนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นป้อมปราการอันสิ้นหวังต่อต้านการรุกคืบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของกองกำลังรัฐสภา วิทยาลัยต่าง ๆ ของเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเฟื่องฟู บัดนี้กลายเป็นค่ายทหาร และห้องโถงอันศักดิ์สิทธิ์ของมันไม่ได้ก้องกังวานด้วยการโต้เถียงของนักวิชาการอีกต่อไป หากแต่เป็นการประชุมวางแผนสู้สงครามอย่างสิ้นหวังการปิดล้อม ซึ่งเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในเดือนเมษายน 1646 ไม่ได้โดดเด่นด้วยการสู้รบครั้งใหญ่หรือการยืนหยัดอย่างวีรบุรุษ แต่เป็นสงครามแห่งการกัดกร่อนอย่างช้า ๆ ของขวัญกำลังใจและทรัพยากรของฝ่ายกษัตริย์นิยม ฝ่ายรัฐสภา ภายใต้การนำของ เซอร์โทมัส แฟร์แฟกซ์ ใช้กลยุทธ์การปิดล้อมออกซ์ฟอร์ดด้วยวงแหวนเหล็กที่แน่นขึ้นทุกวัน ฝ่ายกษัตริย์นิยม ซึ่งถูกโดดเดี่ยวและมีจำนวนน้อยกว่า ได้แต่มองดูเสบียงของตนลดลงและโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือจางหายไปสู่ความว่างเปล่า ออกซ์ฟอร์ด กลายเป็นกรงขังสำหรับชาร์ลส์ที่เป็นกษัตริย์เพียงในนาม อำนาจของพระองค์ถูกจำกัดอยู่ภายในกำแพงที่กักขังพระองค์จุดจบมาถึงไม่ใช่ด้วยการปะทะครั้งสุดท้ายอย่างท้าทาย แต่ด้วยเสียงครวญคราง ในวันที่ 24 มิถุนายน 1646 ชาร์ลส์หลบหนีออกจากออกซ์ฟอร์ด ปลอมตัวเป็นคนรับใช้ ในความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะแสวงหาที่พักพิงกับกองกำลังสกอตแลนด์ การจากไปของพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งการสิ้นสุดที่แท้จริงของสงครามกลางเมืองครั้งที่หนึ่ง เมื่ออุดมการณ์ของฝ่ายกษัตริย์นิยมที่ครั้งหนึ่งเคยภาคภูมิใจนั้นพังทลายลง ออกซ์ฟอร์ดยอมจำนนในเวลาไม่นานหลังจากนั้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 1646 ผู้ปกป้องเมืองได้รับข้อตกลงอันมีเกียรติจากแฟร์แฟกซ์ ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงการยอมรับของฝ่ายรัฐสภาว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การยึดเมืองได้ แต่อยู่ที่การล่มสลายของการต่อต้านของฝ่ายกษัตริย์นิยมทั่วประเทศการปิดล้อมออกซ์ฟอร์ดจึงเป็นเสมือนภาพย่อของสงครามที่กว้างใหญ่กว่า ความขัดแย้งที่ไม่เพียงแต่เป็นการปะทะทางทหาร แต่เป็นการสิ้นสุดของระบอบกษัตริย์แบบดั้งเดิมของอังกฤษ อันเป็นผลมาจากการคำนวณผิดพลาดอย่างน่าเศร้าของฝ่ายกษัตริย์นิยม การปฏิเสธที่จะประนีประนอมของชาร์ลส์ การพึ่งพาหลักการแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุคที่การต่อต้านแนวคิดเช่นนั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ นำไปสู่การล่มสลายของพระองค์ สงครามที่ฉีกชาติออกเป็นเสี่ยง ๆ จบลงไม่ใช่ด้วยความรุ่งโรจน์อันน่าตื่นเต้น แต่ด้วยกษัตริย์ผู้เหนื่อยล้าและพ่ายแพ้ที่ยอมจำนนต่อกองกำลังที่พระองค์พยายามต่อต้านมาอย่างยาวนานอ้างอิงAntonia Fraser, Cromwell: The Lord Protector (New York: Alfred A. Knopf, 1974), 128.Austin Woolrych, Britain in Revolution: 1625-1660 (Oxford: Oxford University Press, 2002), 341.Blair Worden, The English Civil Wars: 1640-1660 (London: Weidenfeld & Nicolson, 2009), 24.Christopher Hill, God's Englishman: Oliver Cromwell and the English Revolution (London: Weidenfeld & Nicolson, 1970), 83.David Stevenson, The Scottish Revolution 1637-1644 (Newton Abbot: David & Charles, 1973), 45.John Morrill, The Revolt of the Provinces: Conservatives and Radicals in the English Civil War, 1630-1650 (London: Longman, 1987), 67.Plant, David. The Battle of Marston Moor, 1644. British Civil Wars, Commonwealth & Protectorate, 1638-1660. Accessed August 22, 2024. https://bcw-project.org/military/english-civil-war/northern-england/marston-moor.The Battle of Naseby, 1645. British Civil Wars, Commonwealth & Protectorate, 1638-1660. Accessed August 22, 2024. https://bcw-project.org/military/english-civil-war/midlands/naseby.The Siege of Oxford, 1644-1646. British Civil Wars, Commonwealth & Protectorate, 1638-1660. Accessed August 22, 2024. https://bcw-project.org/military/english-civil-war/midlands/siege-of-oxford.