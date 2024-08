ประวัติศาสตร์ย่อของสงครามกลางเมือง (2-3): สงครามกลางเมืองครั้งสุดท้าย และการสถาปนาจักรวรรดิโรมัน / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

สงครามครั้งสุดท้ายของสาธารณรัฐโรมัน ซึ่งครอบคลุมระหว่างปี 44 ถึง 30 ก่อนคริสตศักราช เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงโรมจากสาธารณรัฐเป็นจักรวรรดิ ช่วงเวลานี้มีการต่อสู้ทางทหาร การเคลื่อนไหวทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงพันธมิตรในหมู่ผู้นำที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโรมการลอบสังหาร จูเลียส ซีซาร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 44 ก่อนคริสตศักราช ได้จุดชนวนสงครามครั้งสุดท้าย การตายของซีซาร์สร้างสุญญากาศทางอำนาจและจุดชนวนความขัดแย้งในหมู่พันธมิตรและศัตรูเดิมของเขา ซีซาร์ถูกประกาศให้เป็นเผด็จการตลอดชีวิต ซึ่งทำให้วุฒิสมาชิกหลายคนหวาดกลัวว่าระบอบการปกครองแบบดั้งเดิมของสาธารณรัฐจะสิ้นสุดลง การลอบสังหารของเขามีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสาธารณรัฐ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับทำให้โรมตกอยู่ในความโกลาหลยิ่งขึ้นการตายของซีซาร์สร้างสุญญากาศทางอำนาจ นำไปสู่การต่อสู้ระหว่างผู้ลอบสังหาร (บรูตุส, และแคสเซียส) ที่สนับสนุนสาธารณรัฐ และผู้ภักดีต่อซีซาร์ ซึ่งนำโดย ออกเตเวียน, มาร์ค แอนโทนี, และเลพิดัส บุคคลทั้งสามก่อตั้งพันธมิตรไตรภาคีที่สองในปี 43 ก่อนคริสตศักราช พันธมิตรไตรภาคีเป็นสถาบันที่ถูกกฎหมายซึ่งมอบอำนาจพิเศษให้กับบุคคลทั้งสามนี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับรัฐโรมันและเอาชนะศัตรูร่วมกันของพวกเขาพันธมิตรไตรภาคีที่สองถูกก่อตั้งผ่านที่ผ่านโดยวุฒิสภาโรมันในเดือนพฤศจิกายน 43 ก่อนคริสตศักราช กฎหมายนี้มอบอำนาจเด็ดขาดให้กับออกเตเวียน, แอนโทนี, และเลพิดัสเป็นเวลาห้าปี ซึ่งส่งผลให้การทำงานตามปกติของรัฐบาลสาธารณรัฐถูกระงับไว้ แตกต่างจากพันธมิตรไตรภาคีที่หนึ่งซึ่งเป็นการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการระหว่างซีซาร์, ปอมปีย์, และกราสซัส พันธมิตรไตรภาคีที่สองเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย วัตถุประสงค์หลักของพันธมิตรไตรภาคีคือการรวบรวมอำนาจและกำจัดศัตรูทางการเมือง โดยเฉพาะผู้ลอบสังหารจูเลียส ซีซาร์ปฏิบัติการแรกของพันธมิตรไตรภาคีคือการออกหมายกำจัดศัตรูทางการเมือง ซึ่งเป็นการกวาดล้างทางการเมืองที่มุ่งกำจัดศัตรูของพวกเขา ซึ่งส่งผลให้มีการประหารชีวิตและยึดทรัพย์สินของวุฒิสมาชิกและขุนนางหลายคนที่ต่อต้านพวกเขา เหยื่อที่มีชื่อเสียงรวมถึงซิเซโร ผู้สนับสนุนสาธารณรัฐอย่างแรงกล้าด้วยขณะที่พันธมิตรใกล้ชิดของซีซาร์อย่างมาร์คแอนโทนีเริ่มจัดการกับผู้ที่ต่อต้านอำนาจ ในช่วงเวลาที่วิกฤตนี้เองนักพูดและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรมัน ได้ยืนขึ้นพูดต่อต้านแอนโทนี ในชุดสุนทรพจน์ของเขาที่รู้จักกันในชื่อซิเซโรประณามแอนโทนีว่าเป็นภัยคุกคามต่อ ต้องการล้มล้างสาธารณรัฐ และแอนโทนีโต้ตอบอย่างดุเดือดต่อคำพูดของซิเซโร โดยกล่าวหาว่าซิเซโรเป็นคนโอ้อวดและไม่ภักดีต่อหน่วยงานของรัฐ เขาแสดงความไม่พอใจต่อการเปรียบเทียบเขากับมาร์คุส แอนโทนีแย้งว่าแผนการของเขาก็เพื่อรักษาความยิ่งใหญ่และความมั่นคงของโรมไว้ต่างหากต่อมาในปี 43 ก่อนคริสตกาล ซิเซโร ถูกฆ่าตายตามคำสั่งของแอนโทนี ศีรษะและมือของซิเซโรถูกตัดและนำไปแสดงบนแท่นกล่าวสุนทรพจน์ในฟอรัม เป็นการเตือนอย่างน่าสยดสยองถึงชะตากรรมของผู้ที่ขัดขวางอำนาจใหม่การตายของซิเซโรไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดยุคแห่งการพูดอย่างเสรีในโรม การออกหมายกำจัดได้ปิดปากเสียงที่ดังที่สุดของสาธารณรัฐ และเปิดทางไปสู่ยุคใหม่ที่อำนาจมาจากดาบมากกว่าคำพูด แต่สุนทรพจน์ "ฟิลิปปิก" ของเขาก็ยังคงได้รับการจดจำว่าเป็นหนึ่งในคำปราศรัยอันทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ตะวันตกต่อมาฝ่ายพันธมิตรไตรภาคีได้เปิดฉากสงครามกับกองกำลังฝ่ายสนับสนุนสาธารณรัฐที่นำโดยบรูตุสและแคสเซียส ที่ลอบสังหารซีซ่าร์ การปะทะระหว่างกองทัพทั้งสองเกิดขึ้นที่เมืองฟิลิปปี ในปี 42 ก่อนคริสตศักราช กองทัพของแคสเซียสได้โรมรันกับกองทัพของแอนโทนี และประสบความพ่ายแพ้ ขณะที่กองทัพของบรูตุสประสบความสำเร็จในการตีโต้กองทัพของออกเตเวียนอย่างไรก็ตาม การสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้แคสเซียสเชื่อว่าบรูตุสพ่ายแพ้ เขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย หลังจากการตายของแคสเซียส บรูตุสจึงเป็นผู้นำกองทัพฝ่ายสาธารณรัฐที่เหลืออยู่เพียงผู้เดียว กองทัพของแอนโทนีและออกเตเวียนได้โอกาส จึงรวมกำลังกันโจมตีกองทัพของบรูตุสอย่างรุนแรง ทำให้บรูตุสพ่ายแพ้และได้ฆ่าตัวตายเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมการพ่ายแพ้ของกองทัพฝ่ายสนับสนุนสาธารณรัฐที่ฟิลิปปีทำให้พันธมิตรไตรภาคีที่สองสามารถรวบรวมอำนาจและควบคุมรัฐโรมันได้อย่างมั่นคง การตายของบรูตุสและแคสเซียสทำให้ไม่มีผู้นำที่มีอิทธิพลในการสนับสนุนระบบสาธารณรัฐอีกต่อไป การปกครองโดยพันธมิตรไตรภาคีและการขึ้นมาของออกเตเวียนในภายหลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโรมจากสาธารณรัฐไปเป็นจักรวรรดิหลังจากชัยชนะ พันธมิตรไตรภาคีได้แบ่งเขตแดนโรมันกันเองเพื่อปกครอง แอนโทนีปกครองจังหวัดตะวันออก ออกเตเวียนปกครองจังหวัดตะวันตก และเลพิดัสปกครองแอฟริกาแม้จะร่วมมือกันในตอนแรก แต่ความสัมพันธ์ภายในพันธมิตรไตรภาคีก็เริ่มเสื่อมลง เพราะความทะเยอทะยานของแต่ละคนและความไม่ไว้วางใจกัน ต่อมาเลพิดัสถูกปลดออกจากอำนาจโดยออกเตเวียนและแอนโทนี และถูกเนรเทศอย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดระหว่างออกเตเวียนและแอนโทนีก็เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความสัมพันธ์ระหว่างแอนโทนีกับคลีโอพัตรา ราชินีแห่งอียิปต์ ความสัมพันธ์นี้ทำให้ชาวโรมันหลายคนไม่พอใจและเปิดทางให้ออกเตเวียนมีโอกาสที่จะกล่าวหาว่าแอนโทนีทรยศต่อโรม และสงครามกลางเมืองครั้งสุดท้ายกำลังย่างกรายเข้ามาการต่อสู้เป็นไปอย่างวุ่นวายและดุเดือด ในช่วงแรกแอนโทนีได้เปรียบ ทั้งสองฝ่ายปะทะกันใกล้ปากอ่าวแอมบราซีน เรือใหญ่ของแอนโทนีพยายามใช้ขนาดและอำนาจในการยิงเพื่อบดขยี้เรือรบของศัตรูที่มีขนาดเล็กกว่า แต่ อากริปปา ผู้บัญชาการกองทัพเรือของออกเตเวียน ใช้กลยุทธ์ที่เหนือชั้นโดยใช้ความคล่องตัวของเรือรบของเขาในการล้อม และโจมตีกองกำลังของแอนโทนี กลยุทธ์นี้ทำให้ข้อได้เปรียบของเรือใหญ่ของแอนโทนีเป็นหมันในขณะที่การรบยังคงดำเนินไป คลีโอพัตราเริ่มกลัวว่าจะถูกจับกุม จึงสั่งให้กองเรือของเธอบุกทะลวงแนวศัตรูและหลบหนี การหลบหนีของคลีโอพัตราทำให้เกิดความสับสนและท้อแท้ในหมู่กองทัพของแอนโทนี เมื่อเห็นการหลบหนีของคลีโอพัตรา แอนโทนีจึงได้ตัดสินใจละทิ้งการรบและตามเธอไป ทิ้งให้ทหารของเขาถูกล้อมและทำลายล้างการรบจบลงด้วยชัยชนะที่เด็ดขาดของออกเตเวียน กองกำลังที่เหลือของแอนโทนีและคลีโอพัตราถูกทำลายหรือจับกุม การพ่ายแพ้ที่แอ็กเทียมทำให้ความหวังของแอนโทนีและคลีโอพัตราในการท้าทายอำนาจของออกเตเวียนสิ้นสุดลง หลังจากการรบ แอนโทนีและคลีโอพัตราถอยกลับไปที่อเล็กซานเดรีย ในเดือนสิงหาคม 30 ก่อนคริสตศักราช เมื่อกองกำลังของออกเตเวียนเข้ามาใกล้ ทั้งคู่ได้เลือกที่จะฆ่าตัวตายแทนที่จะยอมถูกจับกุมการตายของแอนโทนีและคลีโอพัตราทำให้ออกเตเวียนไม่มีคู่แข่งที่มีความสำคัญ เขากลับไปยังโรม และวุฒิสภาได้มอบตำแหน่งออกัสตุส หรือ ผู้ยิ่งใหญ่แก่เขา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมัน ออกเตเวียนค่อย ๆ รื้อถอนโครงสร้างการเมืองที่เหลือของสาธารณรัฐ รวบรวมอำนาจและเปลี่ยนรัฐให้เป็นราชาธิปไตยในทางปฏิบัติภายใต้การควบคุมของเขาสำหรับบทเรียนของสงครามกลางเมืองของสาธารณรัฐโรมันมีดังนี้4. อำนาจของกองทัพประจำการ: ความจงรักภักดีของกองทหารต่อแม่ทัพของพวกเขา แทนที่จะเป็นต่อรัฐ เป็นปัจจัยสำคัญในสงคราม สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่กองทัพประจำการอาจก่อให้เกิดต่อการปกครองโดยพลเรือนหากไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม5. ผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงของสงคราม: สงครามเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง สังคม และบทบาทของโรมในโลกอย่างพื้นฐาน นำไปสู่ยุคจักรวรรดิ สงครามครั้งใหญ่สามารถมีผลกระทบอย่างกว้างขวางและยาวนานที่เปลี่ยนแปลงสังคมอ้างอิงCassius Dio. “Roman History”. 