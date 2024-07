ฮอนด้าเปิดตัว FORZA350 - Scoopy Hello Kitty

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ -ท่ามกลางตลาดรถจักรยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและท่ามกลางสถานการณ์ตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในครึ่งปีแรกจะชะลอตัวและมีความต้องการในตลาดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์เอ.ที. 2 รุ่นใหม่ นำโดยตามด้วยรถแฟชั่นเอ.ที.ที่มาพร้อมกับลายคาแรกเตอร์สุดน่ารักอย่าง’ ฉลองครบรอบ 50 ปี ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คันเท่านั้นสำหรับ ‘New Honda FORZA350’ ครั้งนี้มาพร้อมดีไซน์พรีเมียมสปอร์ตในคอนเซปต์ ‘BEYOND THE EXCEPTIONAL เหนือกว่า...ทุกความเป็นที่สุด’ โดดเด่นด้วยหน้าจอแสดงผล TFT ใหม่ ขนาด 5 นิ้ว แสดงผลทุกข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนชัดเจน รวมถึงการแสดงผลระบบ HSTC (Honda Selectable Torque Control) ระบบตรวจจับและควบคุมล้อหน้า-ล้อหลังให้สัมพันธ์กัน ป้องกันรถเสียการทรงตัว ปลอดภัยในทุกการขับขี่ พร้อมเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Honda RoadSync เทคโนโลยีอัจฉริยะจากฮอนด้าที่ควบคุมการทำงานด้วยเสียงโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน ในการรับสายโทรเข้า-โทรออก, ระบบนำทาง, แอปพลิเคชันเพลง และประวัติการเดินทาง พร้อมควบคุมผ่านปุ่มคอนโทรลเลอร์ดีไซน์ใหม่ในแบบมัลติฟังก์ชันสั่งการได้หลากหลายในทุกสถานการณ์เสริมความพรีเมียมเหนือระดับด้วยกระจกบังลมหน้าระบบไฟฟ้าที่ปรับความสูงได้ถึง 180 มิลลิเมตร พร้อมกับ LARGE U-BOX กล่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่ใส่หมวกนิรภัยได้สองใบพร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และที่สุดแห่งขุมพลังความแรงด้วยเครื่องยนต์ eSP+ 4 วาล์ว 330 ซีซี. ให้สมรรถนะที่แรงขึ้น ลื่นขึ้น ขับขี่นุ่มนวล ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่ คอนโทรลได้เหนือชั้น ด้วยระบบเบรก ABS ที่มาพร้อมจานเบรกขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงโช้กอัพหลังที่ปรับพรีโหลดได้ 5 ระดับรองรับการใช้งานได้ลงตัวทุกสภาพถนนNew Honda FORZA350 รุ่น RoadSync มีวางจำหน่ายทั้งหมด 4 เฉดสี ได้แก่ สีแดง-ดำ ใหม่ SUNSTORM RED, สีขาว-ดำ ใหม่ STELLAR WHITE, สีเทา-ดำ METEOR GRAY และ สีดำ COSMIC BLACK ราคาแนะนำที่ 183,000 บาทนอกจากนี้ ฮอนด้ายังได้นำเสนอ Special Edition จากสำนักแต่ง H2C by Honda ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในสไตล์ทัวร์ริ่งในคอนเซปต์ ‘THE JOURNEY TO BEYOND’ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสุดพิเศษดีไซน์โดดเด่น มอบสมรรถนะเกินคลาสไปอีกขั้น ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 350 คัน ราคาแนะนำที่ 197,900 บาท โดยทั้ง 2 รุ่น เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศ หรือจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 30 กันยายน 2567 ติดตามได้ที่ทางหน้าเพจ เฟซบุ๊กรถจักรยานยนต์ฮอนด้าขณะที่ Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition ผลิตและวางจำหน่ายเพียง 2,000 คันเท่านั้น ในราคาแนะนำ 57,900 บาท มาพร้อมกับพรีเมียมบอกซ์เซ็ตสำหรับแฟน Hello Kitty ได้แก่ เซ็ตกุญแจรีโมตอัจฉริยะในเคสสุดน่ารักจาก Scoopy Hello Kitty รวมถึง Hello Kitty Helmet หมวกกันน็อคดีไซน์สุดคิวท์ และผ้าพันคอลาย Hello Kitty ไอเทมแฟชั่นเพิ่มความน่ารักไม่ซ้ำใคร เริ่มวางจำหน่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศ