อำนาจในมุมมองนักปราชญ์: เจมส์ ซี. สก็อตต์ – การต่อต้านในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ซ่อนเร้น และการส่งเสียงของผู้ด้อยอำนาจ / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

หลังจากเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอำนาจมาหลายเดือน ผมคิดว่าถึงเวลาที่จบเรื่องราวของอำนาจในมุมมองนักปราชญ์ไว้ที่ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ทางอำนาจ บทบาทของรัฐในการกำหนดรูปแบบสังคม และการต่อต้านอำนาจในชีวิตประจำวันของชาวบ้านสก็อตต์เป็นนักรัฐศาสตร์ นักมานุษยวิทยา และศาสตราจารย์กิตติคุณที่มีชื่อเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเยล เกิดในปี 1936 ที่เมาท์ฮอลลี รัฐนิวเจอร์ซีย์ สก็อตต์จบปริญญาตรีจากวิลเลียมส์คอลเลจและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยล ผลงานช่วงแรกของสก็อตต์มุ่งเน้นไปที่ชาวนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในมาเลเซียและเวียดนาม หนังสือเล่มแรกของเขาในผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา “มองแบบรัฐ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ล้มเหลว” (Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, 1998) สก็อตต์พัฒนาแนวคิดเรื่อง “ลัทธิสมัยใหม่นิยมแบบเบ็ดเสร็จ” (high modernism) ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นความเชื่อแบบอำนาจนิยมในความสามารถที่จะออกแบบและปรับปรุงระเบียบทางสังคมภายใต้ข้ออ้างของการมีเหตุผล เขาชี้ว่าแผนการดังกล่าว เมื่อรวมกับอำนาจรัฐและความเต็มใจที่จะใช้การบีบบังคับ มักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่หายนะผลงานสำคัญอื่น ๆ ของสก็อตต์ ได้แก่ซึ่งศึกษาวิธีการอันแยบยลที่ชาวนาใช้เพื่อต่อต้านการครอบงำในชีวิตประจำวันของพวกเขา และซึ่งสำรวจวิธีการที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสวิพากษ์วิจารณ์อำนาจอยู่เบื้องหลังสก็อตต์มองว่าอำนาจมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการกำหนดรูปแบบการกระทำและความเชื่อของผู้อื่น อำนาจไม่ใช่สิ่งของที่มีปริมาณคงที่ ซึ่งบางคนครอบครองไว้เป็นจำนวนมาก ขณะที่บางคนขาดแคลนหรือไม่มีเลย หากแต่เป็นพื้นที่ที่เลื่อนไหลและมีการแย่งชิงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถูกกำหนดโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าและกลุ่มที่มีอำนาจด้อยกว่า สิ่งนี้บ่งบอกว่า อำนาจไม่ใช่เพียงแต่การบังคับใช้จากเบื้องบนเท่านั้น หากแต่ยังหมายถึงการท้าทายและการต่อต้านจากเบื้องล่างด้วยตามความเห็นของสก็อตต์ จุดประสงค์ของอำนาจมี 3 ประการคือการรักษาสถานะเดิมและปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่า ทั้งโดยการใช้กำลังและการบีบบังคับ และการใช้รูปแบบการควบคุมที่แยบยลกว่า ในขณะที่กลุ่มที่ด้อยอำนาจก็พยายามท้าทายข้อกล่าวอ้างเหล่านั้น และยืนยันเจตนารมณ์และความเป็นอิสระของตนเองการสร้างและรักษาระบบความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ รัฐและสถาบันที่มีอำนาจอื่น ๆ มักใช้อำนาจของตนในการสร้างและบังคับใช้ระบบการจัดลำดับชั้นทางสังคมที่อยู่บนฐานของชนชั้น เชื้อชาติ เพศ และรูปแบบอื่น ๆ ของความแตกต่างทางสังคม ลำดับชั้นเหล่านี้ทำหน้าที่รวมศูนย์อำนาจและทรัพยากรไว้ในมือของคนกลุ่มน้อย ในขณะที่ทำให้กลุ่มที่ด้อยอำนาจถูกกีดกันและถูกเอารัดเอาเปรียบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก ซึ่งเกิดจากกลุ่มที่ด้อยอำนาจสามารถใช้รูปแบบอำนาจของตนเอง เช่น การรวมกลุ่มและการต่อต้าน เพื่อท้าทายกลุ่มที่อยู่ในโครงสร้างอำนาจเหนือกว่า และสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น สิ่งนี้ต้องอาศัยการยอมรับความเป็นตัวแทนและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มที่ด้อยอำนาจ รวมถึงความเต็มใจที่จะท้าทายข้อสมมติและแนวปฏิบัติของสถาบันที่มีอำนาจเหนือกว่าในแง่ของแหล่งที่มาของอำนาจ สก็อตต์ระบุปัจจัยสำคัญหลายประการที่กำหนดรูปแบบการกระจายและการใช้อำนาจในสังคม หนึ่งในแหล่งที่มาของอำนาจที่สำคัญที่สุดคือ กาครอบครองทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ซึ่งมักกระจุกตัวอยู่ในมือของกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าและถูกใช้เพื่อรักษาสิทธิพิเศษและการควบคุมของพวกเขา เขาชี้ว่าการควบคุมที่ดิน แรงงาน และทุนเป็นสิ่งสำคัญต่ออำนาจของกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่า และกลุ่มที่ด้อยอำนาจมักต้องพึ่งพาทรัพยากรเหล่านี้เพื่อความอยู่รอดถัดมาคือการครองอำนาจนำทางอุดมการณ์และวัฒนธรรม โดยกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าพยายามทำให้อำนาจของตนดูเป็นธรรมชาติ และนำเสนอว่าผลประโยชน์ของพวกตนเป็นสิ่งสากลและชอบธรรม ในขณะที่กีดกันและปราบปรามมุมมองและแนวปฏิบัติทางเลือกอื่น ๆ สิ่งนี้อาจอยู่ในรูปแบบของสถาบันทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา การศึกษา และสื่อ ซึ่งทำหน้าที่เสริมสร้างอำนาจของกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่า และจำกัดความสามารถของกลุ่มที่ด้อยอำนาจในการท้าทายสถานะเดิมแหล่งที่มาสำคัญของอำนาจอีกอย่างคือ ความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของแผนการสร้างความทันสมัยและโครงการพัฒนา สก็อตชี้ว่ารัฐและสถาบันที่มีอำนาจอื่น ๆ มักอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการแทรกแซงของตนและนำเสนอว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุผลและหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้และแนวปฏิบัติในท้องถิ่น ซึ่งมักถูกกีดกันและปราบปรามโดยรูปแบบความเชี่ยวชาญที่มีอำนาจเหนือกว่าสำหรับกลยุทธ์และกลไกที่กลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าใช้เพื่อรักษาและขยายอำนาจของตนเหนือกลุ่มที่ด้อยอำนาจ ไม่ได้เปิดเผยหรือรุนแรงเสมอไป แต่มักเกี่ยวข้องกับรูปแบบการควบคุมและการจัดการที่แยบยล ซึ่งกำหนดรูปแบบความคิด ความเชื่อ และการกระทำของกลุ่มที่ด้อยอำนาจในลักษณะที่รับใช้ผลประโยชน์ของกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของอำนาจครอบงำคือ) หรือกระบวนการทำให้เห็นได้ชัด ซึ่งหมายถึงความพยายามของรัฐในการทำให้ความเป็นจริงในท้องถิ่นที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและเป็นมาตรฐาน เพื่อให้รัฐและสถาบันที่มีอำนาจอื่น ๆ สามารถควบคุมและจัดการได้ง่ายขึ้น การทำให้อ่านได้ง่ายมักเกี่ยวข้องกับการสร้างหน่วยวัดมาตรฐาน การจัดทำแผนที่และการสำรวจที่ดิน และการบังคับใช้กฎหมายและโครงสร้างการบริหารที่เป็นแบบเดียวกัน ซึ่งทำให้กลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าสามารถตรวจสอบ ควบคุม และสกัดทรัพยากรจากประชากรที่ด้อยอำนาจได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็ปราบปรามรูปแบบความรู้และแนวปฏิบัติทางเลือกที่อาจท้าทายอำนาจของพวกเขา อย่างไรก็ตาม สก็อตต์ชี้ว่ากระบวนการนี้มักละเลยความรู้และแนวปฏิบัติในท้องถิ่นที่ซับซ้อนซึ่งผู้คนได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเวลานาน นำไปสู่ผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้และการต่อต้านได้กลยุทธ์ประการที่สองอันมีรากฐานจากลัทธิสมัยใหม่นิยมแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นความเชื่อแบบอำนาจนิยมที่อ้างถึงความสามารถในการออกแบบและปรับปรุงระเบียบทางสังคมอย่างมีเหตุผล แผนการสร้างความทันสมัยแบบเบ็ดเสร็จมีลักษณะเฉพาะคือ การพึ่งพาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค ในขณะเดียวกันก็ละเลยความรู้และสภาพท้องถิ่น และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้อำนาจรัฐในการบังคับใช้แผนการเหล่านี้กับสังคมภายใต้กลยุทธ์นี้ ผู้มีอำนาจครอบงำมักจะใช้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่แบบบนลงล่างที่พยายามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคมและธรรมชาติอย่างถึงรากถึงโคนในนามของความก้าวหน้าและความทันสมัย แผนการเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานของประชากรในท้องถิ่น การทำลายวิถีชีวิตและแนวปฏิบัติดั้งเดิม และการบังคับใช้รูปแบบใหม่ของการจัดระเบียบทางสังคมและเศรษฐกิจที่รัฐสามารถอ่านได้ง่ายและควบคุมได้ แผนการแบบความทันสมัยสูงมักถูกสร้างความชอบธรรมในแง่ของความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค ซึ่งถูกใช้เพื่อนำเสนอว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุผล หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นประโยชน์ต่อทุกคน แม้ว่าจริง ๆ แล้วจะรับใช้ผลประโยชน์ของกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าและกีดกันประชากรที่ด้อยอำนาจก็ตามสก็อตต์ระบุว่าแผนการแบบสร้างความทันสมัยแบบเบ็ดเสร็จมักล้มเหลวเพราะตั้งอยู่บนความเข้าใจความเป็นจริงที่ถูกทำให้ง่ายและเป็นนามธรรม ซึ่งไม่คำนึงถึงความซับซ้อนของสภาพและแนวปฏิบัติในท้องถิ่น สก็อตต์เน้นย้ำความสำคัญของภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในท้องถิ่น ภูมิปัญญานี้เป็นความรู้ในท้องถิ่นที่ปฏิบัติได้จริงซึ่งผู้คนพัฒนาขึ้นผ่านประสบการณ์ และสรุปเป็นบทเรียน จากนั้นก็สั่งสมโดยการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นสิ่งที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี สก็อตต์ชี้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการระบบที่ซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จ เช่น การเกษตรและการป่าไม้ ความพยายามที่จะแทนที่มันด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่หายนะกลยุทธ์ประการที่สามคือษ โดยเฉพาะในบริบทของสถาบันรัฐสมัยใหม่ รัฐและสถาบันที่มีอำนาจอื่นมักพยายามตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของประชากรที่ด้อยอำนาจผ่านรูปแบบของการเฝ้าระวัง เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกลุ่มที่ต่อต้าน การใช้สายลับ และการจัดส่งกำลังรักษาความปลอดภัยและตำรวจไปเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังนี้มักมาพร้อมกับรูปแบบของการลงโทษ เช่น การขู่ว่าจะลงโทษหรือการปฏิเสธการจัดสรรทรัพยากรและโอกาส ซึ่งทำหน้าที่บังคับให้ผู้ด้อยอำนาจต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานและความคาดหวังที่มีอำนาจเหนือกว่า โดยการสร้างความรู้สึกว่าถูกเฝ้าดูและควบคุมตลอดเวลา กลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าสามารถจำกัดความสามารถของกลุ่มที่ด้อยอำนาจในการต่อต้านหรือท้าทายอำนาจของพวกเขากลยุทธ์สุดท้ายคือซึ่งมักจะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์วิกฤตหรือเมื่อมีการท้าทายอำนาจที่ดำรงอยู่ สิ่งนี้อาจอยู่ในรูปแบบของความรุนแรงของตำรวจ การใช้กำลังทางทหาร หรือการใช้กลุ่มกึ่งทหารและหน่วยลอบสังหาร การข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงทำหน้าที่สร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัว ซึ่งจำกัดความสามารถของกลุ่มที่ด้อยอำนาจในการจัดตั้งและต่อต้าน ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างอำนาจของสถาบันที่มีอำนาจเหนือกว่าด้วยอย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของแนวคิดอำนาจของสก็อตต์คือการต่อต้าน สก็อตอธิบายว่า ความสัมพันธ์เชิงอำนาจไม่เคยมีเสถียรภาพหรือปราศจากการท้าทายอย่างสมบูรณ์แบบ แม้ในสถานการณ์ที่ผู้ด้อยอำนาจดูเหมือนจะยินยอมหรือปฏิบัติตาม กลุ่มผู้ด้อยกว่าไม่เคยไร้อำนาจหรืออยู่เฉย ๆ เมื่อเผชิญกับการครอบงำ แต่ยังคงมีความอิสระเป็นตัวของตัวเองและความสามารถในการต่อต้าน แม้ว่ามักจะเป็นไปอย่างซ่อนเร้นและทางอ้อม การต่อต้านนี้สามารถทำได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การยื้อเวลาและการแสร้งทำเป็นไม่รู้ ไปจนถึงการบ่อนทำลายและการท้าทายอย่างเปิดเผย ขึ้นอยู่กับบริบทและความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์การต่อต้านที่สำคัญคือ(everyday resistance) สิ่งเหล่านี้คือการกระทำขนาดเล็ก เช่น การไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง การหลีกเลี่ยง และการบ่อนทำลายในระดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อยืนยันความเป็นอิสระและศักดิ์ศรีของตนเมื่อเผชิญกับการครอบงำ เช่น การทำงานช้าลง การแกล้งโง่ การลักเล็ก ขโมยน้อย หรือการแพร่กระจายข่าวลือและการนินทาที่บ่อนทำลายอำนาจของกลุ่มผู้มีอำนาจเหนือกว่า แม้ว่าการกระทำเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่สำคัญหรือแม้แต่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อพิจารณาแยกกัน แต่สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบสะสมตามกาลเวลา และกัดกร่อนบั่นทอนความชอบธรรมและประสิทธิผลของโครงสร้างอำนาจที่มีอำนาจเหนือกว่าได้รูปแบบสำคัญของการต่อต้านอีกประการคือ “(hidden transcripts) สิ่งเหล่านี้คือวาทกรรมและแนวปฏิบัติส่วนตัว ที่เกิดขึ้นเบื้องหลังฉาก ซึ่งกลุ่มผู้ด้อยอำนาจใช้วิพากษ์วิจารณ์และท้าทายการแสดงออกต่อสาธารณะของกลุ่มผู้มีอำนาจเหนือกว่า มักเป็นไปในลักษณะที่ซ่อนเร้นหรือเข้ารหัสเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและการตอบโต้ บทสนทนาที่ซ่อนเร้นสามารถมีได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่เรื่องเล่าพื้นบ้านและมุกตลกไปจนถึงพิธีกรรมทางศาสนาและสมาคมลับ และทำหน้าที่สร้างพื้นที่แห่งความสามัคคีและการต่อต้านนอกเหนือการควบคุมของกลุ่มผู้มีอำนาจเหนือกว่า การจัดหาสถานที่สำหรับกลุ่มผู้ด้อยอำนาจในการแสดงความไม่เห็นด้วยและจินตนาการถึงระเบียบทางสังคมทางเลือกจะทำให้บทสนทนาที่ซ่อนเร้นสามารถช่วยค้ำจุนและขยายรูปแบบการต่อต้านที่เปิดเผยมากขึ้นสก็อตต์ยังเน้นย้ำความสำคัญของ(voice) ในบริบทของการต่อต้าน การส่งเสียงหมายถึง วิธีการที่กลุ่มผู้ด้อยอำนาจสามารถแสดงออกถึงผลประโยชน์ ความต้องการ และความไม่พอใจของตนในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเรียกร้องต่อกลุ่มและสถาบันที่มีอำนาจเหนือกว่า ความสามารถในการพูดและได้รับการรับฟังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการต่อต้าน เพราะทำให้กลุ่มผู้ด้อยอำนาจสามารถท้าทายความชอบธรรมของเรื่องเล่าที่มีอำนาจเหนือกว่า และเรียกร้องการยอมรับและการแก้ไขปัญหาที่พวกเขากังวล