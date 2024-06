ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ภูฏาน (14)

ภูฏานเป็นประเทศล่าสุดของเอเชียและของโลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเปลี่ยนแปลงในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 นับมาจนถึงบัดนี้ระบอบการปกครองใหม่ของภูฏานมีอายุได้ 15 ปีภูฏานเข้าสู่การปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2551 โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 ผู้เขียนได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบางหมวดไปแล้ว ได้แก่ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของชาวภูฏาน แม้ว่า รัฐธรรมนูญภูฏานจะกำหนดไว้ในหมวดที่หนึ่ง มาตรา 1 ว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนภูฏาน แต่ก็ยังกำหนดให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจมากทั้งอำนาจนิติบัญญัติและบริหารที่น่าสนใจคือ รัฐธรรมนูญกำหนดว่าพระมหากษัตริย์ต้องทรงสละราชบัลลังก์เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา และที่สำคัญคือ รัฐธรรมนูญภูฏานได้กำหนดว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ แต่กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่พระองค์จะต้องสละราชบัลลังก์ไว้ โดยรายละเอียดปรากฎในหมวดสอง ตั้งแต่มาตรา 20-25 ซึ่งรัฐธรรมนูญภูฏานกำหนดให้ รัฐสภาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตราๆต่างในหมวดที่สองนี้ แต่จะกระทำได้ก็ต้องผ่านการทำประชามติ โดยรัฐธรรมนูญภูฏานได้กำหนดเงื่อนไขที่พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์อยู่จะต้องสละบัลลังก์ไว้ในมาตรา 20-26 ของหมวดที่สอง อันเป็นหมวดที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ (The Institute of Monarchy)ในตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงกระบวนการนิติบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายงบประมาณแผ่นดินและการเงิน ซึ่งรัฐธรรมนูญภูฏาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้สภาแห่งชาติเท่านั้นที่จะเป็นผู้เสนอร่างกฎหมาย ทั้งๆที่ สภาแห่งชาติของภูฏานเป็นสภาที่ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 25 คน แม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้ง แต่ต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองจำนวน 20 คน และ 5 คนมาจากการเสนอชื่อของสมเด็จพระราชาธิบดี ในขณะที่สมัชชาแห่งชาติที่มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 55 คน มาจากการเลือกตั้งและสังกัดพรรคการเมือง และในสมัชชาแห่งชาตินี้จะมีสมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอยู่ แต่ไม่มีสิทธิ์เสนอร่างกฎหมายงบประมาณแผ่นดิน แต่อยู่ในสถานะให้ความเห็นชอบหรือไม่ต่อร่างกฎหมายที่สภาแห่งชาติเสนอมาในตอนนี้ จะกล่าวถึงที่กำหนดไว้ในหมวดที่ยี่สิบสาม มีทั้งสิ้น 7 มาตรา ดังต่อไปนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ของประชาชนเป็นพื้นฐานของการปกครองและแสดงออกผ่านการเลือกตั้งเป็นระยะสำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมืองนั้น รุสโซถือว่าเป็นคุณธรรมทางการเมืองที่สำคัญเลยทีเดียว อีกทั้งเขายังเรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเข้มข้นด้วย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของรุสโซนั้นรวมไปถึงการที่พลเมืองทำหน้าที่เป็นทหารด้วยตัวเองด้วย เขากล่าวว่า ยามเมื่อต้องมีศึกสงคราม หากพลเมืองและจ้างคนไปประชุมสภาแทน ในที่สุดแล้ว พลเมืองเหล่านั้นก็ต้องลงเอยด้วยการรุสโซได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “มันจึงชัดเจนและไม่สามารถตีความเป็นอื่นได้เลยว่า รุสโซปฏิเสธระบอบรัฐสภาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัดสินใจเรื่องราวสาธารณะแทนประชาชน ดังนั้น เจตจำนงร่วมของรุสโซย่อมไม่สามารถผ่านเพื่อให้ไปประชุมอภิปรายถกเถียงแทนประชาชนในสภาเพื่อให้ได้มาซึ่งเจตจำนงร่วม (the General Will)ข้อความนี้ของรุสโซเป็นที่มาของสำนวนในปัจจุบันที่ว่า ประชาชนมีหรือใช้อำนาจอธิปไตยได้จริงๆ เพียงตอนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือประชาชนมีอำนาจอธิปไตยแค่สี่วินาที และเขาก็ได้กล่าวไว้ด้วยว่าดังนั้น การกล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเป็นการยืนยันสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในการใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนจึงเป็นเพียงการแอบอ้างหรือหลอกลวงไร้สาระสำหรับรุสโซตัวแทนที่ใช้อำนาจบริหารหรือรัฐบาลนี้อยู่ในสถานะของ” เท่านั้น และไม่ได้มีสถานะของการเป็นผู้ปกครองหรือเป็นนายที่ประชาชนต้องเชื่อฟัง ดังที่รุสโซได้กล่าวไว้ในบทที่ว่าด้วยว่าและที่น่าสนใจคือ สำหรับรุสโซ ประชาชนสามารถจัดตั้งรัฐบาลหรือผู้รับฝากอำนาจบริหารให้สืบทอดอำนาจในแบบได้ด้วยอย่างไรก็ตาม เมื่อเราฟังข้อเรียกร้องต่อความเป็นพลเมืองของรุสโซ หลายคนคงเห็นพ้องว่า คุณธรรมพลเมืองในฐานะที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่เจตจำนงร่วม (the General Will) ของรุสโซมีความเป็นอุดมคติสูงมากเกินกว่าที่พลเมืองทั่วไปหรือพลเมืองปกติจะมีคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่ว่านี้ได้ ด้วยเหตุนี้เองที่รุสโซถูกวิจารณ์ว่า แนวคิดเรื่องเจตจำนงร่วมเป็นแนวคิดระดับอภิมหาเหมารวมและดูเหมือนว่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่ตอบโจทย์ทางการเมืองทั้งหมดได้ เลื่อนลอยสวยงามแต่ปฏิบัติจริงได้ยาก (romantic) และยากที่จะหวังให้พลเมืองส่วนใหญ่มีคุณสมบัติตามที่เขาตั้งไว้ต่อไป คือกำหนดไว้ว่า บุคคลจะมีสิทธิเลือกตั้งโดยตรงผ่านการลงคะแนนลับในการเลือกตั้งได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้a) เป็นพลเมืองภูฏานปรากฎโดยบัตรประชาชนb) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดc) ได้ลงทะเบียนในทะเบียนราษฎร์ของเขตเลือกตั้งนั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อนวันเลือกตั้งd) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายใดๆที่ใช้บังคับในภูฏานผู้สมัครรับเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้a) เป็นพลเมืองภูฏานb) ลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งc) มีอายุอย่างน้อยยี่สิบห้าปีและไม่เกินหกสิบห้าปีในขณะที่สมัครรับเลือกตั้งd) ไม่รับเงินหรือความช่วยเหลือใดๆจากแหล่งทุนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือไม่ หรือเป็นองค์กรเอกชน หรือจากพรรคเอกชนหรือปัจเจกบุคคลe) มีคุณสมบัติทางการศึกษาและคุณสมบัติอื่นๆที่จำเป็นที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเลือกตั้งบุคคลจะมีคุณสมบัติต้องห้ามในฐานะผู้สมัครหรือสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ หากa) สมรสกับบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองภูฏานb) ถูกให้ออกจากราชการc) ต้องโทษอาญาใดๆและถูกตัดสินจำคุกd) ค้างชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องชำระต่อรัฐบาลe) ไม่ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาและตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีเหตุผลที่ดีหรือชอบธรรมf) ดำรงตำแหน่งที่ได้ประโยชน์ภายใต้รัฐบาล, องค์กรหรือบริษัทมหาชนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเลือกตั้งg) มีคุณสมบัติต้องห้ามภายใต้กฎหมายที่ตราโดยรัฐสภา(โปรดติดตามตอนต่อไป)