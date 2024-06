เวียงวังหมื่นปี (17) บทบาทของหกวังบูรพา

ดังได้กล่าวไปแล้วว่า หกวังบูรพาประกอบไปด้วยจิ่งเหญินกงหรือวังบรมเมตต์ (Palace of Great Benevolence) เฉิงเฉียนกงหรือวังสวรรค์การุณย์ (Palace of Celestial Favor) หย่งเหอกงหรือวังบรรสานนิรันดร์ (Palace of Eternal Harmony) จงชุ่ยกงหรือวังสารจิตต์ (Palace of Cherishing Essence) จิ่งหยังกงหรือวังบรมบรรเจิด (Palace of Great Brilliance) และเอี๋ยนสี่กงหรือวังนำสุข (Palace of Usher Happiness) นั้น ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงบทบาทของวังบางองค์ของหกวังประจิมเป็นลำดับไปปัจจุบันนี้จิ่งหยังกงมิได้แสดงบทบาทดังกล่าวแล้ว แต่ถูกใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะและงานฝีมือที่รังสรรคขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง งานเหล่านี้ประกอบด้วยงานไม้แลกเกอร์ เครื่องหยก เครื่องแก้ว เครื่องโลหะ เครื่องไม้ไผ่ เครื่องไม้ และเครื่องงาช้าง งานศิลปะและงานฝีมือเหล่านี้จะทำให้เห็นถึงฝีมือของช่างศิลปหัตถกรรมในสองยุคนั้นได้เป็นอย่างดีการจัดแสดงเช่นนี้ทำให้เห็นว่า เครื่องสำริดของราชวงศ์ซังกับราชวงศ์โจวไม่เพียงจะแตกต่างกันในแง่รูปลักษณ์เท่านั้น หากยังแตกต่างกันในแง่ของการใช้งาน และการครอบครองตามฐานะทางสังคมของชนแต่ละชั้นอีกด้วย เช่น ในยุครัฐศึกที่รัฐสิบกว่ารัฐทำศึกกันอย่างต่อเนื่องนั้น เครื่องสำริดเหล่านี้จะถูกผลิตให้เป็นเครื่องใช้ที่จำเป็นและอาวุธเป็นหลัก เป็นต้นจุดเด่นของนิทรรศการในหอนี้ก็คือ การทำให้เห็นถึงพัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาในจีน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละก้าวย่างของกาลเวลาอย่างไรบ้าง คือเห็นกันตั้งแต่ยุคโบราณเมื่อราว 6,000 ปีก่อนที่เริ่มมีการลงสีกันแล้ว และพอถึงเมื่อราว 5,000 ปีก่อนเครื่องปั้นก็เริ่มบางลง ซึ่งทำให้เห็นถึงฝีมือของช่างที่ได้รับการพัฒนาจนมีฝีมือที่ประณีตมากขึ้นตามกาลเวลาตราบจนกระทั่งในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618-907) เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ก็มีการวาดลงสีเป็นสามสีหลัก ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาของราชวงศ์นี้ นอกจากนี้ ก็ยังมีงานชิ้นเอกในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.960-1279) ที่โดดเด่นในเรื่องของความบอบบาง ซึ่งช่างศิลป์จะต้องมีฝีมือที่สูงยิ่งนอกจากนี้ ก็ยังได้จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงของจีนอีกด้วย จิ่งเต๋อเจิ้นในปัจจุบันถือเป็นหน่วยปกครองระดับเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี โดยทางเหนือของเมืองนี้มีพรมแดนที่ติดกับมณฑลอันฮุย เครื่องปั้นดินเผาของเมืองนี้มีชื่อเสียงยาวนานนับพันปีมาแล้ว จนได้รับฉายาว่าด้วยถือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณภาพดีที่สุดในแผ่นดินจีนเมืองนี้มีหลักฐานทางโบราณคดีว่ามีการผลิตเครื่องปั้นดินเผามาตั้งเมื่อ ก.ค.ศ.600 และพอถึงสมัยจักรพรรดิซ่งเจินจง (ค.ศ.968-1022) แห่งราชวงศ์ซ่ง เมืองนี้จึงถูกยกระดับให้เป็นเมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผาจนเป็นที่รู้กัน จนเมื่อราว 1,400 ปีก่อนจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดของจีนเรื่อยมาครั้นถึงราชวงศ์หมิง เครื่องปั้นดินเผาของจิ่งเต๋อเจิ้นก็ถูกจักรพรรดิเข้ามาควบคุมดูแลโดยตรง และให้ถือว่าเครื่องปั้นดินเผาของเมืองนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผาประจำราชสำนัก แต่นั้นมาเครื่องปั้นดินเผาจากจิ่งเต๋อเจิ้นก็ถูกใช้เป็นของขวัญประจำราชสำนัก ที่จักรพรรดิจะทรงพระราชทานให้แก่บุคคลเนื่องในโอกาสต่างๆ ด้วยเหตุนี้ เครื่องปั้นดินเผาที่จัดแสดงในวังนี้จึงเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ตกทอดมาจากยุคสมัยดังกล่าวอนึ่ง กระดาษซวนหรือซวนจื่อ (宣紙) เป็นกระดาษที่มาจากภูมิปัญญาจีนโดยแท้ เป็นกระดาษที่จีนนำมาเขียนภาพและหนังสือมายาวนานนับพันปี กระดาษซวนมีคุณสมบัติที่บางเบา แต่มีเนื้อกระดาษที่ซับหมึกได้ดี โดยหมึกจะไม่ซึมกระดาษจนทำให้ตัวอักษรหรือภาพที่เขียนแตกกระจายกระดาษซวนถูกกล่าวถึงครั้งแรกๆ ในหนังสือเรื่องเอกสารทั้งสองกล่าวว่า กระดาษซวนมีกำเนิดในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618-907) โดยเมืองที่ให้กำเนิดกระดาษนี้คือในจังหวัดซวน (ซวนโจว) จนเป็นที่มาของคำเรียกกระดาษนี้ในเวลาต่อมากระดาษซวนนี้ผลิตจากใยของใบกัญชง (ซึ่งจีนนำใยนี้มาผลิตกระดาษตั้งแต่แรกที่กระดาษถูกคิดค้นแล้ว) ใบนี้มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษว่า Hemp และมีชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa โดยผู้ผลิตจะนำมาผสมกับใยของมัลเบอร์รี่ การผลิตกระดาษซวนได้รับการพัฒนามาโดยลำดับ จนมีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยมา และเป็นที่นิยมของบรรดาศิลปินทางด้านภาพเขียนและตัวอักษรพู่กันจีนอย่างกว้างขวางกล่าวกันว่า ภาพเขียนและศิลปะตัวอักษรจีนในอดีตที่ตกทอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเพราะเขียนลงบนกระดาษซวน เพราะด้วยคุณสมบัติหรือคุณภาพที่ดีของกระดาษซวน จึงมีส่วนอย่างมากที่ช่วยรักษาให้งานศิลปะเหล่านี้ตกทอดมาให้คนรุ่นปัจจุบันได้ยลโฉมและจากคุณสมบัติที่วิเศษของกระดาษซวนนี้เอง ที่ทำให้กระดาษซวนได้รับรางวัลชนะเลิศในงานเอ็กซโปนานาชาติปานามา (Panama International Exposition) เมื่อ ค.ศ.1915อย่างไรก็ตาม หกวังบูรพาจากที่กล่าวมานี้ ได้เคยกล่าวด้วยว่า ยังมีวังอีกองค์หนึ่งที่มิได้จัดอยู่ในหกวังคือแม้จะเป็นเช่นนั้น แต่วังนี้ก็จัดว่ามีความสำคัญอย่างไม่น้อย เพราะเป็นวังที่จักรพรรดิจักต้องเข้ามาประทับด้วยการงดเว้นการเสวยเนื้อสัตว์เป็นเวลาสองคืน ก่อนที่จะเสด็จไปในการราชพิธีบูชาฟ้าดิน อันเป็นราชพิธีที่มีวาระที่ถูกกำหนดเอาไว้แน่นอน และจะมีแต่จักรพรรดิเท่านั้นที่จักประกอบราชพิธีนี้ได้