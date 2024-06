อำนาจในมุมมองนักปราชญ์ (33 ): สจ๊วร์ต เคล็กก์ – อำนาจในองค์การ วงจรอำนาจ การต่อต้าน วาทกรรม และการลงโทษ / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

การศึกษาอำนาจไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะในแวดวงสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเท่านั้น หากแต่นักวิชาการจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจศึกษาอำนาจในองค์การด้วย นักวิชาการที่โดดเด่นในเรื่องนี้มีหลายคน หนึ่งในนั้นคือ สจ๊วต เคลกก์ (Stewart Clegg) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาและนักทฤษฎีองค์การชาวออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงจากผลงานที่โดดเด่นในการศึกษาเรื่องอำนาจ องค์การ และการจัดการ เคลกก์เกิดเมื่อปี 1947 และมีประสบการณ์อันยาวนานในฐานะนักวิชาการและนักวิจัยเคลกก์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแอสตันในปี 1971 และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดในปี 1974 เขาดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่หลากหลายในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ ปัจจุบัน เขาเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ซึ่งเขาทำงานอยู่ตั้งแต่ปี 1988 เคลกก์ยังเคยเป็นศาสตราจารย์รับเชิญในหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงโคเปนเฮเกนบิสิเนสสคูล (Copenhagen Business School) มหาวิทยาลัยออร์ฮุส (the University of Aarhus) และมหาวิทยาลัยแวร์ซายส์-แซ็ง-กวองแตง-ออง-อีฟว์ลีน (the University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)เคลกก์เขียนและร่วมเขียนหนังสือและบทความจำนวนมากในหัวข้อที่หลากหลายเกี่ยวกับองค์การ การจัดการ และอำนาจ ผลงานที่โดดเด่นบางส่วนของเขา ได้แก่” (Power, Rule and Domination) ซึ่งพิมพ์ในปี 1975 ในช่วงแรก เคลกก์ได้ศึกษาธรรมชาติของอำนาจและความสัมพันธ์กับกฎระเบียบและการครอบงำในองค์การ ต่อมาเขาเขียนหนังสือเรื่อง(The Theory of Power and Organization) ในปี 1979 หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์บทบาทของอำนาจในการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการขององค์การสิบปีถัดมาเขาได้เขียนงานที่ทรงอิทธิพลต่อการศึกษาทฤษฎีอำนาจขึ้นมาอีกเล่มหนึ่ง นั้นคือ “(Frameworks of Power) ซึ่งพิมพ์ในปี 1989 ในหนังสือเล่มนี้เคลกก์ได้นำเสนอกรอบ(circuits of power) ซึ่งกลายเป็นฐานคิดสำคัญในการศึกษาเรื่องอำนาจในองค์การ กล่าวได้ว่าเคลกก์ได้มีส่วนสำคัญต่อความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ และการต่อต้านในองค์การ ผลงานของเขามีอิทธิพลในการกำหนดรูปแบบของการศึกษาองค์การและเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยและผู้ปฏิบัติจำนวนมาก เคลกก์ยังคงเป็นนักวิชาการที่กระตือรือร้น และแนวคิดของเขายังคงมีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาองค์การในโลกร่วมสมัยประเด็นสำคัญของทฤษฎีอำนาจของเคลกก์ประกอบด้วย การนิยามอำนาจ วงจรอำนาจ อำนาจและการต่อต้าน ธรรมชาติของอำนาจในเชิงวาทกรรม และอำนาจในการลงโทษเคลกก์มองว่าอำนาจเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ อำนาจไม่ใช่สิ่งที่ครอบครองหรือเป็นคุณลักษณะของปัจเจกบุคคล แต่เป็นแนวคิดเชิงสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างผู้กระทำการในองค์การแนวคิดที่ว่าอำนาจเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นการปรับเปลี่ยนจากมุมมองดั้งเดิมที่มองอำนาจเป็นสิ่งที่ครอบครองหรือเป็นคุณลักษณะของปัจเจกบุคคลมุมมองดั้งเดิมเกี่ยวกับอำนาจมักมองว่าเป็นสิ่งที่ปัจเจกบุคคลครอบครอง เช่น ทรัพยากรหรือคุณลักษณะส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการอาจถูกมองว่า "มีอำนาจ" เหนือผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจากตำแหน่งในลำดับชั้นขององค์การ ในทางตรงกันข้าม เคลกก์โต้แย้งว่าอำนาจไม่ใช่ “สิ่ง” ที่ปัจเจกบุคคลมี แต่เป็นแนวคิดเชิงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างผู้กระทำการในองค์การ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อำนาจเกิดจากความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ไม่ใช่คุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มุมมองเชิงความสัมพันธ์ของอำนาจนี้มีนัยหลายประการเนื่องจากอำนาจมีอยู่ในความสัมพันธ์ จึงไม่ตายตัวหรือคงที่ เมื่อความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ความสัมพันธ์ด้านอำนาจก็เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกันลักษณะของความสัมพันธ์ด้านอำนาจอาจแตกต่างกันไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมเฉพาะ ตัวอย่างเช่น บุคคลอาจมีอำนาจมากกว่าในสถานการณ์หนึ่งหรือความสัมพันธ์หนึ่งมากกว่าอีกสถานการณ์หรือความสัมพันธ์หนึ่งการมองอำนาจเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ท้าทายความคิดที่ว่าอำนาจเป็นเกมที่ผลรวมเป็นศูนย์ ซึ่งการที่บุคคลหนึ่งได้อำนาจมาหมายความว่าอีกคนจะต้องสูญเสียอำนาจไป แต่ความสัมพันธ์ด้านอำนาจอาจซับซ้อนและมีหลายด้านมากกว่านั้นหากอำนาจเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ผู้กระทำการก็สามารถต่อต้านหรือท้าทายความสัมพันธ์ด้านอำนาจได้เสมอ แทนที่จะเป็นเพียงผู้รับอำนาจแบบเฉื่อยชาคลกก์ระบุวงจรอำนาจที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำนาจไหลเวียนในองค์การ 3วงจรด้วยกัน อันได้แก่ วงจรเหตุการณ์ (episodic circuit) วงจรการจัดการ (dispositional circuit) และวงจรเอื้ออำนวย (facilitative circuit)หมายถึง ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ด้านอำนาจในแต่ละวันระหว่างผู้กระทำการในองค์การ นี่คือจุดที่มีการใช้ตัวแทนและการต่อต้าน โดยผู้กระทำการดำเนินการและเจรจาความสัมพันธ์ด้านอำนาจในกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ประจำวัน ตัวอย่างของวงจรเหตุการณ์เห็นได้จากการที่ผู้จัดการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา การที่สมาชิกในทีมท้าทายการตัดสินใจในที่ประชุม หรือการที่พนักงานมีส่วนร่วมในการเมืองภายในสำนักงาน เหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและการต่อต้านในระดับจุลภาค และได้รับการกำหนดรูปแบบโดยบริบทโดยตรงและความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำการด้านเกี่ยวข้องกับกฎ บรรทัดฐาน และความหมายที่กำหนดรูปแบบและกำหนดความสัมพันธ์ด้านอำนาจในองค์การ วงจรนี้ทำงานในระดับมหภาคมากกว่าวงจรเหตุการณ์ และเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสถาบันและวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดอำนาจและจำกัดการใช้อำนาจ ตัวอย่างของวงจรการจัดการ ได้แก่ การดำรงอยู่ของลำดับชั้นและสายการรายงานอย่างเป็นทางการในองค์การ บรรทัดฐานและความคาดหวังที่ไม่เป็นทางการเกี่ยวกับพฤติกรรมและการสื่อสาร หรือวาทกรรมและอุดมการณ์หลักที่กำหนดรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยเหล่านี้สร้าง "ธรรมเนียมปฏิบัติของอำนาจ" หรือแนวโน้มที่จะใช้อำนาจในลักษณะบางอย่าง และกำหนดสิ่งที่ถือว่าชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมในแง่ของความสัมพันธ์ด้านอำนาจสำหรับกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นที่ทำให้หรือจำกัดการใช้อำนาจในองค์การ วงจรนี้ทำงานในระดับมหภาคมากกว่าวงจรการจัดการ และเกี่ยวข้องกับบริบทที่กว้างขึ้นที่องค์การดำรงอยู่ ตัวอย่างของวงจรเอื้ออำนวยได้แก่ กรอบทางกฎหมายและกฎระเบียบที่กำกับพฤติกรรมองค์การ สภาวะทางเศรษฐกิจและแรงกดดันจากตลาดที่กำหนดรูปแบบกลยุทธ์และการตัดสินใจขององค์การ หรือโครงสร้างพื้นฐานและระบบทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้หรือจำกัดกิจกรรมขององค์การ ปัจจัยเหล่านี้อำนวยความสะดวกหรือขัดขวางการใช้อำนาจในองค์การ และกำหนดรูปแบบบริบทโดยรวมที่ความสัมพันธ์ด้านอำนาจเกิดขึ้นวงจรทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันและเป็นองค์ประกอบร่วมกัน วงจรเหตุการณ์ได้รับการกำหนดรูปแบบโดยวงจรการจัดการและวงจรเอื้ออำนวย ขณะเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ระดับจุลภาคของวงจรเหตุการณ์ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบของวงจรการจัดการและวงจรเอื้ออำนวยได้เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยการใส่ใจทั้งสามวงจร ทฤษฎีอำนาจของเคลกก์จึงให้กรอบคิดที่ครอบคลุมสำหรับทำความเข้าใจพลวัตที่ซับซ้อนของอำนาจในองค์การอำนาจและการต่อต้าน เคลกก์เน้นย้ำว่าอำนาจมักมาพร้อมกับการต่อต้านเสมอ และทั้งสองอยู่ในความสัมพันธ์แบบวิภาษวิธีอย่างต่อเนื่อง ความคิดที่ว่าอำนาจมักมาพร้อมกับการต่อต้านท้าทายทัศนะดั้งเดิมที่มองอำนาจเป็นพลังทิศทางเดียวที่ถูกกำหนดโดยผู้มีอำนาจเหนือผู้ที่ไม่มีอำนาจเคลกก์อธิบายว่า ในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงวิภาษวิธีระหว่างอำนาจและการต่อต้านดำรงอยู่ ที่ใดก็ตามที่มีอำนาจ ก็จะมีการต่อต้านเสมอ เมื่อมีการใช้อำนาจ ก็จะสร้างรูปแบบการต่อต้านบางอย่างจากผู้ที่ถูกใช้อำนาจโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกัน การต่อต้านเองก็เป็นรูปแบบหนึ่งของอำนาจ เนื่องจากพยายามท้าทายหรือบ่อนทำลายความสัมพันธ์ด้านอำนาจที่เป็นที่ยอมรับ สิ่งนี้สร้างความสัมพันธ์เชิงวิภาษวิธี โดยที่อำนาจและการต่อต้านกำหนดรูปแบบซึ่งกันและกันอยู่เสมอการเน้นย้ำเรื่องการต่อต้านของเคลกก์แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้กระทำการของบุคคลในองค์การ แทนที่จะเป็นผู้รับอำนาจแบบเฉื่อยชา บุคคลมีความสามารถในการต่อต้าน ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ด้านอำนาจ การต่อต้านนี้มีได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การท้าทายอำนาจอย่างเปิดเผย ไปจนถึงรูปแบบของการบ่อนทำลายที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น เช่น การเฉื่อยงาน การใช้อารมณ์ขัน หรือความเย็นชาไม่ตอบสนองคำสั่งเคลกก์มองการต่อต้านไม่ใช่แค่เป็นปฏิกิริยาเชิงลบต่ออำนาจ แต่ยังเป็นพลังผลักดันที่สร้างสรรค์ซึ่งสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนรูปในองค์การได้ การต่อต้านสามารถเปิดเผยข้อขัดแย้งและข้อจำกัดของความสัมพันธ์ด้านอำนาจที่มีอยู่ และสร้างช่องทางใหม่ ๆ สำหรับการคิดและการกระทำ ในแง่นี้ การต่อต้านไม่ใช่แค่อุปสรรคต่ออำนาจ แต่ยังเป็นแหล่งที่มาที่อาจเกิดขึ้นได้ของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมกล่าวได้ว่า ทฤษฎีของเคลกก์เรียกร้องความสนใจไปที่การเมืองระดับจุลภาคของการต่อต้านในองค์การ แทนที่จะมุ่งเน้นแต่เพียงการกระทำของการต่อต้านหรือการปฏิวัติครั้งใหญ่ เคลกก์สนใจในรูปแบบการต่อต้านในแต่ละวันและในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงจรเหตุการณ์แห่งอำนาจ การต่อต้านในระดับจุลภาคเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่สำคัญเมื่อแยกกันพิจารณา แต่เมื่อรวมกันแล้ว สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์ด้านอำนาจเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้หมายความว่า อำนาจไม่เคยสมบูรณ์หรือเด็ดขาด แต่มักจะเป็นบางส่วน เป็นไปได้ และเปิดกว้างสำหรับการท้าทายธรรมชาติของอำนาจในเชิงวาทกรรม อำนาจไม่ใช่แค่เรื่องของการกระทำ แต่ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการกำหนดรูปแบบความหมาย คุณค่า และอัตลักษณ์ผ่านวาทกรรมอำนาจไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการกระทำหรือพฤติกรรม แต่ยังเกี่ยวกับความสามารถในการกำหนดรูปแบบความหมาย คุณค่า และอัตลักษณ์ผ่านวาทกรรม วาทกรรมในที่นี้หมายถึงวิธีการที่เราพูด เขียน และคิดเกี่ยวกับโลก รวมถึงข้อสมมติ บรรทัดฐาน และความเชื่อที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปซึ่งกำหนดรูปแบบความเข้าใจความเป็นจริงของเรา ผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรูปแบบวาทกรรมหลักในองค์การก็มีอำนาจในการกำหนดรูปแบบวิธีการคิด การกระทำ และความเข้าใจของผู้คนเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นมุมมองของอำนาจแบบวาทกรรมเน้นย้ำความสำคัญของภาษาและการแสดงออกในองค์การ วิธีการที่สิ่งต่าง ๆ ถูกตั้งชื่อ จัดหมวดหมู่ และแสดงออกในวาทกรรมขององค์การสามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออำนาจ ตัวอย่างเช่น วิธีการกำหนดบทบาทในการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดความสำเร็จ ล้วนสามารถกำหนดรูปแบบวิธีการที่ผู้คนเข้าใจตำแหน่งและคุณค่าของตนเองในองค์การวาทกรรมไม่เพียงแต่กำหนดรูปแบบความหมายและคุณค่า แต่ยังสร้างตำแหน่งของผู้กระทำการ - วิธีการที่ปัจเจกบุคคลถูกจัดวางตำแหน่งและเข้าใจภายในวาทกรรมเฉพาะ ตัวอย่างเช่น วาทกรรมหลักเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในองค์การอาจสร้างตำแหน่งของผู้กระทำการของหรือ “” ซึ่งกำหนดรูปแบบวิธีการที่ปัจเจกบุคคลเข้าใจตนเองและถูกเข้าใจโดยผู้อื่น อำนาจในการกำหนดและกำหนดรูปแบบตำแหน่งของผู้กระทำการเหล่านี้เป็นรูปแบบที่สำคัญของอำนาจเชิงวาทกรรมในขณะที่วาทกรรมหลักมีอำนาจในการกำหนดรูปแบบความเป็นจริงในองค์การ แต่ก็เปิดกว้างสำหรับการโต้แย้งและการต่อต้านอยู่เสมอ วาทกรรมที่ด้อยกว่าหรือถูกกีดกันสามารถท้าทายวิธีการคิดแบบหลักและสร้างตำแหน่งของผู้กระทำการและวิถีชีวิตทางเลือก ดังนั้น มุมมองอำนาจเชิงวาทกรรมจึงเน้นย้ำการต่อสู้และการเจรจาต่อรองที่ดำเนินอยู่เกี่ยวกับความหมายและอัตลักษณ์ในองค์การยิ่งกว่านั้น วาทกรรมไม่ได้เป็นเพียงนามธรรมหรือไร้ตัวตนเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบที่เป็นรูปธรรมจริง ๆ ในองค์การ วาทกรรมหลักสามารถกำหนดรูปแบบการจัดสรรทรัพยากร การออกแบบโครงสร้างและกระบวนการขององค์การ และการวางผังพื้นที่ทำงานทางกายภาพ ดังนั้น อำนาจเชิงวาทกรรมจึงมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับรูปแบบอื่น ๆ ของอำนาจทางวัตถุและโครงสร้างในองค์การอำนาจในการลงโทษ อำนาจในองค์การมักทำงานผ่านกลไกการลงโทษที่กำหนดรูปแบบพฤติกรรมและอัตวิสัยของปัจเจกบุคคล อำนาจในการลงโทษดำเนินการผ่านเทคนิคที่หลากหลายที่มุ่งควบคุมและกำกับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล เทคนิคเหล่านี้ ได้แก่ 1) การเฝ้าระวัง หรือการติดตามและสังเกตปัจเจกบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความรู้สึกว่าถูกจับตามองและตัดสินอยู่เสมอ 2) การทำให้เป็นปกติ หรือการสถาปนาบรรทัดฐานและมาตรฐานของพฤติกรรม ซึ่งคาดหวังให้ปัจเจกบุคคลปฏิบัติตาม 3) การทดสอบและประเมินปัจเจกบุคคลอย่างสม่ำเสมอเทียบกับบรรทัดฐานและมาตรฐานที่กำหนดไว้ 4) การส่งเสริมให้ปัจเจกบุคคลเปิดเผยและพูดคุยเกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกที่ลึกที่สุด มักอยู่ในบริบทของการประเมินหรือการให้คำปรึกษาเป้าหมายของอำนาจในการลงโทษคือการสร้างหรือปัจเจกบุคคลที่มีประสิทธิผล เชื่อฟัง และกำกับตนเอง ผ่านเทคนิคของอำนาจในการลงโทษ ปัจเจกบุคคลจะฝังบรรทัดฐานและความคาดหวังขององค์การ และจะคอยควบคุมพฤติกรรมของตนเอง สิ่งนี้สร้างรูปแบบอำนาจที่มีประสิทธิภาพและได้ผลมากกว่าการบังคับโดยตรง เนื่องจากปัจเจกบุคคลกลายเป็นผู้กำกับดูแลตนเองยิ่งกว่านั้น อำนาจในการลงโทษมักดำเนินการผ่านการสร้างและการใช้ความรู้ขององค์การ เช่น คำอธิบายลักษณะงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ความรู้นี้กำหนดรูปแบบวิธีการที่ปัจเจกบุคคลเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตน และชี้นำพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความคาดหวังขององค์การ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอำนาจในการลงโทษจะมีประสิทธิภาพสูงในการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมและอัตวิสัย แต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมสมบูรณ์หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจเจกบุคคลสามารถและต่อต้านอำนาจในการลงโทษได้หลากหลายวิธี ตั้งแต่การไม่ปฏิบัติตามในระดับเล็กน้อยไปจนถึงการท้าทายอำนาจอย่างเปิดเผยมากขึ้น