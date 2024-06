เวียงวังหมื่นปี (14) เวียงวังที่เกี่ยวเนื่องด้วยสตรี

ถัดจากเฉียนชิงกงหรือวังสวรรค์พิสุทธิ์ก็คือในแง่นี้ก็หมายความว่า เจียวไท่เตี้ยนจะตั้งอยู่ตรงกลางโดยมีเฉียนชิงกงกับคุนหนิงกงขนาบอยู่สองข้างจะสังเกตได้ว่า ชื่อเจียวไท่เตี้ยนและคุนหนิงกงจะมีความหมายร่วมกันคือที่ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปกครอง โดยที่ก่อนหน้านี้ชื่อของประตู พระที่นั่ง หรือวังต่างๆ ที่งานศึกษานี้ได้กล่าวไปแล้วจะมีคำว่า เหอ หรือ บรรสาน เพื่อสื่อถึงความสำคัญของการบรรสาน ซึ่งหากบรรสานได้ดีศานติก็จะบังเกิดแก่โลกและมวลมนุษยชาติกล่าวเฉพาะเจียวไท่เตี้ยนนั้น ชื่อนี้ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งลงไปอีกคือ การที่ศานติได้บังเกิดก็เนื่องด้วยสวรรค์และโลกได้มาบรรจบกัน เราจึงสังเกตได้อีกว่า การแปลชื่อในภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งด้วยคำว่ากับนั้นก็แปลตามนัยนี้ต่อไปนี้จะกล่าวถึงพระที่นั่งและวังทั้งสองนี้ไปทีละองค์พระที่นั่งสมานศานต์หรือเจียวไท่เตี้ยนถูกสร้างเป็นอาคารรูปทรงเหลี่ยม มีความยาวและความกว้างห้าห้อง และมีหลังคาชั้นเดียว แต่ที่โดดเด่นคือ บนยอดหลังคาจะมีสำริดกลมประดับอยู่คล้ายกับดวงแก้วเมื่อดูแต่ไกล พระที่นั่งนี้จึงมีรูปทรงคล้ายกับพระที่นั่งพิทักษ์บรรสานหรือเป่าเหอเตี้ยน (Hall of Preserving Harmony) เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้นเจียวไท่เตี้ยนเป็นพระที่นั่งที่เหล่าเสนามาตย์จะมารวมตัวกัน เพื่อถวายบังคมแสดงความจงรักภักดีแก่องค์จักรพรรดิเนื่องในวาระต่างๆ เช่น ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของมเหสี หรือวันเกิดของนางสนมหรือนางกำนัลที่เป็นที่โปรดปรานของจักรพรรดิ และเป็นที่ที่เจ้าชายและพระบรมวงศานุวงศ์ถวายความเคารพแก่จักรพรรดินีในวาระต่างๆ อีกด้วยการถวายบังคมและ/หรือการถวายความเคารพแด่จักรพรรดินีเนื่องในวาระต่างๆ นี้ก็คือ เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (ตรุษจีน) เทศกาลเหมายัน เป็นต้น หน้าที่ของพระที่นั่งนี้จึงเกี่ยวพันกับสตรีในวังค่อนข้างมากหน่วยงานสำคัญในเวลานั้นคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกิจการชนชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักพระราชวัง เป็นต้น พระราชลัญจกรทั้งหมดนี้จะถูกคุ้มกันโดยทหารอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบเข้ามาขโมยใช้พระราชลัญจกรไปในทางที่มิชอบ พระราชลัญจกรเหล่านี้จึงมีจักรพรรดิแต่เพียงผู้เดียวที่มีอำนาจในการใช้นอกจากหน้าที่ดังกล่าวของเจียวไท่เตี้ยนหรือพระที่นั่งสมานศานต์แล้ว ภายในพระที่นั่งยังเป็นที่ตั้งของนาฬิกาขนาดใหญ่อีกด้วย นาฬิกาเรือนนี้มีความสูง 5.8 เมตร สร้างโดยช่างหัตถกรรมประจำพระราชวังเมื่อปี ค.ศ.1798 และยังคงใช้งานได้อยู่แม้ในทุกวันนี้ เมื่อเดินมาถึงเวลาในแต่ละชั่วโมง เสียงของนาฬิกาจะดังขึ้นเพื่อบอกเวลากล่าวกันว่า เสียงของนาฬิกายังคงใสสะอาดและก้องกังวานไพเราะอยู่เช่นเดิมต่อไปคือ วังโลกยศานต์หรือคุนหนิงกง วังนี้เป็นหนึ่งในสามของสามพระที่นั่งใหญ่ (The Three Great Halls) ดังได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นๆ ของงานเขียนชุดนี้ โดยในสมัยหมิงจะถูกใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดินี ครั้นถึงสมัยชิงจึงถูกใช้เป็นสถานที่จัดพิธีอภิเษกสมรสของจักรพรรดิและจักรพรรดินี พิธีจะถูกจัดเป็นเวลาสามวัน หลังจากนั้นจักรพรรดินีก็จะทรงย้ายไปประทับยังที่อื่นคุนหนิงกงเป็นวังที่มีความสูง 22 เมตร มีความยาวเก้าห้องและกว้างห้าห้อง และมีโครงสร้างคล้ายวังสวรรค์พิสุทธิ์หรือเฉียนชิงกงตรงที่มีหลังคาสองชั้น แต่มีขนาดเล็กกว่านอกจากนี้ ก็ยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองใหญ่ในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือตรุษจีน และพิธีตามฤดูกาลต่างๆ ทั้งจักรพรรดิและจักรพรรดินีจะทรงเข้าร่วมในพิธีเหล่านี้โดยตลอด อาหารในพิธีจะมีทั้งคาวและหวาน ซึ่งทั้งจักรพรรดิและบุคคลทุกคนที่อยู่ในงานจะเสวยหรือรับประทานอาหารเหล่านี้ร่วมกันในบันทึกเกี่ยวกับอาหารในงานดังกล่าวเล่าว่า ในวันที่มีการทำพิธีเซ่นไหว้นั้น เครื่องเซ่นหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ก็คือ หมู โดยหากเป็นพิธีปกติ หมูที่ถูกนำมาเซ่นไหว้จะมีสี่ตัว แต่หากเป็นพิธีสำคัญแล้วจะมี 39 ตัว เล่ากันว่า ตั้งแต่ที่มีการใช้ (เนื้อ) สัตว์มาเป็นเครื่องเซ่นไหว้นั้น ได้ทำให้เหล่าขันทีอดไม่ได้ที่จะแอบขโมยเนื้อสัตว์เหล่านี้ (ที่มีอยู่มาก) ไปขายในตัวเมืองส่วนที่ว่าวังนี้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสของจักรพรรดิกับจักรพรรดินีนั้น ห้องที่ใช้คือสองห้องที่อยู่ด้านตะวันออกของตัววัง ด้วยเหตุที่ถูกใช้ในงานมงคล ห้องนี้จึงถูกทาด้วยสีแดง และบนเพดานห้องยังได้แขวนโคมแดงที่มีอักษรจีนที่มีความหมายว่า สุขคู่ (ซวงสี่, 囍, double happiness) ประดับเอาไว้อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้น ผนังในฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าก็ยังมีฉากขนาดใหญ่ตั้งอยู่อีกด้วย ฉากนี้ถูกทาเป็นสีแดงเช่นกัน ตรงกลางฉากจะมีตัวอักษร” ที่เขียนด้วยสีทอง การตั้งฉากไว้เช่นนี้ก็เพื่อที่ว่าเมื่อจักรพรรดิหรือจักรพรรดินีเปิดประตูเข้ามาแล้ว สิ่งแรกที่พบก็คือ อักษรสองตัวนี้ เพื่อสื่อว่าพอเปิดประตูเข้ามาแล้วก็จะพบเห็นก่อนเป็นอันดับแรกนอกจากฉากดังกล่าวแล้วก็ยังมีผ้าคลุมเตียงอีกหนึ่งผืนแขวนประดับในห้องนี้ด้วย ผ้าผืนนี้มีชื่อเรียกเฉพาะด้วยว่าถ้าสื่อความหมายอย่างไทยก็คงประมาณได้ว่า มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง แต่ก็ควรกล่าวด้วยว่า กุมารในภาพนี้คือกุมารจริงๆ ไม่ใช่กุมารีภาพนี้จึงสะท้อนทัศนคติที่เห็นว่าชายเป็นใหญ่โดยแท้เมื่อเป็นเช่นนี้จักรพรรดิในกลุ่มนี้จึงต้องแต่งตั้งพระชายาขึ้นเป็นจักรพรรดินีแทน โดยไม่มีพิธีอภิเษกสมรสที่หรูหราใดๆ ทั้งสิ้น