อย่าหยุดแค่ “Golden Boy” ถึงเวลาทวงประติมากรรม “ปลายบัด” คืนสมบัติทางวัฒนธรรมสู่แผ่นดินไทย

- ปฏิบัติการติดตามโบราณวัตถุอันเป็นสมบัติของชาติที่ตกอยู่ในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยอยู่ในกระแสสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภายหลังจากที่ “ประติมากรรมโกลเดนบอย (Golden Boy)” และ “ประติมากรรมหญิงสาว พนมมือเหนือศีรษะ” อายุเก่าแก่กว่า 900 ถึง 1,000 ปี ที่หายไปจากปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ กลับคืนสู่มาตุภูมิก็ยิ่งจุดกระแสเรียกร้องให้นำสมบัติชาติกลับสู่มาตุภูมิมีพลังมากขึ้น เพราะเป็นที่ประจักษ์ว่า ยังมีหลงเหลืออยู่ในมือฝรั่งมังค่าอีกเป็นจำนวนไม่น้อยกล่าวสำหรับ “Golden Boy” นั้น พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน หรือ The MET สหรัฐอเมริกา ได้ส่งคืนประติมากรรมทั้ง 2 ชิ้น กลับสู่ประเทศไทย เมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาโดยกรมศิลปากรรับมอบโบราณวัตถุสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทย ก่อนนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งมีประชาชนชาวไทยเดินทางไปชมเป็นจำนวนมากนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า Golden Boy ที่ได้รับมอบคืนมานี้เป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญ แสดงถึงร่องรอยหลักฐานความรุ่งเรืองของการหล่อโลหะสำริดในดินแดนที่ราบสูงโคราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือมีอายุราวเกือบ 1,000 ปีมาแล้ว เป็นประติมากรรมรูปบุรุษสวมเครื่องทรงแบบบุคคลชั้นสูง ถือเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม ซึ่งพบไม่มากนัก มีเทคนิคการสร้างแบบพิเศษ คือหล่อด้วยสำริดและกะไหล่ทอง ส่วนประติมากรรมสตรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 เช่นกัน อยู่ในท่านั่งชันเข่า และยกมือไหว้เหนือศีรษะ แต่งกายแบบบุคคลชั้นสูง หล่อด้วยสำริดมีร่องรอยการประดับด้วยโลหะเงิน และทองกล่าวสำหรับประติมากรรมสำริด Golden Boy นับเป็นไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นรูปปั้นของ “พระศิวะ” อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 900 - 1,000 ปีมาแล้ว สูง 129 ซม. หล่อด้วยสำริดกะไหล่ทอง รูปแบบคล้ายประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ หรือทวารบาล จากปราสาทสระกำแพงใหญ่ จ. ศรีสะเกษ ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จ. นครราชสีมาดร.ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ นักวิชาการอิสระด้านโบราณคดี และหนึ่งในคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เปิดเผยว่าลักษณะของรูปหล่อ Golden Boy มีลักษณะเหมือนรูปสลักที่ปราสาทหินพิมาย ไม่เหมือนพระศิวะที่เคยเห็นโดยทั่วไป จึงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นรูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ซึ่งพระองค์เป็นต้นราชวงศ์มหิธรปุระ ของอาณาจักรขอมโบราณทั้งนี้ พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 สืบเชื้อพระวงศ์มาจากพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ที่สร้างปราสาทหินเขาพระวิหาร โดยพระองค์ได้สร้างปราสาทหินพิมายขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรขอมโบราณทั้งหมด ดังนั้น นับว่าการค้นพบ Golden Boy ถือเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเชื่อของอาณาจักรขอมโบราณแบบเดิมโดยสิ้นเชิง จากเดิมที่เคยเชื่อว่าอาณาจักรขอมแผ่มาจากทางฝั่งกัมพูชามาสู่ที่ราบสูงโคราช แต่จากหลักฐานใหม่บ่งชี้ว่าอาณาจักรขอมเคยยิ่งใหญ่อยู่บนที่ราบสูงโคราชมาก่อน แล้วจึงแผ่ไปทางฝั่งเมืองเสียมเรียบของกัมพูชาในภายหลังย้อนกลับราวๆ 50 ปีก่อน ชาวบ้าน ชุมชนบ้านยางโป่งสะเดา อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ขุดค้นพบ Golden Boy และหลังจากขุดค้นได้ไปปรึกษาตำรวจท่านหนึ่งอยู่ สภ.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อต้องการหาที่ขาย โดยตำรวจได้พาตนไปที่กรุงเทพฯประกาศขายให้ชาวต่างชาติในราคา 1,600,000 บาท แต่ชาวต่างชาติต่อเหลือ 1,200,000 บาท จึงตกลงซื้อขายกัน นอกจากนี้ ชาวบ้านผู้ขุดค้นพบยืนยันว่าประติมากรรมสำริดโกลเด้นบอยมีสิ่งของติดตัว ดังต่อไปนี้ 1.มงกุฎเพชร 2.ลูกตาเพชร 3.สร้องสังวาลเพชรนิล 4. กำไลแขนเป็นเพชร 5. เข้มขัดเป็นเพชรและนิลตามข้อมูลเปิดเผยว่าการลักลอบนำโบราณวัตถุขายต่างประเทศมีความรุนแรงในช่วงปี 2500 - 2520 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม นับเป็นยุคที่คนไทยสูญเสียศิลปวัตถุสมบัติทางวัฒนธรรมไปมากที่สุด โดยเบื้องหลังการโจรกรรมวัตถุโบราณของไทยมีตัวการใหญ่เป็นชาวต่างชาติ โดยมาจาก 2 ชาติมหาอำนาจในยุโรป โดยมีชาวบ้าน นายทุน นักสะสม พ่อค้าตลาดมืด บริษัทประมูลโบราณวัตถุ เป็นกลไกในขบวนการที่ทำให้โบราณวัตถุออกนอกประเทศอย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากการทวงคืน “ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ของปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์” จากสถาบันศิลปะในสหรัฐฯ ใช้เวลายาวนานกว่า 15 ปี ตั้งแต่ปี 2516 กระทั่งกลับคืนสู่ประเทศไทยในปี 2531 นับบทเรียนสำคัญ ทำให้ประเทศไทยเริ่มหันมาอนุรักษ์ดูแลมรดกทาวัฒนธรรม เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญให้คนไทยเรียนรู้และรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์กันอย่างจริงจังตลอดจนประเทศไทยสามารถติดตามและรับมอบโบราณวัตถุสำคัญหลายชิ้น อาทิ “ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว” และ “ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์” เป็นการติดตามขอทวงคืนจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับกลับคืนเมื่อเดือน พ.ค. 2564 จวบจนการรับมอบส่งคืน “ประติมากรรม Golden Boy” และ “ประติมากรรมหญิงสาว พนมมือเหนือศีรษะ” ของปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน หรือ The MET สหรัฐอเมริกาสำหรับเบื้องหลังการทวงคืนสมบัติชาติ การขับเคลื่อนโดยนักวิชาการอิสระจากกลุ่มสำนึก ๓๐๐ องค์ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันรัฐบาลทวงคืนสมบัติชาติโบราณวัตถุหลายต่อหลายชิ้นจากต่างประเทศ ซึ่งโบราณวัตถุสมบัติชาติชิ้นสำคัญที่ถูกลักลอบนำประเทศมีอยู่เป็นจำนวนมากขณะที่รัฐบาลตระหนักให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน ย้อนกลับไป ปี 2560 ในสมัยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 143/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุ ของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการติดตามโบราณวัตถุของไทยกลับคืนสู่ประเทศโดยกรมศิลปากรได้ติดตามทวงคืนโบราณวัตถุถึงสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations) สหรัฐอเมริกา และส่งข้อมูลการศึกษาทางวิชาการพร้อมหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการสำรวจของกรมศิลปากร ตัวอย่างเอกสารอนุญาตในการส่งออกโบราณวัตถุ เป็นต้น เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน ยืนยันว่าโบราณวัตถุนั้นมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้ถูกลักลอบนำออกไปโดยวิธีการที่ผิดกฎหมายขณะเดียวกันผลพวงจากการปราบปรามเครือข่ายค้าโบราณวัตถุข้ามชาติและการฟอกเงินอย่างเด็ดขาดของประเทศสหรัฐฯ เป็นกลไกสะสางปัญหาขบวนการค้าโบราณวัตถุผิดกฎหมายในพิพิธภัณฑ์สหรัฐฯ อย่างเข้มข้น โดยสำนักความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ รัฐบาลสหรัฐฯ หรือ United States Department of Homeland Security ตรวจยึดโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วสหรัฐฯ พร้อมกับส่งคืนสู่มาตุภูมิทำให้หลายประเทศปฏิบัติการทวงคืนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทยดำเนินมาอย่างต่อเนื่อ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และประธานคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 ณ กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงกรณีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน สหรัฐอเมริกา มีความประสงค์ส่งคืนประติมากรรมสำริด 2 รายการ ได้แก่ โกเดนบอย และสตรีนั่งพนมมือ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ หรือประมาณ 900 – 1,000 ปีมาแล้ว ซึ่งมีหลักฐานว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยพร้อมทั้งมีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการฯ ดังนี้ โบราณวัตถุที่ได้รับกลับคืนมาแล้ว ได้แก่ ทับหลัง 2 รายการ จากปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว และปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ความคืบหน้าโบราณวัตถุที่ยังอยู่ระหว่างการติดตาม 35 รายการ ได้แก่ ประติมากรรม 32 รายการ พระพุทธรูปยืนเหนือพนัสบดีจากเมืองโบราณซับจำปา จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ใบเสมาจากเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 รายการ ส่วนโบราณวัตถุที่จะติดตามเพิ่มเติม 2 รายการ เช่น เศียรพระพุทธรูปทวารวดี จากสาธารณรัฐเยอรมนี 1 รายการ ประติมากรรมปูนปั้น ศิลปะสุโขทัย จากประเทศเบลเยียม 1 รายการรวมถึงความคืบหน้าในการประสานขอรับคืนเครื่องมือหินชุดสำคัญของไทยที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีและชาติพันธุ์วิทยาพีบอดี้ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประสานติดตามโบราณวัตถุที่ The National Gallery of Australia และตรวจสอบเพื่อดำเนินการส่งคืนกลับสู่ประเทศไทย จำนวน 11 รายการในส่วนของโบราณวัตถุที่มีประวัติพบที่เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนั้น คณะกรรมการฯ มีมติให้ติดตามคืนจำนวน 7 รายการ โดยให้ศึกษาด้านวิชาการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนมากขึ้น โดยจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน Homeland Security Investigation เร่งรัดการติดตามกลับคืนสู่ประเทศไทยให้เร็วขึ้นทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศที่ถูกโจรกรรมและสูญหายให้กลับคืนมาสู่ประเทศไทย ควบคู่กับการควบคุมดูแลโบราณวัตถุและโบราณสถานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย รวมไปถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการสืบค้นโบราณวัตถุของไทยเพื่อติดตามกลับคืน ซึ่งใช้ประกอบเป็นข้อมูลสำคัญในการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกสำหรับโบราณสถานในพื้นที่อื่นต่อไปอย่างไรก็ตาม สมบัติชาติทางวัฒนธรรมของไทย อยู่ในระหว่างทวงคืนกลับคืนอีกจำนวนมาก นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร หนึ่งในทีมผู้ติดตามทวงคืนโบราณวัตถุ กล่าวถึงการติดตามทวงคืน “โบราณวัตถุกลุ่มประติมากรรมสำริดประโคนชัย และปราสาทเขาปลายบัด” จากพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐฯ เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากเป็นโบราณวัตถุที่ไม่มีภาพถ่ายยืนยัน มีเพียงคำบอกเล่า และข้อมูลของผู้ที่ลักลอบนำออกนอกประเทศไทย เลยทำให้ต้องใช้เวลานานในการสืบสวน โดยวัตถุโบราณชุดนี้ถูกลักลอบออกนอกประเทศ ตั้งแต่ประมาณปี 2500 - 2510 ช่วงที่มีการตั้งฐานทัพต่างชาติในประเทศไทยโดยจากการไล่สืบค้นข้อมูลพบว่า โบราณวัตถุกลุ่มนี้มีการเชื่อมโยงกับ “นายดักลาส แลตช์ฟอร์ด” นักสะสมวัตถุโบราณชาวอังกฤษ ที่เข้ามาจนได้สัญชาติไทย มีร้านขายวัตถุโบราณอยู่ในยุโรป ซึ่งที่ผ่านมา ถูกกล่าวหาหลายคดีในสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันนายดักลาส เสียชีวิตไปแล้วโบราณวัตถุมีการลักลอบนำออกไปจาก ปราสาทปลายบัด จ.บุรีรัมย์ คือ กลุ่มประติมากรรมสำริด รูปพระโพธิสัตว์ในศาสนามหายาน มีการหล่อสำริด โดยใช้เทคนิคขั้นสูง อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-14 มีลักษณะผสมผสานระหว่างจินตนาการของช่างกับความเหมือนจริงคำบอกเล่าของอดีตนักล่าขุดสมบัติโบราณผู้ค้นพบประติมากรรมสำริดกรุประโคนชัย ระบุว่า ปี 2507 เคยขุดหาพระพุทธรูปสำริดองค์เล็กภายในปราสาทได้มากกว่า 30 องค์ และเคยขุดได้เทวรูปขนาดใหญ่ 4 กร ที่ถูกฝั่งรอบปราสาทขึ้นมาจากหลุมถึง 9 องค์ ด้วยวิธีงัดคอขึ้นมา ทำให้พระสำริดมีตำหนิที่คอตรงกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสำริดที่ถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐฯ กระทั่ง เกิดกระแสทวงคืนพระโพธิสัตว์ประโคนชัยดร.ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ นักวิชาการอิสระด้านโบราณคดี หนึ่งในคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันมีโบราณวัตถุของไทยกระจายอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ และมีหลายชิ้นที่แม้พิสูจน์แล้วว่าเป็นของไทย แต่พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศยังไม่ยอมส่งคืน อาทิ รูปสำริดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร จากปราสาทปลายบัด อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีข้อมูลระบุว่าถูกขายให้กับนักสะสมชาวต่างชาติในปี 2510 และมีการเรียกร้องให้ The Met ส่งคืนตั้งแต่ปี 2559