ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ภูฏาน (9)

ภูฏานเป็นประเทศล่าสุดของเอเชียและของโลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเปลี่ยนแปลงในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 นับมาจนถึงบัดนี้ระบอบการปกครองใหม่ของภูฏานมีอายุได้ 15 ปีภูฏานเข้าสู่การปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2551 โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 ในหมวดที่หนึ่ง ได้แก่มาตรา 1 กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนภูฏานผู้เขียนได้กล่าวถึงที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของพลเมืองภูฏานที่บัญญัติไว้ในหมวดที่เจ็ด ที่มีทั้งหมด 23 มาตราไปแล้ว และถ้าเปรียบเทียบหมวดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองของรัฐธรรมนูญภูฏาน พ.ศ. 2551 กับหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย จะพบว่า ของภูฏานมี 23 มาตรา ส่วนของไทยมี 25 มาตรา ผู้อ่านน่าจะลองเปรียบเทียบสิทธิเสรีภาพพลเมืองไทยกับของภูฏานดูได้กล่าวถึงหมวดหน้าที่พลเมืองในรัฐธรรมนูญภูฏานไปแล้วว่ามีทั้งหมด 11 มาตรา เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญไทยในหมวดที่ว่าด้วยหน้าที่ของพลเมือง ของไทยมี 12 มาตราอย่างไรก็ตาม แม้ว่า รัฐธรรมนูญภูฏานจะกำหนดไว้ในหมวดที่หนึ่ง มาตรา 1 ว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนภูฏาน แต่ก็กำหนดให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการเสนอกฎหมายได้ (มาตรา 2.16 (d)) ขณะเดียวกัน พระมหากษัตริย์จะต้องลงพระปรามาภิไธย หากร่างกฎหมายได้รับการเสนอกลับขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งในแง่นี้ จึงกล่าวได้ว่า ในกระบวนการนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญภูฏานให้อำนาจสภาเป็นอำนาจสูงสุดสุดท้าย นอกจากพระมหากษัตริย์ภูฏานจะมีพระราชอำนาจทางนิติบัญญัติแล้ว ตามมาตรา 2.19 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญ หลายตำแหน่งตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังที่ได้กล่าวไปในตอนที่แล้วองค์สมเด็จพระราชาธิบดีจะทรงสละราชบัลลังก์หากทรงละเมิดรัฐธรรมนูญโดยตั้งพระทัย หรือ ทรงประชวรไร้ความสามารถทางพระมัตถลุงค์ (สมอง) อย่างถาวร ซึ่งในการนี้ จะต้องมีการลงมติโดยที่ประชุมร่วมของรัฐสภาตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา 21, 22. 23. 24 และ 25 ในหมวดนี้จะต้องมีการจัดอภิปรายญัตติการสละราชบัลลังก์ในที่ประชุมร่วมของรัฐสภา โดยการเสนอญัตติจะต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นญัตติการสละราชสมบัติเพราะการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยตั้งพระทัยหรือเพราะอาการประชวรดังที่กำหนดไว้ในมาตรา 20องค์สมเด็จพระราชาธิบดีจะทรงมีพระราชหัตเลขาตอบญัตติดังกล่าวหรือโดยพระราชดำรัสต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาโดยพระองค์เองหรือตัวแทนของพระองค์ได้ประธานศาลสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาในกรณีมาตรา 21 ในหมวดนี้หากมีการลงมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในที่ประชุมร่วมรัฐสภาให้มีการสละราชบัลลังก์ จะต้องมีการนำมติดังกล่าวไปทำประชามติทั่วไปเพื่อรับรองหรือปฏิเสธที่ประชุมร่วมรัฐสภา องค์สมเด็จพระราชาธิบดีจะทรงสละราชบัลลังก์แก่องค์รัชทายาท (heir apparent)รัฐสภาแก้ไขกฎหมายใดๆ หรือใช้อำนาจในการแก้ไขมาตราต่างๆ ในหมวดนี้และมาตรา 2 ในหมวดที่หนึ่งได้โดยผ่านการทำประชามติสำหรับมาตรา 2 ในหมวดที่หนึ่ง คือ มาตราที่กำหนดให้ราชอาณาจักรภูฏานปกครองในระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย (Democratic Constitutional Monarchy)จากข้างต้น จะพบว่า การสละราชบัลลังก์จะต้องผ่านการลงมติของที่ประชุมร่วมของรัฐสภา (joint sitting of Parliament) ดังนั้น ผู้เขียนจะขออธิบายเกี่ยวกับรัฐสภาของภูฏานเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพขององค์ประกอบของรัฐสภาภูฏานในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐสภา รัฐธรรมนูญภูฏานได้กำหนดไว้ในหมวดที่สิบ เป็นหมวดที่ว่าด้วยรัฐสภา (Parliament) สามารถประมวลสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้-สมาชิกรัฐสภา (Parliament) มาจากการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งแห่งราชอาณาจักร เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ แต่จะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติหรือสมาชิกสมัชชาแห่งชาติในเวลาเดียวกัน และจะต้องไม่เป็นสมาชิกในการปกครองท้องถิ่น จำนวนสมาชิกรัฐสภาที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ของกฎหมายเลือกตั้งภูฏานปัจจุบันคือ 47 ที่นั่ง-ส่วนสมาชิกสภาแห่งชาติกำหนดไว้หมวดที่สิบเอ็ด (The National Council) มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ที่นั่งประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 20 คนที่จะมาการเลือกตั้งจากแต่ละเขตยี่สิบเขต (Dzongkhags) เขตละหนึ่งคนบุคคลที่มีคุณสมบัติโดดเด่นจำนวน 5 คน เสนอชื่อโดยองค์สมเด็จพระราชาธิบดีสมาชิกสภาแห่งชาติจะต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง-สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (the National Assembly) กำหนดไว้ในหมวดที่ 12 มีจำนวนทั้งสิ้น 55 ที่นั่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติมาจากการเลือกตั้งจากแต่ละเขตเป็นสัดส่วนตามจำนวนประชากร แต่จะต้องมีไม่น้อยกว่าสองคนหรือมากกว่าเจ็ดคนในแต่ละเขต และผู้ลงคะแนนเสียงแต่ละคนจะเลือกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติได้เพียงหนึ่งคนหากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของไทย พ.ศ. 2560 เราไม่ได้มีมาตราที่กำหนดเงื่อนไขให้พระมหากษัตริย์จะต้องสละราชบัลลังก์จากกรณีละเมิดรัฐธรรมนูญโดยตั้งพระทัยหรืออาการประชวรถาวรทางสมอง(โปรดติดตามตอนต่อไป)