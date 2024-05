ไทยเข้าสู่ Cashless Society จาก “เป๋าตังค์” ถึง “ทางรัฐ” ใช้ชีวิตไร้เงินสดเฉลี่ย 9 วัน

สำหรับนโยบายที่น่าจับตาผลักดันให้ประเทศไทยเคลื่อนสู่สังคมไร้เงินสด ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากของรัฐบาลคงไม่พ้น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 ปี 2563 การใช้จ่ายเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันโดยมีผู้ใช้งานกว่า 50 ล้านคน นับเป็นจิทัลแพลทฟอร์มที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแอปฯเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังของรัฐบาล ผ่านโครงการ “คนละครึ่ง”ล่าสุด รัฐทำคลอดแอปฯ “ทางรัฐ” สำหรับการใช้จ่ายเงินดิจิทัลผ่านโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ภายหลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยจะใช้แอป “ทางรัฐ” ในการใช้จ่ายสำหรับ “ทางรัฐ” วางตำแหน่งเป็น Super App เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับหลายหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการปกครอง, สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ทำให้ประชาชนสามารถรับบริการจากภาครัฐกว่า 149 รายการ เรียกว่าเป็นแอปฯ ที่รวมบริการสำคัญของภาครัฐครบจบในที่ดียวปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าสาเหตุที่เลือกใช้แอปฯ ทางรัฐ ไม่ใช่แอปฯ เป๋าตัง ในการใช้จ่ายโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เนื่องจากทางรัฐเป็นแอปฯ ของรัฐจริงๆ แต่เป๋าตังเป็นของแบงก์ (ธนาคารกรุงไทย) อย่างไรก็ตาม เป๋าตังก็อาจจะยังต้องใช้ แต่เป็นระบบข้างหลัง ไม่ได้เป็นด้านหน้า เนื่องจากเป็นระบบควบคุมแบบเปิด หรือ Open Loop ซึ่งหมายความว่า เป็นวอลเล็ตของสถาบันการเงิน ทั้งแบงก์และนอนแบงก์สามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งเป๋าตังอาจจะไปเชื่อมต่อตรงนั้น เช่นเดียวกันกับ เคพลัส และแม่มณี เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ดีจีเออยู่ระหว่างการพัฒนาปฏิเสธไม่ได้ว่า รัฐบาลไทยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ส่งเสริมผลักดันให้เกิดการชำระค่าสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดภายในประเทศ รวมทั้ง ผลพวงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศในด้านการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นแรงผลักให้ไทยเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสดที่ผ่านมา ภาครัฐมีความพยายามในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment ที่สนับสนุนให้เกิดโครงการหลัก 4 โครงการ ได้แก่ 1. การชำระเงินแบบ Any ID 2. การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 3. การพัฒนระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และ 4. โครงการ e-Payment ภาครัฐทั้งนี้ โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก อาทิ การชำระเงินแบบ Any ID อย่างโครงการพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่เอื้อให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินระหว่างกันด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้นเรียกว่ารัฐบาลไทยได้ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการทำธุรกรรมและการให้บริการรูปแบบต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ การค้า e-Commerce และ การใช้ Digital Banking นับเป็นก้าวสำคัญของการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของไทย อาทิ1. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จ่ายเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารผู้มีรายได้น้อย 14 ล้านราย และกลุ่มเปราะบาง2. โครงการ “พร้อมเพย์” (Prompt pay) และ QR Payment ที่เป็นการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอกนิกส์แบบ Any ID ที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน3. Government Wallet (G-Wallet) ถุงเงิน application สำหรับ SME ขนาดเล็ก คือการใช้จ่ายเงินดิจิทัลของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านแอป “เป๋าตัง” กว่า 50 ล้านคน และร้านค้า–SME ที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอป “ถุงเงิน” ในโครงการคนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน – ชิมช้อปใช้ เป็นต้น4. การนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้กับการคืนภาษี VAT ให้กับนักท่องเที่ยว และการออกพันธบัตรรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับระบบภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งภาษีและ 5. โครงการขายสลากดิจิทัล ผ่านแอปเป๋าตัง ที่ทำให้การซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ประเทศไทยนับเป็นประเทศลำดับแรกๆ ในแถบอาเซียนที่มีกฎหมายธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการนำแม่บทกฎหมาย e-Commerce Law ของสหประชาชาติมาปรับใช้และร่างเป็นกฎหมายของประเทศไทยชื่อว่า พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมายอย่างไรก็ดี ปัจจุบัน Internet & Mobile Banking เป็นช่องทาง digital payment ที่ได้รับความนิยมและเติบโตสูงสุดโดยมีจำนวนบัญชีถึง 136.1 ล้านบัญชี (ข้อมูล เดือน ธ.ค. 2566) โดยในปี 2566 การใช้ Internet & Mobile Banking มีปริมาณการใช้งานสูงถึง 29.4 พันล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 105.3 พันล้านบาทโดยผลการศึกษาของ วีซ่า พบว่า 8 ใน 10 ของผู้บริโภค (81%) พยายามจะใช้จ่ายโดยไม่พึ่งพาเงินสด โดยผู้นำเทรนด์เป็นผู้บริโภคจากกลุ่มเจน Z (85%) (อายุระหว่าง 18-23 ปี) และเจน Y (85%) (อายุระหว่าง 24-39 ปี) โดยที่ 4 ใน 5 ของผู้บริโภคสามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน กล่าวคือผู้บริโภคชาวไทยมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะใช้ชีวิตนอกบ้านโดยถือเงินสดในมือลดลง โดยเกือบครึ่ง (47%) เลือกที่จะถือเงินสดในกระเป๋าสตางค์น้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเทรนด์ดังกล่าวดกิดขึ้นจากช่องทางการรับชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล ควบคู่ไปกับการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดของผู้บริโภค อาทิ คิวอาร์โค้ด บัตรชำระเงิน อีวอลเล็ต ฯลฯ นอกจากนี้ผู้ ยังรวมถึงช่องทางการรับชำระเงินแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นในหลายหมวดหมู่ โดยเฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (79%) การค้าปลีก (67%) การจับจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อ (67%) ซุปเปอร์มาร์เก็ต (64%) และบริการขนส่ง อาทิ แท็กซี่และบริการใช้รถเดินทางร่วมกัน เป็นต้น (60%)ในประเด็นนี้ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่าเทรนด์การใช้ชีวิตแบบไร้เงินสดในประเทศไทยมาแรงมากสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลก และการเพิ่มขึ้นของ e-Commerce ที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายเองต่างให้ความสำคัญกับความสะดวก ปลอดภัย และการรับชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการที่จะปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา