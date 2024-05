ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ภูฏาน (7)

ภูฏานเข้าสู่การปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2551 โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 ในหมวดที่หนึ่ง ได้แก่ มาตรา 1 กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนภูฏานผู้เขียนได้กล่าวถึงที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของพลเมืองภูฏานที่บัญญัติไว้ในหมวดที่เจ็ด ที่มีทั้งหมด 23 มาตราไปแล้ว และถ้าเปรียบเทียบหมวดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองของรัฐธรรมนูญภูฏาน พ.ศ. 2551 กับหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย จะพบว่า ของภูฏานมี 23 มาตรา ส่วนของไทยมี 25 มาตรา ผู้อ่านน่าจะลองเปรียบเทียบสิทธิเสรีภาพพลเมืองไทยกับของภูฏานดูขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญภูฏานมีหมวดที่ว่าด้วยหน้าที่ของพลเมืองด้วย โดยกำหนดไว้ในหมวดที่แปด มี11 มาตราในหมวดที่ว่าด้วยหน้าที่พื้นฐานพลเมืองของภูฏาน (Fundamental Duties) ซึ่งเป็นหมวดที่แปดในรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดไว้ดังนี้คือเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญไทยในหมวดที่ว่าด้วยหน้าที่ของพลเมือง ของไทยมี 12 มาตราอย่างไรก็ตาม แม้ว่า รัฐธรรมนูญภูฏานจะกำหนดไว้ในหมวดที่หนึ่ง มาตรา 1 ว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนภูฏาน แต่ไม่ควรจะยึดติดกับข้อความในมาตราในลักษณะนี้โดยลำพัง แต่ควรจะพิจารณามาตราอื่นๆ ประกอบกันไปด้วย เพราะรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือ มาตรา 2 ก็กำหนดให้อำนาจรัฐเป็นชองประชาชน (ARTICLE 2. The state power of the D.P.R.K. belongs to the people. www.hrnk.org/uploads/pdfs/DPRK_Constitution.pdf) และเช่นกันในรัฐธรรมนูญฉบับแรกเริ่มของประเทศที่เข้าสู่ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเช่น สวีเดน (ค.ศ. 1809) เนเธอร์แลนด์ และนอร์เวย์ (ค.ศ. 1814) และเดนมาร์ก (ค.ศ. 1849) ต่างกำหนดให้อำนาจเป็นของกษัตริย์ แต่ก็ควรต้องพิจารณามาตราอื่นๆประกอบด้วยอย่างในกรณีของภูฏานที่กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่ก็กำหนดให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการเสนอกฎหมายได้ (มาตรา 2.16 (d)) ขณะเดียวกัน พระมหากษัตริย์จะต้องลงพระปรามาภิไธย หากร่างกฎหมายได้รับการเสนอกลับขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งในแง่นี้ จึงกล่าวได้ว่า ในกระบวนการนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญภูฏานให้อำนาจสภาเป็นอำนาจสูงสุดสุดท้ายนอกจากพระมหากษัตริย์ภูฏานจะมีพระราชอำนาจทางนิติบัญญัติแล้ว ตามมาตรา 2.19 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญ หลายตำแหน่งตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ตำแหน่งต่างๆ เหล่านั้น พระมหากษัตริย์ จะลงพระปรมาภิไธยในฐานะประมุขของรัฐมากกว่าจะทรงแต่งตั้งเองโดยลำพังพระองค์จริงๆ อย่างเช่น ในกรณีการแต่งตั้งสมาชิกของศาลสูงสุด พระมหากษัตริย์จะทรงหารือกับคณะตุลาการแห่งชาติ หรือในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานและคณะกรรมการต้านคอร์รัปชั่น พระมหากษัตริย์จะทรงพิจารณาแต่งตั้งตามรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานสภาแห่งชาติ (the National Council) และผู้นำพรรคฝ่ายค้านนอกจากนี้ พระมหากษัตริย์ยังทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่พระมหากษัตริย์จะต้องรับฟังคำแนะนำของสภา ตำแหน่งดังกล่าวนี้ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาตินอกจากนี้พระมหากษัตริย์ภูฏานยังทรงมีพระราชอำนาจแต่งตั้งตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญได้โดยมีพระราชวินิจฉัยที่อิงกับคำแนะนำของสภา เช่นพระมหากษัตริย์ทรงเลือกให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาติตามคำแนะนำของพระสงฆ์อาวุโส จากนั้น เจ เคนโป ก็เป็นผู้จัดตั้งคณะกรรมการการศาสนาทั้งเจ็ดคนขึ้นส่วนคณะองคมนตรีซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสี่คนที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสองคนจากสี่คน อีกหนึ่งคนได้รับการเสนอชื่อจากคณะรัฐมนตรี ส่วนคนสุดท้ายได้รับเลือกโดยสภาแห่งชาติ (มาตรา 2.14)ข้อกำหนดนี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สำคัญ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังกำหนดว่าพระมหากษัตริย์ต้องทรงสละราชบัลลังก์เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษาในตอนต่อไป จะได้กล่าวถึงมาตรา 20-25 อันเป็นเงื่อนไขที่พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์อยู่จะต้องสละบัลลังก์