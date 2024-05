อำนาจในมุมมองนักปราชญ์ (29-1) เดวิด ฮาร์วีย์-อำนาจทุน รัฐ และมิติอำนาจเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์ / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

ด้วยแรงขับเคลื่อนจากความปรารถนาที่จะเข้าใจโลกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ฮาร์วีย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี 1961 ผลงานช่วงแรกของเขามุ่งเน้นไปที่ปัญหาทางระเบียบวิธีในภูมิศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ชอบวิเคราะห์ของเขา และเป็นการวางรากฐานสำหรับงานที่ตามมาในภายหลังของเขา ในปี 1969 ฮาร์วีย์ได้ย้ายไปรับตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ในบัลติมอร์ แมริแลนด์ ซึ่งเขาใช้เวลาสามทศวรรษต่อมาในอาชีพของเขา ในช่วงเวลานี้เขาเริ่มศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง และทฤษฎีมาร์กซิสต์ ซึ่งกลายเป็นจุดเด่นของผลงานทางวิชาการของเขาหนังสือเรื่อง(Social Justice and the City, 1973) ของฮาร์วีย์ถือเป็นจุดเปลี่ยนในอาชีพของเขาและในสาขาภูมิศาสตร์ ในหนังสือเล่มนี้ เขาโต้แย้งว่า พื้นที่เมืองถูกกำหนดโดยระบบทุนนิยม และความยุติธรรมทางสังคมนั้นเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับการกระจายทรัพยากรและอำนาจในเมือง หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่ท้าทายแนวคิดดั้งเดิมของภูมิศาสตร์เมืองเท่านั้น แต่ยังนำเสนอมุมมองเชิงวิพากษ์ที่มีอิทธิพลต่อนักวิชาการรุ่นต่อมาด้วย ตลอดทศวรรษ 1970 และ 1980 ฮาร์วีย์ยังคงผลักดันขอบเขตของความคิดทางภูมิศาสตร์ โดยวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ เช่น การผลิตของพื้นที่ ภูมิศาสตร์ของทุนนิยม และบทบาทของวัฒนธรรมในการกำหนดรูปแบบภูมิทัศน์เมือง และหนังสือเรื่อง “ข้(The Limits to Capital, 1982) และ “” (The Condition of Postmodernity, 1989) ยิ่งตอกย้ำชื่อเสียงของเขาในฐานะนักคิดชั้นนำระดับโลกในปี 2001 ฮาร์วีย์ได้เข้าเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนครนิวยอร์ก (CUNY) ในฐานะศาสตราจารย์กิตติคุณสาขามานุษยวิทยาและภูมิศาสตร์ ตำแหน่งที่เขาดำรงจนเกษียณในปี 2018 ในช่วงที่เขาอยู่ที่ CUNY เขาได้ผลิตผลงานที่มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง เช่น(A Brief History of Neoliberalism, 2005) และ “เมืองกบฏ: จากฝ่ายขวาสู่เมืองสู่การปฏิวัติเมือง" (Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, 2012) ซึ่งศึกษาผลกระทบของนโยบายเสรีนิยมใหม่ต่อเมือง และศักยภาพของการเคลื่อนไหวทางสังคมในเมืองในการท้าทายสถานะที่ดำรงอยู่นอกเหนือจากงานวิชาการแล้ว ฮาร์วีย์ยังเป็นผู้สนับสนุนความยุติธรรมทางสังคมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และเป็นนักวิจารณ์ความเกินเลยของระบบทุนนิยม เขามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมมากมาย ตั้งแต่การประท้วงต่อต้านสงครามในปี 1960 ไปจนถึงในปี 2011 ความมุ่งมั่นของเขาต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและความเชื่อในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการกระทำร่วมกันได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกิจกรรมและนักวิชาการเป็นจำนวนมากเขาอธิบายว่าอำนาจไม่ได้ดำเนินการผ่านสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองเท่านั้น แต่ยังปฏิบัติการผ่านพื้นที่ วัฒนธรรม และอุดมการณ์ ซึ่งกำหนดวิธีการที่ผู้คนรับรู้ เข้าใจ และมีปฏิสัมพันธ์กับโลก แนวทางของฮาร์วีย์เน้นความขัดแย้งและความไม่มั่นคงที่ดำรงอยู่ในทุนนิยม รวมถึงศักยภาพของการกระทำร่วมกันทางสังคมและการสร้างทางเลือกขององค์กรทางสังคมในการท้าทายและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่ดำรงอยู่เป็นหัวข้อหลักในการวิพากษ์วิจารณ์ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ของเดวิด ฮาร์วีย์ เขาอธิบายว่า ระบบทุนนิยมเป็นระบบที่ขูดรีดโดยธรรมชาติ และโครงสร้างอำนาจของมันถูกรักษาไว้ผ่านกลไกต่าง ๆ สามประการหลักคือ การสะสมทุนโดยการยึดครอง การต่อสู้ทางชนชั้น และการพัฒนาทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เท่าเทียมเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความมั่งคั่งและทรัพยากรสาธารณะไปสู่มือเอกชน ซึ่งมักจะใช้วิธีการบังคับหรือการใช้อำนาจผ่านสามวิธีการหลักคือ การแปรรูปให้เป็นของเอกชน การทำให้เป็นสินค้า และการเปลี่ยนเป็นระบบการเงินริวิธีแิรกเกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์หรือบริการของรัฐให้กับเอกชนในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเป็นวิธีการที่มักถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง กระบวนการนี้จะนำไปสู่การกระจุกตัวของความมั่งคั่งและอำนาจในมือของคนส่วนน้อย ในขณะที่จำกัดการเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับคนส่วนใหญ่วิธีการที่สองคือซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยเป็นสินค้ามาก่อนให้กลายเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้ เช่น น้ำ การศึกษา หรือการรักษาพยาบาล กระบวนการนี้อาจส่งผลให้ผู้ที่ไม่สามารถจ่ายได้ถูกกีดกันออกไป ซึ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มมากขึ้นและวิธีที่สาม คือซึ่งหมายถึงการครอบงำเพิ่มขึ้นของตลาดการเงินและสถาบันการเงินเหนือเศรษฐกิจจริง สิ่งนี้อาจนำไปสู่ฟองสบู่เก็งกำไร ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และการดูดซับความมั่งคั่งจากกิจกรรมการผลิตเข้าสู่ภาคการเงินฮาร์วีย์อธิบายว่าระบบทุนนิยมมีลักษณะความขัดแย้งที่สำคัญระหว่างชนชั้นหลักสองชนชั้น ได้แก่ ชนชั้นนายทุน ซึ่งเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งขายแรงงานเพื่อความอยู่รอด ชนชั้นนายทุนพยายามที่จะเพิ่มกำไรสูงสุดโดยการขูดรีดแรงงานของชนชั้นกรรมาชีพ ในขณะที่ชนชั้นกรรมาชีพต่อสู้เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานและเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งความมั่งคั่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมามากขึ้น ความตึงเครียดที่มีอยู่ระหว่างสองชนชั้นนี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองภายในสังคมทุนนิยมอย่างไรก็ตาม การต่อสู้ทางชนชั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในสถานที่ทำงานเท่านั้น ฮาร์วีย์ระบุว่ามันยังแสดงออกในพื้นที่เมืองด้วย เนื่องจากชนชั้นต่าง ๆ แข่งขันกันเพื่อเข้าถึงที่อยู่อาศัย บริการสาธารณะ และทรัพยากรอื่น ๆ กระบวนการการแปลงเป็นย่านที่พักอาศัยระดับกลาง (gentrification) สามารถมองได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อสู้ทางชนชั้น เพราะผู้อยู่อาศัยและนักพัฒนาที่ร่ำรวยขับไล่ชุมชนที่มีรายได้ต่ำเพื่อแสวงหากำไรและสถานะทางสังคมฮาร์วีย์อธิบายว่าระบบทุนนิยมต้องการการขยายตัวและการปรับโครงสร้างพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาการเติบโตและผลกำไร กระบวนการนี้นำไปสู่การกระจุกตัวของความมั่งคั่งและทรัพยากรในบางภูมิภาคหรือเมือง ในขณะที่บางพื้นที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการพัฒนาหรืออยู่ในภาวะถดถอย ทุนนิยมพยายามหาวิธีการเอาชนะความขัดแย้งภายในโดยการขยายตัวหรือการปรับโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ หรือที่เรียกว่าเช่น เมื่อเผชิญกับกำไรที่ลดลงหรือการอิ่มตัวของตลาดในพื้นที่หนึ่ง นายทุนอาจพยายามลงทุนในดินแดนหรือภาคส่วนใหม่ ๆ เพื่อรักษาการสะสมความมั่งคั่งของพวกเขาเอาไว้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาที่ไม่สม่ำเสมอนี้ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงและความขัดแย้ง ฮาร์วีย์เสนอแนวคิดของเพื่ออธิบายว่าการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ของทุนนิยมสามารถนำไปสู่ปัญหาและความเปราะบางใหม่ๆ ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น การโลกาภิวัตน์ของการผลิตและการค้าสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับการสะสมทุน แต่ก็สามารถนำไปสู่การแข่งขัน การผลิตมากเกินไป และความไม่มั่นคงทางการเงินที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน ในทำนองเดียวกัน การขยายตัวของเมืองของทุนสามารถสร้างตลาดและแหล่งกำไรใหม่ๆ ได้ แต่ก็สามารถนำไปสู่ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษ ความแออัด และการขาดแคลนที่อยู่อาศัยซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาและผลิตซ้ำเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการสะสมทุนในระบบทุนนิยม และแลกมาด้วยการต้องละเลยสวัสดิการสังคมและหลักการประชาธิปไตยหนึ่งในแนวคิดหลักในการอภิปรายเรื่องอำนาจรัฐของฮาร์วีย์ คือซึ่งเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เน้น การแข่งขันในตลาดเสรี การลดกฎระเบียบ และการลดการแทรกแซงของรัฐในเศรษฐกิจ การลดกฎระเบียบ เกี่ยวข้องกับการยกเลิกหรือลดข้อบังคับและข้อจำกัดของรัฐบาลที่มีต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ฮาร์วีย์โต้แย้งว่า การลดกฎระเบียบมักนำไปสู่การกระจุกตัวของความมั่งคั่งและอำนาจไว้ในมือของคนส่วนน้อย ในขณะที่ทำให้คนงาน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงและการขูดรีดมากขึ้นมาตรการเชิงนโยบายที่สำคัญอีกประการของลัทธิเสรีนิยมคือ มาตรการรัดเข็มขัด ซึ่งหมายถึงการบังคับใช้วินัยทางการคลังอย่างเข้มงวดและการลดการใช้จ่ายของรัฐบาล ฮาร์วีย์ชี้ว่านโยบายรัดเข็มขัดส่งผลกระทบต่อคนจนและชนชั้นแรงงานอย่างมหาศาล ในขณะที่ปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นนำทางการเงินและนักลงทุนองค์กร ยิ่งไปกว่านั้น เขาโต้แย้งว่ามาตรการรัดเข็มขัดอาจบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางสังคมโดยการลดอุปสงค์รวม เพิ่มการว่างงาน และทำให้ความตึงเครียดทางสังคมเลวร้ายลงอีกด้วยนอกเหนือจากการดำเนินแนวทางตามหลักการของลัทธิเสรีนิยมใหม่แล้ว ฮาร์วีย์ยังชี้ให้เห็นว่า รัฐมีบทบาทในการรักษาอำนาจนำของทุนนิยม หรือการครอบงำของความคิด ค่านิยม และแนวปฏิบัติของทุนนิยมในสังคม อำนาจนำดำเนินการผ่านการผสมผสานของความยินยอมและการบังคับ โดยรัฐมีบทบาทสำคัญในทั้งสองด้านซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ความคิดและค่านิยมแบบทุนนิยมถูกผนวกรวมและได้รับการยอมรับโดยบุคคลและกลุ่มว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ มีความชอบธรรม หรือเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา ค่านิยมเหล่านั้น ได้แก่ บริโภคนิยม ปัจเจกชนนิยม และการแข่งขัน การครอบงำถูกดำเนินการผ่านสื่อ การศึกษา และสถาบันวัฒนธรรม รวมถึงการผนวกรวมฝ่ายตรงข้ามมาเป็นพวก โดยการใช้สิ่งจูงใจทางวัตถุ การมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือการรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในระบบสัญลักษณ์ของรัฐซึ่งเป็นการใช้หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังเพื่อปราบปรามการท้าทายต่ออำนาจทุนนิยม และรักษาการควบคุมทางสังคม เช่น การใช้กำลังตำรวจและกองทัพเพื่อปราบปรามการนัดหยุดงาน การประท้วง หรือการจลาจล รวมทั้งการใช้การสอดแนม การจำคุก หรือความรุนแรงเพื่อลงโทษผู้ที่ต่อต้านหรือผู้ละเมิดบรรทัดฐานและกฎหมายของทุนนิยมและรัฐบทบาทที่สามของรัฐ ในมุมมองของฮาร์วีย์คือ การอำนวยความสะดวกให้แก่ลัทธิจักรวรรดินิยม หรือการขยายอำนาจและอิทธิพลของทุนนิยมให้เกินขอบเขตของชาติ ตามทัศนะของเขา ลัทธิจักรวรรดินิยมถูกขับเคลื่อนด้วยแนวโน้มที่มีมาแต่กำเนิดของทุนนิยมที่มุ่งสู่การขยายตัว การสะสม และการแสวงหาประโยชน์จากตลาด ทรัพยากร และแรงงานใหม่ ๆ ฮาร์วีย์มองว่า โลกาภิวัตน์เป็นลักษณะสำคัญของลัทธิจักรวรรดินิยมร่วมสมัย ซึ่งทำให้เพิ่มความเหลื่อมล้ำในระดับโลก บ่อนทำลายอธิปไตยของชาติ และทำให้ชุมชนท้องถิ่นต้องเผชิญกับผลกระทบที่ทำให้ไม่มั่นคงของพลังตลาดโลกฮาร์วีย์มองว่า พื้นที่ไม่ใช่ภาชนะหรือฉากหลังที่เป็นกลางสำหรับความสัมพันธ์ทางสังคม แต่ถูกผลิตและกำหนดรูปแบบอย่างแข็งขันโดยพลวัตของอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการสะสมทุนและการขยายตัวของเมืองภายใต้ระบบทุนนิยม ฮาร์วีย์วิเคราะห์อำนาจเชิงพื้นในสามประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือ การผลิตเชิงพื้นที่ (production of space) ประเด็นที่สองคือ การแบ่งแยกระหว่างเมืองกับชนบท (urban-rural divide) และประเด็นที่สามคือ รูปทรงเรขาคณิตของอำนาจระดับโลก (global power geometries)ซึ่งมีอยู่สามลักษณะ คือการแทนที่ของพื้นที่ (representations of space), พื้นที่ของการแทนที่ (spaces of representation) และแนวปฏิบัติเชิงพื้นที่ (spatial practices)หมายถึง พื้นที่เชิงนามธรรมและจินตนาการที่ครอบงำของนักวางแผน สถาปนิก และเทคโนแครต เหล่านี้คือพื้นที่ของแผนที่ทางการ แผนผังเมือง และการออกแบบที่พยายามทำให้พื้นที่เมืองมีเหตุผล ควบคุม และเปลี่ยนเป็นสินค้าเพื่อผลประโยชน์ของทุนและรัฐ การแทนที่ของพื้นที่มักมีลักษณะตรรกะแบบบนลงล่าง การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน และการแบ่งแยกที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าแลกเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าใช้สอย และการพยายามกำจัดหรือผลักพื้นที่ทางเลือกหรือพื้นที่ตรงข้ามให้เป็นชายขอบในขณะที่ “หมายถึง พื้นที่ที่มีชีวิต ประสบการณ์ และจินตนาการของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้ เหล่านี้คือพื้นที่ของชีวิตประจำวัน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่มักถูกมองข้ามหรือปราบปรามโดยการแทนที่พื้นที่กระแสหลัก พื้นที่ของการแทนที่มีลักษณะของตรรกะจากล่างขึ้นบน ต่างแนวทาง และเลื่อนไหลที่เน้นย้ำคุณค่าในการใช้ประโยชน์ การครอบครอง และความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาคือพื้นที่ของการต่อต้าน การบ่อนทำลาย และจินตนาการแบบยูโทเปียที่ท้าทายอำนาจนำของเหตุผลแบบทุนนิยมและพยายามสร้างรูปแบบทางเลือกของสังคมและพื้นที่ด้านหมายถึง การปฏิบัติทางวัตถุ กายภาพ และร่างกายที่เป็นสื่อกลางระหว่างการแทนที่ของพื้นที่และพื้นที่ของการแทนที่ สิ่งเหล่านี้เป็นแนวปฏิบัติของการผลิต การผลิตซ้ำ และการบริโภคที่กำหนดรูปแบบสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น เนื้อเมือง และความสัมพันธ์ทางสังคมของพื้นที่ แนวปฏิบัติเชิงพื้นที่มักมีลักษณะของความตึงเครียดเชิงวิภาษวิธีระหว่างนามธรรมและรูปธรรม ระดับโลกและระดับท้องถิ่น พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งคือแนวปฏิบัติเชิงพื้นที่ที่อำนาจถูกรับรู้ จินตนาการ และดำรงอยู่ และเป็นวิธีที่อำนาจถูกใช้ ถูกโต้แย้ง และเปลี่ยนรูปฮาร์วีย์ มองว่ากระบวนการขยายตัวของเมืองเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการสะสมทุนนิยมและเป็นพื้นที่สำคัญของการต่อสู้ทางชนชั้นและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแบ่งแยกระหว่างเมืองและชนบทไม่ใช่การสร้างคู่ตรงข้ามอย่างง่าย ๆ แต่เป็นชุดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและพลวัตซึ่งถูกกำหนดโดยการพัฒนาที่ไม่เท่ากันของระบบทุนนิยมในพื้นที่และเวลาที่แตกต่างกัน ลักษณะเชิงอำนาจของการแบ่งแยกระหว่างเมืองและชนบทมีสองประการหลัก คือ การรวมตัว (agglomeration) และ การยึดคืน (dispossession)การรวมตัว หมายถึงการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประชากร และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เมือง โดยเฉพาะในเขตมหานครขนาดใหญ่ การรวมตัวถูกขับเคลื่อนโดยตรรกะของการสะสมทุน ซึ่งพยายามที่จะเพิ่มเศรษฐกิจขนาดให้สูงสุด ลดต้นทุนการทำธุรกรรมให้น้อยที่สุด และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การรวมตัวมักเกี่ยวข้องกับการเติบโตของภาคบริการ การเพิ่มขึ้นของชนชั้นสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนพื้นที่เมืองให้เป็นสินค้าผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การแปลงย่านให้ทันสมัย การท่องเที่ยว และโครงการขนาดใหญ่ในทางกลับกัน การยึดคืน (dispossession) หมายถึงกระบวนการการเวนคืน การย้ายถิ่น และการกีดกันที่มักเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการรวมตัวและการขยายตัวของเมือง การยึดคืนสามารถมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การปิดล้อมที่ดินสาธารณะและการขับไล่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดไปจนถึงการทำให้บริการสาธารณะเป็นเอกชนและการกัดเซาะสวัสดิการสังคม การยึดคืนมักเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจนอกระบบ การเพิ่มขึ้นของแรงงานที่ไม่มั่นคง และการผลักให้ประชากรที่เปราะบาง เช่น ผู้อพยพ ชนกลุ่มน้อย และผู้ยากไร้ เป็นชายขอบรูปทรงเรขาคณิตของอำนาจระดับโลก หมายถึงความสัมพันธ์ของอำนาจที่ไม่เท่าเทียมและเป็นลำดับชั้นที่กำหนดรูปแบบของระบบทุนนิยมโลก ฮาร์วีย์จำแนกเป็นสองลักษณะคือ แบบจำลองแกนกลาง-ชายขอบ (core-periphery model) และ การไหลเวียนในเครือข่าย (networked flows)แบบจำลองแกนกลาง-ชายขอบ หมายถึงการแบ่งเศรษฐกิจโลกออกเป็นแกนกลางที่มีอำนาจครอบงำของประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแล้วและส่วนชายขอบที่ด้อยพัฒนากว่า ความสัมพันธ์แกนกลาง-ชายขอบมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียม การพึ่งพาทางเทคโนโลยี และการครอบงำทางการเมือง โดยส่วนแกนกลางดูดซับมูลค่าส่วนเกินและทรัพยากรจากส่วนชายขอบ ในขณะเดียวกันก็บังคับประเทศที่มีการพัฒนาน้อยกว่าให้นำแบบจำลองการพัฒนาและการปกครองของประเทศแกนกลางไปใช้การไหลเวียนในเครือข่าย หมายถึงการเชื่อมโยงและพึ่งพากันมากขึ้นของเศรษฐกิจโลกผ่านการไหลเวียนของทุน สินค้า ผู้คน และข้อมูลข่าวสารข้ามพรมแดนประเทศ การไหลเวียนในเครือข่ายถูกขับเคลื่อนด้วยตรรกะของโลกาภิวัตน์แบบเสรีนิยมใหม่ ซึ่งพยายามสร้างตลาดโลกที่ไร้รอยต่อเพื่อผลประโยชน์ของบรรษัทข้ามชาติและสถาบันการเงิน การไหลเวียนในเครือข่ายมักเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเมืองระดับโลก การจ้างงานภายนอก และการเปลี่ยนเศรษฐกิจให้เป็นระบบการเงิน