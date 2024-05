อำนาจในมุมมองนักปราชญ์ (28): แอนโธนี กิดเดนส์ – อำนาจในฐานะปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างโครงสร้างกับผู้กระทำการทางสังคม / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

ขณะที่ กิดเดนส์ศึกษาลึกซึ้งยิ่งขึ้นในด้านสังคมวิทยา เขาเริ่มพัฒนามุมมองเฉพาะตัวที่มีต่อสาขาวิชานี้ เขาพยายามเชื่อมช่องว่างระหว่างโครงสร้างและผู้กระทำการ (structure and agency) โดยตระหนักว่าปัจเจกบุคคลไม่ใช่เพียงแค่ผู้รับผลกระทบจากแรงผลักดันทางสังคมอย่างเฉื่อยชา หากแต่เป็นผู้กระทำการทางสังคมที่กระตือรือร้นซึ่งสามารถกำหนดชีวิตของตนเองและโลกรอบตัวได้ ต่อมาฐานคิดนี้กลายเป็นรากฐานของทฤษฎี “ปฏิสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” (structuration) อันเป็นนวัตกรรมของเขาตลอดอาชีพการงานในวงการวิชาการ กิดเดนส์ดำรงตำแหน่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และลอนดอนสกูลออฟอีโคโนมิคส์ ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2546 ในช่วงเวลานี้ เขาแต่งหนังสือและบทความมากมายซึ่งตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะนักทฤษฎีสังคมชั้นนำแก่นหลักในงานเหล่านี้คือการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปัจเจกบุคคลกับโครงสร้างทางสังคมที่กำหนดชีวิตของผู้คน ซึ่งกิดเดนส์ได้นำเสนอแนวคิดสำคัญหลายอย่างเช่น ภาวะความเป็นทวิลักษณ์ของโครงสร้าง ภาวะสะท้อนกลับของความทันสมัย และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ ซึ่งมอบมุมมองใหม่ในการทำความเข้าใจโลกยุคใหม่นอกเหนือจากความพยายามทางวิชาการแล้ว กิดเดนส์ยังพยายามนำแนวคิดของตนไปประยุกต์ใช้ในแวดวงการเมือง เขาเคยเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีโทนี แบลร์แห่งสหราชอาณาจักร และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางในการเมือง ซึ่งพยายามประสานข้อเรียกร้องที่แข่งขันกันระหว่างความยุติธรรมทางสังคมกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกันการมีส่วนร่วมของกิดเดนส์ในสังคมวิทยาและทฤษฎีสังคมมีผลกระทบอย่างยั่งยืนต่อวงการนี้ แนวคิดของเขามีอิทธิพลต่อนักวิชาการรุ่นต่อ ๆ มา และถูกนำไปประยุกต์ใช้กับประเด็นปัญหาทางสังคมอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่โลกาภิวัตน์และความไม่เท่าเทียมทางสังคมไปจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวและการสร้างอัตลักษณ์แอนโธนี กิดเดนส์ได้เขียนเกี่ยวกับแนวคิดอำนาจเป็นจำนวนมากในงานของเขา เขามองว่าอำนาจเป็นแนวคิดที่สำคัญในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์และโครงสร้างทางสังคม แนวคิดสำคัญห้าประการ ได้แก่ ภาวะความเป็นทวิลักษณ์ของโครงสร้าง (duality of structure) ทรัพยากรและอำนาจ (resources and power) วิภาษวิธีของการควบคุม (dialectic of control) การเฝ้าระวังและอำนาจ (surveillance and power) และอำนาจและโลกาภิวัตน์ (power and globalization)กิดเดนส์อธิบายว่าอำนาจเป็นส่วนสำคัญของภาวะความเป็นทวิลักษณ์ของโครงสร้าง อำนาจไม่ใช่แค่พลังที่มาจากบนลงล่างเท่านั้น แต่ยังผนึกอยู่ในโครงสร้างที่กำหนดการกระทำทางสังคมด้วย ปัจเจกบุคคลสามารถใช้โครงสร้างเหล่านี้เพื่อใช้อำนาจ แต่การกระทำของพวกเขาก็ยังทำหน้าที่ในการผลิตซ้ำหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล่านี้ด้วยประเด็นสำคัญของภาวะความเป็นทวิลักษณ์ของโครงสร้าง ประกอบด้วยกล่าวคือ โครงสร้างทางสังคมมอบกฎเกณฑ์และทรัพยากรที่ทำให้ปัจเจกบุคคลสามารถกระทำการได้ แต่ก็กำหนดขีดจำกัดเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นไปได้หรือยอมรับได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ภาษาให้โครงสร้างที่ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้ แต่ก็จำกัดการสื่อสารด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์และความหมายในเรื่องนี้กิดเดนส์เน้นย้ำว่า โครงสร้างไม่ได้ดำรงอยู่โดยเป็นอิสระจากการกระทำของมนุษย์ ตัวแสดง (ปัจเจกบุคคล) ใช้โครงสร้างเพื่อทำการกระทำทางสังคม และในการทำเช่นนั้น พวกเขาก็ผลิตซ้ำโครงสร้างเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ตัวแสดงก็มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผ่านการกระทำของพวกเขาด้วย ถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อจำกัดจากความฝังลึกของโครงสร้างก็ตามในประเด็นนี้กิดเดนส์อธิบายว่า ปัจเจกบุคคลเป็นตัวแสดงที่มีความรู้ ซึ่งตระหนักถึงเงื่อนไขทางสังคมและผลที่ตามมาจากการกระทำของตน ความสามารถในการสะท้อนคิดนี้ทำให้พวกเขาสามารถติดตามและปรับการกระทำของตนเองตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภาวะความเป็นทวิลักษณ์ของโครงสร้างดำเนินไปข้ามกาลเวลาและพื้นที่ โครงสร้างดำรงอยู่ต่อไปในช่วงเวลาหนึ่ง เพราะถูกผลิตซ้ำอย่างต่อเนื่องผ่านการกระทำทางสังคม ในขณะเดียวกันก็เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงค่อยเป็นค่อยไปด้วย โครงสร้างยังขยายไปในพื้นที่ด้วย เนื่องจากการกระทำของปัจเจกบุคคลในที่แห่งหนึ่งสามารถส่งผลต่อระบบสังคมในที่อื่นได้นั่นเอง5). ผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจ (unintended consequences) แม้ว่าตัวแสดงจะมีความรู้ แต่การกระทำของพวกเขามักมีผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งสามารถป้อนกลับเข้าสู่ระบบสังคมและมีอิทธิพลต่อการกระทำในอนาคต ผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในลักษณะการวนกลับ (recursive) ของภาวะความเป็นทวิลักษณ์ของโครงสร้างกิดเดนส์มองว่า ทรัพยากรเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างทางสังคมและมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเรื่องอำนาจ กิดเดนส์แยกแยะระหว่างทรัพยากรเชิงปันส่วน (allocative resources) และทรัพยากรเชิงอำนาจ (authoritative resources)การกระจายทรัพยากรเหล่านี้ในสังคมไม่เท่าเทียมกัน นำไปสู่ความแตกต่างของอำนาจ ผู้ที่มีการควบคุมทรัพยากรมากกว่าจะมีอำนาจมากกว่าในการมีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางสังคมและการกระทำของผู้อื่น ในแง่นี้ อำนาจไม่ใช่แค่เรื่องของการบังคับหรือการครอบงำ แต่ยังรวมถึงความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จและสร้างความแตกต่างในโลกด้วยอย่างไรก็ตาม กิดเดนส์ยังเน้นอีกว่าอำนาจไม่ใช่เกมที่ผลรวมเป็นศูนย์ แต่เป็นวิภาษวิธีของการควบคุม (dialectic of control) ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้แต่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ด้อยกว่าก็ยังมีทรัพยากรบางอย่างที่สามารถใช้เพื่อมีอิทธิพลต่อผู้ที่มีอำนาจเหนือพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น การใช้อำนาจมักเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการต่อต้านหรือการตอบโต้อำนาจเสมอกิดเดนส์เสนอว่า แม้ในตำแหน่งที่ดูเหมือนไร้อำนาจ ปัจเจกบุคคลก็ยังสามารถใช้การควบคุมบางอย่างเหนือสถานการณ์ของตนเองได้ "วิภาษวิธีของการควบคุม" นี้บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์เชิงอำนาจเป็นแบบสองทิศทางเสมอ โดยตัวแสดงมีความสามารถบางอย่างในการมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของผู้ที่มีอำนาจเหนือพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ในสถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งดูเหมือนจะมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายอย่างสมบูรณ์ แต่ฝ่ายที่เป็นรองก็ยังมีความสามารถบางอย่างในการมีอิทธิพลต่อการกระทำของฝ่ายที่มีอำนาจเหนือกว่าเช่นเดียวกัน ประเด็นสำคัญของวิภาษวิธีของการควบคุมยังครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยวิภาษวิธีของการควบคุมเกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์เชิงอำนาจทั้งหมดมีระดับของการพึ่งพาอาศัยกันบางอย่าง แม้แต่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจเหนือกว่าก็ยังต้องพึ่งพาการปฏิบัติตามและความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา การพึ่งพานี้ให้แหล่งอำนาจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากพวกเขาอาจถอนความร่วมมือหรือต่อต้านข้อเรียกร้องของฝ่ายที่มีอำนาจเหนือกว่าได้กิดเดนส์เสนอว่าปัจเจกบุคคลทุกคนยังคงรักษาระดับของอิสรภาพไว้ได้ในระดับหนึ่ง แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะถูกครอบงำอย่างสมบูรณ์ อิสรภาพนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อต้านและการเจรจาต่อรองในความสัมพันธ์เชิงอำนาจทั้งฝ่ายที่มีอำนาจเหนือกว่าและฝ่ายที่เป็นรองต่างใช้กลยุทธ์ในการจัดการกับวิภาษวิธีของการควบคุม ฝ่ายที่มีอำนาจเหนือกว่าอาจพยายามเพิ่มอำนาจของตนโดยลดการพึ่งพาผู้ใต้บังคับบัญชา หรือโดยการเพิ่มการพึ่งพาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อพวกเขา ในทางกลับกัน ฝ่ายที่เป็นรองอาจพยายามเพิ่มอิสรภาพของตนหรือลดการพึ่งพาฝ่ายที่มีอำนาจเหนือกว่าวิภาษวิธีของการควบคุมมีบทบาทสำคัญในการผลิตซ้ำสถาบันทางสังคม ขณะที่ตัวแสดงเดินทางผ่านความสัมพันธ์เชิงอำนาจในปฏิสัมพันธ์ประจำวันของพวกเขา พวกเขาก็ใช้และผลิตซ้ำโครงสร้างที่กำหนดความสัมพันธ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม วิภาษวิธีของการควบคุมยังเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อตัวแสดงปรับกลยุทธ์ของตนเองเมื่อเวลาผ่านไปในการอภิปรายเรื่องอำนาจในสังคมสมัยใหม่ กิดเดนส์ ได้อ้างอิงแนวคิดอำนาจของมิเชล ฟูโกต์ เขาอธิบายว่า การเฝ้าระวังเป็นกลไกสำคัญของอำนาจในสังคมสมัยใหม่ ความสามารถในการเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นของรัฐและองค์กรอื่น ๆ กำหนดพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้น ลักษณะของอำนาจในการสอดส่องและเฝ้าระวังมีดังนี้สืบเนื่องจากฟูโกต์ กิดเดนส์อธิบายว่าการเฝ้าระวังเป็นลักษณะสำคัญของอำนาจเชิงวินัยในสังคมสมัยใหม่ อำนาจเชิงวินัยทำงานโดยการทำให้ปัจเจกบุคคลอยู่ภายใต้การสังเกตและการประเมินอย่างต่อเนื่อง ทำให้พวกเขาซึมซับบรรทัดฐานของพฤติกรรมและควบคุมการกระทำของตนเอง(การออกแบบเรือนจำที่อนุญาตให้ผู้คุมสังเกตนักโทษโดยที่นักโทษไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขากำลังถูกจับตามอง) เป็นอุปลักษณ์สำหรับการทำงานของอำนาจผ่านการเฝ้าระวังในสังคมสมัยใหม่ ความตระหนักว่าอาจถูกจับตามองได้ตลอดเวลานำไปสู่การที่ปัจเจกบุคคลคอยตรวจตราและปรับพฤติกรรมของตนเองกิดเดนส์ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ และการติดตามข้อมูล ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังในสังคมร่วมสมัย เทคโนโลยีเหล่านี้ขยายการเข้าถึงการเฝ้าระวังให้ไกลเกินกว่าสถาบันเฉพาะไปสู่พื้นที่ทางสังคมที่หลากหลายในขณะที่การเฝ้าระวังทำงานในบริบททางสังคมต่าง ๆ กิดเดนส์เน้นความสำคัญเป็นพิเศษของการเฝ้าระวังโดยรัฐ ความสามารถของรัฐในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพลเมืองและตรวจสอบกิจกรรมของพวกเขาเป็นแหล่งที่มาสำคัญของอำนาจรัฐแม้ว่าการเฝ้าระวังจะเป็นกลไกที่ทรงพลังในการควบคุม กิดเดนส์ก็ยอมรับศักยภาพในการต่อต้านและการตอบโต้เฝ้าระวังด้วย ปัจเจกบุคคลและกลุ่มสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงหรือตอบโต้การเฝ้าระวัง และยังสามารถใช้เทคโนโลยีการเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบและท้าทายผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจได้อีกด้วยในอีกด้านหนึ่ง ก็มีการเกิดขึ้นของประชาสังคมโลก ซึ่งรวมถึงองค์กรเอกชน (NGOs) ขบวนการทางสังคม และเครือข่ายรณรงค์ระหว่างประเทศ ในฐานะแหล่งอำนาจและอิทธิพลใหม่ ผู้กระทำการเหล่านี้สามารถระดมความคิดเห็นของสาธารณชน กำหนดวาระระดับโลก และทำให้รัฐบาลและบรรษัทต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินงานและการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแหล่งอำนาจที่มีอิทธิพลมากขึ้นอย่างชัดเจนในยุคโลกาภิวัตน์คือ การเข้าถึงและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ที่สามารถสร้าง จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลจะมีแหล่งอำนาจที่สำคัญในการกำหนดความคิดเห็นของสาธารณชนและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ขณะเดียวกัน โลกาภิวัตน์ก็เพิ่มระดับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในโลกอีกด้วย และเพิ่มความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในฐานะรูปแบบหนึ่งของอำนาจขึ้นมาแม้อำนาจของโลกาภิวัตน์จะทรงพลัง แต่กิดเดนส์ก็ย้ำว่าปัจเจกบุคคลและสังคมไม่ได้เป็นเพียงผู้รับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเฉื่อยชา เพราะมีการเกิดภาวะสะท้อนย้อนคิด (reflexivity) เพิ่มขึ้นของชีวิตสมัยใหม่ ซึ่งหมายความว่าผู้คนตระหนักถึงพลังของโลกที่กำหนดชีวิตของพวกเขามากขึ้น และมีความสามารถมากขึ้นในการตอบสนองและปรับตัวต่อพลังเหล่านั้น