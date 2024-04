ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ภูฏาน (5)

มีผู้กล่าวว่า ภูฏานเป็นประเทศที่สองในโลกถัดจากเดนมาร์กที่สามารถเปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญได้อย่างสันติสงบและราบรื่น แต่ด้วยระยะเวลาที่เพิ่งผ่านไป 15 ปี ยังไม่สามารถที่จะตัดสินว่า การเปลี่ยนแปลงการปกครองของภูฏานประสบความสำเร็จและเป็นระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่มั่นคงและมีเสถียรภาพเฉกเช่นประเทศอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในโลกส่วนในกรณีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสวีเดนกับของไทยนั้น ก็มิได้มีการเสียเลือดเนื้อ แต่มีการจับบุคคลเป็นตัวประกันเหมือนกัน ของสวีเดนจับตัวพระมหากษัตริย์ ของไทยจับตัวพระบรมวงศานุวงศ์ภูฏานเข้าสู่การปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2551 โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 ผู้เขียนขอหยิบยกบางมาตรามาดังนี้ในหมวดที่หนึ่ง ได้แก่มาตรา 1 กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนภูฏานสำหรับมาตรานี้ ผู้เขียนขอให้ผู้อ่านสังเกตติดตามต่อไปว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนภูฏานอย่างไรมาตรา 2 กำหนดให้รูปแบบการปกครองโดยข้อความในมาตรานี้คือผู้เขียนชวนให้ผู้อ่านตั้งข้อสังเกตกับการใช้คำว่า “และคำว่าการกำกับด้วยคำว่า Democratic นี้ ทำให้ผู้เขียนนึกถึงบทความเรื่องที่กล่าวถึงรูปแบบการเปลี่ยนผ่านจากระบอบการปกครองโดยกษัตริย์ (ruling monarchies) ไปสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchies) แต่ Alfred Stepan กับ Juan J. Linz และ Juli F. Minoves เห็นว่า แนวคำอธิบายนี้ไม่เพียงพอสำหรับการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาประชาธิปไตยในระบอบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (democratization of monarchies) ที่มีความสลับซับซ้อนและหลากหลาย มากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากภายใต้ระบอบดังกล่าวนั้นอาจมีกฎหมายปกครองขั้นพื้นฐานที่บดบังพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ (ที่ซึ่งเป็นเกณฑ์ทำให้เรียกว่าระบอบรัฐธรรมนูญ) แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงขาดคุณลักษณะอื่นของความเป็นประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้ นักวิชาการทั้งสามจึงได้กำหนดรูปแบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่าซึ่งน่าจะสอดคล้องกับคำว่าของผู้ร่างที่ปรากฏในมาตรา 2 ในรัฐธรรมนูญของภูฏานขณะเดียวกัน ก็ยังต้องทำความเข้าใจด้วยว่า democratic หรือ การเป็นประชาธิปไตย นั้นจะต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขอะไรบ้างนอกเหนือจากเงื่อนไขเบื้องต้นที่ให้มีการเลือกตั้ง อีกทั้งการเลือกตั้งก็ยังมีเงื่อนไขอีกด้วยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งด้วยว่าเปิดกว้างครอบคลุมมากน้อยเพียงไรในมาตรา 11 กำหนดให้ศาลสูงสุด (the Supreme Court) เป็นองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญและมีอำนาจสุดท้ายในการตีความรัฐธรรมนูญ (The Supreme Court shall be the guardian of this Constitution and the final authority on its interpretation)มาตรา 13 กำหนดให้จะต้องมีการแบ่งแยกระหว่างฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ไม่ให้มีการล่วงล้ำอำนาจกันและกัน ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญ (There shall be separation of the Executive, the Legislature and the Judiciary and no encroachment of each other’s powers is permissible except to the extent provided for by this Constitution.)มาตรานี้ในรัฐธรรมนูญภูฏาน ค.ศ. 2551 อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ยกเลิกการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพื่อเข้าสู่ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เพราะเงื่อนไขเบื้องต้นของการยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์คือ การแบ่งแยกอำนาจทั้งสามออกมา ไม่ให้รวมศูนย์หรือกระจุกตัวอยู่ที่บุคคลใด คณะบุคคลใดหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งหลักการแบ่งแยกอำนาจนี้จะพบได้ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศต่างๆในยุโรปที่ยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ว่า การใช้อำนาจข้ามกันและกันนั้นยังเป็นไปได้และจำเป็นต้องเกิดขึ้นในบางเงื่อนไขนั้น เพราะตามการศึกษาของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญระบอบการปกครองพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญชาวเดนมาร์ก อย่างได้กล่าวไว้ในบทความเรื่องว่าโดย Mogens Herman Hansen เห็นว่าในตอนต่อไป จะได้กล่าวถึงหมวดที่สองในรัฐธรรมนูญภูฏาน ค.ศ. 2551 อันเป็นหมวดที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งรัฐธรรมนูญภูฏานใช้ว่าตรงตัว