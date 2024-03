“เพื่อไทย” ปลุกผีกาสิโน ฝันโกยภาษีแสนล้าน ยก “สิงคโปร์โมเดล” ดูดเม็ดเงินลงทุนฉ่ำๆ

ยกใหม่นี้ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (ENTERTAINMENT COMPLEX) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จากพรรคเพื่อไทย เป็นประธาน จัดทำรายงานผลการศึกษาการเปิดกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย เสร็จสิ้นแล้ว และเตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พิจารณารับรองในวันที่ 28 มีนาคม 2567สาระสำคัญของผลการศึกษา ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ. ที่วางแนวทางการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ การจัดเก็บรายได้ และมาตรการรองรับผลกระทบสำหรับร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. …. ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายสถานบันเทิงครบวงจร ที่มี โกศล ปัทมะ สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน แบ่งออกเป็น 10 หมวด รวม 68 มาตรา กำหนดให้มีคณะกรรมการสองคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย การอนุมัติ เพิกถอนใบอนุญาต กำหนดพื้นที่ประกอบธุรกิจ กำหนดประเภทธุรกิจ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ และคณะกรรมการบริหารสถานบันเทิงครบวงจร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นต้น มีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร และอื่น ๆ โดยให้มีสำนักงานกำกับการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร (กธบ.) เป็นฝ่ายเลขานุการส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจร อาจจะเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เมืองหลักท่องเที่ยว โดยกำหนดพื้นที่ในรัศมีไม่เกิน 100 กม.จากสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา ครอบคลุม 17 จังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลัก 22 จังหวัด และพื้นที่ตามแนวชายแดน 22 จังหวัดองค์ประกอบในการจัดตั้ง Entertainment Complex ครบวงจรขนาดใหญ่ ถ้าใช้พื้นที่ขนาด 10 - 30 ล้านตารางเมตร เงินลงทุนประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 280,000 ล้านบาท) มีการจ้างงานที่ 30,000 คน ระยะเวลาการก่อสร้าง 5-10 ปี สร้างงานในพื้นที่ได้ประมาณ 2 -3 แสนคน ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ประมาณ 20 ล้านคนต่อปี สามารถจัดเก็บภาษีได้ 1.7-2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือประมาณ 59,500-84,000 ล้านบาทภายใน Entertainment Complex ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าครบวงจร โรงแรมระดับ 5 ดาว ร้านอาหารและบาร์ ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการขนาดใหญ่ (MICE) ศูนย์สุขภาพครบวงจร สนามกีฬา ยอร์ชและครูซซิ่งคลับ สถานที่เล่นเกม สระว่ายน้ำและสวนน้ำ สวนสนุก พื้นที่สำหรับส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และสินค้า OTOP และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ กำหนดคณะกรรมาธิการฯ เห็นควรตั้งกาสิโนและเก็บภาษีจากผู้ประกอบการโดยคิดจากรายได้ขั้นต้นจาการเล่นพนัน (Gross Gambling Revenue : GGR) คือ รายได้หลังการหักค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการได้จากผู้เล่น โดยคณะกรรมการนโยบายฯ อาจตั้งอัตราภาษีระดับต่ำในช่วงแรกเพื่อดึงดูดนักลงทุนและปรับขึ้นภาษีในระยะต่อไปกมธ. ตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดกาสิโนถูกกฎหมายโดยให้เล่นในระบบออนไลน์ การกระจายรายได้จะไม่เกิดประสิทธิภาพ มีปัญหาจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ สุ่มเสี่ยงต่อการที่เว็บพนันจะนำไปใช้ประโยชน์ และทำให้เงินรั่วไหลไปยังต่างประเทศจากการศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์ Entertainment Complex สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สิงคโปร์อย่างมีนัยสำคัญ สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้กว่า 3 แสนล้านบาท มีการจ้างงานกว่า 2 หมื่นตำแหน่ง เพิ่มรายได้ภาคการท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 47 เทียบกับก่อนมีสถานบันเทิงครบวงจร และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อ GDP สิงคโปร์ประมาณร้อยละ 2 คิดเป็นมูลค่ากว่า 240,000 ล้านบาท สามารถจัดเก็บภาษีและนำเงินเข้ากองทุนเพื่อบำบัดและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและปราบปรามการพนันผิดกฎหมาย เป็นต้นนอกเหนือจากข้อเสนอจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรแล้ว คณะกรรมาธิการฯ ยังมีข้อเสนอยกระดับการเล่นพนันของท้องถิ่น เช่น ไก่ชน ปลากัด วัวชน ม้าแข่ง สู่การแข่งขันในระดับชาติ และควรส่งเสริมให้กีฬาที่เป็นวัฒนธรรมไทย เช่น มวยไทย ให้เป็นการพนันถูกกฎหมาย เป็น Soft Power ที่ทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักมวยไทยประเด็นมาตรการรองรับผลกระทบ คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาเทียบเคียงกฎหมายกาสิโนของสิงคโปร์และญี่ปุ่น โดยสิงคโปร์มีกฎหมายว่าด้วยกาสิโน The Casino Control Act 2006 ส่วนญี่ปุ่น มีกฎหมาย The Act on Development of Specified Integrated Resort districts 2018 สิงคโปร์มีหน่วยงานที่กำกับดูแลการพนันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ส่วนญี่ปุ่นมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบการกาสิโน (Casino Regulatory Commission) ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตกาสิโนของสิงคโปร์ ต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ที่กำหนดแต่เจ้าของพื้นที่สามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ขอรับใบประกอบกิจการได้ ส่วนญี่ปุ่นกำหนดว่าต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองให้ประกอบกิจการ Specified Integrated Resort (SIR) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยว เท่านั้นสิงคโปร์ อนุญาตให้ประกอบธุรกิจกาสิโนได้ในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ มารีนาเบย์ และเซนโทซ่า ส่วนญี่ปุ่นมีกำหนดพื้นที่ไว้ 3 แห่ง แต่ปัจจุบันมีเพียงแห่งเดียวที่โอซาก้า เท่านั้นการกำหนด ควบคุมผู้เล่น รายได้ของผู้เข้าเล่น สิงคโปร์กำหนดว่าคนสิงคโปร์และต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปี สามารถเข้ากาสิโนได้โดยเสียค่าเข้า 150 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 3,900 บาทต่อวัน และคนต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไม่ต้องเสียค่าเข้ากาสิโน และคนต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศเท่านั้นที่สามารถใช้บัตรเครดิตซื้อชิปได้ ส่วนคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตซื้อชิปได้ ยกเว้นได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย เช่น ขึ้นทะเบียนในโปรแกรมของผู้ประกอบการกาสิโน และมีบัญชีเงินฝากกับผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,600,000 บาท เป็นต้นส่วนญี่ปุ่นกำหนดให้คนญี่ปุ่นและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถเข้ากาสิโนได้เพียง 3 ครั้งต่อ 28 วัน โดยเสียค่าเข้า 6,000 เยน ประมาณ 1,500 บาทต่อวัน สำหรับคนต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไม่ต้องเสียค่าเข้ากาสิโน รวมทั้งคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจะต้องใช้เงินสด หรือวิธีการอื่นตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการควบคุมการประกอบการกาสิโนในการซื้อชิปเท่านั้น ส่วนคนต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศ สามารถใช้บัตรเครดิตซื้อชิปได้สิงคโปร์ ยังให้โอกาสสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหาย ร้องขอต่อคณะกรรมการประเมิน (Committee of Assessors) เพื่อให้มีคำสั่งห้ามบุคคลในครอบครัวของตนเข้าใช้บริการกาสิโน ส่วนญี่ปุ่นได้กำหนดว่าผู้ประกอบการต้องมีมาตรการจำกัดการเข้าใช้บริการกาสิโนของบุคคลใด ๆ เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอสำหรับการโฆษณา สิงคโปร์จำกัดพื้นที่โฆษณาเฉพาะในสนามบิน หรือศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวของรัฐและเว็บไซต์ของผู้ประกอบกิจการกาสิโน และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กาสิโนต้องได้รับอนุมัติจาก GRA ก่อน ส่วนญี่ปุ่นกำหนดพื้นที่ให้มีการโฆษณาในบริเวณอาคารผู้โดยสารในสนามบิน และบริเวณพื้นที่ SIR และห้ามโฆษณาเชิญชวนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้ากาสิโน ส่วนแรงงาน สิงคโปร์จะมีพนักงานพิเศษต้องได้รับอนุญาต เช่น ผู้จัดการ ผู้บำรุงรักษาเครื่องเล่น ผู้นับเงินและชิป ส่วนญี่ปุ่นต้องมีมาตรการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิงคโปร์ กำหนดอายุใบอนุญาต 30 ปี และกำหนดไม่ให้มีการโอนใบอนุญาตแก่กันได้ ส่วนญี่ปุ่น กำหนดใบรับรอง 10 ปี สำหรับ SIR โดยต้องต่ออายุสัญญาทุก ๆ 5 ปี และเฉพาะในส่วนประกอบกิจการกาสิโนต้องต่อสัญญาทุก ๆ 3 ปี กรณีการโอนใบอนุญาตกระทำได้ถ้าหากยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าและได้รับอนุมัติท่าทีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เห็นด้วยถ้าประเทศไทยจะเปิดสถานบริการที่มีกาสิโน และมีกฎหมายควบคุมอย่างเคร่งครัด อย่างเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ที่ออกใบอนุญาตตั้งกาสิโนโดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวข้อมูล ปปง.พบว่า ทรัพย์สินในประเทศไทยมีการรั่วไหลออกนอกประเทศเดือนละพันล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการพนัน ที่ต้องแก้ไข คือมาตรการทางกฎหมายการเงินที่แปลงเป็นทรัพย์สินดิจิทัล ส่วนบัญชีม้าในการทำธุรกรรม ปัจจุบันประมาณการว่ามีบัญชีม้าอยู่ 3 แสนบัญชีผลศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการมีสถานบันเทิงครบวงจร ระบุความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ กรณีนำเงินสกุลดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซี่มาใช้จ่ายในสถานบันเทิงครบวงจรเป็นค่าสินค้าหรือบริการได้หรือไม่ กรณีนี้น่าจะคล้ายกันกับการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การนำบัตรไปใช้ในศูนย์อาหาร รถไฟฟ้า บัตรเติมเงินต่าง ๆ ซึ่งจะมีรูปแบบถึงการให้บริการในวงจำกัด แต่จะต้องดูว่าเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การนำเงินเข้ามาและนำเงินออกนอกประเทศ จะต้องเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย กำกับดูแลอยู่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ข้อมูลว่า ในปี2022 ทั่วโลกมีมูลค่าสถานบันเทิงครบวงจรประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าในปี 2028 คาดจะเติบโตถึง 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ดี ท่าทีจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า การเปิดกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะแล้วเสร็จ ขณะนี้ให้ว่าไปตามกลไกของสภาฯ