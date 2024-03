อำนาจในมุมมองนักปราชญ์ (21) สลาวอย ชิเชค- อำนาจ ความจริงที่น่ากระอักกระอ่วน และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

ผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาคือ. (The Sublime Object of Ideology) ในปี 1989 ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของเขาเป็นภาษาอังกฤษ เขาเขียนหนังสือมากกว่า 50 เล่มในหลายภาษาและพูดได้หลายภาษา ได้แก่ สโลวีเนีย เซอร์โบ-โครเอเชีย อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส เขามีรูปแบบที่แปลกประหลาดของการปรากฏตัวต่อสาธารณะ ทั้งในแง่ การวิจารณ์นิตยาสารและผลงานทางวิชาการ โดดเด่นด้วยการใช้เรื่องตลกและตัวอย่างวัฒนธรรมป๊อป รวมถึงการยั่วยุทางการเมืองอย่างท้าทาย ซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียง เป็นที่โต้แย้ง และเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในและนอกแวดวงวิชาการชิเชค นำเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์และซับซ้อนเกี่ยวกับธรรมชาติของอำนาจ โดยมีรากฐานจากจิตวิเคราะห์ของลาก็องและทฤษฎีมาร์กซิสต์ เขาท้าทายแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับอำนาจและนำเสนอความเข้าใจที่หลากหลายมิติเกี่ยวกับการพัวพันของประธานหรือตัวตนของมนุษย์ในโครงสร้างอำนาจต่าง ๆ สำหรับชิเชค อำนาจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของพลังทางกายภาพหรือการบังคับเท่านั้น แต่มันดำเนินการในระดับสัญลักษณ์และวาทกรรมเป็นหลัก เขาระบุว่าอำนาจมีความสามารถในการกำหนดและควบคุมกรอบการรับรู้และเข้าใจความเป็นจริง อำนาจเชิงสัญลักษณ์นี้แสดงให้เห็นในภาษา บรรทัดฐานทางสังคม และเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมที่กำหนดความปรารถนา ความเชื่อ และพฤติกรรมของมนุษย์ความขาดแคลนนี้ผลักดันให้ประธานหรือตัวตนแสวงหาการเติมเต็มจากภายนอก โดยพยายามเชื่อมโยงอัตลักษณ์ตนเองเข้ากับ(the Other) ที่เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบ เช่น อุดมการณ์ สถาบันทางสังคม หรือสิ่งที่เราหลงใหลปรารถนา อย่างไรก็ตาม ความขาดแคลนนี้ไม่มีวันบรรลุได้จริงหรือเติมเต็มได้อย่างสมบูรณ์ เพราะความขาดแคลนเป็นแก่นเชิงโครงสร้างพื้นฐานของการเป็นตัวตนของมนุษย์นั่นเองชิเชคนำแนวคิดนี้มาใช้อธิบายความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่เกิดขึ้นจากความพยายามของประธานที่จะเติมเต็มความขาดแคลนภายในตน โดยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ลักษณ์ตนเองเข้ากับระเบียบเชิงสัญลักษณ์ที่ครอบงำ แม้ว่าความพยายามนี้จะไม่อาจสำเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ก็ตาม เขาสาธยายว่า ระเบียบเชิงสัญลักษณ์ที่ครอบงำมักถูกอำพรางให้ดูเป็น *" หรือ" และทำหน้าที่เป็นอุดมการณ์ที่ปกปิดความขัดแย้งและความเป็นปฏิปักษ์ที่แฝงอยู่ในความเป็นจริงทางสังคม เขาเรียกมิติที่ซ่อนอยู่ของความเป็นจริงนี้ว่า(the Real) ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของการนำเสนอเชิงสัญลักษณ์และภาษา ในขณะที่ประธานพยายามรักษาภาพลวงตาของโลกที่มั่นคงและสอดคล้องกัน ความจริงก็คอยคุกคามที่จะทำลายภาพลวงตานี้อยู่ตลอด เผยให้เห็นข้อบกพร่องและความขัดแย้งที่มีอยู่ในระเบียบเดิม" ในมุมมองของชิเชคหมายถึง มิติของประสบการณ์ที่ไม่สามารถนำเสนอผ่านภาษาหรือสัญลักษณ์ได้อย่างครบถ้วน มันเป็นสิ่งที่ขัดขืนและหลุดรอดจากความพยายามในการให้ความหมายและการตีความทั้งหมด "ความจริง" คือสิ่งที่ถูกขับออกและปฏิเสธจากระเบียบสัญลักษณ์ที่ครอบงำ แต่ยังคงทิ้งร่องรอยและผลกระทบต่อประสบการณ์ของเรา ตัวอย่างของ "ความจริง" ได้แก่กล่าวได้ว่า" คือสิ่งที่คอยรบกวนและคุกคามภาพลวงตาของโลกที่มั่นคงและสอดคล้องกัน ซึ่งอุดมการณ์หลักที่ครอบงำสังคมพยายามนำเสนอ “ความจริง”เป็นสิ่งที่เปิดเผยให้เห็นข้อบกพร่องและความขัดแย้งที่แฝงอยู่ในระเบียบสังคมเดิม และนั่นทำให้เป็นจุดศูนย์กลางในการวิเคราะห์ของชิเชคว่าด้วยอำนาจ วาทกรรม และอุดมการณ์ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของอุดมการณ์ต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ปกปิดความไม่เท่าเทียม ความอยุติธรรม และความขัดแย้งที่แฝงอยู่ในสังคม เช่น "ความฝันอเมริกัน" ชาตินิยม และหลักคำสอนทางศาสนาความฝันอเมริกัน: อุดมการณ์นี้สัญญาว่าทุกคนจะมีโอกาสเท่าเทียมและความก้าวหน้าในชีวิต แต่ในความเป็นจริง มีความไม่เท่าเทียมเชิงระบบที่ขัดขวางคนจำนวนมากไม่ให้ประสบความสำเร็จ เช่น การเลือกปฏิบัติ ความยากจน และการเข้าถึงการศึกษาที่ไม่เท่ากัน นี่คือตัวอย่างของที่ถูกปกปิดโดยอุดมการณ์ชาตินิยม: โดยทั่วไปชาตินิยมมักส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมของชาติและให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ แต่ก็อาจปิดบังความแตกแยกภายใน ความอยุติธรรมในอดีต และการกีดกันชนกลุ่มน้อยหรือเสียงที่เห็นต่าง อุดมการณ์นี้จึงอำพรางความจริงบางส่วนเช่นกันหลักคำสอนทางศาสนาให้กรอบในการทำความเข้าใจโลกและความหมายของชีวิต แต่ก็อาจปิดกั้นการคิดเชิงวิพากษ์และท้าทายความเชื่อที่สถาปนาไว้ ซึ่งอาจขัดขวางความก้าวหน้าของปัจเจกและสังคม นี่ก็ถือเป็นการบดบังความจริงบางประการเช่นกันแนวคิดเรื่องอุดมการณ์และความจริงของชิเชคให้กรอบที่มีคุณค่าในการตรวจสอบโลกรอบตัวเราอย่างวิพากษ์ การตระหนักถึงข้อจำกัดของอุดมการณ์และรับรู้ถึงความจริงที่มีอยู่ ช่วยให้มนุษย์เห็นธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นและความไม่แน่นอนของความเป็นจริงทางสังคม การตระหนักนี้ทำให้มนุษย์สามารถท้าทายโครงสร้างอำนาจที่ดำรงอยู่ สนับสนุนความยุติธรรมทางสังคม และพยายามสร้างโลกที่ยุติธรรมและเสมอภาคมากขึ้นแนวคิดอีกประการหนึ่งของชิเชคที่เชื่อมโยงกับแนวคิดอำนาจคือ แนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม ซึ่งมีสาระโดยสังเขปดังนี้ชิเชคเชื่อว่าขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลงสังคมคือการตรวจสอบระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอยู่อย่างวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งรวมถึงการระบุและวิเคราะห์ข้อขัดแย้ง ความไม่เท่าเทียม และความอยุติธรรมที่มีอยู่ภายในระบบเหล่านี้ชิเชคเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปลดปล่อยตัวตนของบุคคลให้หลุดพ้นจากข้อจำกัดทางอุดมการณ์ที่มักจำกัดจินตนาการและขัดขวางการคิดในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม เขาโต้แย้งว่าอุดมการณ์ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยม อนุรักษนิยม หรือแม้แต่ลัทธิมาร์กซิสต์บางรูปแบบ อาจเป็นข้อจำกัดและขัดขวางการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เนื่องจากอุดมการณ์เหล่านี้กำหนดวิธีที่เราเข้าใจความเป็นจริงและหล่อหลอมความเป็นตัวตนของเราการปลดปล่อยจากข้อจำกัดทางอุดมการณ์ได้นั้นจะต้องเผชิญหน้ากับความจริง ชิเชคให้ความสำคัญอย่างมากกับการเผชิญหน้ากับ" ซึ่งเป็นด้านที่ซ่อนเร้นและไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเปิดเผยของสังคม และมักถูกบิดเบือนโดยอุดมการณ์และระเบียบเชิงสัญลักษณ์ของเครือข่ายอำนาจหลักในสังคม การเผชิญหน้ากับความจริงนี้เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่สบายใจ หรือและการยอมรับข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมตามทัศนะของชิเชค ต้องอาศัยการจินตนาการถึงสังคมในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากสังคมเดิมอย่างถอนรากถอนโคน ซึ่งรวมถึงการวาดภาพโครงสร้างสังคม ระบบเศรษฐกิจ และระบบการเมืองทางเลือกที่ก้าวข้ามสภาพที่เป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่แท้จริงต้องทลายกรอบการรับรู้และกฎเกณฑ์ที่คุ้นเคยของเรา เพื่อจินตนาการและสร้างสรรค์ระเบียบใหม่ มันอาจหมายถึงการนำเอาสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หรือเหนือจริงมาพิจารณา เพื่อเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ ๆชิเชคไม่เชื่อมั่นในรูปแบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมหรือตัวแทน แต่เสนอยุทธศาสตร์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการสนับสนุนประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง และการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมทั้งการอภิปรายสาธารณะที่มีการตัดสินใจร่วมกัน เขามองว่าความขัดแย้งและการโต้เถียงเป็นส่วนสำคัญของการเมือง ไม่ควรถูกลดทอนด้วยฉันทามติที่เทียมเท็จในบางกรณี ชิเชคเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงได้ เนื่องจากเครือข่ายผู้ที่มีอำนาจเดิมมักไม่ยอมสละอำนาจโดยสมัครใจ ดังนั้นการกระทำเชิงปฏิวัติอาจจำเป็นในการทลายกรอบอำนาจที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ชิเชคเตือนว่าความรุนแรงเชิงปฏิวัติไม่ควรกลายเป็นเป้าหมายในตัวเอง แต่ต้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์เชิงบวกของสังคมในอนาคต