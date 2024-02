ส่องเทรนด์ตลาดงาน ปี 67 “สายเทคฯ” เงินเดือนขั้นพีค แต่เด็กจบใหม่เข้าคิว “เตะฝุ่น”

สำหรับเทรนด์อาชีพมาแรง ปี 2567ผู้อำนวยการหลักสูตร aMBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิเคราะห์เทรนด์อาชีพมาแรง ปี2567 ระบุว่าอาชีพที่เติบโตส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ นักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักโปรแกรมเมอร์, นักให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลและกลุ่ม Solopreneur หรือ ธรกิจที่เป็นผู้ประกอบการคนเดียว ซึ่งเป็นคนที่เลือกทำงานด้วยตัวเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ทำเว็บไซต์, อินฟลูเอนเซอร์, ยูทูบเบอร์, ติ๊กต็อกเกอร์, ผู้ให้คำปรึกษาดิจิทัล, ดิจิทัลเอเจนซี่, ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง, ดิจิทัลรีเสิร์ช เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มอาชีพที่โดดเด่นและมาแรงในปีนี้ขณะที่รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยถึง 3 อาชีพดาวรุ่ง AI Engineer มาแรงและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ได้แก่ 1. Prompt Engineer อาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์และ Natural Language Processing ต้องการมีทักษะความเข้าใจและการสร้างข้อความที่มีความหมายจากข้อมูลธรรมชาติ2. AI and Machine Learning Engineer ผู้สร้างหัวใจหลักของ AI ช่วยศึกษา ออกแบบ และพัฒนา Algorithm ให้ระบบ AI สามารถทำงานและเรียนรู้ได้ด้วยตัวระบบเอง และประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การแพทย์, การผลิต, การขนส่ง, การสื่อสาร, การเงิน และ 3. Data Engineer วิศวกรข้อมูล ทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ให้องค์กรสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เป็น insight เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจทั้งหมดนี้นับเป็นอาชีพดาวรุ้งมีความต้องการทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก แต่สำหรับแนวโน้มการจ้างงานใหม่ของไทยในปี 2567 ยังคงมีความเปราะบางตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้าตามทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยรอบปี 2566 ที่ผ่านมา สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ประเมินว่าอัตราการจ้างงานใหม่ขยายตัวแบบเปราะบางตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ซึ่งตลาดแรงงานของไทยเผชิญปัญหาใหญ่ๆ อยู่ 2 ด้าน คือ 1. การขาดแคลนแรงงานไร้ทักษะที่ต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวสูงและมีทักษะ 2. การตกงานของแรงงานที่จบใหม่ที่วุฒิการศึกษาไม่ตรงต่อความต้องการของนายจ้างภาพรวมตลาดแรงงานของไทยหากพิจารณาข้อมูลภาวะสังคมไทยไตรมาส 3/2566 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.99 ต่ำสุดในรอบ 15 ไตรมาส โดยมีจำนวนผู้ว่างงาน 4.01 แสนคน สถานการณ์การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น โดยมีการจ้างงาน 40.1 ล้านคน ขยายตัว 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้ แม้ว่าจำนวนผู้ว่างงานจะลดลง ทั้งในกลุ่มที่เคยทำงานมาก่อนและกลุ่มที่ไม่เคยทำงานมาก่อน และการว่างงานลดลงเกือบทุกกลุ่มอายุ แต่กลุ่มอายุน้อยยังคงมีอัตราการว่างงานสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น และผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้ว่างงานสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ในขณะที่จำนวนผู้ว่างงานระยะยาวลดลงต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เปิดเผยรายงานการจ้างงานและแนวโน้มสังคมโลก ปี 2567 (World Employment and Social Outlook Trends: 2024 - WESO Trends) พบว่าทั้งอัตราการว่างงานและจำนวนผู้ว่างงานที่สนใจหางาน ได้ลดลงต่ำกว่าช่วงก่อนการสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยอัตราการว่างงานทั่วโลกในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 5.1 ดีขึ้นเล็กน้อยจากปี 2565 ที่อยู่ที่ร้อยละ 5.3 จำนวนผู้ว่างงานที่สนใจหางานทั่วโลกและอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานก็ดีขึ้นในปี 2566 เช่นกันทั้งนี้ อัตราการว่างงานปี 2566 ในประเทศที่มีรายได้สูง อยู่ที่ร้อยละ 4.5 ขณะที่อัตราการว่างงานในประเทศที่มีรายได้ต่ำ อยู่ที่ร้อยละ 5.7 คาดปี 2567 จะมีแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้านคนที่จะต้องการงาน ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการว่างงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.1 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 5.2 รวมทั้ง รายได้สุทธิในประเทศกลุ่มจี 20 ส่วนใหญ่จะลดลงโดยระหว่างประเทศที่มีรายได้สูงและรายได้ต่ำนั้น จำนวนผู้ว่างงานที่สนใจหางานในปี 2566 ในประเทศที่มีรายได้สูง อยู่ที่ร้อยละ 8.2 ขณะที่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย อยู่ที่ร้อยละ 20.5 ซึ่งอัตราการว่างงานปี 2566 ในประเทศที่มีรายได้สูง อยู่ที่ร้อยละ 4.5 ขณะที่อัตราการว่างงานในประเทศที่มีรายได้ต่ำ อยู่ที่ร้อยละ 5.7นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานและแนวโน้มสังคมโลก ปี 2567 ของ ILO ยังฉายภาพว่าประเทศเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา อัตราการว่างงานของเยาวชนยังคงเป็นปัญหาท้าทาย เช่นเดียวกัน การเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาจบใหม่ในปีนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตา เพราะในแต่ละปีบัณฑิตจบใหม่เผชิญภาวะไม่มีงานทำจำนวนมากนับแสนรายสำหรับแนวโน้มการจ้างงานใหม่ของไทยในปี 2567 ยังคงมีความเปราะบางตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้าตามทิศทางเศรษฐกิจโลกรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่าการจ้างงานเพิ่มยังคงกระจุกตัวในกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยภาพรวมตลาดแรงงานไทยยังเผชิญกับการขาดแรงงานทักษะฝีมือ รวมไปถึงแรงงานระดับล่างที่ยังจำเป็นต้ภาพรวมตลาดแรงงานไทยในช่วงปีที่ผ่านมาค่อนข้างคึกคัก หลายธุรกิจฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวแต่อย่างไรก็ดี นับว่าภาพรวมตลาดแรงงานไทยในช่วงปีที่ผ่านมาค่อนข้างคึกคัก หลายธุรกิจฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น แม้ในส่วนของเทรนด์การทำงานผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร เปิดเผยรายงาน Adecco Thailand Salary Guide หรือ คู่มืออัตราเงินเดือน ประจำปี 2567 สำรวจเงินเดือนและเทรนด์งาน Salary & Work Trend ในตลาดแรงงานเมืองไทย 900 กว่าตำแหน่ง และคนทำงานกว่า 2,400 คนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย เปิดเผยว่าเงินเริ่มต้นของตำแหน่งต่างๆ ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนัก ในขณะที่เพดานเงินเดือนมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยตามสภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และเป็นผลจากการแย่งชิงทาเลนต์เช่น เพดานเงินเดือนมีการปรับตัวสูงขึ้น เล็กน้อยตามสภาพเศรษฐกิจ โดยเงินเดือนสูงสุดของพนักงานใหม่ที่มีประสบการณ์ 0-3 ปี พุ่งสูงถึง 100,000 บาท จากเดิม 80,000 บาท ในปี 2566 เช่น เงินเดือนในตำแหน่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพราะเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อองค์กรในปัจจุบันที่นำซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้อย่างเข้มข้นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และหากมี soft skills ด้านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย องค์กรก็พร้อมจะจ้างด้วยอัตราเงินเดือนสูงกว่าอัตราทั่วไปของตลาดโดยรายงานดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้สมัครงานยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์เป็นอันดับต้นๆ เป็นอย่างมากถึง 94% โดยพวกเขามองว่าเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกงาน องค์กรที่เสนอเงินเดือนที่น่าพอใจ สวัสดิการที่ครอบคลุมและโอกาสในการเติบโต ย่อมมีโอกาสคว้าตัวผู้สมัครที่มีความสามารถได้มากกว่าและนอกจากเรื่องของเงินเดือนและสวัสดิการ รูปแบบการทำงานแบบ Remote หรือ Hybrid Working เป็นตัวแปรสำคัญที่ดึงดูดผู้สมัครงานยุคใหม่ ผู้สมัครจำนวนมากมองหาความยืดหยุ่นในการทำงาน ต้องการจัดสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว รูปแบบการทำงานที่ไม่จำกัดสถานที่และเวลาจึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของพวกเขามากกว่าสอดคล้องกับข้อมูลดัชนีการทำงานแบบยืดหยุ่น (The Flexible Working Index) ล่าสุดโดยแพลตฟอร์มหางานระดับโลก เปิดเผยว่าแนวโน้มด้านการทำงานปี 2567 พบว่า 400% ของจำนวนงานที่เพิ่มในแพลตฟอร์มประกาศรับสมัครงาน เป็นตำแหน่งงานที่มีข้อเสนอการทำงานแบบ 4 วันต่อสัปดาห์, 9 วันต่อปักษ์ (15 วัน) หรือทำงานครึ่งวันในวันศุกร์ เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่า ปี 2567 เป็นปีสำหรับรูปแบบ Work From Anywhere หรือ ทำงานที่ไหนก็ได้นอกจากนี้ พบว่าธุรกิจท่องเที่ยวและรูปแบบการทำงานที่เรียกว่า gig economy เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะ gig economy หรือระบบเศรษฐกิจจากการรับงานเป็นชิ้นหรือเป็นครั้ง มีการเปลี่ยนรูปแบบจากการจ้างงานประจำมาเป็นสัญญาจ้างตามระยะเวลาหรือฟรีแลนซ์มากขึ้นเพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัว โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และดิลิเวอรี เป็นต้นรองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล อเด็คโก้เอเชียแปซิฟิก เปิดเผยภาพรวมตลาดแรงงานในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่า รูปแบบการทำงานแบบ Remote ยังคงเป็นรูปแบบที่คนคาดหวังมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังในกระบวนการสรรหาที่คนต้องการสมัครงานออนไลน์ได้ 100% ตั้งแต่การสมัครไปจนถึงการเริ่มงานวันแรก หรือความคาดหวังต่อการใช้นโยบาย Remote ต่อไป นำไปสู่การตั้งคำถามต่อนโยบายเรียกพนักงานกลับเข้าออฟฟิศอย่างฉับพลัน ซึ่งทำให้ทาเลนต์หลายคนหันมาทบทวนและพิจารณาอีกครั้งว่ายังอยากร่วมงานกับองค์กรนั้นๆ หรือไม่ข้อมูลที่น่าสนใจในมุมของคนทำงานกว่า 60% มีคววามต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและความเป็นผู้นำ โดยพวกเขามองว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพได้มากที่สุด โดยทักษะด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งหรือระดับใดในยุคปัจจุบัน ในขณะที่ทักษะความเป็นผู้นำก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้สามารถบริหารทีมงานที่มีความหลากหลายมากขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ คนทำงาน 74% มองการเกิดขึ้นของ Generative AI เช่น ChatGPT ในแง่ดี และมีคน 45% ที่ใช้ Generative AI ช่วยในการทำงานเป็นประจำ และมีเพียง 24% ที่รู้สึกกังวลว่าอาจโดน AI แย่งงานใน 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานพาร์ตไทม์ คนที่กำลังว่างงาน และผู้บริหารทั้งนี้เนื่องจาก Gen AI สามารถทำงานได้หลากหลายและช่วยจัดการงานตั้งแต่งานเล็กๆ อย่างการแปลภาษา งานออกแบบ ทำกราฟิก จนไปถึงการวางโครงงานของโปรเจกต์ต่างๆ ได้ ทำให้คนที่ทำงานพาร์ตไทม์ที่อาจรับงานเป็นชิ้นงาน อาจไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปขณะที่ผู้บริหารอาจเกิดความกังวลว่าจะไม่สามารถตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทัน ไม่รู้วิธีใช้งาน AI อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจกังวลว่า ด้วยข้อมูลที่มีมากกว่า และความสามารถในการประมวลผลที่เร็วกว่า AI ก็อาจจะประเมินสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีกว่าคนที่มีประสบการณ์สูง