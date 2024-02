อำนาจในมุมมองนักปราชญ์ (18-1): อันโตนิโอ เนกริ และ ไมเคิล อาร์ท อำนาจจักรวรรดิยุคใหม่กระจายข้ามพรมแดนรัฐชาติ บงการชีวิตผู้คนในทุกมิติผ่านกลไกที่หลากหลาย / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

เนกริและฮาร์ทมองว่า อำนาจไม่เพียงแต่เป็นพลังที่กำหนดจากบนลงล่างที่ดำรงอยู่ภายในโครงสร้างอำนาจที่ครอบงำสังคมอยู่เท่านั้น หากแต่ยังเป็นพลังจากล่างขึ้นบนที่มีอยู่ในความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และการกระทำร่วมกัน นั่นคือ อำนาจเป็นการประกอบสร้างที่สะท้อนขีดความสามารถในการผลิตของบุคคลและกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม สถาบัน และรูปแบบชีวิตใหม่ ๆ เพื่อท้าทายและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่มีอยู่ แนวคิดเรื่องอำนาจของเนกริและฮาร์ทได้เน้นย้ำถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการจัดระเบียบตนเอง การทำงานร่วมกัน และการสร้างรูปแบบใหม่ของชีวิตทางการเมืองและเศรษฐกิจแนวคิดอำนาจของเนกริปรากฏในหนังสือของพวกเขาหลายเล่ม เรื่องสำคัญคือ(The Politics of Subversion: A Manifesto for the Twenty-First Century, 1989) หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ว่าในโลกร่วมสมัย อำนาจมีการกระจายมากขึ้นเรื่อย ๆ และแพร่กระจายในลักษณะที่เป็นเครือข่ายทั่วโลก สิ่งนี้เปลี่ยนธรรมชาติของอำนาจรัฐอธิปไตยดั้งเดิมไปสู่เครือข่ายบรรษัท สถาบันระหว่างประเทศ และผู้มีบทบาทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รัฐที่กระจายและซับซ้อนมากขึ้นแนวคิดอำนาจที่มีอิทธิพลต่อโลกทางวิชาการและสังคมของเนกริและฮาร์ท คือ แนวคิดแนวคิดจักรวรรดิยุคใหม่อธิบายโครงสร้างอำนาจระดับโลกรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคของระบบทุนนิยมหลังสมัยใหม่ อำนาจจักรวรรดิยุคใหม่มีการกระจายและข้ามอาณาเขต โดยก้าวข้ามพรมแดนของประเทศ ขณะที่แนวคิดเรื่องเครือข่ายมหาชนเป็นแนวคิดที่อธิบายเครือข่ายที่หลากหลายและไม่มีลำดับชั้นของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่ต่อต้านและท้าทายอำนาจอำนาจของจักรวรรดิจักรวรรดิยุคโลกาภิวัตน์มีอัตลักษณ์และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากจักรวรรดิดั้งเดิมในยุคล่าอาณานิคมและการครอบงำโดยรัฐชาติดังนี้จักรวรรดิส่งเสริมตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นและเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งนำไปสู่การจ้างงานที่ไม่มั่นคง ค่าจ้างต่ำ และสวัสดิการที่จำกัด สิ่งนี้สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงและหวาดกลัวในกลุ่มบุคคลขึ้นมาทำให้พวกเขาลังเลที่จะท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ จักรวรรดิยังสนับสนุนการให้สินเชื่อและลัทธิบริโภคนิยม ซึ่งนำไปสู่การเป็นหนี้สินและเกิดความเปราะบางทางการเงิน ซึ่งทำให้บุคคลอ่อนแอต่อการถูกบงการมากขึ้น และมีโอกาสน้อยที่จะมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวที่มีความเสี่ยงยิ่งกว่านั้น จักรวรรดิยังทำให้สภาพการเข้าถึงทรัพยากรอย่างไม่เท่าเทียมกันดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ความมั่งคั่งรวมศูนย์และสร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นในสังคม ส่งผลให้ผู้คนเกิดความรู้สึกว่าไร้อำนาจและกลายเป็นคนชายขอบ สภาพเช่นนี้ทำลายการร่วมมือระหว่างบุคคล องค์กร และรัฐ แต่กลับส่งเสริมการแข่งขันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่หายากมากขึ้นโดยมีกลไกหลักสามประการ ได้แก่ประการแรก การสร้างข้อจำกัดการเข้าเมืองและการเนรเทศ เพื่อควบคุมพรมแดนและการเคลื่อนย้าย ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนในกลุ่มผู้อพยพและชุมชนชายขอบ สิ่งนี้จะทำให้สังคมแตกแยกและขัดขวางความสามัคคีระหว่างกลุ่มต่าง ๆประการที่สอง การทำให้ความเห็นต่างเป็นความผิดทางอาญา จักรวรรดิขยายคำจำกัดความของอาชญากรรมและเพิ่มการสอดแนม โดยมุ่งเป้าไปที่นักเคลื่อนไหว ชนกลุ่มน้อย และผู้เห็นต่าง เพื่อสร้างผลกระทบที่น่าขนลุกและความน่าสะพรึงกลัวต่อกลุ่มคนที่วิพากษ์วิจารณ์จักรวรรดิอย่างเปิดเผยและประการที่สาม การตีตราและการทำให้เป็นสิ่งแปลกปลอม จักรวรรดิส่งเสริมการเล่าเรื่อง ซึ่งตีตราและทำให้คนบางกลุ่มกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมของสังคมกระแสหลัก การตีตรามักเกิดขึ้นโดยอาศัยประเด็นเชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความคิดทางการเมือง หรือปัจจัยอื่น ๆ ตามบริบทของสังคม สิ่งนี้ทำให้ความสามัคคีทางสังคมอ่อนแอลงและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมซึ่งมีสี่ประการหลัก ได้แก่ ประการแรก จักรวรรดิจะขยายกองกำลังทหารและตำรวจมากขึ้น โดยใช้เหตุผลความมั่นคงของชาติ การป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย และความปลอดภัยของประชาชน สิ่งนี้สร้างบรรยากาศแห่งความกลัวและเปิดโอกาสให้มีการปราบปรามและการต่อต้านแบบเลือกสรรอย่างมีอคติต่อกลุ่มบุคคลและองค์การที่มีความคิดขัดแย้งกับจักรวรรดิ ประการที่สอง การเพิ่มความเข้มข้นของการใช้ความรุนแรงโดยรัฐต่อกลุ่มหรือบุคคลที่ถือว่าเป็นภัยคุกคาม เช่น การไม่ให้ประกันตัวในคดีการเมืองบางประเภทที่รัฐมองว่าเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ การใช้กฎหมายและองค์กรอิสระของรัฐเล่นงานพรรคการเมืองคู่แข่ง การกระทำทั้งมวลเป็นเสมือนการส่งข้อความของการข่มขู่และการปิดปากฝ่ายค้าน และประการที่สี่ การใช้ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ จักรวรรดิใช้สื่อและเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเพื่อทำให้ความรุนแรงเป็นปกติในการทำลายล้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การกระทำแบบนี้เป็นการกำหนดและควบคุมบงการความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนยอมรับความรุนแรงที่กระทำโดยรัฐความยืดหยุ่นและผสมผสาน ลักษณะโครงสร้างอำนาจของจักรวรรดิไม่ได้จำกัดหรือตายตัว แต่ดำเนินงานโดยอาศัยกฎเกณฑ์ สถาบัน และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีระบบกฎหมายหรืออุดมการณ์เดียว มีแต่การผสมผสานแบบผสมผสานที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจักรวรรดิไม่ได้ดำเนินการผ่านกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดหรืออุดมการณ์เพียงประการเดียว แต่จะปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนกลไกอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการปรับตัวนี้ช่วยให้สามารถรักษาการควบคุมและอิทธิพลได้แม้ในขณะที่เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมมีการพัฒนาไป จักรวรรดิจะดึงอำนาจมาจากแหล่งต่าง ๆ รวมกัน ไม่ใช่แค่แหล่งเดียว แต่ครอบคลุมกรอบทางกฎหมาย สถาบันทางเศรษฐกิจ บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และแม้แต่อำนาจทางทหาร องค์ประกอบเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์และเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดระบบควบคุมที่ซับซ้อนและหลากหลาย และจักรวรรดิไม่เพียงแต่กำหนดเจตจำนงของตนเท่านั้น หากแต่ยังควบคุมโดยการเจรจาและการประนีประนอมกับผู้มีบทบาทต่าง ๆ ภายในเครือข่าย ซึ่งรวมถึงบริษัท รัฐชาติ องค์กรระหว่างประเทศ และแม้แต่การเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างที่สองคือแพลตฟอร์มเหล่านี้กำหนดข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายการกลั่นกรองเนื้อหาของตนเอง และมีอิทธิพลอย่างมากต่อบรรทัดฐานการสื่อสารและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวอย่างของการบรรจบกันของเทคโนโลยีและการควบคุมวัฒนธรรมภายในจักรวรรดิอย่างที่สามคือเช่น ธนาคารโลกหรือ IMF ส่งเสริมแบบจำลองทางเศรษฐกิจและนโยบายการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศและโครงสร้างทางสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ผสมผสานกันของอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในจักรวรรดิ