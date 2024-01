จีดีพีโตต่ำ อันดับเศรษฐกิจโลกก็ตก IMF ชี้เป้า“หมื่นดิจิทัล”คือคำตอบสุดท้าย จริงหรือ?

ก่อนหน้าหนึ่งวันที่กระทรวงการคลัง จะแถลงตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเอกสารข่าวของกระทรวงการคลัง ที่ยังมีตราประทับสำหรับแถลงต่อสื่อมวลชนในวันที่ 24 มกราคม 2567 เรื่องการประมาณ การเศรษฐกิจไทยปี 2566 และ ปี 2567 เข้ามาในห้องไลน์ผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาล พร้อมกับมีข้อสังเกตประกอบว่า “สรุปแล้วจีดีพี ปี 66 เติบโตเพียง 1.8% เทียบกับที่ ธปท.คาดการณ์เอาไว้เมื่อต้นปี 66 ว่า จะเติบโตถึง 3.6% ถือเป็นการเติบโตที่ถดถอยลงกว่าปี 65 ที่เติบโต 2.6%”หลังจากมีข่าวเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าพร้อมกับลบไฟล์ที่ส่งมาออกจากห้องไลน์การปล่อยตัวเลขเศรษฐกิจที่ตีตราออกมาก่อนการแถลงอย่างเป็นทางการ ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2566 - 2567 ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี นั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สวนทางกับคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มองว่า เศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัว 2.4% และปี 2567 ขยายตัว 3.2% ส่วนอีกหน่วยงานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศคือ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ปี 2566 ขยายตัว 2.5% และปี 2567 ขยายตัว 2.7-3.7%ขณะเดียวกันสรุปการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยประจำปี 2566 โดยมีมุมมองที่สอดคล้องกับทางการไทยต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัว แม้จะชะลอลงบ้างจากการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก การปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป IMF คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.3 และ 1.7 ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายของ ธปท.นอกจากนี้ IMF ยังเห็นว่านโยบายการเงินในปัจจุบันมีความเหมาะสม และควรติดตามความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการดำเนินนโยบายการเงินของ กนง. ที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และระบบการเงินมีเสถียรภาพ พร้อมสนับสนุนแผนของ ธปท.สำหรับภาคการเงินในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน ผ่านการออกเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม และการดูแลหนี้เรื้อรังIMF ให้คำแนะนำทางการไทยให้ความสำคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการลดทอนผลกระทบจากการแบ่งขั้วทางภูมิเศรษฐศาสตร์ (geo-economic fragmentation) รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) โดยเฉพาะการเพิ่มพูนทักษะแรงงาน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและปรับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ตามศักยภาพนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นกระแสสังคมว่าไม่อยากสร้างวาทกรรมเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่ เพราะยืนยันตลอดเวลาว่าเศรษฐกิจไม่ดี และพิจารณาหามาตรการต่างๆ เข้ามากระตุ้นตลอดเวลา และมั่นใจว่าจะมีนโยบายอื่นที่คลอดออกมาด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องดิจิทัล วอลเล็ตส่วนความเห็นของผู้ว่าการ ธปท. ที่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤต ก็เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าฯ ที่พูดไป เป็นความเห็นต่าง แต่เชื่อว่า สศค.และ ธปท. คุยกันตลอด ความเห็นต่างเป็นธรรมดาของการอยู่ร่วมกัน ส่วนจะให้เห็นด้วยกันได้หรือไม่นั้นต้องพูดคุยกัน ทุกคนมีหน้าที่ ตนก็มีหน้าที่หามาตรการกระตุ้นการคลังตัวเลขเศรษฐกิจที่ ธปท. มองว่า ยังไม่วิกฤต แต่กระทรวงคลัง มองว่า โตต่ำเป้าเข้าสู่โซนวิกฤต มีผลต่อการเดินหน้าโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ที่รัฐบาลกำลังผลักดันออก พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท มาดำเนินโครงการ โดยข้อกฎหมายกำหนดว่าจะกู้ได้เศรษฐกิจต้องเข้าขั้น “วิกฤต” ซึ่งรัฐบาลกับหน่วยงานเศรษฐกิจของรัฐ ยังมีความเห็นกันไปคนละทางแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวตอนหนึ่งในวงเสวนาหัวข้อ “จับสัญญาณบวกส่งออก ปลุกเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในตลาดโลก”ในงานสัมมนา “Thailand 2024 The Great Challenges เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส” เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2567 ที่โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ว่า รัฐบาลมีเรือธงในการใช้เครื่องมือแจกเงินดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าดิจิทัล วอลเล็ต เดินหน้าต่อไม่ได้ เพราะเศรษฐกิจขณะนี้ยังไม่วิกฤตมากเพียงพอ แต่ข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมด 2 แสนราย กว่า 97% มองว่าวิกฤต ต้องถามผู้ว่า ธปท. ว่าเคยฟังหรือเคยดูข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ ถ้าหากถามนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และประชาชนส่วนใหญ่พูดเหมือนกันหมดว่าวิกฤตนายภูมิธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันหากดูจากเศรษฐกิจโลก ทุกคนมองเหมือนกันหมดว่าเรากำลังจะฟื้นตัวแต่ยังมีปัจจัยไม่แน่นอน เช่น สงครามระหว่างประเทศ นำไปสู่ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งที่ปรับสูงขึ้นด้วย ทำให้เศรษฐกิจโลกยังไม่แน่นอนแม้มีแนวโน้มไปได้ดีขึ้น แต่คำว่าไปได้ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าอยู่กับที่แล้วดีขึ้น จะต้องมีปัจจัยที่เราแหวกวงล้อมออกไปได้ ก็ขึ้นอยู่กับประเทศต่างๆ ว่าจะคุมสภาพต่างๆ ได้ และดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างไรบ้างนายภูมิธรรม กล่าวย้ำว่า ดิจิทัล วอลเล็ต คือ การดึงประชาชนเข้ามากู้วิกฤตด้วยกัน แจกเงินคนละ 10,000 บาท ไม่ได้คำนึงถึงคนจนหรือรวย แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้สอย เพื่อให้เกิดบรรยากาศและการเพิ่มกำลังซื้อ ซึ่งจะช่วยขยับขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจทั้งหมดเนื่องจากเครื่องจักรเศรษฐกิจหลายตัวดับลงเกือบหมด ทำให้การนำเงินไปเพิ่มกำลังซื้อ เพื่อขยับขึ้นมาหมุนวงจรเศรษฐกิจได้อีกหลายรอบ อันนี้เป็นหัวใจสำคัญ แต่ยังไปไม่ได้ เพราะยังมีการตั้งคำถามอยู่ ถือเป็นข้อพึงสังวร ไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัติ รัฐบาลจึงจะเดินหน้าทำเรื่องนี้ต่อไป เพียงแต่นำข้อเสนอแนะต่างๆ มาร่วมรับฟังด้วยข้อทักท้วงและเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการแจกเงินดิจิทัล วอลเล็ต มีมาอย่างต่อเนื่อง นับจาก ธปท. นักวิชาการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ล่าสุด ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบโครงการฯ และส่งหนังสือขอให้รัฐบาลชี้แจงภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 ซึ่งนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานใดก็ตามที่ประสงค์จะรับทราบข้อมูล เรายินดีตอบสนอง ไม่มีความกดดันใดๆขณะเดียวกัน ฟากฝั่งวุฒิสภา เตรียมซักฟอกรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวด้วย โดยสมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย สว.ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อให้รัฐบาลชี้แจงและตอบข้อซักถาม โดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ ยื่นญัตติต่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนายเสรี กล่าวว่า มี สว.ที่ร่วมลงชื่อเสนอญัตติ รวม 98 คน โดยประเด็นที่ยื่นอภิปรายนั้นจะพุ่งเป้าไปยังเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง เพราะรัฐบาลน่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้ แต่กลับไปวนอยูกับเรื่องนโยบายเงินดิจิทัล ทั้งที่การกระตุ้นเศรษฐกิจ มีอีกหลายวิธี ไม่ได้มีแค่การแจกเงินดิจิทัล วอลเล็ต อย่างเดียวสำหรับประเด็นนโยบายการแจกเงินดิจิทัล วอลเล็ต ที่ระบุว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนั้น สว.จะซักถามรัฐบาลในประเด็นแหล่งเงินที่นำมาใช้ในการดำเนินนโยบาย จะเป็นภาระของประเทศหรือไม่ รัฐบาลต้องคิดให้ดีว่าการที่ประเทศจะเป็นหนี้ 5 แสนล้าน จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวได้จริงหรือไม่ ส่วนตัวมองว่ากระตุ้นได้แค่ในระยะสั้น เพราะเป็นการแจกเงินแบบครั้งเดียวจบสำหรับคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจ ที่มีการหลุดเอกสารลับก่อนแถลงอย่างเป็นทางการนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ระบุว่า เศรษฐกิจไทย ปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.6 ถึง 2.0) ชะลอลงจากปี 2565 ที่ขยายร้อยละ 2.6 โดยมีปัจจัยสำคัญจากการหดตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมสะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) โดยเฉพาะสินค้าในหมวดยานยนต์ และคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมูลค่าส่งออกสินค้าทั้งปี 2566 คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -1.5 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -1.8 ถึง -1.3) ซึ่งเป็นผลจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ขณะที่มูลค่าการนำเข้าจะหดตัวที่ร้อยละ -1.9 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -2.2 ถึง -1.7)ในส่วนของสถานการณ์ค่าเงินบาทในปี 2566 มีความผันผวนโดยอ่อนค่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2566 และแข็งค่าขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจจีน และนโยบายการเงินผ่อนคลายของญี่ปุ่น โดยค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปี 2566 เฉลี่ยที่ 34.81 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2565 ที่ร้อยละ 0.7นอกจากนั้น ยังพบว่าตลาดหลักทรัพย์และตลาดพันธบัตรของไทยในปี 2566 ที่ผ่านมา มีกระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดทุนไทยสุทธิ -3.3 แสนล้านบาท ทั้งตลาดหลักทรัพย์และตลาดพันธบัตรไทยที่ -1.9 และ -1.4 แสนล้านบาท ตามลำดับ โดยนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิหลักทรัพย์ไทยต่อเนื่องตลอดทั้งปีส่วนการส่งออกสินค้าคาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวลงเล็กน้อยตามอุปสงค์ในตลาดโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวชะลอตัวลง ทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.7 ถึง 4.7) และมูลค่าการนำเข้าสินค้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5 ถึง 4.5)ขณะที่รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลคาดว่าจะเบิกจ่ายได้คิดเป็นอัตราเบิกจ่ายที่ร้อยละ 99.5 และ 64.0 ตามลำดับ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายอัตราลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.5 ถึง 1.5) เนื่องจากราคาน้ำมันดิบดูไบจะอยู่ในระดับทรงตัวที่ 82 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อบาร์เรล ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในปี 2566 ที่ 81.9 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล เป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันดิบโลกส่วนเสถียรภาพภายนอกประเทศ ดุลบริการมีแนวโน้มจะกลับมาเกินดุลตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะกลับมาเกินดุล 10.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของ GDP อย่างไรก็ดี ต้องติดตามสถานการณ์หนี้ภาคครัวเรือน โดยล่าสุด ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 มียอดคงค้างอยู่ที่ 16.2 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.9 ของ GDPโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวทิ้งท้ายว่า การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะยาวนั้น ควรให้ความสำคัญในประเด็นสำคัญในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development) เช่น การพัฒนาการใช้พลังงานที่ยั่งยืน การลงทุนในด้านดิจิทัล และการพัฒนาด้านคมนาคมเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ และทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคได้ รวมทั้งการพัฒนาทักษะ (Skills Development) การเตรียมแรงงานให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจโลกมีความสำคัญและจะส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวได้ดี และการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง (Fiscal Stability) มุ่งมั่นในการบริหารจัดการการคลังอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายของรัฐ และระดับหนี้สาธารณะอย่างรับผิดชอบ เพื่อรักษาความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตได้นอกจากนี้ ยังควรติดตามปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด เช่น ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่าง ๆ ที่อาจรุนแรงมากขึ้น อาจเป็นข้อจำกัดและส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไป เช่น การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ สถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาส ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานให้ปรับตัวสูงขึ้น และ ความยืดเยื้อของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน สถานการณ์การเลือกตั้งผู้นำของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศรัสเซีย และประเทศอินเดีย เป็นต้น ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศของไทย รวมถึงความผันผวนของตลาดการเงินโลก จากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้าหลัก และปัญหาสถาบันการเงินในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และ สถานการณ์เศรษฐกิจของจีน ที่อาจส่งผลต่อการส่งออกและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของไทยนอกเหนือจากตัวเลขเศรษฐกิจต่ำ อันดับการเติบโตในอนาคตของประเทศไทย ยังตกอีกด้วย โดยเผยแพร่รายงานอนาคตการเติบโต The Future of Growth Report 2024 ซึ่งทำการสำรวจและวิเคราะห์ทิศทางการเติบโตในอนาคตของประเทศต่างๆ ครอบคลุม 107 ประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 51 โดยอันดับ 1 ของโลก คือ ประเทศสวีเดน ตามด้วยสวิสเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และเดนมาร์กคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) เผยว่า จากการเปรียบเทียบผลประเมินของประเทศไทยกับผลประเมินโดยรวมของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และผลประเมินของประเทศในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับบน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนด้านนวัตกรรม (Innovativeness) เท่ากับ 47.94 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก (45.2) และค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับบน (39.3) สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของไทยในการเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมสำหรับด้านความครอบคลุมของโครงสร้างพื้นฐาน (Inclusiveness) ประเทศไทยได้คะแนน 55.66 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโลก (55.9) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับบน (54.0) แสดงให้เห็นว่าไทยยังคงดำเนินการเพื่อการเติบโตที่เป็นธรรม และรวมทุกภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกันขณะที่ด้านความยั่งยืน (Sustainability) คะแนนของประเทศไทยเท่ากับ 40.84 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก (46.0) และค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับบน (44.0) จึงเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืนของไทยให้เพิ่มมากขึ้นส่วนด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Resilience) ซึ่งแสดงถึงการปรับตัวต่อผลกระทบต่างๆ คะแนนของประเทศไทยเท่ากับ 51.5 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก (52.75) เล็กน้อย แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับบน (50.0) สะท้อนให้เห็นว่าไทยมีความสามารถในการตอบสนอง และฟื้นฟูจากวิกฤติต่างๆ ได้พอประมาณ และควรมีการพัฒนาในด้านนี้ต่อไปดังนั้น ประเทศไทยควรเร่งเพิ่มขีดความสามารถในทุกด้าน แม้ว่าด้านนวัตกรรมจะทำได้ดี แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของการเติบโตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นการนำเสนอรายงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นข้อมูลระดับประเทศ ที่ช่วยให้ผู้มีส่วนกำหนดนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาการเติบโตของประเทศจาก 4 มิติ ที่สำคัญต่อการเติบโตของประเทศ ซึ่งจะเป็นเข็มทิศในการกำหนดแนวทางนโยบาย และกลยุทธ์สำหรับประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่มีทั้งในด้านนวัตกรรม ด้านความครอบคลุมของโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความยั่งยืน และด้านยืดหยุ่นให้ดียิ่งขึ้นไปรายงานฉบับนี้ ยังเน้นย้ำถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะลดลงสู่อัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 3 ทศวรรษภายในปี 2030 ท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี้ทำให้เกิดความท้าทายระดับโลกที่รุนแรงขึ้น รวมถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศและสัญญาทางสังคมที่อ่อนแอลง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการพัฒนา