ลุ้นระทึกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ ครบดีลปี 67 เฉียดล้านล้านบาท

เอาแค่ที่ครบดีลในปี 2567 นี้ก็เฉียดกันเลยทีเดียวปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ติดตามสถานการณ์หุ้นกู้ครบกำหนดที่อาจมีปัญหาเรื่องการชำระอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นมีเพียงบริษัทเดียวที่มีสัญญาณดังกล่าว ในส่วนบริษัทอื่นๆ ยังไม่มีสัญญาณ และภาครัฐพร้อมออกมาตรการมากำกับดูแลในเวลาที่เหมาะสม หากเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ แต่ขณะนี้ต้องปล่อยให้เป็นกลไกของตลาดทุนในการกำกับดูแลปีที่ผ่านมามีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง มีปัญหาผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ เนื่องจากมีปัญหาฐานะทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ซื้อขายบนกระดาน เพราะนักลงทุนแห่เทขายหุ้นทิ้งจนราคาหุ้นดิ่งลง และอยู่ในสภาพตายซาก เช่น หุ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKNสำหรับการระดมทุนออกหุ้นกู้ระยะยาวในรอบ 10 เดือนปี 2566 ( ม.ค.- ต.ค. 2566 ) มีมูลค่า 885,213 ล้านบาท ลดลง 194,241 ล้านบาท หรือ -18% จากช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่มีการออกหุ้นระยะยาว 1,079,454 ล้านบาทข้อมูลเว็บไซต์ThaiBMA ระบุอีกว่าปี 2567 มีหุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดทั้งสิ้น 890,908 ล้านบาท จำนวนนี้สัดส่วน 90% หรือประมาณ 791,322 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้กลุ่ม Investment grade ( เรตติ้งระดับBBB - จนถึง AAA ) และเป็นหุ้นกู้บริษัทที่มีเรตติ้ง ตั้งแต่ A- ขึ้นไปถึง 86 บริษัท วงเงินรวม 688,232 ล้านบาท ส่วนหุ้นกู้ที่เหลือกว่า 10% วงเงิน 99,586 ล้านบาท เป็นกลุ่มไฮยีลด์บอนด์ (High yield) เรตติ้งระดับ BB+ ลงมาจนถึงหุ้นกู้ที่ไม่ได้จัดอันดับเครดิต (Non Rating) จำนวนนี้เป็น Non Rating จำนวน 51,387 ล้านบาททั้งนี้ หุ้นกู้ในกลุ่มไฮบอนด์ยีลด์ที่จะครบกำหนดในปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์ที่จะครบกำหนดปี 2567 มีทั้งสิ้น 158,000 ล้านบาท จำนวนนี้เป็นกลุ่มไฮบอนด์ยีลด์ราว 58,800 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนเกือบ 60% ของหุ้นกู้ไฮยีลด์ทั้งระบบรายงานจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ระบุ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 พบว่า มีอย่างน้อย 16 บริษัท เสนอขายหุ้นกู้รวมกัน 32 รุ่น อัตราผลตอบแทน 3.10- 7.50% ต่อปี ที่เปิดขายช่วงเดือนมกราคม 2567ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย กล่าวว่า หลังจาก ITD ขอชะลอไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว ล่าสุด บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ซึ่งเป็นอสังหาฯรายเล็กเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 23 มกราคม 2567 เพื่อขอเลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ 3 รุ่นรวม 520 ล้านบาท ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีหลายบริษัท โดยเฉพาะบริษัทอสังหาฯ และไฟแนนซ์ ที่จะครบดีลหุ้นกู้ ซึ่งเป็นประเด็นกดดันตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นล่าสุดรองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า มูลค่าคงค้างหุ้นกู้ที่มีปัญหา ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 39,412 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นกู้ที่อยู่ในการฟื้นฟูกิจการ มูลค่า 73,057 ล้านบาท) โดยแยกเป็นหุ้นกู้ที่มีการผิดนัดชำระหนี้ (Default) มูลค่ารวม 22,295 ล้านบาท จำนวน 7 บริษัท เฉพาะหุ้นกู้ที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในปีที่ผ่านมา มีจำนวน 5 บริษัท มูลค่าทั้งสิ้น 16,363 ล้านบาท ประกอบด้วยบมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) (Non-rated) จำนวน 7 รุ่น มูลค่า 2,334 ล้านบาท, บมจ.สตาร์ค คอร์เปเรชั่น (STARK) (BBB+) จำนวน 5 รุ่น มูลค่า 9,198 ล้านบาท, บมจ. ช ทวี (CHO) (Non-rated) จำนวน 4 รุ่น มูลค่า 409 ล้านบาท (ล่าสุด CHO เจรจาขอยืดหนี้หุ้นกู้ได้สำเร็จ), บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) (Non-rated) จำนวน 7 รุ่น มูลค่า 3,212 ล้านบาท, บริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด (DR) (Non-rated) จำนวน 2 รุ่น มูลค่า 1,210 ล้านบาท“...ยอมรับว่าปีที่ผ่านมาเห็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้มากพอสมควร หลังจากที่ไม่เห็นมาช่วง 2-3 ปี” นางสาวอริยา กล่าวสำหรับในปี 2567 รองกรรมการผู้จัดการ ThaiBMA เผยว่า ขณะนี้มีหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้แล้วคือ บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด (PPH) (Non-rated) จำนวน 1 รุ่น มูลค่า 392 ล้านบาท สาเหตุจากผลกระทบสถานการณ์โควิดลากยาว ธุรกิจอาจยังไม่ได้ฟื้นตัวดีพอกับภาระหนี้ที่สะสม จึงมีปัญหาสภาพคล่องอย่างไรก็ตาม แม้ว่ามูลค่าคงค้างหุ้นกู้ที่มีปัญหา จะคิดเป็นสัดส่วนแค่ 0.8% ของมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ทั้งระบบ 4.75 ล้านล้านบาท แต่ส่งผลต่อเซนติเมนต์ของการลงทุนของตลาดหุ้นกู้ เพราะหลายบริษัท เช่น STARK ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ และ JKN ที่งบการเงินมีกำไรแต่อยู่ๆ กลับมีปัญหาส่วนแนวทางที่สมาคมฯ จะทำในปี 2567 คือเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ จัดทำข้อกำหนดทางการเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ และจะจัดทำสัญญามาตรฐานของผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้/นายทะเบียน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เลขาธิการ ก.ล.ต. และกรรมการและผู้จัดการ ตลท. มีการหารือกับสมาคมตราสารหนี้ไทยและสมาคมจัดการลงทุน (บลจ.) เพื่อหาแนวทางดูแลหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 เพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อสภาพคล่องและเกิดเบี้ยวหนี้จนกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจรวม โดยมีแนวทางตั้งกองทุนดูแลหุ้นกู้เฉพาะที่มีเครดิตเรตติ้ง และอีกแนวทางคือให้กองทุนดูแลทั้งระบบอย่างไรก็ดี ในประเด็นดังกล่าวกรรมการผู้จัดการ ThaiBMA ให้ความเห็นว่า ไม่ใช่ว่าสมาคมไม่กังวลปัญหาของหุ้นกู้ เพราะสภาพของเศรษฐกิจปัจจุบันมีความท้าทายมาก แต่ตลาดทุนอยู่ในโหมดระมัดระวังมาก ขณะที่ตลาดตราสารหนี้เติบโตดีพอควร นักลงทุนแยกแยะได้ว่าการผิดนัดชำระหุ้นกู้เป็นเรื่องเฉพาะกิจการเช่นเดียวกันรองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวถึงกระแสเรื่องการจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นกู้ ว่า ยังไม่มีความจำเป็น