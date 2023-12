คนไทยรั้งท้าย! สกิลพูดอังกฤษ ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน ที่กระทรวงศึกษาฯ หรือเปล่า?

อ้างอิงรายงานโดยโรงเรียนสอนภาษาอีเอฟ (EF) หรือ Education First องค์กรนานาชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องการฝึกอบรมด้านภาษาและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เปิดเผยดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ จากการทดสอบตัวอย่าง 2.2 ล้านคน ใน 113 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ผลการทดสอบพบว่า ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 101 จาก 113 ประเทศ และรั้งอันดับสุดท้ายจาก 8 ประเทศอาเซียน (การสำรวจครั้งนี้ไม่มีผลสำรวจของบรูไนและลาว) โดยคะแนนค่าเฉลี่ยของไทยอยู่ที่ 416 คะแนน ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 502 และลดลงจากอันดับ 97 จาก 111 ประเทศทั่วโลกเมื่อปี 2022สำหรับประเทศที่มีระดับความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษสูงมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ในปี 2566 คือ เนเธอร์แลนด์ ได้คะแนนทั้งหมด 647 คะแนน ตามด้วย สิงค์โปร์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน เป็นอัน 2 - 5 ตามลำดับข้อมูลจากรายงานดังกล่าว เปิดเผยให้เห็นรายละเอียดเจาะลึกลงไประดับจังหวัดของไทย โดยพบ 3 จังหวัดมีคะแนนค่อนข้างดี คือ จ.เชียงใหม่ ที่ได้ 464 คะแนน, กรุงเทพฯ 457 คะแนน และ จ.ภูเก็ต 456 คะแนน แต่สุดท้ายคะแนนก็ยังจัดอยู่ในต่ำมากกว่ามาตรฐานสำหรับการทดสอบดังกล่าวเป็นแบบทดสอบทักษะการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เป็นการทดสอบที่ได้มาตรฐานและให้คะแนนอย่างเป็นกลาง ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดประเภทความสามารถทางภาษาของผู้สอบในการยกระดับประเด็นร้อน “เป็นที่วิพากษ์ในวงกว้าง โดยเฉพาะระบบการศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นให้ท่องจำ ทำข้อสอบ ไม่ได้เน้นทักษะการสื่อสารใช้จริงในชีวิตประจำวัน และหากต้องการคล่องภาษาอังกฤษอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเสริมทักษะภาษาเพิ่มเติม กลายเป็นประเด็นเผือกร้อนเด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษ 5 วันต่อสัปดาห์ แต่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ คงต้องกลับมาพิจารณาหลักสูตรภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาว่าออกแบบการเรียนการสอนผิดพลาดตรงไหนหรือไม่ต้องยอมรับ นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และสามารถใช้ในการสื่อสาร แต่ในทางปฏิบัติเด็กไทยรวมทั้งคนไทยจำนวนมากสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ภาคการศึกษาต้องกลับมาทบทวน โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ฝากให้ทางกระทรวงศึกษาธิการต่อกรณีที่มีการเปิดเผยการจัดอันดับดังกล่าว โดยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไร ก็ขอให้ออกมาอย่างเร่งด่วนแน่นอนว่า การที่ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีทักษะระดับต่ำมาก (Very low) อย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง การมุ่งเน้นไปที่ไวยากรณ์-โครงสร้างประโยคอาจยังไม่ถูกที่ถูกทางผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) อธิบายว่าการเสริมทักษะและสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาของคนไทย จำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบนอกห้องเรียนมากขึ้น ตลอดจนต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยเน้นให้เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากกว่าเป็นวิชาที่ต้องสอบให้ผ่านในประเด็นเดียวกันส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เสนอนโยบายปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้าน สำหรับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและเยาวชนทั่วประเทศทันที ดังนี้1. ออกแบบหลักสูตร การสอน การประเมินวิชาภาษาอังกฤษใหม่ เช่น ปรับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ให้เน้นด้านทักษะการสื่อสารหรือการ “ใช้” ภาษาเป็นหลัก มากกว่าเน้นแค่เพียงหลักภาษาและไวยากรณ์ ทำให้ห้องเรียนภาษาอังกฤษเป็น “พื้นที่ปลอดภัย” ที่ช่วยให้ผู้เรียนกล้าลองผิดลองถูกในการใช้ภาษา และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพิ่มสัดส่วนวิชาและกิจกรรมในโรงเรียนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ดำเนินการพร้อมกับการออกแบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ด้านภาษาอังกฤษ ที่เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ มากกว่าเพียงการอัดฉีดเนื้อหา2. ยกระดับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษของครูไทย เช่น เพิ่มความเข้มข้นในการอบรมครูไทยด้านภาษาอังกฤษทั้งในระดับสถาบันผลิตครู และการพัฒนาทักษะในงาน เน้นการกระจายงบอบรมครูที่ปัจจุบันกระจุกอยู่กับส่วนกลางทั้งหมด ไปเป็นการให้งบตรงไปที่โรงเรียนและครูแต่ละคนในการซื้อคอร์สพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ด้านที่ตนเองต้องการพัฒนา3. ทำ MOU กับประเทศหรือเมืองอื่นๆ เพื่อให้มีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างครูสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศและครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ เช่น เพิ่มสภาพแวดล้อมที่นักเรียนไทยได้ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่มาสอนในประเทศไทย ยกระดับทักษะครูไทยที่จะมีประสบการณ์ไปสอนในโรงเรียนที่ต่างประเทศ4. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน เช่น พิจารณาจัดสรร “คูปองเปิดโลกเรียนรู้” สำหรับเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งอาจรวมถึงคอร์สหรือกิจกรรมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ จัดทำแพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่รวบรวมคอร์สพัฒนาทักษะ เช่น คอร์สภาษาอังกฤษ จากผู้ผลิตเนื้อหาในภาคเอกชนและภาควิชาการ โดยเปิดให้ประชาชนทุกคนเรียนได้ฟรีไม่จำกัด เพิ่มจุดที่ประชาชนได้สัมผัสกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เช่น การเพิ่มบทบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพ สำหรับข่าวสาร ละคร รายการในโทรทัศน์และ 5. รณรงค์ให้สังคมไม่มีค่านิยมที่ให้ความสำคัญมากเกินไปกับเรื่องสำเนียง จนทำให้เด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ไม่กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น สร้างความเข้าใจว่าการออกเสียง ให้ชัดถ้อยชัดคำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการให้คู่สนทนาเข้าใจสิ่งที่เรากำลังสื่อสาร แต่สำเนียง ไม่ควรถูกมองว่าเป็นสาระสำคัญ เนื่องจาก “สำเนียงที่ถูกต้อง” แม้ในเชิงทฤษฎี ก็อาจไม่มีอยู่จริง ในเมื่อภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาที่ถูกใช้กันโดยคนในหลายประเทศทั่วโลกด้วยสำเนียงที่หลากหลาย หรือแม้แต่คนในประเทศสหราชอาณาจักรเอง ที่ถูกมองว่าเป็นต้นตำรับภาษาอังกฤษ ก็ยังมีหลายสำเนียงที่แตกต่างออกไปในแต่ละภูมิภาคนอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ออกมาวิพากษ์การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของไทย ซึ่งถูกประเทศเพื่อนบ้านประเทศเวียดนามแซงหน้าไปแล้ว โดยฝากถึงกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ พิจารณา โดยข้อมูลการจัดอันดับ 10 อันดับมหาวิทยาลัยตัวท็อปในอาเซียน 2022-2023 U.S. News Best Global Universities