อำนาจในมุมมองนักปราชญ์ (10) : ฟรีดริช นีทเช - อำนาจในฐานะพลังสร้างสรรค์ พระเจ้าตายแล้ว อภิมนุษย์ และการเกิดซ้ำชั่วนิรันดร์ / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

งานเขียนเกี่ยวกับอำนาจของนีทเชสามารถพบได้ตลอดในผลงานของเขา แต่มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนที่สุดในผลงานหลัง ๆ ในหนังสือเรื่อง “” (Beyond Good and Evil) และ “The Will to Power) ในงานเหล่านี้ นีทเชนำเสนอวิสัยทัศน์ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง และมองอำนาจในฐานะพลังขับเคลื่อนพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ สังคม และประวัติศาสตร์ อำนาจไม่ใช่แค่เรื่องของความเข้มแข็งทางกายภาพหรือการควบคุมทางการเมือง แต่เป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติทางกายภาพ สติปัญญา และจิตวิญญาณนีทเช มองว่า อำนาจไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีโดยตัวของมันเอง แต่ค่อนข้างเป็นกลางและไม่เกี่ยวข้องศีลธรรม อำนาจสามารถนำมาใช้เพื่อเป้าประสงค์ทั้งเชิงสร้างสรรค์และการทำลายล้างก็ได้ แนวคิดนี้ท้าทายทฤษฎีทางศีลธรรมและการเมืองแบบดั้งเดิมที่มักมองว่า อำนาจมีธรรมชาติที่กดขี่ หรือเป็นที่มาของการกดขี่นีทเชยังแยกความแตกต่างระหว่างรูปแบบอำนาจ 2 ประเภท ภายใต้แนวคิด( master morality) และ(slave morality) คุณธรรมแบบนายให้คุณค่าต่อความเข้มแข็ง ความสง่างาม และการกล้าแสดงออก ในขณะที่คุณธรรมแบบทาสให้คุณค่าต่อความอ่อนแอ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการยอมจำนน นีทเชให้เหตุผลว่า ทฤษฎีทางคุณธรรมและการเมืองแบบดั้งเดิมมีรากฐานมาจากคุณธรรมแบบทาส ซึ่งเป็นพลังปฏิกิริยาและการปฏิเสธชีวิตที่พยายามกดทับยับยั้งและควบคุมการแสดงออกพลังที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ในทางตรงกันข้าม นีทเชสนับสนุนให้มีการประเมินค่าใหม่ โดยให้ยอมรับหลักคุณธรรมแบบนาย และชื่นชมอำนาจในด้านการสร้างสรรค์และยืนยันความมีชีวิตชีวาของอำนาจแนวคิดเรื่องอำนาจของนีทเชยังมีบทบาทสำคัญในการวิพากษ์วิจารณ์ความทันสมัยและสถาบันสมัยใหม่ อันได้แก่ สถาบันประชาธิปไตย ศาสนาคริสต์ และสังคมนิยม นีทเชให้เหตุผลว่าสถาบันเหล่านี้มีรากฐานมาจาก(herd mentality) ที่พยายามระงับสัญชาตญาณตามธรรมชาติของบุคคลในเรื่องอำนาจและการกล้าแสดงออกถึงตัวตนของตนเอง ในทางกลับกัน นีทเช สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสังคมที่ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพที่ยืนยันถึงชีวิตแห่งพลัง และยกย่องแง่มุมที่กล้าหาญและสูงส่งของการดำรงอยู่ของมนุษย์นีทเช เสนอแนวคิดเรื่อง(God is Dead) ขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดเจตจำนงสู่อำนาจของมนุษย์ ความหมายของไม่ใช่ข้อความตามตัวอักษร แต่เป็นการแสดงออกเชิงเปรียบเทียบถึงความเสื่อมถอยของศาสนาคริสต์และคุณค่าทางศีลธรรมในโลกสมัยใหม่ นีทเช เชื่อว่าการผงาดขึ้นมาของวิทยาศาสตร์ เหตุผล และฆราวาสนิยมได้กัดกร่อนศรัทธาและอำนาจของพระเจ้าที่นับถือศาสนาคริสต์ และสิ่งนี้มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความหมายและทิศทางของชีวิตมนุษย์ เขาเขียนไว้ในหนังสือขอ(The Gay Science) เอาไว้ว่านีทเช ไม่ได้ยินดีกับการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้า แต่มองว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าและอันตราย ซึ่งทำให้มนุษยชาติตกอยู่ภายใต้ลัทธิทำลายล้าง ไร้ความหมาย และความสิ้นหวัง เพราะหากไม่มีพระเจ้า ก็ไม่มีแหล่งที่มาของศีลธรรม คุณค่า หรือจุดประสงค์ใด ๆ ในโลก ดังนั้น มนุษย์จึงต้องสร้างคุณค่าและความหมายของตนเองผ่านเจตจำนงต่ออำนาจ หรือแรงผลักดันที่จะเอาชนะตนเองและข้อจำกัดของพวกเขา นอกจากนี้เขายังเตือนด้วยว่าการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าอาจนำไปสู่การเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ของการปกครองแบบเผด็จการและการกดขี่ เช่น ลัทธิชาตินิยม ลัทธิฟาสซิสต์ และลัทธิเผด็จการ ซึ่งจะพยายามยัดเยียดค่านิยมและอุดมการณ์ของตนเองให้กับผู้อื่น เขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “เงาของพระเจ้า” (the shadows of God) ซึ่งเป็นเศษซากของศีลธรรมแบบคริสเตียนเก่าที่ยังคงหลอกหลอนโลกสมัยใหม่แนวคิด(Übermensch หรือ Overman) ของนีทเช ปรากฏชัดเจนในหนังสือเรื่อง(Thus Spoke Zarathustra) อภิมนุษย์เป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์ของ นีทเช เกี่ยวกับมนุษย์ประเภทใหม่ที่มีจิตวิญญาณสูงขึ้น โดยก้าวข้ามข้อจำกัดและศีลธรรมของสังคมแบบเดิม ๆ อภิมนุษย์คือ มนุษย์ประเภทใหม่ที่น้อมรับเจตจำนงของตนในการมีอำนาจอย่างเต็มที่ และก้าวข้ามข้อจำกัดที่กำหนดโดยบรรทัดฐานและศีลธรรมทางสังคม เป็นตัวแทนของบุคคลที่มีอำนาจที่สร้างคุณค่าของตนเอง โดยไม่ถูกขัดขวางด้วยความคิดแบบฝูงชนและศีลธรรมแบบนายทาส ลักษณะกว้าง ๆ ของแนวคิดอภิมนุษย์มีดังนี้อภิมนุษย์จะเป็นบุคคลที่สร้างคุณค่าและศีลธรรมของตนเอง โดยไม่ยึดติดกับขอบเขตจากบรรทัดฐานทางสังคมแบบดั้งเดิม การสร้างคุณค่านี้เป็นการกระทำที่เข้มแข็งและการยืนยันอำนาจในตนเองอภิมนุษย์เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเรื่องการเอาชนะตนเอง นีทเชเชื่อว่ามนุษย์ควรมุ่งมั่นที่จะเอาชนะข้อจำกัดและจุดอ่อนของตนเอง โดยพยายามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกินกว่าสภาวะปัจจุบันของตน อภิมนุษย์เป็นตัวอย่างที่ดีของกระบวนการนี้ โดยได้เอาชนะข้อจำกัดของการดำรงอยู่ของมนุษย์ตามปกติความตั้งใจที่จะมีอำนาจเป็นแรงผลักดันพื้นฐานในการบรรลุ ครอบครอง และแสดงออกถึงความเข้มแข็งและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน การยืนยันในชีวิตคือการยอมรับชีวิตด้วยความเจ็บปวดและการต่อสู้ดิ้นรน แทนที่จะแสวงหาสิ่งปลอบใจในชีวิตหลังความตายหรืออุดมคติในโลกอื่นประการที่สี่ แนวคิดอภิมนุษย์ไม่ใช่ตัวแบบเชิงอุดมคติหรือแบบจำลองที่ทุกคนควรหรือสามารถปฏิบัติตามได้ แต่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการเติบโตและการมีชัยเหนือตนเองของแต่ละบุคคลโดยสรุป อภิมนุษย์ของนีทเช เป็นสัญลักษณ์ของศักยภาพและความทะเยอทะยานของมนุษย์ ซึ่งแสดงถึงความเป็นไปได้ในการก้าวข้ามข้อจำกัดที่มีอยู่ของมนุษย์ และสร้างคุณค่าแนวคิดของนีทเช ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอีกแนวคิดคือ “การเกิดซ้ำชั่วนิรันดร์” (eternal recurrence) ในหนังสือของเขาเรื่อง “ศาสตร์เกย์” (The Gay Science) และพัฒนาเพิ่มเติมใน “ดังนั้น พูด ซาราธุสตรา” เป็นความคิดที่ว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในจักรวาลได้เกิดขึ้นแล้ว และจะเกิดขึ้นอีกจำนวนไม่สิ้นสุดในลักษณะเดียวกันทุกประการ นีทเชนำเสนอแนวคิดนี้เป็นการทดลองทางความคิด โดยถามว่า “ เราจะมีปฏิกิริยาอย่างไร หากปีศาจบอกว่า เราจะต้องใช้ชีวิตซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยทุกรายละเอียดและทุกช่วงเวลายังคงเหมือนเดิม”การเกิดซ้ำชั่วนิรันดร์อาจเป็นที่มาของความสิ้นหวัง หรือแหล่งที่มาของความสุขก็ได้ ขึ้นอยู่กับการให้คุณค่ากับชีวิตและการกระทำอย่างไร เป็นการทดสอบเจตจำนงต่ออำนาจ และเป็นแรงผลักดันในการเอาชนะตนเอง และสร้างคุณค่าของตนเอง เฉพาะผู้ที่ยืนยันชีวิตและพลังของตนเองในทุกช่วงเวลาโดยไม่เสียใจหรือขุ่นเคืองเท่านั้นจึงสามารถยอมรับการเกิดซ้ำชั่วนิรันดร์เป็นของขวัญจากสวรรค์ คนเหล่าคือ อภิมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่และความหมายใหม่ในโลกที่ไม่มีจุดประสงค์หรือศีลธรรมการเกิดซ้ำชั่วนิรันดร์ไม่ใช่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรืออภิปรัชญา แต่เป็นความท้าทายทางจิตวิทยาและจริยธรรม เป็นความเป็นไปได้ที่มนุษย์ควรเผชิญหน้าและประเมินผล นีทเชไม่ได้ให้ข้อพิสูจน์หรือหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับการเกิดซ้ำชั่วนิรันดร์ แต่นำเสนอเพื่อกระตุ้นปัญญาญาณและจินตนาการ เขาใช้แนวคิดการเกิดซ้ำชั่วนิรันดร์เป็นแนวทางวิเคราะห์ความหมายของปรัชญาแห่งชีวิตและอำนาจ และวิพากษ์วิจารณ์ค่านิยมและสถาบันที่มีอยู่ในยุคนั้นการเกิดซ้ำชั่วนิรันดร์ให้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวเกี่ยวกับกลยุทธ์อำนาจ ในแง่ที่ว่า เหตุการณ์ทั้งหมดในจักรวาลเกิดขึ้นซ้ำอย่างไม่มีสิ้นสุด รวมถึงการกระทำและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล เมื่อใคร่ครวญถึงการเกิดซ้ำชั่วนิรันดร์ แต่ละบุคคลจะถูกบังคับให้ยอมรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจและการกระทำของตน ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวัฏจักรของการดำรงอยู่นี้กระตุ้นให้บุคคลแสดงเจตจำนงของตนในการใช้อำนาจอย่างมีสติและตั้งใจมากขึ้น นีทเช เชื่อว่า การเปิดรับการเกิดซ้ำชั่วนิรันดร์ช่วยให้บุคคลสามารถใช้กลยุทธ์อำนาจที่มีประสิทธิผล โดยเชื่อมโยงความสำคัญของการกระทำในการกำหนดชีวิตและสังคมของตนเองแนวคิดอำนาจของนีทเชแตกต่างจากมุมมองของนักปราชญ์ยุคก่อนหน้าเขาหลายประการด้วยกันไม่ได้มุ่งเน้นการมองอำนาจไปที่การใช้กำลังทางกายภาพหรือการบีบบังคับ ดังที่มักจะอยู่ในแนวคิดแบบดั้งเดิม แต่เน้นย้ำถึงอำนาจของแต่ละบุคคลในการสร้างและกำหนดคุณค่าและความหมายในชีวิตของตนเอง และเพื่อเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากปฏิเสธแนวคิดเรื่องอำนาจที่ได้มาจากการครอบงำเหนือผู้อื่น หรือความสามารถในการควบคุมและบงการสิ่งเหล่านั้น แต่เน้นย้ำถึงการเสริมอำนาจส่วนบุคคลและการควบคุมตนเอง โดยมองว่าบุคคลที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดของตนเองและบรรลุศักยภาพของตนเองในฐานะศูนย์รวมของพลังที่แท้จริงแนวคิดเรื่องอำนาจมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดเจตจำนงต่ออำนาจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการกระทำและแรงบันดาลใจของมนุษย์ เจตจำนงต่ออำนาจนี้เป็นลักษณะพื้นฐานและอยู่ภายในธรรมชาติของมนุษย์และมันแสดงออกในการแสวงหาการตระหนักรู้ในตนเองและการตระหนักถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนอำนาจนั้นมีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ และแต่ละบุคคลควรมุ่งมั่นที่จะยืนยันและฝึกฝนพลังของตนเอง แทนที่จะยอมจำนนต่อสถาบันสังคมภายนอกและประการที่ห้า นีทเชท้าทายโครงสร้างอำนาจแบบลำดับชั้นแบบดั้งเดิม เช่น โครงสร้างที่พบในระบบศาสนาและระบบการเมือง เขาชี้ว่าโครงสร้างเหล่านี้มักกดทับและขัดขวางความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกของแต่ละบุคคล แต่เขากลับสนับสนุนแนวคิดเรื่องอำนาจที่ลื่นไหลและมีพลวัตมากขึ้น โดยที่บุคคลสามารถท้าทายและปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจแบบเดิม ๆ ได้ตลอดเวลา