ไขปริศนา “บินอ้อมโลก” รับคนไทยในอิสราเอล “นายกฯนิด” ต้องเร่งฟื้นสัมพันธ์ “ซาอุดิอาระเบีย”

- กลายเป็น “ดรามา” ที่ “ร้อนระอุ” เลยทีเดียวสำหรับกรณีที่ต้อง “บินอ้อมโลก” เพื่อไปรับคนไทยในอิสราเอล ด้วยไม่เข้าใจถึงเหตุและผลว่า ทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้น เพราะมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งสามารถ “บินตรง” ได้ มีระยะทางสั้นกว่าและใช้เวลาเร็วกว่า จน “น่าแปลกใจ” ในความแตกต่าง กระทั่งเป็น “ปริศนา” ที่จำต้องหาคำตอบว่า เกิดอะไรขึ้นต้นสายปลายเหตุของดรามาครั้งนี้ เริ่มต้นจากการที่เครื่อง A340-500 ใช้เวลาร่วม 12 ชั่วโมง 30 นาที บินจากไทยไปถึงอิสราเอล จากเส้นทางปกติใช้เวลาจริงประมาณ 8-9 ชั่วโมง เพื่อไปรับคนไทยซึ่งตกอยู่ท่ามกลางสมรภูมิสงคราม ถือเป็นเส้นทางการบินที่อ้อม โดยกองทัพอากาศแจ้งว่าที่ต้องบินอ้อมเพราะมีบางประเทศไม่อนุญาตให้ผ่านน่านฟ้าthaiarmedforce.com วิเคราะห์ต้นสายปลายเหตุเอาไว้ว่า แม้ A340-500 จะเป็นเครื่องบินโดยสารแท้ ๆ ไม่สามารถติดอาวุธหรืออะไรได้ แต่ในเมื่อเจ้าของเป็นกองทัพอากาศ ก็ถือเป็นเครื่องบินของรัฐ และเป็นเครื่องบินทางทหาร ดังนั้นขั้นตอนการขออนุญาตจะต่างกันออกไปรอบที่แล้วที่รัฐบาลไทยส่งเครื่องบินไปรับคนไทยที่มาจากซูดานและมาพักที่ซาอุดิอาระเบียนั้น ก็ใช้เส้นทางบินปกติ นั่นคือ A340-500 บินเลี้ยวซ้ายผ่านอินเดีย เข้าสู่ตะวันออกกลางและลงจอดที่ซาอุดิอาระเบีย ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่รอบนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือจุดหมายปลายทางของไทยคืออิสราเอล ซึ่งแน่นอนว่ามีปัญหาทางการทูตกับหลายประเทศในตะวันออกกลาง ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บางประเทศ (ซึ่งก็ไม่รู้ว่าประเทศไหน) ไม่อนุญาตให้ไทยบินผ่าน แม้ไทยจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีกับประเทศรายทาง และไทยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ โดยเฉพาะไทยให้การรับรองทั้งประเทศอิสราเอลและประเทศปาเลสไตน์ด้วยซ้ำเพียงแต่ถ้ามองเชิงเปรียบเทียบ เกาหลีใต้ซึ่งส่งทั้งเครื่องบินของสายการบินและเครื่องบินของกองทัพไปรับชาวเกาหลีที่อิสราเอล ก็สามารถใช้เส้นทางบินปกติของเกาหลีใต้ นั่นคือบินลงมาทางใต้แล้วเลี้ยวขวาตัดผ่านประเทศไทยไปอินเดีย เข้าสู่ตะวันออกกลางและลงจอดที่อิสราเอล ซึ่งก็ทำให้น่าแปลกใจว่า ทำไมเครื่องบินทหารของเกาหลีใต้ถึงบินเส้นทางปกติได้ แต่ไทยต้องอ้อมเอา และทั้งที่เกาหลีใต้ใช้เครื่องบินทางทหารแท้ ๆ คือ A330 MRTT ด้วยซ้ำ แต่ก็สามารถบินเข้าออกอิสราเอลผ่านตะวันออกกลางได้ แต่ไทยที่ใช้เครื่องบินโดยสารทำไม่ได้และในขณะที่สายการบินของอิสราเอลอย่าง El Al ที่บินมาไทย ก็ยังสามารถใช้เส้นทางการบินที่เกือบปกติได้ อาจจะต้องหลบบางประเทศบ้าง แต่ไม่ต้องอ้อมขึ้นเหนือไปแบบไทย ทั้งที่ El Al บินมาไทยเพื่อนำคนอิสราเอลกลับไปร่วมกองทัพอิสราเอลรบกับฮามาสด้วยซ้ำ หรือแม้แต่สายการบิน Fly Dubai ที่มาส่งคนไทยในวันนี้ ก็บินเส้นทางปกติเช่นกัน เลยกลายเป็นว่า A340-500 ของกองทัพอากาศไทยกลายเป็นเที่ยวบินหนึ่งในไม่กี่เที่ยวที่ต้องบินอ้อม“ย้ำอีกครั้งว่าเราไม่อยากจะมาพูดแบบนี้เพื่อหาคนผิดหรืออะไร เพราะเราก็เชื่อว่าแม้จะล่าช้าไปบ้าง แต่ทุกคนในกระทรวงการต่างประเทศ ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่จบสถานการณ์นี้ เราอาจจะต้องมาดูและเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ว่า เราติดขัดตรงไหนถึงประสานได้ค่อนข้างล่าช้า และประสานแล้วก็ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร แต่ประเทศอื่นสามารถประสานงานได้ราบรื่นกว่าและสะดวกกว่า ดังนั้นเราต้องปรับตรงไหนในเชิงการทูตหรือการบริหารงาน หรือในเชิงจุดยืนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำ การทำ After action review นั้นมีความจำเป็นมาก เพราะอย่างที่บอกไปคือเรามั่นใจว่านี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ต้องอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลหรือประเทศอื่น ๆ ดังนั้นถ้าเราสามารถมีแผนการล่วงหน้าคร่าว ๆ มีการซักซ้อม มีการวิเคราะห์ออกแบบก่อนล่วงหน้า ไม่ต้องมาประสานหน้างานหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกครั้ง นอกจากจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เหนื่อยและเครียดเกินไปแล้ว ยังทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย” thaiarmedforce.com วิเคราะห์เอาไว้ขณะที่ “นางสาวกาญจนา ภัทรโชค” อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจงเหตุผลที่มีการบินอ้อมบางประเทศในการไปรับคนไทยในอิสราเอล ว่าที่ต้องบินอ้อมบางประเทศเพราะอยากจะขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้าบางประเทศที่แน่นอนว่าสามารถบินผ่านได้เท่านั้น ซึ่งประเทศที่ไม่ได้บินผ่านเป็นประเทศที่มีการประเมินว่าอาจจะไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะได้รับอนุญาตล่าช้า จึงยอมที่จะบินอ้อมมาต่างประเทศและเสียเวลาเพิ่ม 3 ถึง 4 ชั่วโมงดีกว่าสอดรับกับสิ่งที่ “พลอากาศเอกพันธุ์ภักดี พัฒนกุล” ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดเผยว่า บางประเทศไม่ยอมให้บินผ่าน จึงจำเป็นต้องบินอ้อมหรือบินในเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด เพราะการปฏิบัติภารกิจต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ /ทรัพยากรของเรา และประชาชนที่จะไปอพยพกลับมาอย่างไรก็ดี เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็พบคำตอบว่า “บางประเทศ” ที่ส่งผลทำให้ต้องบินอ้อมก็คือ “ซาอุดิอาระเบีย” ที่ไม่อนุญาตให้เครื่องบินทหารของกองทัพอากาศบินผ่าน จึงจำเป็นต้องอ้อมไป 10 ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อาเซอร์ไบจาน อาร์มิเนีย ตุรกี ไซปรัส และอิสราเอลทั้งนี้ ที่ผ่านมาในช่วงที่มีการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับซาอุดิอาระเบีย รัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” มีการเจรจาข้อตกลงเรื่องการบินเอาไว้เช่นกัน แต่เป็นการบินพาณิชย์ โดยการบินไทยตกลงกับซาอุฯ แล้ว แต่กรณีเช่าเหมาลำ ที่มีปลายทางอิสราเอลต้องขอใหม่เป็นคราว ๆ ไปBooking.com ระบุว่า มี 10 สายการบินพาณิชย์ที่บินจากอิสราเอลไปไทย เช่น การบินไทย อมิเรตส์แอร์ไลน์ แอร์อินเดีย คาร์เธ่ย์แปซิฟิก กัลฟ์แอร์ ฟลายดูไบ เป็นต้น เส้นทางที่ได้รับความนิยมที่สุดคือบินจากสนามบินเบนกูเรียน ในเทลอาวีฟ ไปสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยเที่ยวบินนี้ใช้เวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง 42 นาทีต่อเที่ยว และมีราคา 65,096 บาท หากซื้อแบบไปกลับทางด้าน “นายปานปรีย์ พหิทธานุกร” รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขยายความเพิ่มเติมว่า “การบินผ่านน่านฟ้าเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน ก็มีความแตกต่างกัน เช่น สายการบินของกองทัพอากาศ ก็จะต้องบินอ้อมไปบ้าง แต่หากเป็นสายการบินพาณิชย์ที่อยู่ในพื้นที่ก็จะสามารถบินตรงได้เลย ส่วนเครื่องบินที่บินจากประเทศไทยไปถ้าเราไม่เคยบินผ่านมาก่อน ก็ต้องไปทำข้อตกลงกันใหม่”ความจริงเรื่องนี้จะหยิบยกมาโจมตี “รัฐบาลเศรษฐา” ก็คงไม่ถูกต้องนัก ด้วยปัญหาดังกล่าวมีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์มายาวนาน ซึ่งเรื่องนี้ “นายกฯ เศรษฐา” ก็รับทราบถึงปัญหา โดยได้รีโพสต์ทวิตเตอร์หรือ X ของนางสาวรัชดา ธนาดิเรก ที่บอกว่า “ลุงตู่ปูทางไว้ ฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย-ซาอุฯ การช่วยเหลือคนไทยกลับบ้านจากอิสราเอลต้องใช้ความสัมพันธ์กับหลายประเทศ ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศสำคัญที่จะมีบทบาทในการช่วยคลี่คลาย และนายกรัฐมนตรีจะได้เข้าพบมกุฎราชกุมารฯ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและประเทศอ่าวในวันศุกร์นี้ (20ตุลาคม)” ว่า “ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ” เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ “ใจกว้าง” ของ “นายกฯ นิด”ขณะเดียวกัน เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซาอุดีอาระเบีย โพสต์ข้อความใน “X” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่า “Prime Minister of #Thailand: I will have the opportunity to meet Prince #Mohammed Bin Salman on the sidelines of the ASEAN-Gulf Summit next Friday, and I will ask him to help evacuate the Thais from the escalation zone in #Gaza and its surroundings”แปลได้ใจความว่า “นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย : ฉันจะมีโอกาสเข้าเฝ้า เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมา นอกรอบในการประชุมสุดยอดอาเซียน-อ่าวไทย ในวันศุกร์หน้า และฉันจะขอให้พระองค์ช่วยอพยพคนไทยออกจากเขตทวีความรุนแรงในพื้นที่ฉนวนกาซาและบริเวณโดยรอบ”ในโพสต์ดังกล่าว มีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมาย ส่วนใหญ่แสดงความขอบคุณ และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าภาพที่เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร โพสต์นั้น เป็นภาพเมื่อครั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนประเทศ ซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการ และเข้าเฝ้าเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565นับเป็นสัญญาณดีในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลออกจากเขตสู้รบ ซึ่งอกสั่นขวัญแขวนลุ้นระทึกทุกลมหายใจ