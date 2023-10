บิ๊กอีเวนท์งานหนังสือ 1.5 หมื่นล้าน สนพ. คอลแลบ “อินฟูฯ - เพจดัง” เสิร์ฟหนังสือ “ทัชใจ – ฮีลใจ”

- ตลาดหนังสือเล่มเร่งเครื่องเต็บสูบ สำนักพิมพ์ต่างๆ วางหมากรุกตลาดนักอ่าน ซึ่งหนึ่งในหมวดหนังสือครองใจนักอ่านวัยรุ่นวัยทำงาน ต้องยกให้หนังสือประเภทว่าด้วยเรื่องความรู้สึกภายในใจจิตใจ ความสัมพันธ์อันเปราะบาง จนเกิดเป็นปรากฎการณ์เจาะฐานแฟนคลับดึงที่มียอดผู้ติดตามสูงๆ ซึ่งนับเป็นครีเอเตอร์ผู้สร้างคอนเทนต์ “ไปถึงขั้น “มีฐานแฟนๆ ผู้ติดตามกันเป็นจำนวนมากหลักแสนฟอลโลเวอร์ขึ้นไป ทำให้สำนักพิมพ์เดินเกมรุกคว้าตัวพวกเขามาร่วมงานเป็นนักเขียนออกผลงานหนังสือใหม่เป็นปรากฎการณ์ที่ได้เห็นมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมากพุ่งทะยานสู่มีกระแสตอบรับดีแทบทั้งสิ้น อาทิ ผลงานหนังสือจากเจ้าของเพจผู้ติดตาม 1.5 ล้าน คน, “ๆ” ผู้ติดตาม 9 แสน,ผู้ติดตาม 8.9 แสน เป็นต้น ซึ่งสำนักพิมพ์ที่นำกลยุทธ์นี้มามารุกตลาดนักอ่านรุ่นใหม่ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ สำนักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ (Springbooks) ในเครืออมรินทร์ล่าสุด ดึงตัวอาร์ทติสตัวมัมที่กำลังมาแรงแห่งยุคหรือศิลปินหญิงที่ใช้ตัวหนังสือเป็นศิลปะในสื่อสารความรู้สึก ศิลปินที่ให้กำลังใจผู้คนผ่านถ้อยคำกับผลงานหนังสือชื่อยาวเล่มแรก เรื่องเรียกว่านับเป็นความท้าทายใหม่ๆ ของศิลปินที่ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่นักเขียน ทั้งๆ ที่เขียนถ้อยคำอยู่ทุกๆ วัน เพียงมีความเชื่อว่าอยากสื่อสารงานศิลปะเป็นตัวหนังสือ จนในที่สุดก็ตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มแรกโดยคอนเสปนักเดินทางของโลกใบนี้ เป็นการสำรวจว่าเดินทางไปไหนมาบางทางความรู้สึก ผ่านฤดูกาลของหัวใจซีซั่นไหนมาบ้าง แต่ละซีซั่นเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ต้องบอก HOW TO MOVE ON แต่บอก HOW TO EXPORT เป็นการ EXPORT ความรู้สึกตัวเองการใช้ถ้อยคำเป็นศิลปะในสื่อสารความรู้สึกของเธอทำได้อย่างทรงพลัง งานของ “เตยยี่” สื่อสารไปถึงผู้คนในยุคสมัยนี้ที่กำลังเผชิญกับความกดดัน ความตึงเครียด และภาวะซึมเศร้า สร้างความเข้าใจยอมรับสู่การโอบกอดทุกความรู้สึกของตัวเองสำหรับเตยยี่ มีฐานแฟนคลับมีผู้ติดตามแอคเคาท์ในโซเซียลฯ หลักแสนฟอล การก้าวเข้าสู่บทบาทนักเขียนนับเป็นพื้นที่ใหม่ๆ เป็นประสบการณ์ใหม่ ซึ่งในส่วนของฟีดแบคเธอบอกว่าไม่กล้าคาดหวัง แต่คิดว่าขอเพียงตัวหนังสือของเธอช่วยใครสักคนบนโลกนี้เพียงพอแล้ว “วันนี้ใครได้หยิบหนังสือเล่มนี้ ขอให้เค้าเจอพื้นที่ปลอดภัย”แต่เชื่อได้ว่าฐานแฟนๆ ของอาร์ตติสสาวจะให้การสนับสนุนหนังสือเล่มแรกของเธออย่างล้นหลามเลยทีเดียวนอกจากนี้ ยังมีผลงานเล่มใหม่จาก เพจดัง “1991” (ผู้ติดตาม 8.9 คน) กับผลงานเรื่อง “ขอแค่โอบกอดตัวเองไว้ ในวันที่โลกใจร้าย” ซึ่งออกหนังสือกับสปริงบุ๊คส์มาแล้ว 5 เล่มย้อนกลับไปหลายปีก่อนทางสำนักพิมพ์ติดต่อไปยัง “นักเขียน เจ้าของเพจ 1991 ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าจุดขายของเพจ 1991 น่าจะเป็นเพจสายเศร้า สายดราม่า ที่หยิบเรื่องราวเรียลๆ ในชีวิตของตัวเอง และคนรอบข้างมาเขียน มีทั้งความเรียง และเรื่องสั้นพิมเล่าว่าผลงานหนังสือของ 1991 เนื้อหามีทั้งเขียนตามสไตล์ของตัวเอง หรือคิดเรื่องขึ้นเอง และก็มีเขียนอิงตามความสนใจของตลาดด้วย เพจ 1991 คอนเทนต์ที่เขียนจะเน้นแนวความรัก ความสัมพันธ์เป็นหลัก ก็จะดูว่าในช่วงนั้นคนอินกับอะไร หรือส่วนใหญ่กำลังเจอกับความสัมพันธ์แบบไหนก็จะหยิบเรื่องนั้นๆ มาเขียนสะท้อนความสัมพันธ์ของคนยุคใหม่สำหรับ 1991 จากบทบาท “แอดมิน” สู่ “นักเขียน” ไม่ได้แตกต่างกันมาก“เพราะการโพสต์ข้อความลงในเพจ มันก็เหมือนกับการเขียนไดอารีส่วนตัวอยู่แล้ว จริงๆ แล้วการทำเพจก็รู้สึกชิลกว่าการเขียนหนังสือด้วยค่ะ ส่วนความกดดันในฐานะแอดมินเพจ กับนักเขียน สิ่งที่ไม่ต่างกันคือการทำให้คนยังติดตามเพจ ติดตามผลงานเขียนของเราอยู่เสมอค่ะ อย่างการโพสต์บ่อยๆ สื่อสารกับคนอ่านบ่อยๆ และเขียนสิ่งที่คนอ่านจะชอบค่ะ”สำหรับผลงานเล่มใหม่ “ของโดยสำนักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ เนื้อหาการเล่าเรื่องที่แตกต่างไปจากเล่มเดิมๆ ของ 1991 โดยเล่มนี้จะหยิบเอาเรื่องราวรอบตัว หรือสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวันมาเขียน“เหมือนเขียนไดอารี่ที่คนอ่านสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตเขาได้เหมือนกัน เนื้อหาไม่ได้พูดถึงความรักความสัมพันธ์ทั้งหมด แต่จะมีพาร์ทของการมูฟออน เยียวยาจิตใจตัวเองด้วย เรามองว่าพอเราโตขึ้น เราก็อยากเขียนอะไรที่โตขึ้น และเราก็คิดว่าคนที่เติบโตมาพร้อมๆ กับเพจ 1991 น่าจะมีมุมมองความรักและการใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจมากขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะ” พิมพรรณ มีชัยศรี นักเขียน เจ้าของเพจ 1991 เปิดเผยมองปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงการตลาดอาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิเคราะห์ว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ให้มาอ่านหนังสือเล่มมากขึ้น ต้องยอมรับในด้านพฤติกรรมการอ่านอาจจะกระจุกตัวอยู่ในบางเจนเนอเรชั่น ถ้าเราต้องการฐานผู้อ่านใหม่ๆ อาจจะต้องสำรวจตรวจสอบว่าผู้คนหรือคนที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่มีใครบ้าง และดึงคนกลุ่มนั้นมาเป็นนักเขียนโดยหลักการง่ายๆ คือ เมื่อเราติดตามหรือชื่นชอบในความสามารถหรือถูกจริตกับแอดมินเพจ หรือ content creator คนใด ก็จะนำไปสู่การสนับสนุนหรือติดตามผลงานทุกแง่มุมของเค้า หลักการเหมือนกับแบรนด์ต่างๆ ที่มีการใช้อินฟลูเอนเซอร์เพราะมีฐานแฟนคลับ ผู้ติดตาม เมื่ออินฟลูเอนเซอร์ทำอะไรกับแบรนด์ ผู้ติดตามก็จะให้ความสนใจหรือสนับสนุนนั่นเองนอกจากนี้ การทำงานร่วมกันระหว่างสำนักพิมพ์กับ Content Creator หรือ Collaboration ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (Win-win Situation) โดยสำนักพิมพ์อาจจะได้ยอดขายหนังสือเล่มเพิ่มขึ้นจากผลงานของ content creator หรือแอดมินเพจนั้น เมื่อหนังสือเล่มถูกตีพิมพ์เรียบร้อยก็ย่อมมีการโปรโมตในช่องทางของแอดมินเพจหรือ Content Creator นั้นๆด้วยและนำมาซึ่งยอดขายที่มาจากผู้ติดตามนั่นเอง ในขณะเดียวกันตัว Content Creator เองก็ได้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานและนำมาซึ่งผู้ติดตามรายใหม่ในตลาดหนังสือเล่ม อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพในอีกมิติของ Content Creator นั้นๆรวมทั้งยังเป็นการต่อยอดสู่โอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด การเพิ่มตลาดของหนังสือเล่มที่อาจจะมองว่าคนอ่านหนังสือน้อยลง ในอนาคตสำนักพิมพ์หนังสือเล่มอาจจะเพิ่มฐานลูกค้าผู้อ่านรายใหม่ เช่น อาจจะขยายไปสู่กลุ่มดารานักแสดง กลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มซีรี่วายที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นในการเขียนหนังสือ กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ สำนักพิมพ์อาจมีการจัดทำเป็นซีรี่ย์ของหนังสือเล่มวันนี้นอกเหนือจากนักเขียนที่มีประสบการณ์มายาวนานแล้ว สำนักพิมพ์อาจจะต้องควานหานักเขียนหน้าใหม่ Content Creator ที่อาจจะต้องการรวบรวมผลงานให้เป็นหนังสือ โดยดูจากฐานผู้ติดตาม ทุกวันนี้โลกเปลี่ยน เจเนอเรชั่นใหม่ๆก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นถ้าหนังสือเล่มจะอยู่ต่อไป ต้องจับความสนใจของผู้อ่านเจนเนอเรชั่นใหม่ให้ได้อย่างไรก็ดี การจะทำให้ผู้ประกอบการสำนักพิมพ์และธุรกิจหนังสือเล่มอยู่ต่อในระยะยาวได้ ต้องใช้องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆผศ.เสริมยศ วิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์ต้อง WOW ในที่นี้ก็คือ “หนังสือ” สำนักพิมพ์ก็ต้องพิจารณาว่าหนังสือที่เป็นที่ต้องการของตลาดที่เราจะโฟกัสคือแนวใด ในยุคนี้ผู้คนอาจจะมีความ Sensitive มากขึ้น หนังสือแนวฮีลใจ ให้กำลังใจ การปลอบโยน หรือแนวการดำรงชีวิตภายในสภาพการณ์ที่หนักหนาสาหัส ก็น่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น“นักเขียน” ต้องมีแบรนดิ้งที่ชัด ในแวดวงของงานเขียนย่อมมีนักเขียนหน้าเก่าที่คร่ำหวอดในวงการที่มีลายเซ็นต์เป็นของตนเองและอาจจะมีฐานผู้อ่านที่มีอายุ ถ้าจะสร้างนักเขียนหน้าใหม่แบบฉับไว นักเขียนคนนั้นอาจจะต้องมีต้นทุนพื้นฐานมาระดับหนึ่งนั่นคือ การมีคาแรคเตอร์หรือมี personal branding ที่ชัดเจน เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ไปได้ไว ไปได้เร็วขึ้น เช่น การใช้ content creator ที่มีฐานแฟนคลับเยอะ มาถ่ายทอดชีวิต ประสบการณ์ในรูปแบบงานเขียน หรือ content creator ที่มีสไตล์การทำ content ในรูปแบบงานเขียนในออนไลน์แต่แปรรูปมาเป็นหนังสือเล่มและ “สไตล์” หรือแนวผลงานของสำนักพิมพ์ เมื่อนักเขียนต้องมีความเป็นแบรนด์แล้ว ตัวสำนักพิมพ์ก็ต้องสร้างแบรนด์ที่ชัดว่า สำนักพิมพ์นี้จะโดดเด่น/เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องอะไร สำนักพิมพ์ของเราเป็นอาณาจักรของงานเขียนแบบใด การปักหมุดเช่นนี้มันจะทำให้เราต่อยอดและนำมาซึ่งโอกาสในระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมหนังสือเล่มของไทยมีมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ภายใต้การขับเคลื่อนของ “สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)” ทำให้เกิดอีเวนท์งานหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักอ่านสำหรับอีเวนท์ใหญ่งานหนังสือประจำปี เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมากับ “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51” มีผู้เข้าร่วมงานมากว่า 1.1 ล้านคน กวาดยอดขาย 351 ล้านบาท สะท้อนให้การอ่าน “หนังสือเล่ม” ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักอ่านชาวไทยและเข้าสู่ปลายปีกับอีเวนท์ใหญ่ “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28” หรือ Book Expo Thailand 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 23 ต.ค. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีสำนักพิมพ์เข้าร่วมจำนวนมากจนทาง PUBAT ต้องจัดสรรบูธใหม่ๆ เปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์เข้าร่วมอีเวนท์ใหญ่ ซึ่งจากกระแสการตอบรับของผู้ประกอบการสำนักพิมพ์ต่างๆ นี้ เป็นสัญญาณบวกในเชิงธุรกิจ สะท้อนให้เห็นว่าตลาดหนังสือฟื้นตัวแล้วนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศ ไทย (PUBAT) เปิดเผยว่าการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ เป็นวาระสำคัญของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือ หลังเผชิญดิสรัปมาตลอด รวมทั้งวิกฤติหนักจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจซบเซาต่อเนื่อง ก่อนเริ่มปรับตัวหันไปทำกลยุทธ์การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ การขายผ่าน e-book จนธุรกิจเดินหน้าต่อได้ เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายธุรกิจกลับมาแข็งแรงมากขึ้นจากการผสมผสานออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยการกลับมาจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ จะเป็นกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท ให้กับมาคึกคักอีกครั้งโดยมีสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมทั้ง สำนักพิมพ์เปิดใหม่ จำนวนกว่า 340 สำนักพิมพ์ ภายในงานมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 1 ล้านเล่ม