พื้นที่สีเขียว กทม.ต่ำมาตรฐานโลก เพิ่มสวน 15 นาที “ลดเหงา ลดเครียด”

อ้างอิงข้อมูลสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 7 ตารางเมตรต่อคน หากนับรวมประชากรแฝง คาดว่ามีประมาณ 10 ล้านคน อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ 3.54 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้น นั่นหมายความว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO)การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนับเป็นภารกิจที่ กทม.ให้ความสำคัญ โดยขับเคลื่อนภายใต้นโยบาย “สวน 15 นาที” มีเป้าหมายต้องการให้คนเข้าถึงพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะ ภายในเวลา 15 นาที หรือห่างจากชุมชนบ้านเรือนประมาณ 800 เมตร เป็นการเข้าถึงสวนสาธารณะใกล้บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปสวนสาธารณะแหล่งใหญ่ๆสำหรับเป้าหมาย ปี 2566 กรุงเทพมหานคร (กทม.) สามารถเปิดสวน 15 นาทีได้เพิ่มอีก 40 - 50 แห่ง โดยเงื่อนไขของการเปิดสวนได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับที่ดินที่จะได้มา รวมถึงทำเลที่ตั้งต้องอยู่ในโซนชุมชนที่ประชาชนเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม โดยแต่ละสำนักงานเขตฯ จะเร่งปรับปรุงที่ดินบริเวณนั้นให้สามารถเปิดให้บริการได้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่ต้องการพื้นที่สีเขียวสำหรับออกกำลังกาย เดินเล่น หรือพักผ่อนในยามว่างทั้งนี้ กทม. มีแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนี้ 1.กำหนดเป้าหมายการเข้าถึงของประชาชนภายในระยะ 800 เมตร หรือระยะการเดิน 10-15 นาที 2.หาพื้นที่พัฒนา pocket park ขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่โดยศึกษาพื้นที่ของทั้ง ราชการ และเอกชน อาทิ สถานที่ราชการ แปลงที่ดินว่าง พื้นที่รอการพัฒนา พื้นที่รกร้างซึ่งติดขัดข้อกฎหมาย พื้นที่จุดบอดต่าง ๆ ของโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ระยะถอยร่น พื้นที่ว่างหน้าอาคารขนาดใหญ่ รวมถึงการเปิดให้ประชาชนร่วมเสนอพื้นที่ศักยภาพน่าพัฒนา3.อาศัยกลไกทางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจูงใจให้เอกชนมอบที่ดินให้ กทม.พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่องดเว้นการเสียภาษี 4.เปิดพื้นที่นอกอาคารของสถานที่ราชการ อาทิ โรงเรียน สำนักงานต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใช้ได้บางเวลาและ 5.ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบนที่ดินเอกชน ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีจากการสร้างสาธารณประโยชน์ การหาภาคีในการร่วมพัฒนาพื้นที่ หรือการกำหนดข้อตกลงในเชิงการบริหารจัดการ เช่น ดูแลต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่โดย กทม. หรือการให้บริการสาธารณูปโภคโดยภาครัฐ เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีความพยายามขับเคลื่อนร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่องกำหนดลักษณะของอาคารและพื้นที่ว่างนอกอาคารเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ร่างข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียว) เสนอโดย นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ส.ก.เขตยานนาวา พรรคก้าวไกลเนื่องจากพบว่าปัจจุบัน กทม. ประสบปัญหาขาดแคลนพื้นที่สีเขียว เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่องค์การสหประชาชาติประกาศกำหนด แม้กทม. และหน่วยงานของรัฐอื่นจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างปรับปรุงสวนทุกปี แต่ก็ยังมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร จึงได้มีการเสนอร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาร่างข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียวจะกำหนดให้ผู้ที่จะสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารใหม่ จะต้องมีพื้นที่สีเขียวคิดเป็น 50% ของพื้นที่ว่างนอกอาคาร ตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดให้พื้นที่บ้านอยู่อาศัย 100 ตารางเมตร ต้องมีพื้นที่ว่าง 30 ตารางเมตร ส่วนตึกแถว สำนักงาน และทาวน์เฮ้าส์ กำหนดให้ 10% ของพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่ว่างทั้งนี้ กทม. และหลายๆ ประเทศ มีการกำหนดพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว กทม. สามารถทำได้แค่ 7 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้น และแม้ที่ผ่านมาจะมีคำสั่ง กทม. ให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่ผลที่เกิดขึ้นคือสำนักงานเขตต่างๆ ทำได้เพียงการไปปลูกต้นไม้ที่เกาะกลางถนน หรือปลูกไม้เลื้อยจนทางเดินเท้าเสียหาย หรือนำถุงต้นกล้าไปวางไว้ใต้สะพานทางด่วน ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยสาระสำคัญของร่างข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียว จะเป็นกลไกหนึ่งที่ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นบทความเรื่องโดยสะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่สีเขียวขาดแคลนมากในเมืองใหญ่ กรุงเทพฯ ก็เช่นกัน จากการสำรวจดัชนีความเขียวของเมืองในเอเชีย (โดย the Economic Intelligent Unit ในปี 2012) พบว่า กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มเมืองใหญ่ที่มีอัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชาการที่ต่ำที่สุดในโลก แต่ขณะเดียวกันชายชอบของกรุงเทพฯ อีกฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่สีเขียวติดเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกรุงเทพได้มาก คือพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า ที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 12,000 ไร่ รวมอาณาเขต 6 ตำบลในอำเภอพระประแดง จ. สมุทรปราการ พื้นที่นี้ถูกขนานนามว่าเป็นปอดของกรุงเทพฯ (โดย Times Magazine Asia ในปี 2006) เป็นที่ผลิตออกซิเจนและดูดซับคาร์บอนได้อย่างมากดังนั้น การพยายามคงรักษาไว้ซึ่งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้เมืองจึงมีความสำคัญเช่นเดียวกัน ในเมื่อการสร้างพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นใหม่อาจมีข้อจำกัดหลายๆ ประการรวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องที่ดิน การบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนควรจะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน ก่อนที่พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้เมืองผืนนี้จะค่อยๆ ลดลงหากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนต่างนิ่งเฉยไม่ดำเนินการใดๆนอกจากนี้ จากการศึกษาในระดับนานาชาติพบว่าสิ่งแวดล้อมกับความสุขมีความสัมพันธ์กัน และพื้นที่สีเขียวทำให้คนมีความสุขขึ้น ในกรณีศึกษาของบางกะเจ้า ประเทศไทย เมื่อปี 2561 - 2562 ก็เช่นกัน ผลจากการทดสอบเชิงปริมาณพบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความสุขของคนในชุมชน ในทุกระดับอาชีพ รายได้ อายุ ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใหนก็ตาม สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความสุขอย่างมีนัยสำคัญและในการสำรวจล่าสุดในเดือนมีนาคมปี 2566 พบว่า สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสุขเพิ่มมากขึ้น และมากกว่าครึ่งที่ตอบว่าระดับความสุขที่มาจากพื้นที่สีเขียวอยู่ในระดับสูงสุด (55%) และมีความเป็นห่วงว่าพื้นที่สีเขียวจะลดลงในระดับที่มากที่สุดเกือบ 50% ในระดับรองลงมาอีก 30%อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยหลายชิ้นระบุตรงกันว่า พื้นที่สีเขียวเพิ่มพลังงานด้านบวก ส่งเสริมสุขภาพใจคลายความเหงา คืนความสดชื่นให้ร่างกายรู้สึกกระปรี่กระเปร่า โดยข้อมูลจาก greenery.org ระบุว่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดความเหงาของคน ซึ่งอ้างอิงงานวิจัยเรื่อง The impact of the built environment on loneliness โดยนักวิจัยจากออสเตรเลียและอังกฤษ พบว่าความเหงานั้นเกิดจากการอาศัยอยู่ในเมืองที่เดินทางไม่สะดวก เข้าถึงพื้นที่สีเขียวยาก ไม่ปลอดภัย ฯลฯ นอกจากนี้ ความเหงาก็ยังทำให้มีผลต่อสุขภาพกาย โดยไปส่งผลให้คนเหงามักเสพติดของมึนเมา ส่งผลให้เป็นโรคด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และมีผลชี้ชัดว่าคนที่เหงาจะต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยกว่าคนอื่นๆ โดยระบุว่า การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น แหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร ส่วนกลางของชุมชน หรือ สวนสาธารณะ เป็นการช่วยลดความเหงาได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ใกล้พื้นที่สีเขียวจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่า