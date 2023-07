ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ (ตอนที่ ๔๐) : กำเนิดระบบรัฐสภาเสียงข้างน้อยของนอร์เวย์

ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1884-1918 กล่าวได้ว่า การเมืองนอร์เวย์เข้าสู่ช่วงที่รัฐสภาเป็นใหญ่ (parliamentarism) ที่อิงอยู่กับเสียงข้างมาก (majority parliamentarism) ขณะเดียวกัน ก็เป็นช่วงที่กล่าวได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเลือกตั้งโดยมีปัญหาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ง่ายนัก แต่ในการเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ. 1918 ถือเป็นการสิ้นสุดของระบบสองพรรคในนอร์เวย์สาเหตุที่ทำให้นอร์เวย์เข้าสู่การเป็น minority parliamentarism ได้แก่ผู้คนไม่พอใจกับพรรคเสรีนิยมที่เป็นรัฐบาลมาตั้งแต่ ค.ศ. 1913 ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลไม่สามารถรับมือหรือบริหารจัดการได้เกิดชนชั้นใช้แรงงานและพรรคแนวสังคมนิยมพรรคต่างๆ ที่ไม่ใช่สังคมนิยมก็แตกแยกไม่สามารถประสานจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันได้ อีกทั้งยังมีปัญหาแตกแยกภายในพรรคเองด้วยพรรคที่ไม่ใช่สังคมนิยมก็ระแวงพรรคสังคมนิยมจากการที่พรรคสังคมนิยมยังไม่สามารถมี ส.ส. ในสภามากพอที่จะมีอิทธิพลใดๆ ก็กลับมีแนวคิดต่อต้านระบบที่พวกเขาไม่สามารถฝ่าฟันเข้าไปได้ ซึ่งปัญหาความไม่ศรัทธาสมาทานในระบบการเมืองที่ตนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหรือขึ้นสู่อำนาจได้ และทำท่าจะหันไปปฏิวัติล้มระบบและปัญหาความไม่ไว้วางใจหรือกลัวพรรคที่มีแนวปฏิวัตินี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกประเทศอย่างไรก็ตาม นอร์เวย์สามารถหาทางออกจากปัญหาดังกล่าวนี้ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้ง โดยในปี ค.ศ. 1920 พรรคต่างๆ ที่ไม่ใช่สังคมนิยมยอมรับข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขระบบเลือกตั้งจากพรรคสังคมนิยม การที่พรรคที่ไม่ใช่สังคมนิยมยอมรับให้มีการเปลี่ยนระบบเลือกตั้ง ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากความกลัวการปฏิวัติสังคมนิยมที่กำลังเป็นกระแสที่มาแรงอย่างยิ่งในยุโรป เพราะเพิ่งเกิดการปฏิวัติในรัสเซียไปเพียงสามปี (การปฏิวัติรัสเซียเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1917)ระบบเลือกตั้งเดิมที่นอร์เวย์ใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1906 (นอร์เวย์ประกาศความเป็นอิสระจากการอยู่ภายใต้กษัตริย์สวีเดนในปี ค.ศ. 1905) เป็นระบบเลือกตั้งที่ให้มี ส.ส. 1 คนต่อหนึ่งเขตเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดที่คะแนนสูงสุดในแต่ละเขต ถือว่าชนะเลือกตั้ง และเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตนั้น ส่วนผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาหรือได้ที่สอง ที่อาจจะแพ้เพียงคะแนนเดียว ก็ต้องถูกคัดทิ้งไป ไม่ว่าคะแนนนั้นจะมีเป็นพันคะแนนก็ตาม คะแนนที่ถูกทิ้งไปเฉยๆนี้ เรียกในสำนวนไทยๆ ว่าแต่คะแนนนับพันก็ย่อมเท่ากับประชาชนนับพันคน เมื่อคะแนนนับพันคะแนนถูกทิ้งน้ำไปเฉยๆ ก็แปลว่าประชาชนพันคนนั้นไม่มีตัวแทนที่ตนต้องการ เพียงเพราะได้ที่สอง หรือแพ้เพียงคะแนนเดียวระบบเลือกตั้งใหม่ที่นอร์เวย์นำมาใช้แทนระบบเลือกตั้งเดิมในปี ค.ศ. 1920 เป็นระบบแบบสัดส่วนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า proportional systemระบบแบบสัดส่วน คือระบบเลือกตั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ winners take all โดยใช้วิธี “การกำหนดสัดส่วนร้อยละของจำนวนที่นั่งในรัฐสภาที่พรรคการเมืองพึงได้ให้ได้สัดส่วนเทียบเท่ากับสัดส่วนของคะแนนเสียงของผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ได้ (popular vote) ตัวอย่างเช่น หากพรรคการเมืองได้คะแนนเสียงคิดเป็น ร้อยละ 35 จากผู้ออกเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองควรได้ที่นั่งในสภาควรได้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับ ร้อยละ 35 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด การจะคำนวณให้ได้ที่นั่งในระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจะมีสูตรการคำนวนทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้จำนวนที่ใกล้เคียงกับหลักการข้างต้นตามที่กฎหมายแต่ละประเทศกำหนด” (ขอขอบคุณ ฐานข้อมูลสถาบันพระปกเกล้า)และแน่นอนว่า เมื่อพรรคเล็กๆ แจ้งเกิด ก็หมายความว่า มีจำนวนพรรคการเมืองในสภามากขึ้น และเมื่อคะแนนไม่ทิ้งน้ำและเฉลี่ยไปตามสัดส่วน โอกาสที่จะทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดพรรคเดียวได้คะแนนเสียงเกินครึ่งสภาก็มีมาก และย่อมนำไปสู่ความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลผสม และถ้าผสมกันแล้วรวมได้ไม่เกินครึ่งสภา ก็จะนำไปสู่ความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลผสมเสียงข้างน้อย หรือไม่ก็ต้องยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยหวังว่า ผลการเลือกตั้งใหม่จะทำให้ได้รัฐบาลผสมเสียงข้างมาก แต่ถ้าการเลือกตั้งยังอยู่ภายใต้ระบบสัดส่วน และพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนไม่เปลี่ยน อย่างไรก็หนีไม่พ้นที่จะต้องลงเอยด้วยการมีรัฐบาลผสมเสียงข้างน้อยอยู่ดีดังนั้น อาจจะจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดให้มีรัฐบาลผสมเสียงข้างน้อยหรือนายกรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยได้ของไทยเราจะพบว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ 2550 เปิดให้มีนายกรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยได้ ด้วย โดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (มาตรา 202 และ 203) และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (มาตรา 172 และ 173) มีข้อความบางส่วนเหมือนกัน นั่นคืออันหมายความว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร (ถ้าจำนวน ส.ส. ทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรมี 500 ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 251 คือ นายกรัฐมนตรี) อีกทั้งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ 2550 กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรภายใน 30 วันหลังจากเปิดประชุมสภาฯครั้งแรกและหากไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสภาฯ หลังจากนั้น 15 วัน ให้ประธานสภาฯนำชื่อคนที่ได้คะแนนสูงสุด แม้ว่าจะไม่เกินกึ่งหนึ่ง กราบบังคมทูลฯ ให้มีการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีกล่าวโดยสรุปคือ รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับกำหนดเงื่อนเวลาไว้ว่า ภายใน 30 วันหลังจากเปิดประชุมสภาฯครั้งแรก จะต้องได้นายกรัฐมนตรีที่ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งสภาฯ หรือ ภายใน 45 หลังจากเปิดประชุมสภาฯครั้งแรก จะต้องได้นายกรัฐมนตรี แต่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งสภา แต่ได้คะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุด หรืออีกนัยหนึ่งคือ นายกรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยหรือรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั่นเองหรือถ้าไม่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อาจจะใช้ในลักษณะของการยอมรับหรือเข้าใจร่วมกันว่า ถ้าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมเสียงข้างมากได้ ก็ให้มีรัฐบาลผสมเสียงข้างน้อย ตราบเท่าที่เสียงที่เหลือในสภาไม่คัดค้าน**แม้ว่า การเลือกตั้งแบบระบบสัดส่วนจะช่วยแก้ปัญหาทางการเมืองในนอร์เวย์ในช่วง ค.ศ. 1920 ได้ แต่ข้อดีที่ว่าจะช่วยให้พรรคเล็กแจ้งเกิดได้แล้ว ภายใต้ระบบสัดส่วนคะแนนไม่ทิ้งน้ำ อาจทำให้ยามเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างฝักฝ่ายภายในพรรคการเมืองใหญ่ โอกาสพรรคแตกจะสูง เพราะเมื่อแตกตัวออกมาแล้ว ยังไงก็มีโอกาสได้รับเลือกเข้าสภาอยู่ดี แต่ถ้าเป็นระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก-winners take all ถ้าไม่แน่ใจ ก็จะไม่กล้าแตกตัวจากพรรคใหญ่ออกมา **