ก.ล.ต.เพิ่งตื่นลากคนโกง STARK ลงโทษ รีรอเร่งเชือด TPL - OTO ตัดไฟ ALL สกัดตลาดหุ้น-หุ้นกู้เละตุ้มเปะ

สำหรับผู้ถูกกล่าวโทษ 10 ราย จาก ก.ล.ต. กรณีร่วมกันกระทำหรือยินยอมให้มีการลงข้อความเท็จในบัญชีเอกสารของ STARK และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2564 – 2565 เพื่อลวงบุคคลใดๆ และเปิดเผยงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่เชื่อได้ว่ามีการตกแต่งงบ รวมทั้งปกปิดความจริงในข้อมูล factsheet เสนอขายหุ้นกู้ STARK ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยทุจริตหลอกลวง และทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวง พร้อมกันนี้ได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกอบด้วยก.ล.ต. ระบุว่า ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ว่า บุคคลข้างต้นได้ร่วมกันกระทำหรือยินยอมให้มีการลงข้อความเท็จ ทำบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง ในบัญชีหรือเอกสารของ STARK และบริษัทย่อย ในปี 2564 – 2565 เพื่อลวงบุคคลใด ๆ อีกทั้ง STARK มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน โดยเปิดเผยงบการเงินที่เชื่อได้ว่ามีการตกแต่งงบการเงินดังกล่าว รวมทั้งปกปิดข้อความจริงในข้อมูลในส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ STARK ว่าได้มีการเข้าลงทุนในบริษัท LEONI Kabel GmbH และ LEONIsche Holding Inc แล้ว ทั้งที่ยังเข้าลงทุนในกิจการดังกล่าวไม่เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ ปรากฏว่าหลังจากที่ STARK ได้รับเงินหุ้นกู้และเงินเพิ่มทุน พบการโอนเงินออกจาก STARK และบริษัทย่อยไปยังบริษัทหรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการตกแต่งงบการเงินด้วยการกระทำของบุคคลรวม 10 รายข้างต้น เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 312 และมาตรา 281/2 วรรค 2 ประกอบมาตรา 89/7 และมาตรา 89/7 ประกอบมาตรา 89/24 มาตรา 278 มาตรา 281/10 ประกอบมาตรา 300 มาตรา 306 และมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แล้วแต่กรณี) ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 10 ราย ต่อ DSI เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ยังได้แจ้งการดำเนินคดีตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้างต้น ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนอกจากกรณีที่กล่าวโทษในครั้งนี้ ก.ล.ต. ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลไปยังกรณีอื่น ๆ ที่มีข้อสงสัยในเรื่องการทุจริต โดยจะประสานความร่วมมือกับ DSI ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดเผยให้ทราบต่อไปการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับความเคลื่อนไหวของ ก.ล.ต. ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เป็นช่วงจังหวะเวลาเดียวกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เสียหาย 11,000 คน ส่งผู้แทนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ DSI ให้ดำเนินคดีต่อผู้ต้องสงสัยจำนวน 7 ราย ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และจับกุม ควบคุมตัวกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกระทำความผิดโดยพลัน พร้อมทั้งระงับการเดินทางไปต่างประเทศของกลุ่มบุคคลดังกล่าวภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป และให้ DSI ประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่ออายัดทรัพย์สิน และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการดังกล่าวทั้งหมดโดยพลันแต่อย่างไรก็ดี กลุ่มนักลงทุนรายย่อย ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อนายวนรัชต์ เข้าข่ายเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการตกแต่งบัญชีและขายหุ้นบิ๊กล็อตมูลค่านับหมื่นล้าน เหตุไฉนเขาจึงเป็นเพียงผู้เสียหาย ไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ DSI ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากยังไม่มีใครมาร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อนายวนรัชต์ ทั้งที่เรื่องนี้อดีต CFO ของ STARK ไปให้ข้อมูลหลักฐานกับสำนักงานก.ล.ต.หมดแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 หลักฐานชัดเจนเส้นทางการเงินว่าออกจากบัญชีไหน ไปเข้าบัญชีใคร แต่เวลาล่วงเลยมาถึงขั้นนี้ ก.ล.ต.ยังไม่มาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี ซึ่งหากก.ล.ต.ไม่ทำ ทางผู้เสียหายคือผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมาร้องทุกข์กล่าวโทษเองก็ได้นั่นจึงเป็นที่มาในการออกโรงของ ก.ล.ต. เพราะส่วนหนึ่งมีแรงบีบจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย หาก ก.ล.ต.ไม่ทำ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยก็พร้อมลุยเอง แถมฝั่ง DSI ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ก.ล.ต.รู้ทั้งรู้แล้วทำไมยังไม่ยอมขยับ ทั้งยังมีข้อสังเกตด้วยว่า ก.ล.ต. มีอำนาจที่จะระงับความเสียหายได้ ทั้งการอายัดทรัพย์สิน การห้ามเคลื่อนย้ายหลักฐาน ประสานงานห้ามผู้ต้องสงสัยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยทันท่วงที ไม่ใช่ปล่อยเวลาล่วงเลยมาถึงบัดนี้ก่อนหน้าที่ ก.ล.ต. จะกล่าวโทษตัวการโกง STARK ข้างต้น อดีต CFO ของบริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวโทษจาก ก.ล.ต. ออกมาแฉว่าถูกสั่งให้ตกแต่งบัญชีปั่นราคาหุ้น โดยอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เผยผ่านรายการ “เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ ไทยแลนด์” ในเช้าของวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ยอมรับว่าเป็นผู้ตกแต่งบัญชีให้กับ STARK และบริษัทในเครือ 4-5 บริษัทจริง เพื่อทำให้ STARK เป็นหุ้นทองคำในตลาดหุ้นไทย โดยได้รับคำสั่งจากนายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานคณะกรรมการบริษัท ขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ STARK เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรง และมีผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างตลาดทุนอีกรายหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย โดยข้อมูลทั้งหมดได้เข้าพบและแจ้งกับ ก.ล.ต.ไปแล้วสำหรับรูปแบบการตกแต่งบัญชีของ STARK นายศรัทธา เล่าว่า ได้มีการสร้างยอดขายเทียม ทำให้ยอดขายสูงกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้กำไรสูงขึ้นตาม และมีลูกหนี้เทียมโผล่ขึ้นตามมา จึงต้องนำเงินจากกลุ่ม Non STARK เข้ามาชำระลูกหนี้การค้า ซึ่งตนเองในฐานะผู้ดูแลบัญชีทั้งกลุ่มต้องเกลี่ยเงินโดยเอาเงินจากทั้งในกลุ่มนอกกลุ่ม STARK มาชำระหนี้ที่อยู่ใน Phelps Dodgeนายศรัทธา เล่าว่า ตอนแรกๆ ไม่ได้ทำเยอะ เพื่อที่จะทำให้ราคาหุ้นค่อยๆ ขึ้น แต่ปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นของ STARK มีสาเหตุมาจากคำสั่งที่ให้ตกแต่งบัญชีจำนวนสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุด เพื่อเรียกความเชื่อมั่นสำหรับดีลเสนอขายหุ้นให้รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง แต่มีการล้มกระดานกันไปในปี 2564 ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาการตกแต่งบัญชีเพื่อสร้างราคาหุ้นของ STARK ให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดผลประโยชน์มูลค่าหลายหมื่นล้านบาท อย่างกรณีของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนด์) ราคาใช้สิทธิ 5 บาทและกำหนดแปลงสิทธิปี 67 และยังมีดีลขายหุ้น Big Lot ราคากว่า 3 บาท ออกมาหลังจากทำ Reverse Takeover รวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่แห่งหนึ่งสนใจทำดีล MD&A เข้าซื้อหุ้น STARK แต่ที่สุดดีลนี้ล้มไป ซึ่งเป้าหมายการสร้างราคาหุ้น STARK เพื่อดันหุ้นขึ้นไปที่ 5 บาทได้นั้นจะต้องมีการนำ STARK เข้า SET50 ให้ได้ แต่บริษัทต้องเข้า SET100 ให้ได้ก่อนส่วนการออกหุ้นกู้วงเงินรวมกว่า 9 พันล้านบาท เนื่องจากก่อนหน้าในกลุ่ม STARK ใช้เงินของธนาคารทำทุกดีล โดยเฉพาะการซื้อบริษัทที่เวียดนามที่มีขนาดใหญ่มาก แต่กลับมาเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แผนธุรกิจของเวียดนามไม่ได้เป็นไปตามที่คิด ผลงานขาดทุนแต่เลือกชำระหนี้ตรงตลอดเวลา เงินจากชำระหนี้ของเวียดนามมาจากการบริหารงานของ Phelps Dodge เมื่อ Phelps Dodge จ่ายชำระหนี้แทนเวียดนาม ซึ่งขาดทุน ทำให้เกิดปัญหากระแสเงินสดก็เลยฉุดทั้งหมดต่อมา STARK ต้องการขายหุ้นให้กับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง ตอนนั้นคาดว่าน่าจะผ่านไปได้เรียบร้อย จึงออกหุ้นกู้ล็อตแรก รอลุ้นให้ดีลจบ Cash Flow ก็จะแก้ปัญหาได้ โดยหุ้นกู้ไม่เกี่ยวกับตกแต่งบัญชีแต่เพื่อใช้ชำระคืนหนี้นายศรัทธา กล่าวว่า ผลประโยชน์ที่ได้จากการสร้างราคาหุ้น STARK ให้สูงขึ้น ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้น Big lot ในราคาสูง และการแปลงวอร์แรนต์ เป็นหลักหมื่นล้านบาท ยังไม่รวมหนี้ที่กู้จากสถาบันการเงินมาทำดีลต่างๆ เงินจากการขายเพิ่มทุน และการออกหุ้นกู้ รวมแล้วหลายหมื่นล้านบาท ส่วนนายชนินทร์ และอดีตผู้บริหารคนอื่น ไม่ทราบว่าได้รับผลประโยชน์อย่างไร เพราะไม่ได้ถือหุ้น STARKเส้นทางการเงินของ STARK ได้ผ่านบัญชีของตนเอง และเข้าไปที่บริษัทลูกๆของ STARK ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คนเดียวกัน ขณะที่ตนเองไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ในการสร้างราคาหุ้น STARK และไม่มีเส้นทางการเงินผ่านเข้ามาทางบัญชีของภรรยา โดยบัญชีที่ถูกอายัดไปเป็นบัญชีเงินเดือนที่ปกติโอนให้ภรรยาไว้ใช้จ่าย และเสียภาษีปกติ รวมทั้งบัญชีเพื่อผ่อนบ้าน ไม่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งบัญชี“ผมต้องเรียนตรงว่าผมได้สารภาพกับก.ล.ต.แล้ว ถ้ากระบวนการถึงที่สุด ผลเป็นยังไง ผมก็น้อมรับตามนั้น” นายศรัทธา กล่าวนายสุนันท์ ศรีจันทรา คอลัมนิสต์ชุมชนคนหุ้นในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา และพิธีกรสถานีโทรทัศน์ News 1 ชี้ว่าอาชญากรรมใน STARK แยกเป็น 2 คดีความผิด ส่วนหนึ่งเป็นการโกง โดยการไซฟ่อน ผ่องถ่าย โยกย้ายเงินออก ซึ่งสังคมให้ความสนใจมากกว่าอีกส่วนหนึ่งเป็นการปั่นราคาหุ้น โดยการสร้างภาพลวงตาด้านผลประกอบการ จนนักลงทุนทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ทั้งกองทุนทั้งในและต่างประเทศ ขนเงินมาทิ้งใน STARK จำนวนหลายหมื่นล้านบาท รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน 12 ราย เหยื่อรายล่าสุดที่ร่วมกันขนเงินจำนวน 5,580 ล้านบาท ใส่พานมาให้ STARK เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ก่อนที่เงินจะถูกผ่องถ่ายออกไปจนเกลี้ยงโดยผู้บริหารบริษัทราคาหุ้น STARK เคยถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่ 5.10 บาท เมื่อช่วงปลายปี 2565 แต่ราคาหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา เหลือเพียง 3 สตางค์เท่านั้น มีนักลงทุนที่ถือหุ้นติดมืออยู่ประมาณ 1 หมื่นราย ซึ่งอยู่ในสภาพที่หมดตัวกลุ่มนายวนรัชต์ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ STARK เมื่อปี 2562 โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนกว่า 20,000 ล้านหุ้น ในสัดส่วนประมาณ 94% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 60 สตางค์ และทยอยขายหุ้นออกต่อเนื่อง จนเหลือสัดส่วนการถือหุ้น STARK อยู่เพียง 26.85% ของทุนจดทะเบียนนายวนรัชต์ เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากส่วนต่างราคาหุ้น STARK แต่จะมีส่วนร่วมในขบวนการแต่งบัญชี สร้างหนี้เทียม ไซฟ่อน ผ่องถ่ายเงินออกหรือไม่ และมีส่วนร่วมสร้างภาพลวงตา ปั่นราคาหุ้นขึ้นไปหรือไม่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ คงต้องตรวจสอบในรายละเอียดต่อไปส่วนนายชนินทร์ เย็นสุขใจ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร STARK อาจตกเป็นเป้าถูกเพ่งเล็งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปั้นผลประกอบการ ตบตานักลงทุน แต่สังคมไม่เชื่อว่า ปฏิบัติการปล้น STARK จะเกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องแบ่งงานกันทำอย่างเป็นกระบวนการมาหลายปีก่อนหน้าที่ ก.ล.ต. จะชี้เป้ากล่าวหา 10 ตัวการโกง STARK นั้น มีการเขย่าโครงสร้างกรรมการบริษัท โดยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต กรรมการ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 มีมติสำคัญรับทราบการลาออกของ พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล จากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยนายสมชัย สวัสดีผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล, นายมนตรี ศรีสกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายเสนธิป ศรีไพพรรณ, นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสุวัฒน์ เชวงโชตินอกจากนี้ ยังได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากเดิมนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และนายอภิชาติ ตั้งเอกจิต ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท แก้ไขเป็น นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต และนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทส่วนในทางคดีนั้น พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน กล่าวว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับความผิดปกติของงบการเงินของ STARK มีมูลเชื่อว่ามีการกระทำผิดของกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด เกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พฤติการณ์มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุน และระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ ขณะที่มีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากจากการลงทุนในหุ้นกู้ของ STARKทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้ออกหมายเรียก นายชนินทร์ เย็นสุดใจ อดีตประธานกรรมการ STARK ให้เข้ารับทราบข้อหาวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ส่วนนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ของบริษัท ให้เข้ารับทราบข้อหาในวันที่ 7 ก.ค.66 น. ที่กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ในความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลังพบหลักฐานและคำให้การของพยานบุคคลที่เชื่อได้ว่าทั้ง 2 คน มีพฤติการณ์ตกแต่งบัญชี และได้รับผลประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวต่อมา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ได้ยื่นขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ ) จากวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ไปเป็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ส่วนนายชนินทร์ เย็นสุดใจ ทาง DSI ได้ออกหมายจับ หลังพบการข่าวหนีออกนอกประเทศคอลัมนิสต์ชุมชนคนหุ้น ชวนติดตามการปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ไม่เพียงแต่กรณีของ STARK เท่านั้นที่สร้างหายนะให้นักลงทุนรายย่อย เวลานี้ หุ้นเป็นหุ้นน้องใหม่ในตลาด MAI ตัวล่าสุดมีกระแสสังคมในตลาดหลักทรัพย์ เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังลากราคาหุ้นขึ้นไปสูงลิ่ว ก่อนถล่มขายลงมา ทำให้นักลงทุนที่แห่เข้าไปเก็งกำไรตายกันเป็นเบือTPL นำหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น เสนอขายนักลงทุนราคาหุ้นละ 3.30 บาท ค่าพี/อี เรโช เฉลี่ย 66 เท่า ระดมทุนเงินของนักลงทุนไปแล้ว 96 ล้านบาท มีกลุ่มนางวิสสา จินะวิจารณะ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 36.25% ของทุนจดทะเบียน บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ถือหุ้นในสัดส่วน 26.73% และมีนักลงทุนขาใหญ่หลายคนถือหุ้นด้วยหุ้น TPL เข้ามาซื้อขายในช่วงเวลาที่มีข่าวฉาวโฉ่ของหุ้น STARK และการตรวจสอบหุ้นบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO ซึ่งมีการซื้อขายที่ไม่ปกติ สร้างความเสียหายให้นักลงทุนจำนวนมาก ทว่าท่ามกลางกระแสการตรวจสอบหุ้นร้อน หุ้น TPL กลับพุ่งทะยานอย่างร้อนแรง และมีกลุ่มคนที่ต้องสงสัยในการลากราคาโดยไม่เกรงกลัวหน่วยงานที่กำกับดูแลการซื้อขายหุ้น ซึ่งกำลังตื่นตัวในการปราบหุ้นปั่นไม่เพียงแต่การลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยง การลงทุนในหุ้นกู้ก็มีความเสี่ยงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายธนากร ธนวริทธิ์ กรรมการในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท รายงานเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ALL230A, ALL235A, ALL242A และ ALL252A โดยหุ้นกู้ ALL ทั้ง 4 รุ่น รวมกันมีมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ที่ 1,431.70 ล้านบาท และมีจำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระที่ 16.89 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิ.ย.2566)ต่อมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ALL รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า หุ้นกู้มีประกันของบริษัทที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 เม.ย. 2567 หรือหุ้นกู้รุ่น ALL244A มีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวน 10,535,719.92 บาท เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้รวม 573 รายหุ้นกู้ ALL ทั้ง 5 รุ่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขอให้ ALL ชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดรวมทั้งดอกเบี้ย รวม 2,216 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันบริษัทยังไม่เข้าเงื่อนไขการ Cross Default แต่หากบริษัทไม่ชำระเงินต้นและพร้อมดอกเบี้ยตามที่บอกกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทต่อไป