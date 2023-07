แบงก์ไทยหนี้เสียสูงสุดในอาเซียน ธปท.ไฟเขียวรีดดอกเบี้ยกลุ่มเสี่ยงสูงเพิ่ม ต้อนลูกหนี้กู้นอกระบบเข้าคอก

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยรายงาน Capital Market Snapshot ในหัวข้อ “Aspects in Stability of Banking Industry in ASEAN” ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะหนี้สิน ภาวะเงินฝาก และความเสี่ยงของเงินกู้ในภาคธนาคารพาณิชย์ของทั้งประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้สิงคโปร์มีสัดส่วนบัญชีลูกหนี้และเงินฝากจากลูกค้า (ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) เมื่อเทียบกับ GDP มากที่สุดอยู่ที่ 228.4% และ 286.9% ส่วนไทย เวียดนาม และมาเลเซีย มีสัดส่วนลูกหนี้และเงินฝากในระดับที่ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับ GDP ของแต่ละประเทศส่วนมูลค่ารวมของหนี้ NPL ของธนาคาร 3 อันดับแรกของประเทศฟิลิปปินส์ มีค่ามากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 1.23% ของหนี้ทั้งหมด และมูลค่ารวมของหนี้ NPL ของธนาคาร 3 อันดับแรกของประเทศอินโดนีเซีย มีค่ามากกว่า 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 1.21% ของหนี้ทั้งหมดภาพรวมธนาคารไทย มีสัดส่วนหนี้ที่มีปัญหา 4% ของหนี้ทั้งหมด ขณะเดียวกันมีการสำรองเงินเผื่อหนี้สูญในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนธนาคารในประเทศเวียดนาม มีแนวโน้มการเติบโตของการปล่อยกู้มากขึ้น อย่างไรก็ดี พบเงินสำรองหนี้สูญในปี 2553 ติดลบสูงถึง -25.68% หลังจากนั้นจำนวนเงินสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับติดลบอยู่ไทยมีเงินฝากจากธนาคารสูงสุด เมื่อเทียบกับ 6 ประเทศอาเซียน จำนวน 55,399 ล้านดอลลาร์ หรือ 17% ของ GDP สัดส่วนบัญชีเงินฝากระยะสั้นของไทย (น้อยกว่า 1 ปี) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์มีเงินฝากระยะสั้นประมาณ 60% แต่เป็นประเทศที่มีจำนวนเงินฝากน้อยที่สุด และสัดส่วนหนี้ต่อเงินฝากต่ำที่สุดใน 6 ประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2564 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้าน Economic Risk ต่ำที่สุด และภาคธุรกิจธนาคารยังเป็นประเทศที่มีการปล่อยสินเชื่อ และเงินฝากจากลูกค้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศธนาคารที่มีการดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย มีจำนวนธนาคารมากที่สุดถึง 311 ธนาคาร ขณะที่ธนาคารในประเทศไทยมีจำนวนน้อยที่สุดคือ 58 ธนาคารเท่านั้น เมื่อเทียบกับ 6 ประเทศในกลุ่มอาเซียนภายหลังจากรายงานของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยแพร่ออกไป ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นกลุ่มธนาคารในถัดมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ เวลา 15.02 น. ปรับลดลง 1.63% หรือปรับตัวลดลง 6.35 บาท มาอยู่ที่ 382.20 บาท มูลค่าการซื้อขายรวม 7,766.47 ล้านบาท โดย บล.กรุงศรี พัฒนาสิน วิเคราะห์ว่าการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นกลุ่มธนาคารมาจากการขายทำกำไร และมีประเด็นความกังวลเรื่องหนี้เสีย (NPL) และเรื่องการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ส่วนข่าวความกังวลเรื่อง บลจ. บัวหลวง มีการขายขาดทุนหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK มองว่าไม่กระทบต่อผลประกอบการของธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL อย่างมีนัยสำคัญ เพราะพอร์ตการลงทุนของ บลจ. ไม่เกี่ยวข้องกับทางธนาคาร แต่คาดว่าอาจมีผลกระทบในเรื่องค่าบริหารการจัดการกองทุน ขณะที่การตั้งสำรองกรณีของ STARK ทางธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK และนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ตั้งไปเกือบ 100% แล้ว ธนาคารตั้งโดยไม่หักหลักประกันทำให้ผลกระทบจากประเด็นนี้ในอนาคตน้อยมากหนี้เสียในระบบที่เพิ่มขึ้นและนำมาตัดขายมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และมาตรการอุ้มลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ทยอยหมดลง การตัดขายหนี้เก่าเพื่อรับมือหนี้เสียใหม่โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจเอสเอ็มอี ที่เห็นการตัดขายมากขึ้น และเป็นหนี้เสียที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 6 เดือน โดยแบงก์ที่ตัดขายหนี้มากขึ้น เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ระบุว่า แนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้เป็นหนี้เสีย ซึ่งจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนนั้น ทางสถาบันการเงินควรใช้แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ด้วยการช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้มากกว่าการยืดหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้อย่างแท้จริงและคำนึงถึงภาระของลูกหนี้ตลอดสัญญาสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะปานกลางของกระทรวงการคลัง ซึ่งจัดมหกรรมแก้ไขหนี้เพื่อให้สถาบันการเงินร่วมกันช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้ ในช่วงที่ผ่านมามีผู้มาขอให้สถาบันการเงินแก้ไขปัญหา 4.13 แสนรายนอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ยังร่วมกันจัดทำสัญญาที่เป็นธรรมของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งถือเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนประเภทหนึ่ง สาระสำคัญของประกาศครอบคลุม 4 เรื่อง ได้แก่ การกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ มี 3 ประเภทได้แก่ 1.รถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตรา 10% ต่อปี 2.รถยนต์ใช้แล้ว ต้องไม่เกินอัตรา 15% ต่อปี และ 3.รถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน 23% ต่อปี เป็นต้นเป็นที่รู้กันดีว่าปัญหาหนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทางกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติ หาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด โดยเฉพาะ “ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามที่ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า หนี้ครัวเรือนของไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 60% มาเป็นกว่า 90% ของจีดีพีในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดในไตรมาสที่ 4/2565 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 86.9% ของจีดีพี มีมูลค่า 15.09 ล้านล้านบาท ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่จะทำให้ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอ่อนแอลงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายการลดหนี้ครัวเรือนของไทยให้เหลือ 80 % ของจีดีพี โดยกำหนดแนวทางการลดภาระหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน เช่น การสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหนี้รายย่อยมีกลไกกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละราย ( Risk -Based-Pricing), การผลักดันกฎหมายช่วยลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูหนี้ หรือเข้าสู่กระบวนการขอล้มละลายโดยสมัครใจ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เจ้าหนี้ให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ ( Responsible Lending) เช่น ไม่โฆษณาเพื่อกระตุ้นการกู้ยืมเงินเกินตัว หรือกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม เป็นต้นผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงเป้าหมายการแก้หนี้ครัวเรือนไม่ได้คำนึงแต่เพียงตัวเลขหนี้ที่ลดลงเท่านั้น แต่ที่สำคัญคือการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของลูกหนี้ที่ไม่แย่ลง มีความสุขขึ้นด้วยทั้งนี้ ธปท.จะออกมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมภายในเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ ทั้งการก่อหนี้ใหม่ และแก้หนี้เดิม โดยจะเป็นมาตรการรวมแพ็กเกจ เน้นแก้หนี้ที่มีความเปราะบางและมีปัญหาก่อน เช่น หนี้ที่ไม่มีหลักประกัน เพราะเป็นหนี้ดอกเบี้ยสูง และเน้นคุมเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินเป็นหลักสำหรับแนวทางการคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้ (risk based pricing : RBP) ซึ่งเป็นหนึ่งในการวางแผนแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนนั้น ธปท.อยู่ระหว่างการหารือสถาบันการเงิน โดยจะเริ่มจากสินเชื่อส่วนบุคคล รวมทั้งแนวทางการกำหนดสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (debt service ratio : DSR) คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 เดือนนี้หลังจากนั้น ธปท.จะกำหนดกรอบการขยับอัตราดอกเบี้ยจากขณะนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงสุด ธนาคารกำหนดเพดานดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 25% ต่อปี หากขยับขึ้นให้เพิ่มขึ้นอีก 2-3% แบงก์ชาติกำลังประเมินว่าธนาคารพาณิชย์ จะรับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเข้ามาในระบบได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหน สำหรับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงสูงแม้ว่าจะจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้น แต่ยังถูกกว่าดอกเบี้ยนอกระบบที่คิดดอกเบี้ยอยู่ที่ 40-50% ต่อปีส่วนแนวคิดกำหนดสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ หรือ DSR ธปท.วางไว้ 2 แนวทาง คือ การกำหนดสัดส่วนชัดเจนเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น DSR ไม่เกิน 80% ของรายได้ และอีกแนวทางจะดูว่าลูกหนี้จะต้องมีเงินเหลือแต่ละเดือนสำหรับใช้จ่ายเท่าไหร่ เช่น กลุ่มรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือน หักหนี้แล้วต้องเหลือไว้ใช้จ่าย 5,000 บาท เป็นต้นในมุมของแบงก์พาณิชย์ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เผยผ่านสื่อว่า นโยบายคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกค้าเพื่อช่วยลดหนี้ครัวเรือนในระยะยาวนั้น การจะปรับเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยง อาจจะต้องสูงกว่า 30% ต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 25% ต่อปี เนื่องจากลูกหนี้มีความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นหนี้เอ็นพีแอลได้ในอนาคตแนวทางการขยับเพดานดอกเบี้ย ถือเป็นการเปิดช่องให้สถาบันการเงิน สามารถรับลูกค้าเสี่ยงเพิ่มขึ้น จากที่ผ่านมาลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ และบางส่วนต้องออกไปใช้บริการหนี้นอกระบบ ซึ่งสถาบันการเงินที่จะเข้าร่วมต้องมีระบบพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพเพราะมีต้นทุนและความเสี่ยงสูงขึ้น ปัจจุบันแบงก์ซีไอเอ็มบี ไทย มีพอร์ตสินเชื่อบุคคลราว 6,000 ล้านบาท และหนี้เสียประมาณ 3%บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ระบุ ตัวเลขหนี้ครัวเรือนของ ธปท.ในไตรมาสที่ 4/2565 สัดส่วน 86.9% ของจีดีพี หรือมูลค่า 15.09 ล้านล้านบาท แยกเป็น สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล 8.8% หรือประมาณ 1.33 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.27 ล้านล้านบาท หรือราว 8.5% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด และคาดว่าไตรมาสที่ 1/2566 น่าจะขยับเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนล่าสุดไตรมาส 4/2565 ว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 86.9% จากไตรมาสก่อนหน้านี้อยู่ที่ 87% แต่มูลหนี้ปรับขึ้น 3.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อยู่ที่ 15.09 ล้านล้านบาท ถ้าดูไตรมาสต่อไตรมาสจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 1.1% จากไตรมาส 3/2565 ที่ขยายตัว 0.9% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่ปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ไตรมาส 3 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 4 ปี 2565ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับยังขยายตัวค่อนข้างสูงที่ 20.8% ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสแรกปี 2565 ด้านคุณภาพสินเชื่อยังอยู่ระดับที่ทรงตัว โดยหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 2.62% โดยเฉพาะเอ็นพีแอลที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลง ส่วนรถยนต์มีเอ็นพีแอลปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้าง และเมื่อดูสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) สินเชื่อรถยนต์ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส 4/2564 ซึ่งหนี้สินครัวเรือนที่ขึ้นมาเป็นระดับสูง เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง เป็นตัวฉุดรั้งการเจริญเติบโตของประเทศเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร โพสต์ข้อมูลลงใน เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสถานการณ์หนี้เสียสินเชื่อรถยนต์ที่พุ่งสูงขึ้นว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจหงอยและซึม เนื่องจากเครดิตบูโรเห็นสัญญาณลูกหนี้จ่ายหนี้แบบเลี้ยงงวดมาตั้งแต่ปี 2563-2564 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2566 เพราะเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคข้าวของแพง ค่าแรงต่ำ ทำให้เกิดปัญหาในการผ่อนชำระจากข้อมูลพบว่า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มาจนถึงไตรมาส 1 ปี 2566 นี้ พบว่า มีลูกหนี้ค้างจ่ายค่างวด 1-3 งวด แต่ยังไม่ถือเป็นหนี้เสีย เพราะลูกหนี้กลับมาชำระ 1 งวด เรียกกันตามภาษาสินเชื่อคือเลี้ยงงวดกัน เพื่อไม่ให้เป็นหนี้เสีย และไม่ให้ถูกยึดรถ โดยกลุ่มลูกหนี้ดังกล่าว มีมูลหนี้ 190,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลหนี้ 150,000 ล้านบาท ของมูลหนี้ทั้งสิน 2.6 ล้านล้านบาท ขณะที่ลูกหนี้กลุ่มสีแดง ที่ค้างเกิน 90 วัน หรือกลุ่มหนี้เสีย มีมูลหนี้ที่ 180,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกปี 2565 ที่มีมูลหนี้ 150,000 ล้านบาทหากแยกเป็นบัญชีตามช่วงอายุ จะพบว่าไตรมาสแรกปีนี้ บัญชีสินเชื่อรถยนต์ของกลุ่ม GEN Y จำนวน 600,000 บัญชี เป็นหนี้ที่มีปัญหา และพบว่ากว่า 50% หรือ 350,000 บัญชี เป็นหนี้เสียแล้ว ขณะที่กลุ่ม GEN X มีบัญชีที่มีปัญหา 400,000 บัญชี โดย 50% หรือ 200,000 บัญชี เป็นบัญชีหนี้เสีย ซึ่งเมื่อเอาตัวเลขบัญชีของทั้ง 2 กลุ่ม มารวมกัน มีความเสี่ยงว่าในอีก 4 เดือนข้างหน้า อาจจะมีลูกหนี้ถูกยึดรถรวม 1 ล้านคัน ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่สินเชื่อรถยนต์ปล่อยกู้ยาก มีข่าวการปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อสูงจนกระทบบริษัทขายรถยนต์ และในอนาคตอาจจะได้เห็นหนี้เสียจากรถยนต์ที่รักโลกรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแน่ๆล่าสุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT ประเมินว่าทิศทางตลาดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์มือสองมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจากอัตราการเติบโตของหนี้เสีย (NPL) และปริมาณของสินเชื่อในกลุ่มที่มีความเสี่ยง หรือลูกหนี้ที่ผิดชำระหนี้เกิน 30 วัน รวมถึงอัตราการขยายตัวของสินเชื่อรถยนต์ใหม่ตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่วนข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ที่คาดว่าจะมีหนี้เสียจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นล้านคันนั้นคาดว่าน่าจะมีรถถูกยึดประมาณ 200,000 คันต่อปี