ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ (ตอนที่ ๓๕) : พระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรนอร์เวย์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) กระบวนการการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแบ่งออกได้เป็นสองแบบ แบบแรกคือ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรีก่อน แล้วค่อยทูลเกล้าฯ ต่อพระมหากษัตริย์ อีกแบบหนึ่งคือ ไม่ต้องผ่านการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและในกรณีของประเทศที่ไม่ต้องผ่านการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ ของสหราชอาณาจักร เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ภูฏาน และมาเลเซีย ผู้เขียนได้กล่าวในรายละเอียดไปสองประเทศแล้ว นั่นคือ สหราชอาณาจักรและเดนมาร์ก ในตอนนี้ จะขอกล่าวถึงนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นกันนอกจาก หลังการเลือกตั้งแล้ว พระมหากษัตริย์นอร์เวย์จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรก่อน ระบบรัฐสภานอร์เวย์ยังมีประเด็นที่น่าสนใจและแตกต่างจากระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยทั่วไปอีกด้วย นั่นคือ ระบบการเมืองของนอร์เวย์จะไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นจนกว่าสภาจะครบวาระไปเองนอร์เวย์เริ่มมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1814 หลังจากที่อยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์เดนมาร์กมาเป็นเวลากว่าสี่ร้อยปี แต่ผลจากสนธิสัญญาควีล (the Treaty of Kiel) ที่กระทำขึ้นหลังสงครามในเดือนมกคราคม ค.ศ. 1814 ได้กำหนดนอร์เวย์ให้เป็นของสวีเดน นอร์เวย์จึงต้องอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์สวีเดนต่อไปอีก 91 ปี นอร์เวย์ถึงจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงในปี ค.ศ. 1905ก่อนจะกล่าวถึงสาเหตุที่นอร์เวย์กำหนดให้ไม่สามารถยุบสภาได้จนกว่าสภาจะครบวาระไปเอง ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงสาระสำคัญบางประการในรัฐธรรมนูญนอร์เวย์ ค.ศ. 1814การปกครองที่เรียกว่า ปรมิตตาญาสิทธิราชย์หรือ limited monarchy นี้ก็ไม่ต่างจากระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือ constitutional monarchy เพียงแต่ constitutional monarchy มีความชัดเจนว่า พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกจำกัดตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญขณะเดียวกัน แม้ว่ารัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ฉบับนี้จะได้รับการยกย่องในปี ค.ศ. 1814 ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นเสรีนิยมมากกว่ารัฐธรรมนูญประเทศอื่นๆในยุโรป แต่ประเด็นเรื่องการนับถือศาสนายังมีข้อจำกัดอยู่มากและถือว่าไม่เสรีจากมุมมองในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม การยกเลิกฐานันดรและอภิสิทธิ์ของอภิชนนอร์เวย์นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรรุนแรงมากนัก เพราะก่อนหน้าที่รัฐธรรมนูญนอร์เวย์จะยกเลิกอภิสิทธิ์ของอภิชน อภิชนนอร์เวย์ก็เป็นอภิชนที่ทรงอำนาจอิทธิพลน้อยที่สุดอยู่แล้วเมื่อเทียบกับอภิชนในประเทศอื่นๆ ในยุโรปความเป็นเสรีนิยมของรัฐธรรมนูญนอร์เวย์ ค.ศ. 1814 อีกประการหนึ่งก็คือ สิทธิ์ในการเลือกตั้งแม้ว่าในขณะนั้น สิทธิ์ในการเลือกตั้งของนอร์เวย์จะยังมีเงื่อนไขจำกัดอยู่มากเมื่อเทียบปัจจุบัน แต่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ นอกเหนือไปจากที่กำหนดให้พลเมืองนอร์เวย์ชายที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว พบว่า ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวผู้มีสิทธิ์สิทธิ์เลือกตั้งในนอร์เวย์ในปี ค.ศ. 1814 มีจำนวนถึงครึ่งหนึ่งของประชากรชายทั้งหมดของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ขณะนั้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมักจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรชายแต่กระนั้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาของนอร์เวย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1814 ยังไม่ได้เป็นการเลือกตั้งโดยตรง แต่เป็นการเลือกโดยอ้อม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในขณะนั้นจะเลือกตัวแทนของพวกเขา และตัวแทนเหล่านี้จะไปเลือกสมาชิกสภาอีกทีหนึ่ง กว่าจะนอร์เวย์จะเปลี่ยนไปเป็นการเลือกตั้งโดยตรงก็ในปี ค.ศ. 1905 ซึ่งการที่รัฐธรรมนูญฉบับแรกของนอร์เวย์ยังไม่ได้ให้สิทธิ์พลเมืองเลือกตั้งโดยตรงก็จะไม่ต่างจากรัฐธรรมนูญของไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังไม่ได้พลเมืองมีสิทธิ์เลือกผู้แทนโดยตรงเช่นกันความในมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญนอร์เวย์ ค.ศ. 1814 ยังคงอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของนอร์เวย์นั่นคือ รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1814 แก้ไขครั้งล่าสุดวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566) แต่เปลี่ยนจากมาตรา 3 มาเป็นมาตรา 5 (The King's person cannot be censured or accused. The responsibility rests with his Council.)การบัญญัติไว้เช่นนี้ตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญนอร์เวย์ ค.ศ. 1814 และมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญ นอร์เวย์ ค.ศ. 1814 แก้ไข 12 มกราคม ค.ศ. 2023 และมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพราะในการปกครองปรมิตตาญาสิทธิราชย์และพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์จะไม่ได้ทรงใช้พระราชอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือใช้พระราชอำนาจในการตรากฎหมายและตัดสินคดีความโดยตรงด้วยพระองค์เองอีกต่อไป แต่จะมีคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติและศาลที่ทำหน้าที่ดังกล่าว