กลุ่มประเทศ“SCO”กับการ“กำหนดชะตาโลก”

“Who controls the Rimland rules Eurasia; who rules Eurasia controls the destiny of the world.”(ใครได้ควบคุมขอบทวีปได้ครอบครองยูเรเชีย ใครที่ได้ครอบครองยูเรเชียได้ควบคุมชะตาโลก-นิโคลัส สปีกแมน)เปิดฉากสัปดาห์นี้...เหตุที่ต้องนำเอาคำพูด วาทะ ของอดีตนักวิทยาศาสตร์การเมืองชาวอเมริกัน ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยเยล ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ภูมิประเทศ ถึงขั้นเคยได้ชื่อ ฉายา ว่า(Godfather of containment) อย่างมาเกริ่นนำเอาไว้ ณ ที่นี้ก็คงไม่ถึงกับมีอะไรมากมายหรอกนะทั่น แต่เผอิญว่า...เมื่อช่วงวันพฤหัสฯ และศุกร์ที่ผ่านมา (27-28 เม.ย.) บรรดาผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทางทหาร หรือบรรดาของกลุ่มประเทศ(The Shanghai Cooperation Organization) เขาได้มาสุมหัว รวมตัว แลกเปลี่ยนความคิด-ความเห็นและ “ความร่วมมือ” กันที่ประเทศอินตะระเดีย อันเป็นอะไรที่น่าคิด น่าสะกิดใจ และเป็นอย่างยิ่ง...คือถึงแม้กลุ่มประเทศที่ว่านี้...เขาเคยย้ำแล้ว ย้ำอีก มาโดยตลอด ว่าไม่ใช่เป็น “องค์กรความร่วมมือทางทหาร” แบบนาต้ง นาโต อะไรทำนองนั้น อาจมีแค่ความร่วมมือด้านความมั่นคงในบางระดับ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวกรอง ทางทหาร การต่อต้านปราบปรามผู้ก่อการร้าย หรืออาจถึงขั้นร่วมกันมั่ง แต่หนักไปทางเพื่อเพื่อความสงบร่มเย็นของภูมิภาคยูเรเชียเป็นหลัก แต่เพียงแค่เฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าๆ-ขายๆ วัฒนธรรม ฯลฯ ก็ต้องเรียกว่า...ถือเป็นกลุ่มก้อน องค์กร ที่จะไปไม่ได้โดยเด็ดขาด!!! เพราะจัดเป็นกลุ่มก้อนองค์ความร่วมมือที่ใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์และในแง่ประชากร คือแผ่อาณาบริเวณกินเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของภูมิภาคยูเรเชียและรวมเอาประชากรกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของโลกเข้าไว้ในกลุ่มก้อน องค์กร ดังกล่าว อีกทั้งยังมีตัวเลขจีดีพีรวมกันไม่น้อยไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีโลก หรืออาจมากไปกว่านั้น โดยเฉพาะเมื่อรวมเอามหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 2 อย่างคุณพี่จีน และมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 5 อันดับ 6 ที่กำลังผงาดขึ้นเป็นอันดับ 3 อีกไม่นาน-ไม่ช้า อย่างคุณปู่อินตะระเดียเข้าไว้ด้วย...แม้โดยแรกเริ่มเดิมที...เขาอาจถูกเรียกขานในนาม(Shanghai Five) เพราะมีแค่ 5 ประเทศ อันประกอบไปด้วยคุณพี่จีน คุณน้ารัสเซีย และบรรดาประเทศอดีตสหภาพโซเวียต หรือประเทศทั้งหลาย ไม่ว่าคาชัคสถาน คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน พยายามเกาะกลุ่ม รวมตัวกันมาตั้งแต่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว (ค.ศ.1996) แต่ไปๆ-มาๆ จะด้วยวิชั่น ด้วยวิสัยทัศน์ ปรีชาญาณ หรือด้วยอะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ บรรดาประเทศที่เข้าร่วมด้วยและหวังจะเข้าร่วมด้วย นับวันยิ่งมีแต่จะเพิ่มพูน ขยายตัว ไม่ใช่แต่เฉพาะอุซเบกิสถาน อินเดีย และปากีสถาน ที่ทำให้มีจำนวนถึง 8 ประเทศทุกวันนี้แต่ยังมีอิหร่าน มองโกเลีย ที่มีฐานะเป็นสมาชิกสังเกตการณ์ตั้งแต่เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้วโน่นเลย ยิ่งช่วงหลังๆ ที่มหาอำนาจสูงสุดแห่งโลก หรืออย่างคุณพ่ออเมริกา เริ่มออกอาการบรรดาประเทศที่คิดเข้าร่วม หวังเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศยิ่งมีจำนวน ปริมาณ เพิ่มยิ่งเข้าไปทุกที ไม่ว่าอัฟกานิสถาน เบลารุส ศรีลังกา ตุรกี กัมพูชา อาเซอร์ไบจาน เนปาล อาร์เมเนีย อียิปต์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย บังกลาเทศ อิรัก ซีเรีย ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น...หรือเอาไป-เอามาแล้ว...ทั่วทั้งขอบทวีปหรือทั่วทั้งยูเรเชียนั่นแหละ น่าจะอยู่ในมือของกลุ่มประเทศเป็นที่เรียบร้อยส่วนจะนำไปสู่การดังที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันว่าไว้ หรือแม้แต่อดีตที่ปรึกษาความมั่งคงทำเนียบขาวยุคอดีตประธานาธิบดีที่มีชื่อเรียกยากซ์ซ์ซ์เอามากๆ อย่างหรือ(Zbigniew Brzezinski) ที่ถึงกับกำหนดไว้เป็นทางการเมืองการทหาร เอาไว้เลยถึงขั้นนั้น หรือไม่? อย่างไร? คงต้องเก็บไปนั่งคิด นอนคิด เอาเองก็แล้วกัน แต่ที่แน่ๆ ก็คือ...ภายใต้สีสันบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็น ความร่วมมือของบรรดาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางทหาร หรือบรรดารัฐมนตรีกลาโหมของกลุ่มประเทศคราวนี้ ได้เกิดการลากเอาคุณพ่ออเมริกันและชาติพันธมิตรตะวันตก ออกมาแบบเป็นชิ้นๆ หรือแบบเละเป็นขี้ เละเป็นโจ๊ก เป็นเต้าหู้ตกโต๊ะ เอาเลยถึงขั้นนั้น!!!ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียที่สรุปให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรู้ รับทราบ ถึงของชาติตะวันตกต่อบรรดาประเทศที่มีเอกราชทั้งหลาย ไม่ว่าด้วยหรือรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านที่ไม่เพียงแต่กล่าวประณามต่อองค์กรความร่วมมือทางทหารอย่างนาโตและชาติตะวันตกว่าหวังจะครองโลก หวังจะดำรง รักษาเอาไว้ให้จงได้ แต่ยังได้เรียกร้องให้บรรดาชาติสมาชิกทั้งหลาย ร่วมกันเพิ่มบทบาทให้มากขึ้น ในการสรรค์สร้างขึ้นมาแทนที่ระเบียบเดิมๆ ให้จงได้!!!ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมอินตะระเดียแม้จะสงวนปาก สงวนคำ แบบหรือแบบมุ่งฟันกำไรจากการค้าๆ-ขายๆ พลังงานกับรัสเซียตามเป็นที่ตั้ง แต่โดยอากัปกิริยาการจับมือ ถือแขนกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย พร้อมกับป่าวประกาศถึงกับประเทศหมีขาว ว่าได้ยกระดับไปถึงขั้น(Excellent) เอาเลยถึงขั้นนั้น โดยเฉพาะเมื่อหมีขาวรัสเซียพร้อมสนับสนุน ส่งเสริม นโยบายไม่ว่าในทางเศรษฐกิจ พลังงาน และการทหาร แบบชนิดถึงไหนก็ถึงกัน...ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมจีน อย่างนั้น...แม้ไม่ได้พูดอะไรออกมาสักแอะ แถมยังไม่ได้แสดงท่าทีใดๆ ตามแบบฉบับที่ถนัดในการลอดเลื้อยโอบกระหวัดรัดพันซะเป็นหลัก แต่สำหรับใครที่มีโอกาสได้อ่านข้อเขียน บทความ ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเมือง การทหารและการทูต อย่างท่านอดีตทูตอินตะระเดียชิ้นล่าสุด ว่าด้วยเรื่องหรือที่สำนักข่าวของหมู่เฮานำมาเรียบเรียงและเผยแพร่เมื่อช่วงวันพุธที่แล้ว (26 เม.ย.) ในชื่อว่าก็น่าจะพอนึกภาพ จินตนาการถึงลักษณะ ท่าที ของรัฐมนตรีกลาโหมจีนรายนี้ได้มั่งไม่มาก-ก็น้อย โดยเฉพาะในช่วงระหว่างการเดินทางไปพบปะกับผู้นำรัสเซียอย่างประธานาธิบดีเมื่อช่วงวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา...หรือถ้าให้สรุปแบบสั้นๆ-ง่ายๆ ก็น่าจะเป็นว่า...พันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบอย่างจีนและรัสเซียน่าจะหันไปเลยไปจากแค่หรือไปแล้วก็ว่าได้ หรือเริ่มหันไปมองถึงในหรือในที่กำลังกลายเป็นของคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตกในลำดับต่อไป เพราะสำหรับยูเครนนั้น...โดยแนวโน้มช่วงหลังๆ ไม่ว่าจะฟังจากสื่ออเมริกันอย่างหรือนิตยสารและอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะแยะมากมาย โอกาสที่ตัวตลกและตัวแทนอย่างประธานาธิบดีจะถูกโดยอเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงยิ่งเข้าไปทุกที โดยเฉพาะถ้ายังปราศจากความคืบหน้าในการตอบโต้ เอาคืนรัสเซีย ดังที่เคยไว้ก่อนหน้านี้และนั่นอาจถือเป็นคำตอบ คำอธิบาย ในบางส่วน บางแง่ ก็เป็นได้ ที่ทำให้ผู้นำยูเครนรายนี้ ออกอาการปลาบปลื้มดื่มด่ำเอามากๆ ต่อการได้มีโอกาสเจ๊าะๆ แจ๊ะๆ พูดคุยเรื่องทางโทรศัพท์กับผู้นำจีน ประธานาธิบดีแบบชนิดและเอามากๆ จนก่อให้เกิดดังที่ตัวตลก-ตัวแทนรายนี้กล่าวเอาไว้หลังจากนั้น พูดง่ายๆ ว่า...ถ้าหากไม่คิดจะให้ตัวเองต้องถูกโดยผู้สนับสนุน ส่งเสริม และผู้ยุแยงตะแคงรั่วอย่างอเมริกาและชาติตะวันตก เหมือนอย่างที่ผู้นำเวียดนามใต้ อัฟกานิสถาน หรืออดีตประธานาธิบดีชั่วคราวเวเนซุเอลาฯลฯ ที่เคยยกให้เห็นเป็นตัวอย่างไปแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ มีแต่ต้องรีบหันไปให้ทันท่วงทีเท่านั้นเอง!!!ด้วยเหตุนี้..การพูดคุย แลกเปลี่ยน การกระชับความร่วมมือระหว่างบรรดาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางทหารแห่งกลุ่มประเทศทั้งหลายคราวนี้ จึงอาจถือเป็นการที่ค่อนข้างชัดเจน ถึงว่าโอกาสที่แนวโน้มของโลกจะเป็นไปตามวาทะ หรือทฤษฎีของอดีตนักยุทธศาสตร์และนักภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกในแต่ละรายที่ได้สรุปไว้นั่นแหละว่าจริง-ไม่จริง เชื่อ-ไม่เชื่อก็ลองเก็บไปนั่งคิด นอนคิด เอาเองก็แล้วกัน...