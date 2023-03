ดรีมทีมศก.รัฐบาลใหม่ “คนหน้าเดิม” พรรคการเมืองคุยเขื่อง “ขายฝัน” แค่หลอกล่อขอ “คะแนน” แล้วทิ้ง?

เลือกตั้งรอบนี้ เจ้าสำนักโพลเศรษฐกิจอย่างโดยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาของศูนย์ฯ ประเมินว่าการแข่งขันที่เข้มข้น การต่อสู้เชิงการเมืองค่อนข้างดุดันส่งผลให้มีเม็ดเงินใช้จ่ายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสะพัดมากในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งก่อนการเลือกตั้งในทุกเขตการเลือกตั้ง รวมแล้วอย่างน้อย 1-1.2 แสนล้านบาท กระตุ้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีในปีนี้ได้ราวร้อยละ 0.5-0.7 จากเดิมที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดราว 5-6 หมื่นล้านบาทอย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจมองว่าการเมืองยังเป็นปัจจัยเสี่ยง โดยกังวลว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น การจัดตั้งรัฐบาลอาจยืดเยื้อจนกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ นักธุรกิจส่วนใหญ่จึงมองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นได้ในช่วงไตรมาส 4ขณะที่ผลสำรวจความเห็นผู้ประกอบการจำนวน 600 ตัวอย่างในระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค. 2566 ถึงผลกระทบภาวะเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจไทยในประเด็นต่างๆ นั้น นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ปัจจุบันสถานะทางธุรกิจของผู้ประกอบยังเหมือนเดิมทั้งยอดขาย ต้นทุน กำไร สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการมีความกังวลจากต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสูง ทำให้ยอดขายและกำไรลดลงแต่ภาระหนี้เพิ่มขึ้นสำหรับเงินเฟ้อที่เหมาะสมภาคธุรกิจมองว่าไม่ควรเกิน 2-3% และหากปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอีกภาคธุรกิจส่วนใหญ่กว่า 70% เห็นว่าจะกระทบต่อโอกาสผิดนัดชำระหนี้ ขณะที่อัตราค่าแรงขั้นต่ำเหมาะสมควรอยู่ที่ 325 บาต่อวัน จากเฉลี่ย 328-354 บาทต่อวัน ซึ่งหากปรับขั้นค่าแรงอีก 10% ผู้ประกอบการกว่า 50% อาจต้องปรับขึ้นราคาสินค้าอีก 5.7% และเลิกจ้างงานบางส่วนเพื่อลดภาระต้นทุนด้านค่าไฟฟ้านักธุรกิจส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราค่าไฟฟ้าที่จะลดจาก 5.69 บาทต่อหน่วย เหลือ 5.33 บาทต่อหน่วย ยังเป็นอัตราที่สูง ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมควรที่ 3.94 บาทต่อหน่วย หากรัฐบาลขึ้นค่าไฟภาคธุรกิจจะปรับขึ้นราคาสินค้าทันที และชะลอแผนลงทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง ส่วนราคาน้ำมันดีเซลควรอยู่ที่ 29.60 บาทต่อลิตรผลการสำรวจความเห็นคราวนี้ ภาคธุรกิจมีข้อเรียกร้องต้องการให้รัฐบาลใหม่เข้ามาดูแลเรื่องต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เร่งเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจ ดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพเพื่อหนุนท่องเที่ยวและส่งออกให้ขยายตัว ดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนในขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวดีและเศรษฐกิจโลกเสี่ยงถดถอย โดยให้ธุรกิจและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้สะดวกโจทย์ที่เป็นข้อกังวลต่อการพลิกฟื้นธุรกิจและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เป็นการบ้านข้อใหญ่สำหรับพรรคการเมืองที่ลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งเพื่อขันอาสามาบริหารบ้านเมือง จังหวะนี้จึงเห็นแต่ละพรรคเปิดตัวทีมเศรษฐกิจและขายนโยบายซื้อใจชาวบ้านกันคึกคัก ล่าสุด พรรคก้าวไกล และพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เพิ่งเผยโฉมหน้าทีมเศรษฐกิจ ส่วนพรรคเพื่อไทย และพลังประชารัฐ เปิดตัวดรีมทีมล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ขณะที่ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย ความโดดเด่นอยู่ที่หัวหน้าพรรคเป็นตัวชูโรงหากสแกนรายชื่อทีมเศรษฐกิจของ รทสช.ที่เปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้ง’66 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา มีด้วยกัน 7 คน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มือวางด้านเศรษฐกิจของ “รัฐบาลลุง” เป็นหัวหน้าทีมส่วนทีมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย นักการเมืองเก่าแก่ที่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์มานมนาน คือประธานที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และอดีตรองนายกรัฐมนตรี อีกคนคือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งทำงานร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ มาตั้งแต่แรก และนักธุรกิจรุ่นใหม่ ส่วนที่เหลือเป็นนักวิชาการ รวมทั้งคนในแวดวงธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์กล่าวสำหรับนายสุพัฒนพงษ์ ปัจจุบัน อายุ 63 ปี เดิมทำงานในภาคธุรกิจพลังงาน และเคยนั่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ตั้งแต่เดือนต.ค. 2557 -ก.ย. 2562 ถูกดึงเข้ามาร่วมทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ และเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และหลังจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจชุดก่อนหน้า ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมกับ “ทีมสี่กุมาร” พล.อ.ประยุทธ์ จึงตั้งนายสุพัฒนพงษ์ ขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรี คุมงานด้านเศรษฐกิจแทนผลงานดรีมทีมเศรษฐกิจ ภายใต้การนำของนายสุพัฒนพงษ์ นั้นก็เห็นเป็นที่ประจักษ์ในฝีมือชัดแจ้งแล้วว่าเศรษฐกิจของไทยอยู่ในสภาพฟื้นตัวได้ดีหรือลูกผีลูกคน ไม่นับการแก้ปัญหาเรื่องราคาพลังงานแพง ซึ่งจนป่านนี้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ยังคร่ำครวญถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศไทยที่สูงลิ่วจากภาระสำรองไฟฟ้าล้นเกิน จนทำให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศสู้คู่แข่งไม่ไหวส่วน ม.ล.ชโยทิต กฤดากร อายุ 56 ปี ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และหัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาล เคยดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2552 - พ.ย. 2563 และยังเป็นกรรมการ บมจ.ปตท. อีกด้วยทางด้านซึ่งคุยโวใหญ่โตทีมเศรษฐกิจเหนือกว่าทุกพรรค เพราะคัดสรรส่วนผสมที่ลงตัวอาจไม่ใช่หน้าเก่าที่คุ้นเคยนั้น จะเป็นแค่คำโม้โอ้อวดหรือไม่มาดูกันว่ามีใครบ้าง เต็งหนึ่งหัวหน้าทีมคืออดีต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล เคยเป็น ผอ.ฝ่ายนโยบายพรรคอนาคตใหม่ และสวมหมวกประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาฯถัดมาคืปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ที่ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) มหาวิทยาลัยด้านนโยบายสาธารณะ แห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทำงานวิจัยเรื่องเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย และกับดักรายได้ปานกลาง เป็นผู้เขียนหนังสือ “เศรษฐกิจสามสี : เศรษฐกิจแห่งอนาคต” โดยจะมาผลักดันเรื่องซัพพลายเชนอุตสาหกรรมไฮเทคโลกปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทเอกชนสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ไทย Moshi Moshi เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, นายวรภพ วิริยะโรจน์ หรือ เติ้ล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล หนึ่งในแกนนำพรรคด้านเศรษฐกิจนักวิชาการด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันเป็น 1 ใน 100 รายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในการเลือกตั้ง 2566 ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการสำนักการตลาด กทม. เป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย เคยเป็นอดีต ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงิน และนักยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล อดีตรอง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร มีส่วนผลักดันโครงการพัฒนาเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) สำหรับชำระเงินระหว่างประเทศผอ.ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center) ของพรรคก้าวไกล อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผลักดันด้านนโยบายต่างๆ ของพรรคก้าวไกลทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล ที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา นำเสนอประเด็น “7 วาระเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย” คือ Made with Thailand, เปิดโอกาส เปิดตลาด SME, ทลายทุนผูกขาดลดค่าครองชีพ, Unlock เศรษฐกิจสร้างสรรค์, แปลงข้อมูลเป็นขุมทรัพย์, หยุดแช่แข็งชนบทไทย และยกเครื่องภาครัฐ นำเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบเป็นธรรม คือเติบโตทางเศรษฐกิจและกระจายดอกผลของการเติบโตอย่างเป็นธรรมหรือที่เรียกว่า Inclusive Growth เป้าหมายมี 3 ส่วนคือ วางรากฐานชีวิตคนไทยให้มั่นคง สร้างกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม และพาธุรกิจไทยไปบุกตลาดโลกส่วนพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ล่าสุดดึงเอาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนักวิชาการอิสระด้านพลังงาน เข้าเสริมแกร่งทีมเศรษฐกิจถึงตอนนี้ ทีมเศรษฐกิจของ พปชร. ถือเป็นทีมใหญ่ที่แกรนด์พอแล้วสำหรับ “บิ๊กป้อม” เพราะมีทั้ง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและเลขาธิการพรรค, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ , นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง, นายอุตตม สาวนายน, นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์, นายอภิชัย เตชะอุบล, นายวราเทพ รัตนากร และล่าสุด นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล และ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี“....พรรคพลังประชารัฐมีความตั้งใจไม่ใช่แค่การลดราคาพลังงานแบบฉาบฉวย แต่จะเป็นการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบอย่างจริงจัง....” ม.ล.กรกสิวัฒน์ กล่าวถึงเป้าหมายการทำงานที่สอดคล้องกับพรรค พปชร. และยินดีรับคำเชื้อเชิญร่วมดรีมทีมเศรษฐกิจ“....เรามีทีมเศรษฐกิจเพียงพอแล้ว เราพร้อมแก้ปัญหาให้บ้านเมือง ให้ประชาชนให้สามารถอยู่ดีกินได้ และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ...พรรคเรามีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมทำงานเพื่อประเทศชาติ และประชาชน” พล.อ.ประวิตร อวดโอ่ทีมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็น “เหล้าเก่าในขวดเก่า” จะมียกเว้นก็แต่ “หม่อมกร” กับนายธีระชัย เท่านั้นส่วนที่ประกาศแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน แถมโพลทุกสำนักต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าขึ้นแท่นเต็งหนึ่งในศึกเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค. 2566 นี้ ได้เปิดตัวทีมเศรษฐกิจไปแล้วตั้งแต่ไก่โห่ ซึ่งดูหน้าค่าตากันแล้วก็ล้วนแต่คนเคยๆ ที่หอบหิ้วกันมาตั้งแต่ “ยุคพ่อทักษิณ” ที่อยู่ยาวมาจนถึง “ยุคลูกอุ๊งอิ๊ง”นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาให้คำปรึกษาและร่วมเป็นกรรมการ เช่น นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ นักวิชาการด้านการเกษตร, นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ อดีตผู้บริหารฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย, นายจักรพงษ์ แสงมณี นักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่, นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย อดีตผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุนชายแดน, นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านไอที และอาชญากรรมทางไซเบอร์, ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งนายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจยานยนต์นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้นแล้ว พรรคเพื่อไทย ยังมีชุดทำงานด้านอื่นๆ ทั้งด้านเกษตร ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุข ด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม ฯลฯนพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบายและประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ชูการผลักดันเศรษฐกิจ 3 ด้านหลักคือ ภาครัฐจัดเก็บภาษีกำไรจากการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน 20% นำมากระตุ้นเศรษฐกิจ อีกเรื่องคือยกฐานเศรษฐกิจด้านล่างขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มการผลิตการจ้างงาน การจัดเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้น และสุดท้ายต้องหาโอกาสจากวิกฤตและเจรจาการค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต เช่น FTA ต้องเดินหน้า ประมงต้องกลับมายิ่งใหญ่ กำลังซื้อภาคเกษตรต้องกลับมา เศรษฐกิจต้องฟื้นตัวอย่างน้อย 5% การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจากปัจจุบัน 1.9 ล้านล้านบาท เป็น 3 ล้านล้านบาท ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบิน ....กล่าวสำหรับการหาเสียงกับเรื่องการขึ้นค่าแรงและค่าจ้างเงินเดือนปริญญาตรี เป็นมุกเก่าที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาขายฝัน เพราะว่ากันตามข้อเท็จจริงแล้วการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ มีคณะกรรมการไตรภาคีที่ประกอบด้วยตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ร่วมกันพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอน ใช่ว่าพรรคการเมืองจะทำได้ตามอำเภอใจแม้จะเข้ามานั่งเป็นรัฐบาลก็ตาม อีกทั้งการปรับขึ้นค่าแรงก็นำมาซึ่งค่าครองชีพที่แพงขึ้นตามต้นทุนการผลิตส่งผลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่จึงต้องดูในหลายมิติขณะที่เงินเดือนปริญญาตรีที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยโพนทะนาเมื่อปี 2554 และใช้วิธีปรับเงินเดือนของข้าราชการระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ก็ใช่ว่าภาคเอกชนจะปรับตาม มีไม่น้อยที่สตาร์ทกันแค่เดือนละ 12,000 บาท และหากจะเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีเริ่มต้นเป็น 25,000 บาท ในอีก 4 ปีข้างหน้าก็ไม่ต่างอะไรกับการขายฝัน เช่นเดียวกันกับที่รัฐบาลพรรคพลังประชารัฐหาเสียงเอาไว้เมื่อเลือกตั้งคราวก่อนเมื่อปี 2562 ว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท/วัน จบอาชีวะ เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท และจบปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท สุดท้ายก็เป็นแค่ราคาคุยศึกเลือกตั้งครั้งนี้ พปชร.จึงเหนียมที่จะชูประเด็นขึ้นค่าแรงค่าจ้างเพราะผลงานมันฟ้องว่าทำไม่ได้จริง มีเพียงพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลที่เกทับกัน โดยพรรคก้าวไกลคุยโวว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทันทีในปี 2566 เป็น 450 บาท และจะปรับขึ้นทุกปี“....การขึ้นค่าจ้างเป็นเรื่องของนายจ้างภาคเอกชนที่เป็นผู้จ่าย ไม่ได้ใช้งบประมาณของพรรคการเมืองหรืองบจากภาครัฐแต่อย่างใด หากค่าจ้างที่สูงขึ้นเกินจากความเป็นจริง จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ของการอุปโภคบริโภคทั้งหมด และสุดท้ายภาระจะตกอยู่กับผู้บริโภค ในฐานะนายจ้าง มองว่าค่าจ้างขั้นต่ำของไทยควรจะเป็นค่าจ้างที่ขึ้นเป็นอัตโนมัติตามอัตราเงินเฟ้อ และต้องไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซง....” นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวไว้ในงานเสวนาเรื่อง ‘ค่าแรงขั้นต่ำ ขายฝันแรงงานไทย?’ จัดโดยสถาบันอิศรา เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา ตอกย้ำให้เห็นว่าคำสัญญาขึ้นค่าแรงค่าจ้าง เป็นนโยบายชวนเชื่อทางการตลาดของพรรคการเมืองเพื่อให้ได้เข้ามาในสภาฯ ประชาชนต้องรู้เท่าทันไม่ต่างไปจากนโยบายการหาเสียงลดราคาพลังงานเพื่อเอาใจประชาชน ที่เรียกเสียงโห่ฮามากที่สุดมาจากราคาคุยของนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เสนอนโยบาย ‘น้ำมันประชาชน’ ลดเบนซินลิตรละ 18 บาท ดีเซลลิตรละ 6 บาท ทันทีถ้าได้เป็นรัฐบาลส่วนคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค ประกาศถ้าได้เป็นรัฐบาลจะลดค่าไฟฟ้าให้เหลือไม่เกิน 3.5 บาท/หน่วย จากการลดสำรองไฟฟ้าที่ล้นความต้องการใช้จริงสูงถึง 20,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ขณะที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายในการจัดสรรก๊าซธรรมชาติใหม่ โดยให้สิทธิ กฟผ.ในการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก่อน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ถึง 70 สตางค์ต่อหน่วยตีปี๊บกันอึกทึกครึกโครม กระทั่งนายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ออกมาขอให้พรรคการเมืองอย่านำนโยบายการลดราคาพลังงานที่เกินจริงมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียง เพราะนอกจากจะทำให้ประชาชนเกิดความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้แล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างด้านพลังงานและวินัยการเงินการคลัง ความเป็นอยู่ของประชาชน และความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตอย่างไรก็ดี ถึงแม้ราคาพลังงานจะผันผวนตามตลาดโลก แต่การบริหารจัดการพลังงานในประเทศก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่ามีความบิดเบี้ยว เอื้อประโยชน์ทุนใหญ่ โยนภาระให้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และประชาชนแบกรับ การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเห็นพรรคการเมืองชูนโยบายพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ที่โดดเด่นคือ พรรคภูมิใจไทย ที่ชูจุดขาย “นโยบายพลังงานสะอาด ลดรายจ่ายประชาชน ฟรีหลังคาโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้าหลังคาเรือนละ 450 บาท มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ผ่อนเดือนละ 100 บาท 60 งวด” คาดว่าจะมีการติดโซล่าเซลล์ 21 ล้านหลังคาเรือน โดยแหล่งเงินจะมาจากกองทุนขายพันธบัตร ระดมทุนให้สามารถติดโซล่าเซลล์ได้ฟรีทุกหลังคาเรือนอย่างไรก็ดี ในมุมมองของนายกสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอันดับทีมเศรษฐกิจที่เข้าตามีไม่กี่พรรค โดยระบุผ่านการให้สัมภาษณ์สื่อว่า ถ้าเอาเกณฑ์เรื่องนโยบายที่ชัดเจน เปิดตัวบุคลากรแล้วสังคมมีความเชื่อมั่นว่าสามารถทำได้จริง มีความเป็นไปได้ว่าจะทำได้ตามนโยบายที่หาเสียง อันดับหนึ่งคือ พรรคเพื่อไทยอันดับ 2 คือ พรรคก้าวไกล เพราะอย่างน้อยๆ ก็มีงานวิชาการที่เข้มแข็ง เข้าใจปัญหา ทิศทางในการแก้ปัญหาถูกต้อง ตอบโจทย์ เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์พรรคเพื่อไทยได้รับความเชื่อมั่นมากกว่า เพราะมีประสบการณ์และเคยทำให้เห็นมาแล้ว ส่วนอันดับ 3 ยกให้พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 4 พรรคชาติพัฒนากล้า ที่มีตัวชูโรงคือ นายกรณ์ จาติกวณิช แต่เนื่องจากนักดนตรีในวงมีไม่เยอะจึงยังมองไม่เห็นว่าจะจัดคอนเสิร์ตได้หรือไม่