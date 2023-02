คลี่แผนสกัดภาษียุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทำคลอดกฎหมายซุกเงินต่างประเทศ

ล่าสุด กรมสรรพากรอยู่ระหว่างดันกฎหมายที่เกิดขึ้นจากพัฒนาความร่วมมือในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานสรรพากรระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ใช่ภาษี เช่น ข้อมูลการเงินฝาก ทรัพย์สินในต่างประเทศ กับหน่วยงานสรรพากรระหว่างประเทศ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ป้องกันเงินนอกกฎหมาย และไม่ให้เกิดการหลบเลี่ยงภาษีจากกลุ่มผู้มีรายได้ที่อยู่นอกประเทศ หรือมีการนำเงินออกไปต่างประเทศเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่มีสมาชิก 139 ประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ป้องกันเงินนอกกฎหมาย และไม่ให้เกิดการหลบเลี่ยงภาษีจากกลุ่มผู้มีรายได้ที่อยู่นอกประเทศ หรือมีการนำเงินออกไปต่างประเทศเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบความร่วมมือดังกล่าว จะทำให้สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีคนไทยฝากเงินอยู่ จะต้องรายงานข้อมูลการฝากเงินของคนไทยไปให้สรรพากรของประเทศต้นทาง ก่อนที่จะแจ้งกลับมาให้กรมสรรพากรไทยรับทราบ และในทางกลับกัน กรมสรรพากรไทยจะต้องรายงานข้อมูลการฝากเงินของชาวต่างชาติ ที่ฝากเงินในประเทศไทย ให้กับประเทศต้นทางที่เป็นเจ้าของสัญชาติเช่นกัน นับเป็นเครื่องมือช่วยป้องกันการหลบเลี่ยงภาษี และเงินนอกกฎหมาย ยกตัวอย่าง บรรดา tax haven ทั้งบริติชเวอร์จิน, เคย์แมน ซึ่งเป็นสวรรค์นักลงทุน ก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ OECDสำหรับแนวทางสกัดซุกภาษีในต่างประเทศที่เกิดขึ้น เป็นความร่วมมือของ OECD ที่มีสมาชิก 139 ประเทศทั่วโลก เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ เช่น มาตรการกำหนดให้บริษัทข้ามชาติต้องเสียภาษีเงินได้ โดยปันส่วนกำไรมาให้กับประเทศผู้ใช้บริการ ถึงแม้จะไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศที่ให้บริการและภายใต้กรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษี OECD มีผลผูกพันให้ประเทศไทย ในฐานะสมาชิกต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรและข้อมูลบัญชีทางการเงินกับคู่สัญญาตามความตกลงดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อผูกพัน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรและข้อมูลบัญชีทางการเงินดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องทำคลอดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งล่าสุด ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ผ่านวาระแรกไปแล้ว แต่ทว่าหากรัฐบาลมีการยุบสภาในเดือน มี.ค. ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะตกไปโดยปริยาย ดังนั้น มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องออกเป็น พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร แทนเพราะหากไทยออกกฎหมายบังคับใช้ไม่ทันตามข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว จะส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินอัตโนมัติได้ตามกรอบความตกลง Global Forum ซึ่งจะส่งผลให้ไทยถูกจัดอยู่ในประเทศที่ไม่มีความโปร่งใสในการบริหารจัดเก็บภาษีถูกแบล็กลิสต์จัดเป็นกฎหมายเร่งด่วนโดยกรมสรรพากร ซึ่งคาดว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ย. 2566 ตามการร้องขอต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศเป็นการขยายฐานภาษีทั่วโลก เพิ่มประสิทธิภาพให้คนเข้าระบบ หลบเลี่ยงภาษียากขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินภาษีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้ กรมสรรพากร ดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ OECD เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ เช่น มาตรการกำหนดให้บริษัทข้ามชาติต้องเสียภาษีเงินได้ โดยปันส่วนกำไรมาให้กับประเทศผู้ใช้บริการ ถึงแม้จะไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศที่ให้บริการ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการจัดเก็บภาษี e-Service จากแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยในปัจจุบันทั้งนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่มแพลตฟอร์มต่างประเทศ มีการจัดเก็บตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 อัตราการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากได้รับความร่วมมือกับแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ พฤติกรรมการใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ของประชาชนเพิ่มขึ้นยังส่งผลให้รายได้ภาษีเพิ่มขึ้นอนึ่ง รายงานของกระทรวงการคลัง ไตรมาสแรกช่วง 3 เดือนของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม -ธันวาคม 2565) รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ เป็นจำนวนถึง 6.33 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 13.2%นับเฉพาะกรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากถึง 446,721 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 35,044 ล้านบาท จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 8.5% และสูงกว่าเป้า 10 % ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 40,777 ล้านบาทตัวเลขภาษีสะท้อนให้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย ทั้งจากภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ทำให้มีเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น