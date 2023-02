เปิดหลักฐาน! ความจริง “กัญชา” ไม่เคยเสรี / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

กฎหมายฉบับแรก

ในที่สุดร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ. จะไม่สามารถเสร็จสิ้นในรัฐสภาชุดปัจจุบัน และพิจารณาเสร็จสิ้นไปถึงมาตรา 15/3 จาก 95 มาตรา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของสภาชุดดังกล่าวนี้ ก่อนที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะประกาศยุบสภาในโอกาสต่อไปสำหรับผู้เขียนได้ทำหน้าที่คณะกรรมาธิการฯ และโฆษกของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ……อย่างเต็มที่แล้ว เพราะไม่เคยขาดประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียว และได้พยายามสู้รบในสงครามอคติทางข่าวสารของฝ่ายที่ต่อต้านกัญชาอย่างเกินจริงแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ว่า นักการเมืองที่อ้างว่าห่วงการใช้กัญชาในประเทศไทยกลับใช้วิธีการเตะถ่วงการตรากฎหมาย พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ…เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และควบคุมการใช้อย่างเป็นระบบ และต้องการสถานการณ์ที่ไม่มีกฎมายเพื่อโจมตีทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงพยายามบิดเบือนเพื่อให้ประชาชนหลงประเด็น ก็จะยังคงมีต่อไปดังนี้เราสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอต่อต้านกัญชาเสรีที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ทั้ง 2 วาทกรรมข้างต้นล้วนแล้วแต่มีวาระซ่อนเร้น เพราะนักการเมืองกลุ่มเดียวกันนี้ ได้เตะถ่วงร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ...จนสำเร็จ คือไม่มีกฎหมาย กัญชา กัญชง ระดับพระราชบัญญัติเพื่อทำให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริง 5 ประการที่ว่าโดยร้อยละ 83 ของผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ใช้ในข้อบ่งใช้มากกว่าที่แพทย์สั่งจ่าย(ซึ่งแปลว่าแพทย์จะไม่จ่ายให้กลุ่มคนเหล่านี้) แต่ผลการศึกษาในประเทศไทยกลับพบว่าผู้ที่ใช้กัญชามีสุขภาพที่ดีขึ้นถึงดีขึ้นมากหลังการใช้กัญชาถึงร้อยละ93[1],[10] แต่ผู้ที่ใช้กัญชาเหล่านี้แต่ต้องมีความเสี่ยงรอบด้านและไม่ได้รับการคุ้มครองทั้งในด้านกฎหมาย การปนเปื้อนสารพิษ การปลอมปนคุณภาพ และการปนเปื้อนสารสังเคราะห์กัญชา[1]ในขณะที่ประเทศไทยมีกรณีศึกษาเกิดขึ้นแล้วที่มีผู้เลิกจากการติดยาบ้า (ซึ่งก่อปัญหาความรุนแรงต่อสังคม)ด้วยการสูบกัญชาและสามารถเลิกกัญชาต่อมาได้โดยง่าย[20] นอกจากนั้นยังมีข้อน่าสังเกตว่านับตั้งแต่มีการใช้กัญชาทางการแพทย์(ทั้งใต้ดินและบนดิน)นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ปรากฏว่า 3 ปีผ่านไป ในปีงบประมาณ 2565 ยอดผู้ที่ติดยาบ้าที่ต้องได้รับการบำบัดลดลงไปถึงร้อยละ 51.34[21]โดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมกัญชา กัญชง ที่สำคัญ 12 ฉบับดังต่อไปนี้ซึ่งสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายยาเสพติดกำหนดให้ ส่วนกัญชาทั้งต้นไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปแต่เฉพาะ “สารสกัด” จากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงยังคงเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ยกเว้น “สารสกัด” กัญชา กัญชง ที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol,THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของน้ำหนักไม่ถึงเป็นยาเสพติดเป็นยาเสพติด แต่การสกัดนั้นจะต้องมาจากการปลูกกัญชา กัญชงภายในประเทศเท่านั้น [22]ถ้าผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสารสกัดกัญชาที่มี THC เกินร้อยละ 0.2 ของน้ำหนักโดยไม่ได้รับอนุญาต (ทางการแพทย์และทางวิทยาศาตร์) ต้องระวางโทษตามมาตรา 148 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2564 คือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 5 แสนบาท[23]แต่ถ้าผู้ใดกระทำความผิดอื่นร่วมด้วย ได้แก่ กระทำเพื่อการค้า แพร่กระจายในกลุ่มประชาชน จำหน่ายให้กับบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี จำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา ศาสนสถาน หรือสถานที่ราชการ หรือ หรือกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำโดยใช้มีอาวุธหรือใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 1.5 ล้านบาท[23]ดังนั้นตัวอย่างตามที่ปรากฏเป็นข่าว เช่น ผู้ใดขาย “สารสกัดกัญชาที่มี THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 ของน้ำหนัก” แล้วกัญชาใส่ในอาหารให้เด็ก เยาวชน หรือแม้แต่จำหน่ายให้ผู้ใหญ่โดยไม่เคยได้รับอนุญาต ก็ต้องมีโทษอาญาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 1.5 ล้านบาทเช่นกัน[23]สาระของกฎหมายฉบับนี้คือให้ “ช่อดอกกัญชา” เป็นสมุนไพรควบคุม ดังนั้นใครจะศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปช่อดอกกัญชาเพื่อการค้า ต้องขออนุญาตต่อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก่อนเท่านั้นโดยผู้ที่จะได้รับอนุญาตในการศึกษา วิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปช่อดอกกัญชาเพื่อการค้า จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประกาศตามประกาศฉบับดังกล่าวนี้ ซึ่งรวมถึง การห้ามจำหน่ายช่อดอกให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตรห้ามจำหน่ายเพื่อสูบในสถานประกอบการ (ยกเว้นการสูบเพื่อการแพทย์โดยแพทย์ทุกสาขาตามใบประกอบวิชาชีพ), ห้ามโฆษณาช่อดอกกัญชา, ห้ามจำหน่ายช่อดอกกัญชาผ่านเครื่องข่ายอัตโนมัติ, ห้ามจำหน่ายในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, หอพัก, สวนสาธารณะ และสวนสนุก[24]และคำว่า “จำหน่าย” ตามคำนิยามในกฎหมายฉบับนี้ให้รวมถึง การขาย การจ่ายการแจก แลกเปลี่ยน ดังนั้นการนำช่อดอกให้ผู้อื่น (แม้ไม่ใช่เพื่อการค้า) ก็ต้องขออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์นี้ทั้งสิ้นผู้ใดศึกษา วิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปช่อดอกกัญชาเพื่อการค้า โดยไม่ขออนุญาตย่อมมีบทลงโทษตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ต้องละวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ[25]โดยกำหนดให้ “ห้ามนำเข้า” ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นพืชกัญชา กัญชง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐเพื่อการบำบัดโรค หรือเพื่อศึกษาวิจัย[26]ผู้ใดนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นพืชกัญชา กัญชง โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษตามมาตรา 91 แห่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[27]กำหนดให้การนำเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง จะทำได้จะต้องได้รับการอนุญาตนำเข้าซึ่งออกโดยกรมวิชาการเกษตร และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ด้วย[28]ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[29]โดยกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น เป็นเหตุรำคาญ[30]ผู้ใดฝ่าฝืนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้าม หากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 คือ จําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ[31]อย่างไรก็ตามแม้จะไม่ใช่ช่อดอกหรือไม่ใช่สารสกัดที่มี THC น้อยกว่าร้อยละ 2 ของน้ำหนักในอาหาร (เช่น ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น เมล็ดกัญชง) ก็ต้องติดป้ายแสดงสัดส่วนและคำเตือนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน[32]ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ต้องระวางโทษตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท[33]กล่าวโดยสรุปคือ “ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์อาหาร”ที่มีกัญชา กัญชง สารแคนนาบิไดออล(CBD) น้ำมัน เมล็ด หรือโปรตีนจากกัญชา กัญชง เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องมีคุณภาพ หรือมาตรฐานและต้องมีปริมาณสาร THC และ CBD ไม่เกินที่กำหนด[34]-[37]ซึ่งหมายความว่าทุกผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องผ่านความเห็นชอบจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.) เพื่อให้เป็นหลักประกันว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคผู้ใดฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารต้องระวางโทษตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท[33]ซึ่งกำหนดให้ติดป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีกัญชา กัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จ แสดงในเมนูอาหารที่มีกัญชา กัญชงเป็นส่วนประกอบ และแสดงข้อความความปลอดภัยในอาหาร ได้แก่ บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตรควรงดเว้นการรับประทาน, ถ้ามีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานทันที และถ้ามีอาการรุนแรงให้ปรึกษาแพทย์หรือพบแพทย์โดยเร็ว, ผู้ที่แพ้กัญชา หรือกัญชงควรงดเว้นการรับประทาน, รับประทานแล้วง่วงซึม ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล[39]ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีบทลงโทษตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท[31]“กำหนดห้ามใช้และห้ามจำหน่ายกัญชา กัญชา กัญชงในสถานศึกษา”[40]นอกจากนั้นการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ นั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ อยู่แล้ว โดยหากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์ว่าด้วยสมุนไพร และถ้าเป็นยารักษาโรคก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามถึงแม้ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… ซึ่งมีการจัดระบบกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา กัญชงอยู่ในฉบับเดียว ทั้งมิติการใช้ประโยชน์ การทำธุรกิจ การควบคุม และบทลงโทษที่รุนแรงกว่าสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า สภาผู้แทนราษฎรเล่นการเมืองถ่วงเวลาจนกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ พิจารณาไม่แล้วเสร็จแน่นอนแล้วถึงแม้จะหมดหวังไปแล้ว แต่ก็ยังไม่สิ้นหวังเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 