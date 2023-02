ปิดกั้น “เว็บโป๊” ไม่เป็นผล ไทยติด TOP 10 ท่อง 3 เว็บ 18+

นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน Pornhub.com เปิดเผยสถิติ 10 ประเทศที่นิยมดูเว็บโป๊มากที่สุดในโลก และพบว่า ประเทศไทยติด 1 ใน 10 โดยค่าเฉลี่ยเวลาชมนานอยู่ที่ 11 นาที 21 วินาที ต่อครั้ง มากกว่าสถิติเฉลี่ยของโลก ซึ่งอยู่ที่ 10 นาที 28 วินาที และกรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 10 ของ 20 เมืองทั่วโลกที่นิยมดูเว็บโป๊ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้เร่งแบนเว็บไซต์อนาจาร ซึ่งสร้างความเสื่อมเสียให้แก่หลักศีลธรรมของคนในชาติ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ที่ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ออกมาชี้แจงกรณีสั่งให้ระบบอินเทอร์เน็ต - มือถือทุกค่ายระงับการเข้าถึง Pornhub เว็บไซต์หนังโป๊ชื่อดัง โดยยืนยันว่าเป็นเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และกระทรวงได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก จึงรวบรวมหลักฐานส่งฟ้องศาล และศาลได้มีคำสั่งปิดไปอีกหลายเว็บไซต์กระบวนการในการปิดเว็บไซต์ลามกอนาจารแตกต่างจากแพลตฟอร์มปกติ เนื่องจากเว็บไซต์ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ ซึ่งในหลายประเทศอาจจะถูกกฎหมาย สามารถเสียเงินและเป็นสมาชิกเข้าดูได้ แต่ในประเทศไทยถือว่ายังผิดกฎหมายอยู่ จึงใช้วิธีการปิดกั้นการมองเห็นในประเทศไทย เนื่องจากผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมทั้ง เข้าข่ายความผิด ตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 แต่ในต่างประเทศยังเข้าได้ปกติ เพราะเป็นการบังคับใช้เฉพาะกฎหมายไทยอย่างไรก็ดี Meltwater บริษัทตรวจสอบการใช้งานสื่อออนไลน์ทั่วโลก เผยสถิติพฤติกรรมการใช้งานดิจิทัล สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย อินเทอร์เน็ตของประชากรโลก 2023 Global Digital Report และประเทศไทย (The state of digital in Thailand in 2023) เผยผลการเก็บสถิติตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 ระบุว่าปี 2566 ไทยมีประชากรทั้งหมด 71.75 ล้านคน มีประชากรหญิงคิดเป็น 51.5% และประชากรชาย 48.5% โดยค่าเฉลี่ยอายุของประชากรทั้งหมดอยู่ที่ 40.1 ปี ประชากรร้อยละ 53.2 อาศัยอยู่ในใจกลางเมือง ในขณะที่ร้อยละ 46.8 อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2566 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 61.21 ล้านคน ซึ่งอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ร้อยละ 85.3 สำหรับการเวลาในการใช้สื่อมีเดียออนไลน์ใน 1 วัน เก็บสถิติจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอายุ 16 - 64 ปี ซึ่งคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 6 นาที ต่อวัน ใช้เวลาดูหนัง ซีรีส์ สตรีมมิ่งต่างๆ 3 ชั่วโมง 3 นาที ต่อวัน และเล่นโซเชียลมีเดีย 2 ชั่วโมง 44 นาที ต่อวันโดยเหตุผลที่คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการค้นหาข้อมูล 67.6% ใช้เพื่อติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ 64.1% ดูคลิปวิดีโอ สตรีมมิ่งทีวี และหนัง 60.8% ค้นหาไอเดียใหม่ๆ และจุดประกายความคิด 60.4% ฟังเพลง 53.9% เล่นเกม 48.1% ค้นข้อมูลทางธุรกิจ 37.9% ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 37.1% และการค้นหาเพื่อนใหม่ 36.0%สำหรับสถิติพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Pornhub ปี 2565 พบว่าคำค้นยอดนิยมอันดับ 1 ของเว็บไซต์จากผู้เข้าชมทั่วโลกคือคำว่า Hentai หมายถึงคอนเทนต์ที่เป็นอนิเมะ หรือมังงะ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ และนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ประเภทของคอนเทนต์ซึ่งไม่มีมนุษย์เป็นผู้แสดงนำ กลายเป็นคำค้นยอดนิยมของ Pornhubสำหรับประเภทของคอนเทนต์ยอดนิยม มีผู้รับชมมากที่สุดประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ได้แบ่งตามประเภทผู้ชม โดยผู้ชมฝ่ายหญิงนิยมคอนเทนต์แนว Lesbian ขณะที่ผู้ชมฝ่ายชายนิยมคอนเทนต์แนว Japan รวมถึงคอนเทนต์ในประเภท Hentaiถามว่าทำไมมนุษย์นิยมดูหนังโป๊ บทความเชิงวิพากษ์ เรื่อง "หนังโป๊: สื่อไร้สาระที่มีสาระ" โดย ปิยะพงษ์ อิงไธสง อาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ผ่าน วารสารศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน ฉบับ : “ป็อป หวีด สยอง” สะท้อนว่าหนังโป๊เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ในมิติหนึ่งการรับชมหนังโป๊เป็นการหลีกหนีจากความเป็นจริงเข้าสู่โลกจินตนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศ เพราะในความเป็นจริงไม่สามารถแสดงพฤติกรรม หรืออยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันกับหนังโป๊ได้ เนื่องจากกรอบหรือบรรทัดฐานของสังคมที่ขีดเส้นระหว่างสิ่งที่ทำได้กับสิ่งที่ต้องห้าม ดังนั้น การใช้สื่อเพื่อเติมเต็มความต้องการของตนเอง จึงเป็นหนทางในการลดแรงตึงเครียดระหว่างความต้องการของบุคคลกับความคาดหวังของสังคมหนังโป๊เป็นความรื่นรมย์ทางเพศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตทางสังคมที่มีกรอบบรรทัดฐานกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกเรื่องเพศ กับการใช้ชีวิตส่วนตัวของปัจเจกในการบำบัดความต้องการทางเพศ ที่สามารถสร้างจินตนาการเหนือขอบเขตทางด้านกายภาพให้อยู่ในโลกเสมือน สิ่งใดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกจริง หนังโป๊จะเติมเต็มจินตนาการให้กับปัจเจกในบทความ หนังโป๊: สื่อไร้สาระที่มีสาระ ได้ขยายภาพหนังโป๊กับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น ทั้งในแง่ของราคาและความสะดวก ในแง่ผู้ผลิต ก่อให้เกิดการกระจายตัวเกิดผู้ผลิตหน้าใหม่ หรือมือสมัครเล่น (amateur) มากขึ้น ลดการผูกขาดของสตูดิโอหนังโป๊ และเกิดความหลากหลายของเนื้อหาหนังโป๊มากขึ้นการเปลี่ยนผ่านจากยุคแอนะล็อกเข้าสู่ยุคดิจิทัลของสื่อ รวมไปถึงการผลักดันให้ผู้รับสารมีลักษณะเป็นผู้แสวงหาข่าวสาร (active audience) ที่กระตุ้นให้ผู้รับสารสามารถโต้ตอบกับผู้ส่งสารได้ทันที รวมไปถึงการผันตัวจากการเป็นผู้รับสารมาเป็นผู้ผลิตสารการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้อหาและการผลิตในลักษณะการกระจายออกจากศูนย์กลางดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล ที่ช่องทางการสื่อสาร (platform) ที่เปิดกว้าง และการผลิตที่ใช้ต้นทุนไม่มากนัก เอื้ออำนวยความสะดวกให้เกิดผู้ผลิตหนังโป๊รายย่อย หรือผู้ผลิตหนังโป๊มือสมัครเล่นทำให้เกิดรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงแค่สตูดิโอใหญ่และในยุคดิจิทัลทำให้เนื้อหาของหนังโป๊หลากหลาย และกระจายตัวมากขึ้น เข้าถึงง่าย และราคาถูกลง หรือแม้แต่ในบางช่องทาง ก็สามารถเข้าถึงหนังโป๊ได้ฟรี เช่น ทวิตเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่ถูกผลิตขึ้นจากมือสมัครเล่น มีการแลกเปลี่ยนเนื้อหา ข้อมูลระหว่างบัญชีผู้ใช้ และการกระจายตัวของข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การกระจายออกในลักษณะนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังและอำนาจของการผลิตสื่อถูกกระจายตัวออกไปยังรายย่อย และเนื้อหาที่เกิดขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงพื้นที่โลกเสมือนที่ต้องการแสดงจุดยืนการต่อต้านที่หลากหลายมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความท้าทายอำนาจต่างๆ ในสังคมที่ปัจเจกต้องการแสดงออก และเป็นการใช้สื่อที่เป็นโลกเสมือนเพื่อเป็นพื้นที่การต่อสู้ในชีวิตประจำวัน ปลดแอกจากกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม สามารถลดแรงตึงเครียดระหว่างปัจเจกกับระเบียบของสังคมได้แม้ตามข้อมูลสะท้อนว่าในมิติหนึ่งของหนังโป๊อาจช่วยลดอาชอาชญากรรมทางเพศ มีข้อดีอยู่บ้าง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ รัฐตั้งธงรบกับสื่ออนาจารโดยเฉพาะเว็บไซต์หนังผู้ใหญ่ ทำการปิดกั้นทุกทางเท่าที่จะทำได้ โดยยกเหตุผลว่าสร้างความเสื่อมเสียให้แก่หลักศีลธรรมของคนในชาติ