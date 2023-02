ไขปริศนาฟื้น “เหมืองโปแตชอาเซียน” ช่วย “แก้ปุ๋ยแพง” หรือสางปัญหาให้ “คลัง”?

เรื่องนี้ รัฐมนตรีสาย “นายกฯ ลุง” คือได้เสนอแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ และครม.มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการลงทุนในโครงการทําเหมืองแร่โปแตชที่ อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ วงเงินลงทุนรวม 63,800 ล้านบาท ให้เป็นไปตามข้อตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาล และแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการเพิ่มทุนบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) เพื่อเสนอครม.พิจารณาต่อไปมูฟเม้นท์รอบนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2565 บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งกระทรวงการคลังว่า สถานการณ์ราคาปุ๋ยมีการปรับตัวสูงขึ้น และมีผลกระทบกับภาคเกษตรกรรม ประกอบกับมีผู้ลงทุนรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ 2 ราย ในสัดส่วนการถือหุ้นรวม 40% ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจะได้ดําเนินโครงการต่อไปและมีเงินทุนในการจ้างที่ปรึกษา โดยสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง 20% ของทุนจดทะเบียน รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการฯ ประมาณ 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับต้นทุนโครงการและสัดส่วนหนี้ต่อทุนตามเงื่อนไขของสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ที่จะได้รับจากสถาบันการเงินหลังจากบริษัทยื่นข้อเสนอเข้ามา กระทรวงการคลังได้ประชุมหารือร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เสนอแผนดำเนินธุรกิจว่า โครงการจะมีกําลังการผลิตแร่โปแตชประมาณ 1.235 ล้านตันต่อปี ใช้เวลาพัฒนาโครงการ ประมาณ 3 ปี และสามารถผลิตได้ประมาณ 13.5 ปี สิ้นสุดประทานบัตรในวันที่ 5 ก.พ. 2583บริษัทฯ ได้ประมาณการเงินลงทุนในช่วงระหว่างการก่อสร้างอยู่ที่ 63,800 ล้านบาท ประมาณการอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (Project Internal Rate of Return : IRR) ที่ร้อยละ 15.42 และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ที่ 11,888 ล้านบาท (ใช้อัตราคิดลดที่ประมาณ 7.6-13% ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในแต่ละช่วงเวลา)ขณะที่สมมติฐานรายได้ของโครงการฯ ใช้ราคาของแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากราคาตลาดโลกรวมค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่า Premium (Free on Board Vancouver) อยู่ที่ 612 เหรียญสหรัฐต่อตัน จนถึงปี 2571 ต่อจากนั้นปรับลดเป็น 450-514 เหรียญสหรัฐต่อตัน จนถึงปี 2582สำหรับเงินที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการ จะใช้แหล่งเงินทุนจากส่วนทุน 30% เป็นเงินประมาณ 19,132 ล้านบาท เป็นส่วนของกระทรวงการคลัง ในสัดส่วน 20% คิดเป็นเงินประมาณ 3,826 ล้านบาท ที่เหลือ 44,668 ล้านบาท ใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินบริษัทฯ มีประเด็นสอบถามว่า รัฐบาลจะมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนในโครงการ เพราะตามแผนจะมีการเรียกชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มต้นจํานวน 1,500 ล้านบาท โดยเป็นสัดส่วนของกระทรวงการคลังประมาณ 300 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 1/2566 และรัฐบาลจะมอบหมายให้สถาบันการเงินใดเป็นแกนหลักในส่วนเงินกู้ยืมโครงการประมาณ 30,000-35,000 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขประมาณการต้นทุนโครงการดังกล่าวยังต้องจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษามาปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งภายใต้แผนธุรกิจที่บริษัทฯ นำเสนอดังกล่าว กระทรวงการคลัง เห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากครม. ให้เป็นโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (AIP) ของประเทศไทย และตาม Basic Agreement ได้กําหนดให้ประเทศเจ้าของโครงการต้องร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า 50% ของยอดเงินลงทุนทั้งหมดและมีสัดส่วนที่เป็นเงินลงทุนจากรัฐบาล เจ้าของโครงการไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 20% ของยอดเงินลงทุน ประกอบกับการชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนในโครงการ จะก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐประมาณ 4,000 ล้านบาท กระทรวงการคลัง จึงเสนอเรื่องเข้าครม.อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่า ครม.มีมติเห็นชอบมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพไปดูรายละเอียดของโครงการเหมืองแร่โปแตชที่จ.ชัยภูมิ โดยคลังยังสงวนสิทธิถือหุ้นสัดส่วน 20% เท่าเดิม ส่วนเรื่องที่เอกชน 1-2 ราย อย่างสนใจเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในโครงการอาเซียนโปแตชชัยภูมิ กระทรวงการคลังไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใด เพราะปัจจุบันก็มีเอกชนถือหุ้นอยู่แล้วอย่างไรก็ดี ข้อสรุปดังกล่าวยังไม่ลงตัว โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ บริษัท ทีอาร์ซีคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) หรือ APOT อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัท ซึ่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่กลุ่มบริษัท ดับเบิ้ล เอฯ ที่มีกระแสข่าวว่ากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเข้าร่วมทุนก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ก.พ.นี้นายกรัฐมนตรี ประเทศมาเลเซีย จะบินมาเยือนประเทศไทย และร่วมเจรจากับผู้บริหาร TRC เพื่อหาข้อสรุปเรื่องการเพิ่มทุนจากเดิมที่เคยถืออยู่ประมาณ 13% ต่อมาลดลงเหลือ 5.96% และจะขอให้กองทุนของรัฐบาลมาเลเซียเข้ามาร่วมถือหุ้นด้วย ส่วนคลังเบื้องต้นจะเพิ่มทุนสัดส่วนเดิม 20% สำหรับการเพิ่มทุนและการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อรองรับแผนกู้เงินจากสถาบันการเงินมาใช้ดำเนินการโครงการต่อไปมติ ครม.ข้างต้น ถือเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก TRC มีสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการอาเซียนโปแตชชัยภูมิ ประมาณ 25.13% และหากเป็นไปตามแผน TRC จะเข้ามารับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรสำหรับงานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โปแตชฯ มูลค่า 32,000 ล้านบาทหลังจาก ครม.มีมติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ราคาหุ้นของบริษัท TRC-EA กอดคอกันวิ่งฉิว โดยเมื่อวันที่ 31 ม.ค.66 ราคา หุ้น บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC ณ เวลา10:08 น. อยู่ที่ระดับ 0.52 บาท บวก 0.04 บาท หรือ 8.33% สูงสุดที่ระดับ 0.52 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 0.49 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 64.42 ล้านบาทบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA อยู่ที่ระดับ 84.50 บาท บวก 1 บาท หรือ 1.16% สูงสุดที่ระดับ 87.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 86.25 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 106.90 ล้านบาททั้งนี้ จากงบการเงินปี 2561 ที่ผ่านมา TRC มีการตั้งสำรองฯจากการด้อยค่าเงินลงทุนโครงการเหมืองแร่โปแตชฯ รวมมูลค่า 2,093.76 ล้านบาท จนทำให้ปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ หากโครงการกลับมาดำเนินการอีกครั้ง บริษัทจะบันทึกกลับรายการบัญชีจากการตั้งสำรองฯเป็นกำไรทันที พร้อมทั้งมีโอกาสรับงานด้านการก่อสร้างโครงการนี้ในลำดับถัดไป และสุดท้ายเมื่อดำเนินการเดินเครื่องผลิต TRC จะได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 25.13% ในระยะยาวการดำเนินโครงการเหมืองแร่โปแตชที่ อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ที่ผ่านมามีปัญหามาโดยตลอด ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงในปี 2564ส่วนการเพิ่มทุนที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนของรัฐบาลต่างประเทศตาม Basic Agreement ไม่ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนในบริษัทฯ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาลอินโดนีเซียและมาเลเซีย ลดลงจาก 13% เป็น 5.96% และรัฐบาลประเทศบรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ลดลงจาก 1% เป็น 0.56% ซึ่งต่างจากสัดส่วนตาม Basic Agreement และข้อตกลงร่วมทุนในการหาเม็ดเงินมาใช้เพิ่มทุน และการหาผู้เข้าร่วมลงทุนในโครงการในสัดส่วนของรัฐบาลไทยนับเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 ยังไม่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากผู้ลงทุนที่มีศักยภาพยังไม่พร้อมที่จะยืนยันการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ บริษัทเองก็มีปัญหาทั้งในด้านการยืนยันปริมาณสํารองแร่และแผนการทําเหมือง การจัดทํา Bankable Feasibility การสรุปเงื่อนไขสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ และการหานักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหมืองแร่โปแตชเข้าร่วมลงทุนนอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีหนี้สินระยะยาวสําหรับค่าประทานบัตรกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จํานวน 4,549.56 ล้านบาท ไม่นับรวมเงินค่าปรับในอัตรา 15% ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันชําระจริง ปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯที่มาที่ไปของโครงการทําเหมืองแร่โปแตชที่อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เริ่มต้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และไทย ได้ลงนามในข้อตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (Basic Agreement)ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Projects:AIP) กําหนดให้มีโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแต่ละประเทศจะต้องดําเนินโครงการอย่างน้อยหนึ่งโครงการ และกําหนดให้ประเทศเจ้าของโครงการต้องร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า 50% ของยอดเงินลงทุนทั้งหมด และมีสัดส่วนที่เป็นเงินลงทุนจากรัฐบาลเจ้าของโครงการไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 20% ของยอดเงินลงทุน และอีก 40% ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นผู้ลงทุน28 มี.ค. 2532 รัฐบาลไทยเห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรม นําโครงการเหมืองแร่โปแตชที่อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เข้าสู่การพิจารณาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยอุตสาหกรรมแร่ธาตุและพลังงาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอต่อครม.ว่า โครงการข้างต้นมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิคและทางเศรษฐกิจ มีผลตอบแทนทางการลงทุนภายหลังเสียภาษีแล้วในอัตรา 18.34% เหมาะสมที่จะเป็นโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนได้โครงการทําเหมืองแร่โปแตชเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องผลิตปุ๋ยโปแตชอย่างต่ำ 1 ล้านตันต่อปี จึงจะคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ การเสนอเป็นโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนจะทําให้มีตลาดรองรับชัดเจน และได้สิทธิพิเศษจําหน่ายปุ๋ยโปแตชในอาเซียน การเสนอเป็นโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนของประเทศไทยเพื่อแบ่งเบาภาระการลงทุนของรัฐบาล ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนถึง 306 ล้านเหรียญสหรัฐ18 ก.ย.2533 ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้จัดตั้งองค์กร ผู้ถือหุ้นของฝ่ายไทยเข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัททําเหมืองแร่โปแตชของอาเซียนตามหลักเกณฑ์ Basic Agreement ภายใต้ชื่อบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) และให้กระทรวงอุตสาหกรรม หารือกับกระทรวงการคลัง จัดหาเงินจํานวน 770,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 20.02 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับทุนจดทะเบียนขั้นต้น17 ม.ค. 2534 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามใน Joint Venture Agreement (JV) โดยประเทศไทยถือหุ้น 71% อินโดนีเซียและมาเลเซียถือหุ้นประเทศละ 13% บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ถือหุ้นประเทศละ 1%ปี 2541-2547 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) ได้พัฒนาการทำเหมืองจนถึงชั้นแร่ที่ระดับความลึก 180 เมตร จากผิวดิน และประกาศเชิญชวนผู้ร่วมลงทุนและดำเนินการ28 ต.ค. 2547 บริษัทได้ยื่นคำขอประทานบัตรในการดำเนินโครงการฯ ในเขตท้องที่ ต.บ้านตาล ต.บ้านเพชร และ ต. ห้วยทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่จำนวน 9,708 ไร่ต่อมา กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดพื้นที่ตามมาตรา 6 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.แร่ 2510 เพิ่มเติมเพราะโครงการเหมืองแร่โปแตชอาเซียนเดิมได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และอนุญาตให้ยื่นคำขอเปิดพื้นที่ตามมาตรา 6 ทวิ จำนวน 2,500 ไร่ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2548 แต่บริษัทได้ขออุทธรณ์ขยายพื้นที่เป็น 10,000 ไร่ พร้อมส่วนขยายอีก 6,000 ไร่ ซึ่งตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องขอมาทั้งหมด 16,000 ไร่หลังจากนั้น บริษัทได้ทบทวนพื้นที่และทำหนังสือไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อขอเสนอการประกาศเปิดพื้นที่ทั้งหมด 40,000 ไร่ โดยครอบคลุมเป็นพื้นที่ทำเหมืองเดิม และขยายขอบเขตการประกาศให้ควบคุมพื้นผิวดินที่สมบูรณ์ โดยระบุพื้นที่ทำเหมืองใต้ดินจริงแล้ว 10,000 ไร่ นับรวมพื้นที่กองหางแร่จำนวน 6,000 ไร่ ด้วย ซึ่งการทำเหมืองจะมีท่อส่งหางแร่จากจุดที่ทำเหมืองห่างออกไป 7 กิโลเมตร ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกภายหลังบริษัทจึงตีกรอบพื้นที่ที่มีการทำเหมือง ท่อส่งหางแร่ และพื้นที่เก็บหางแร่ออกเป็นสี่เหลี่ยม คิดเป็นพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 40,000 ไร่6 ก.พ.2558 บริษัทได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยบริษัทคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างโครงการ 3 ปี ภายหลังก่อสร้างเสร็จคาดว่าจะสามารถขุดแร่โปแตซได้ปริมาณ 150,000 ตันต่อปี และในปี 2562 ขุดแร่ได้เต็มการผลิต 1.1 ล้านตันต่อปี12 พ.ค. 2564 บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารแจ้งว่าบริษัทฯ มีความเดือดร้อนจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง และเพิ่มขึ้นทุกเดือนต่อเนื่อง โดยการเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนก็ไม่ประสบความสําเร็จ จึงมีมติให้เลิกบริษัทฯ ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจะนําเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบริษัทฯต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามลําดับ ก่อนที่จะมีการรื้อฟื้นโครงการขึ้นมาใหม่อีกครั้งในเวลานี้นอกจากการลุ้มลุกคลุกคลานในการดำเนินงาน โครงการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างมากจากปัญหาดินเค็ม นับตั้งแต่ปี 2539 ชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่ทำเหมืองออกมาเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำเกลือที่ไหลนองออกมาท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านจนกลายเป็นทุ่งเกลือ ซึ่งกินพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 6,700 ไร่ ครอบคลุม 4 ตำบล คือ บ้านตาล หัวทะเล บ้านเพชร และบ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิก่อนหน้านี้ นายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) และนายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องแร่ กล่าวสอดคล้องกันว่า การทำเหมืองโปแตชก่อให้เกิดผลกระทบดินเค็มอีสานและการแย่งน้ำที่หนักหนากว่าปัญหานาเกลือกับนาข้าวในอดีตกว่าสิบเท่านอกเหนือจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่โปแตชอาเซียน ที่ จ.ชัยภูมิ แล้ว โครงการเหมืองแร่โปแตชอีกแห่งหนึ่งที่รัฐบาลให้ประทานบัตร ที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 9,000 ไร่ แก่บริษัท ไทยคาลิ จำกัด มีกำลังการผลิต 1 แสนตันต่อปี ก็มีปัญหาค่าความเค็มในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงจากการทำเหมืองโปแตชเช่นเดียวกันตามรายงานการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 พบว่า จุดที่น้ำรั่วซึมในบริเวณวัดหนองไทร ติดกับขอบบ่อพักน้ำของเหมือง และน้ำในห้วยลำหลอด หรือห้วยลำมะหลอด บริเวณท้ายน้ำที่อยู่ห่างจากเหมืองประมาณ 1.5 กม. มีค่าความเค็มไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการชลประทาน