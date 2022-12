ส่องเทรนด์ “ธุรกิจทำเงิน” ปี 2566 “พลังงานหมุนเวียน-รถยนต์ไฟฟ้า-โซลาร์บ้าน” โตแรงเต็มคาราเบล

- ราคาพลังงานฟอสซิลทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ผันผวนอย่างรุนแรงและคาดการณ์ยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ผลักดันให้กลาเป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่มาแรงแซงทุกโค้ง ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ข่าวคราวกลุ่มทุนใหญ่น้อยทุ่มลงทุนในพรมแดนธุรกิจแห่งอนาคตใหม่นับเนื่องจากปี 2566 เป็นต้นไปมีความคึกคักอยย่างยิ่ง ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ยังแนะนำให้นักลงทุนปรับพอร์ตการลงทุนรับความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งธีมการลงทุนที่ยั่งยืน กระจายความเสี่ยง และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว ชี้เป้าไปยังธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับ) ที่ Goldman Sachs วาณิชธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และ Deloitte ประเมินว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 18% และ 29% ในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า และจะมีอัตราเร่งตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป ภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตสูง คือโดยการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าและห่วงโซ่อุปทานนั้นจะกระตุ้นการลงทุนนับตั้งแต่ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนในแบตเตอรี่ การรีไซเคิลแบตเตอรี่ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลท. มองว่าธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เป็นธีมการลงทุนอย่างยั่งยืนที่น่าสนใจในปี 2566 เนื่องจากการคาดการณ์ของ International Energy Agency พบว่าพลังงานหมุนเวียนจะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักแทนที่ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกในปี 2568 และคิดเป็น 1 ใน 3 ของพลังงานทั้งหมด โดยมีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ต้นทุนแผงโซลาร์เซลล์ลดลงถึง 82% และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลมจะลดลง 40 – 50% ในอีก 10 ปีข้างหน้า จากเทคโนโลยีการแข่งขันและการประหยัดจากขนาดการผลิต ซึ่งในกลุ่มนี้โรงไฟฟ้าในยุโรปมีเสถียรภาพและงบดุลแข็งแรงที่สุด ส่วนสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มการเติบโตสูงที่สุดทั้งนี้ การเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน สอดประสานไปกับการกำหนดนโยบายพลังงานของชาติ ตามฉบับล่าสุด ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2565 ที่กำหนดเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 30% ในปี 2580 และวางเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไว้ที่ 29,411 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ 12,139 เมกะวัตต์, พลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ 2,725 เมกะวัตต์, ชีวมวล 5,790 เมกะวัตต์, พลังงานลม 2,989 เมกะวัตต์, ก๊าซชีวมวล (น้ำเสีย/ของเสีย/พืชพลังงาน) 1,565 เมกะวัตต์, ขยะชุมชน 900 เมกะวัตต์, ขยะอุตสาหกรรม 75 เมกะวัตต์, พลังน้ำขนาดใหญ่ 2,920เมกะวัตต์ และพลังน้ำขนาดเล็ก 308 เมกะวัตต์ รวมทั้งหมด 29,411 เมกะวัตต์ขณะเดียวกัน ตามแผนพลังงานแห่งชาติ 2022 (NEP2022) ซึ่งเป็นแผนใหญ่เพื่อขับเคลื่อนภาคพลังงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ค.ศ. 2065 - 2070 วาดเป้าส่งเสริมการลงทุนพลังงานสีเขียวในภาคพลังงาน เช่น เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ร่วมกับต้นทุนระบบกักเก็บพลังงานระยะยาว ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียวด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ตามนโยบาย 30@30 ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากกว่าร้อยละ 30 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานนอกจากนั้น ยังปรับโครงสร้างกิจการพลังงานรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามแนวทาง 4D1E คือ Decarbonization : การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงาน Digitalization: การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบพลังงาน Decentralization : การกระจายศูนย์การผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน Deregulation: การปรับปรุงกฎระเบียบรองรับนโยบายพลังงานสมัยใหม่ และ Electrification: การเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแผนพลังงานของชาติที่ตั้งเข็มมุ่งสู่ทิศทางพลังงานสีเขียว กระตุ้นให้นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนอย่างล้นหลาม ดูได้จากข้อเสนอขายไฟฟ้ารอบล่าสุดที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศจัดซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565–2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง โดยกำหนดการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภท ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ 335 เมกะวัตต์, พลังงานลม 1,500 เมกะวัตต์, พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 1,000 เมกะวัตต์ และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 2,368 เมกะวัตต์ รวมปริมาณรับซื้อไฟฟ้า 5,203 เมกะวัตต์หลังปิดจ๊อบยื่นคำขอผลปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า รวม 670 โครงการ แบ่งเป็น 1. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำนวน 272 โครงการ และ 2. ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จำนวน 398 โครงการ คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 17,400 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าที่กำหนดรับซื้อกว่า 3 เท่าตัวขั้นตอนหลังจากนี้ จะเข้าสู่การพิจารณาประเมินตามเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกโครงการ และจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 22 มี.ค. 66นอกจากการแข่งขันชิงเค้กพลังงานหมุนเวียนข้างต้นอย่างล้นหลามแล้ว พรมแดนธุรกิจพลังงานสีเขียวยังดึงดูดกลุ่มทุนใหญ่เข้ามาลงทุนกันคึกคัก เช่น กลุ่มเอสซีจี, ปตท., ไออาร์พีซี, เอ็กโก้, กัลฟ์ ฯลฯ เป็นต้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า การพัฒนาโซลูชันพลังงานสะอาดของเอสซีจี ประกอบด้วย พลังงานชีวมวลคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเชื้อเพลิงจากขยะ โดยพัฒนาเป็นพลังงานชีวมวลอัดเม็ดเพื่อใช้แทนถ่านหิน, พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์ รูฟ สำหรับกลุ่มที่อยู่อาศัย โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มอาคารขนาดใหญ่ กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงแรม และห้างสรรพสินค้า รวมทั้งพลังงานลม และอยู่ระหว่างการศึกษาพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เช่น ไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) ปัจจุบันเอสซีจีมีกำลังการผลิตพลังงานสะอาดกว่า 195 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 3,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปีทั้งนี้ เอสซีจี มีความพร้อมเสนอโซลูชั่นพลังงานสะอาดครบวงจรให้แก่ลูกค้า ภายใต้บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ซึ่งมีนวัตกรรมเด่นสำหรับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ Smart Grid Smart Platform เครือข่ายอัจฉริยะจัดการซื้อ-ขายพลังงานสะอาดระหว่างโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมภายในกริดเดียวกัน และนวัตกรรมแบตเตอรีกักเก็บความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน ใช้กักเก็บความร้อนไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีแสงแดด ป้องกันปัญหาพลังงานขาดแคลน ทั้งยังลงทุนต่ำกว่าแบตเตอรีลิเธียมไออนและมีประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานสูงกว่าเอสซีจี ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานทางเลือกเป็น 40-50% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ทดแทนการใช้ถ่านหินในโรงงานผลิตซีเมนต์ โดยจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 70% ในปี 2030 และขยับสู่เป้าหมายพลังงานสะอาด 100% ภายในปี 2050ทางด้าน ปตท.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแผนธุรกิจพลังงานสะอาดว่า ปตท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและลงทุนในโครงการไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองการใช้พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน ระหว่าง บริษัท แอควา พาวเวอร์ จำกัด (ACWA Power) ประเทศซาอุดีอาระเบีย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในช่วงการประชุมเอเปค 2022 เมื่อปลายเดือนพ.ย. 2565 ที่ผ่านมาทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งโรงงานขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องในไทยประมาณ 2.25 แสนตันต่อปี หรือเทียบเท่ากรีนแอมโมเนีย 1.2 ล้านตันต่อปี ด้วยเงินลงทุนประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 2.52 แสนล้านบาท เพื่อตอบรับเทรนด์การใช้พลังงานสะอาดที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก อีกทั้งยังถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือเพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065ขณะที่ ิในเครือ ปตท. ทุ่มการลงทุนในระยะ 5 ปีข้างหน้า (2023-2027) รวม 36,456 ล้านบาท เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจปัจจุบันและต่อยอดธุรกิจใหม่ โดยการพัฒนาและแสวงหาโอกาสจากธุรกิจใหม่ตามยุทธศาสตร์โมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ผ่าน 5 กลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงเช่น ธุรกิจ Health and Life Science, ธุรกิจ Circular Business หรือการนำวัสดุกลับมาใช้หมุนเวียนและพลังงานทางเลือก, ธุรกิจ Future Energy การใช้พลังงานหมุนเวียนในเขตอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ที่ลงทุนระยะแรกไปแล้ว 12.5 เมกะวัตต์ และจะลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตอีก 8.5 เมกะวัตต์, ธุรกิจEnergy Storage เช่น ผลิตภัณฑ์ Acetylene Black for Li-ion Battery และ UHMWPE ส่วนประกอบแบตเตอรีในรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้นส่วนก็วางเป้าหมายลงทุนพลังงานหมุนเวียน โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็น 30% และลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ลง 10% ภายในปี 2573 ซึ่งปัจจุบันมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน รวม 1,424 เมกะวัตต์ ทั้งจากชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง คิดเป็นสัดส่วนกว่า 22% ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 6,377 เมกะวัตต์ทั้งนี้ เมื่อปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป ลงทุนผ่านการถือหุ้น 17.46% ใน เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (APEX) ผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงดำเนินการก่อสร้างหรือเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วขายโครงการที่พัฒนาเหล่านั้นให้แก่นักลงทุนอื่น ส่วนในไทย เอ็กโก กรุ๊ป มีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และระบบแบตเตอรีกักเก็บพลังงาน และศึกษาพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น เช่น การผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก และอยู่ระหว่างนำร่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ซึ่งใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงตั้งต้นในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าคลองหลวงจ.ปทุมธานี กำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเห็นโครงการเป็นรูปธรรมในปี 2566 และคาดว่าจะสามารถขยายกำลังผลิตได้ถึง 30 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 เป็นการตอบโจทย์สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคตสำหรับ GULF ผู้นำในธุรกิจไฟฟ้าของประเทศไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทตั้งงบลงทุนในปี 2566 ราว 30,000-40,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์ และก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้รอผลการประมูลอีกหลายโครงการในช่วงเดือนมี.ค. ปีหน้า และยังมองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มโครงการที่สหรัฐฯและยุโรปไม่เพียงแต่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ตลาดโซลาร์บ้านก็มีแนวโน้มสดใสเช่นเดียวกัน โดยทุกวันนี้ต้นทุนโซลาร์บ้านลดลงมากกว่า 90% และอีก 5 ปี พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์จะเป็นพลังงานทางเลือกอันดับ 1 ที่ทั่วโลกใช้สูงสุด ซึ่งแนวโน้มในการเติบโตของโซลาร์ปี 2566 นั้น มีปัจจัยผลักดัน 3 ส่วน คือ แบตเตอรีซึ่งยังมีต้นทุนสูง การสนับสนุนเงินทุนสินเชื่อจากภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนด้านนโยบายจากรัฐ โดยเฉพาะ “ภาษี” ที่ต้องลุ้นกันปีต่อปี รวมทั้งนโยบายการขายไฟที่ผลิตจากโซลาร์ควรมีราคาที่เหมาะสม เพราะปัจจุบันครัวเรือนจ่ายค่าซื้อไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาทกว่า แต่ประชาชนขายไฟฟ้าจากโซลาร์ได้แค่ 2.2 บาทขณะที่โซลาร์ภาคประชาชนในกลุ่มอสังหาฯ ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจ จากภาพรวมประเทศไทยมีเกือบ 20 ล้านครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าบ้าน 8 แสนหลัง มูลค่าตลาดราว 8 แสนล้านบาท ซึ่งถ้ารัฐบาลมีนโยบายแบบรถอีวีช่วยลดภาษีจะช่วยขับเคลื่อนการใช้โซลาร์บ้านได้มากขึ้นหันมาส่องอนาคตยานยนต์ไฟฟ้ากันบ้างรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มองว่า แนวโน้มของตลาดรถ EV ในปี 2566 จะเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าจะมียอดจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV อยู่ที่ 25,000-35,000 คัน ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับยอดจดทะเบียนใหม่ในช่วง 11 เดือนปี 2565 (ม.ค.-พ.ย.) อยู่ที่ 18,135 คัน เทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 234.53% ด้วยปัจจัยสนับสุนจากมาตรการอุดหนุนผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐและมาตรการทางภาษีที่มีผลถึงปี 2566 รวมทั้งการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ครอบคลุมมากขึ้นในหลายพื้นที่ และราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV ของเดือน พ.ย.2565 อยู่ที่ 2,878 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 257%นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่นในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นหลังจากที่มีค่ายรถยนต์ระดับโลกตัดสินใจเข้ามาลงทุนสร้างฐานการผลิตและตั้งสำนักงานขายในประเทศ ซึ่งจะเริ่มมีการผลิตอีวีในไทยตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป อีกทั้งมีรายงานวิเคราะห์ว่าราคารถอีวีใน 4 ปีข้างหน้า หรือปี 2569 จะเทียบเท่าหรือต่ำกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งจากราคาวัตถุดิบของแร่ลิเธียมในการผลิตแบตเตอรี ค่าพลังงาน ค่าไฟฟ้า และค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นจะมีผลต่อการปรับขึ้นราคาขายรถยนต์ในปีหน้า รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นปัจจัยกังวลและความเสี่ยงลำดับต้นๆ ที่ต้องเฝ้าระวังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รายงานการส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถึงเดือน พ.ย.2565 อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 26 โครงการ จาก 17 บริษัท มูลค่าการลงทุนรวม 80,208 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินลงทุนหมุนเวียน) รวมจำนวนรถที่จะมีการผลิต 839,775 คัน โดยมีแบรนด์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว 11 บริษัท ครอบคลุมทั้ง Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) , Battery Electric Vehicle (BEV) และ Battery Electric Busสำหรับรัฐบาลเองก็มีความชัดเจนว่า ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของภูมิภาค โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2568 การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรวม 225,000 คันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 10 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด และในปี 2573 การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรวม 725,000 คันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ภายในปี 2573 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท และสร้างความต้องการแรงงานยานยนต์สมัยใหม่ประมาณ 30,000 อัตราต่อปี