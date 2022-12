สำรวจผู้เล่น Food Delivery Line man เปิดดีล Food Panda เตรียมสอย Grab ร่วง!?

Food delivery เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ยังคงเติบโตในยุคดิจิทัล ภาพรวมตลาดในปี 2565 เติบโตต่อเนื่องในระดับที่ชะลอลง หนุนความต้องการของผู้ใช้บริการท่ามกลางการทำงานแบบ Hybrid Work โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าตลาด Food Delivery มีมูลค่าประมาณ 7.9 หมื่นล้านบาท หรือขยายตัว 4.5%สำหรับส่วนแบ่งการตลาด Food delivery ประเทศไทย Grab เป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ครองส่วนแบ่ง 44%, LINE MAN Wongnai อันดับ 2 ครองส่วนแบ่ง 32.6% และ Foodpanda อันดับ 3 ครองส่วนแบ่ง 23.4%สำหรับตลาด Food delivery เมืองไทย Grab และ Foodpanda ถือเป็นคู่แข่งรายใหญ่ของ LINE MAN Wongnai ดังนั้นหากดีลสำเร็จ เมื่อ LINE MAN Wongnai ควมรวมกับ Foodpanda จะชิงส่วนแบ่งการตลาดของ Grab ขึ้นสู่เบอร์ 1 Food delivery เมืองไทยได้ในไม่ช้า แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ความชัดเจนหรือแถลงการณ์ใดๆ จากทาง LINE MAN Wongnai ต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้นสำหรับโมเดลธุรกิจของ Food delivery อาศัยเงินทุนจำนวนมหาศาล เพื่อมาเผาเงินไปกับการทำการตลาดเพื่อดึงดูดผู้ใช้งาน และการครองส่วนแบ่งตลาดให้เร็วที่สุดมากที่สุด เป็นวิธีการทำกำไรจากผู้บริโภคในภายหลังได้นอกจากนี้ เป็นที่ทราบกันว่าตลอดหลายปีที่ผ่าน ผู้เล่น Food delivery ขาดทุนทั้งหมด แต่ไม่นานมากนี้มีข่าวว่า Grab เป็นรายแรกที่เข้าสู่ช่วงทำกำไรแล้ว อ้างอิงตัวเลขจาก Creden data พบว่า รายได้ปี 2564 โดยส่วนแบ่งการตลาด Grab ครองอันดับ 1 ที่ 44% มีรายได้12,775 ล้านบาท กำไร(ขาดทุน) ติดลบ 219.28 ล้านบาท, LINE MAN Wongnai อันดับ 2 ที่ 32.6%มี รายได้9,460 ล้านบาทกำไร(ขาดทุน) ติดลบ -3,569 ล้านบาท และ Foodpanda อันดับ 3 ที่ 23.4% มีรายได้ 6,787 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) ติดลบ -4,722 ล้านบาทซีอีโอของบริษัท Grab สิงคโปร์ เปิดเผยไม่นานมานี้ว่าธุรกิจเดลิเวอรีของบริษัทได้ถึงจุดคุ้มทุนแล้ว รวมถึงบริการยอดนิยมอย่างการจัดส่งอาหาร เนื่องจากได้เร่งหาทางลดการขาดทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รายงานผลขาดทุน 342 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดือน 3 ปี 2022 ลดลง 65% จากการขาดทุน 988 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2021 ส่วนรายรับของกลุ่มธุรกิจพุ่งเป็นประวัติการณ์ถึง 382 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 143%กล่าวสำหรับ Grab ผู้นำตลาดธุรกิจแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้รับรางวัลพิเศษ Top Digital Brand Award และ Thailand’s Most Admired Brand สุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน ในสาขา Food Delivery Application ประจำปี 2022 มีการทำการตลาดที่ดึงดูดน่าสนใจ ยกตัวอย่าง ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่เป็นการตลาดในโลกออนไลน์และโดยมากจะพูดถึงโปรโมชั่นเป็นส่วนมากก็เริ่มใช้กลยุทธ์ Experiential Marketing ผ่านแบรนด์ที่เรียกว่า #GrabThumbsUp เป็นการรวบรวมร้านอาหารอร่อยที่มีคะแนนความนิยมจากลูกค้าสูง เป็นร้านสตรีทฟู้ดชื่อดัง บางร้านเป็นร้านที่ได้รับรางวัล Michelin Stars, Recommended และ Bib Gourmand โดยมีจำนวนมากถึง 7,000 กว่าร้านทั่วประเทศ โปรเจ็กต์นี้ถือได้ว่าเป็นการก้าวออกมาจากสงครามการแข่งขันด้านราคาเพราะเป็นแบรนด์ที่คิดขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองกลุ่มที่เลือกใช้บริการจากความหลากหลายของอาหาร เพื่อตอกย้ำการเป็น Food Expert หรือผู้ที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องอาหารและมีการต่อยอดประสบการณ์ด้วยการจับมือกับ Time Out Bangkok จัดงาน #GrabThumbsUp x Awakening Bangkok ในการส่งมอบประสบการณ์ที่เปิดให้ผู้ร่วมงานสามารถลิ้มลองรสชาติของอาหารและเสพงานศิลปะไปได้พร้อมกัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Experiential Marketing มุ่งนำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และทำให้แบรนด์ได้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในหลายมิติยิ่งขึ้น เป็นต้นเรียกได้ว่า Grab สร้างความต่างด้วยการทำตลาดให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมลูกค้าในแต่ละเซ็กเม้นต์มากขึ้น พยายามที่จะพาแบรนด์ให้เข้าถึงลูกค้า ลบภาพการเป็นแบรนด์เทคโนโลยีและรู้สึกห่างไกล ตอกย้ำความเป็นผู้นำของตลาด Food Delivery อย่างแท้จริงส่วนการเติบโตของ LINE MAN Wongnai เป็นไปอย่างหน้าจับตา ก่อนหน้านี้ LINE MAN Wongnai ระดมทุนรอบ Series B มูลค่า 265 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (9.7 พันล้านบาท) นำโดย GIC กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของสิงคโปร์ และบริษัท LINE Corporation ในการระดมทุนรอบนี้ยังมี BRV Capital Management, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR), Bualuang Ventures และ Taiwan Mobile ร่วมลงทุนด้วย ก้าวขึ้นสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านบริการที่มีนวัตกรรมมากที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai เปิดเผยว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำมาเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจส่งอาหาร ขยายไปสู่บริการใหม่ๆ ขยายทีมงานด้านเทคโนโลยี และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี บริษัทตั้งเป้าเพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีให้มากกว่า 450 คนภายในสิ้นปี 2565ปัจจุบัน LINE MAN Wongnai มีธุรกิจในเครือ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบริการออนดีมานด์ บริการภายใต้แบรนด์ LINE MAN ครอบคลุมการส่งอาหาร สินค้า เมสเซนเจอร์ และแท็กซี่ โดยธุรกิจส่งอาหารมีอัตราการเติบโตของจำนวนออร์เดอร์ต่อเดือนมากกว่า 15 เท่าระหว่างเดือนมกราคม ปี 2563 – เดือนสิงหาคม ปี 2565 ปัจจุบัน LINE MAN ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วไทย และมีร้านอาหารบนแพลตฟอร์มกว่า 7 แสนร้าน ซึ่งมากที่สุดในท้องตลาดกลุ่มโซลูชันสำหรับร้านค้าและร้านอาหาร Wongnai มีฐานข้อมูลร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า 1 ล้านร้านทั่วไทย และมีผู้ใช้ POS สำหรับร้านอาหารมากกว่า 50,000 ร้าน และกลุ่มธุรกิจเสริมมูลค่า มีทั้งธุรกิจโฆษณาสำหรับร้านอาหาร และธุรกิจบริการทางการเงินสำหรับ LINE MAN Wongnai ก่อตั้งในปี 2563 จากการควบรวมระหว่างแพลตฟอร์มออนดีมานด์ LINE MAN และแพลตฟอร์มรีวิวร้านอาหาร Wongnai โดยมีเป้าหมายเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านบริการ (E-commerce Platform for Services) ที่มีนวัตกรรมมากที่สุด นอกจากขึ้นเป็น Unicorn แล้ว LINE MAN Wongnai ตั้งเป้าเดินหน้าและขยายบริการเพื่อขึ้นสู่การเป็น National Champion ในธุรกิจส่งอาหาร (Food Delivery )อย่างไรก็ตาม หากดีลระหว่าง LINE MAN Wongnai และ Foodpanda สำเร็จ จะชิงส่วนแบ่งการตลาดขึ้นสู่เบอร์ 1 Food delivery แทนที่ Grab ที่ครองส่วนแบ่งฯ อันดับ 1 ในเวลานี้อย่างแน่นอนขณะที่การแข่งขันในธุรกิจ Food delivery ยังมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินความรุนแรงในการแข่งขันของธุรกิจ Food delivery จะมีความดุเดือดทั้งในด้านการจัดโปรโมชันส่วนลดแก่ทั้งผู้ใช้บริการและร้านอาหารจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่, การขยายพื้นที่การให้บริการ และการเพิ่มรูปแบบการให้บริการในห่วงโซ่อุปทานอาหารรวมทั้งการขยายบริการไป ด้านอื่นๆ นอกเหนือจาก Food delivery อย่างเช่น การซื้อสินค้า, การขนส่งสินค้า, การเงิน และการท่องเที่ยว จะทำให้การแข่งขันสู่การเป็น Super App จะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทวีความรุนแรงกว่าเดิม ทั้งจากแพลตฟอร์ม Food delivery ที่ขยายบริการไปด้านอื่นๆ และจากแพลตฟอร์มที่เน้นบริการด้านอื่นที่หันมาให้บริการ Food deliveryนอกจากนี้ กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจ Food delivery สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน แพลตฟอร์ม Food delivery ต้องให้ความสำคัญกับการรักษาฐานผู้ใช้บริการพาร์ทเนอร์ร้านอาหารและไรเดอร์, การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการจัดการด้านกฎระเบียบและด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนแนวทางที่พาร์ทเนอร์ร้านอาหารควรนำไปปรับใช้เพื่อช่วยดึงดูดลูกค้า ได้แก่ การมีสินค้าที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ, การสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ และการมีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างครอบคลุมมากขึ้น