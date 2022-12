ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๑๑)

หนังสือชื่อของถูกใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลายในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร ซึ่งแบจอร์ทย้ำว่า การปกครองของอังกฤษในสมัยของเขานั้นเป็นการปกครองที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) ซึ่งรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นจารีตประเพณีการปกครอง และพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จะถูกจำกัดโดยจารีตประเพณีการปกครองซึ่งเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการได้ตามยุคสมัยแบจอร์ทได้กล่าวว่า การใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จะถูกจำกัดอยู่แค่สามเรื่องนั่นคือ หนึ่ง พระราชสิทธิ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ (the right to be consulted อันหมายถึง พระราชสิทธิ์ที่จะพระราชทานคำปรึกษาแนะนำ เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลขอ) สอง พระราชสิทธิ์ในการให้การสนับสนุนและให้ความมั่นใจ (the right to encourage) สาม พระราชสิทธิ์ในการเตือน (the right to warn) และพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาญาณจะไม่ใช้พระราชอำนาจเกินกว่าที่กล่าวไปแบจอร์ทกล่าวว่า แม้พระราชสิทธิ์-พระราชอำนาจจะดูน้อยลง แต่เมื่อพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาและมีประสบการณ์ จะสามารถใช้พระราชสิทธิ์ที่มีไม่กี่ด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถมีอิทธิพลสำคัญอย่างยิ่งต่อรัฐบาล โดยเฉพาะเมื่อเวลาพระองค์ใช้พระราชสิทธิ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำและการเตือนดังนั้น แม้ว่า แบจอร์ทจะกล่าวว่า พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญจะมีพระราชอำนาจจำกัดลงไปมาก แต่เขาก็ยังกล่าวไว้ด้วยว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาญาณและสั่งสมประสบการณ์จะสามารถใช้พระราชอำนาจอันจำกัดนั้นทำให้รัฐบาลเห็นชอบและนำไปปฏิบัติได้อยู่ดี แต่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นจะต้องทรงปรีชาญาณที่สุด โดยแบจอร์ทใช้คำว่า the wisest kingคำถามที่ผู้เขียนทิ้งไว้ในตอนที่แล้ว คือ แล้วพระมหากษัตริย์ที่ไม่ทรงปรีชาญาณที่สุด แบจอร์ทได้กล่าวไว้หรือมีความเห็นอย่างไร ?แบจอร์ทตั้งคำถามไว้ว่า เราจะสามารถคาดหวังที่จะมีพระมหากษัตริย์เช่นนั้น (ทรงพระปรีชาญาณที่สุด) ได้หรือไม่ ?เราสามารถคาดหวังจากพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาญาณที่สุดทุกๆ พระองค์จากการสืบราชสันตติวงศ์ได้หรือไม่ ?(But can we expect such a king,…. can we expect a lineal series of such kings ?....)(He well knew that the great abilities and the good intentions….never were continuously combined in any line of rulers. He knew that they were far out of reach of hereditary human nature.)แบจอร์ทตั้งคำถามอีกว่า แล้วคุณสมบัติความสามารถอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญจะสามารถสืบสานต่อๆ กันทุกรัชกาลได้หรือไม่ ?คำตอบคือ “I am afraid it cannot.” (ข้าพเจ้าเกรงว่า จะไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้)แบจอร์ทได้ยกตัวอย่างสนับสนุนคำกล่าวข้างต้นของเขา โดยกล่าวว่าจากข้างต้น ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ทำไมแบจอร์ทสามารถเขียนประเมินและวิจารณ์พระมหากษัตริย์รัชกาลต่างๆ ในอดีตได้โดยไม่ถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาทองค์พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่พระเจ้าจอร์จที่หนึ่งและสอง และพระเจ้าจอร์จที่สี่และพระเจ้าวิลเลียมที่สี่ ?คำตอบน่าจะอยู่ที่ สิ่งที่เขากล่าวนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ และเป็นที่รับรู้กันในสังคมอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พระเจ้าจอร์จที่หนึ่งและพระเจ้าจอร์จที่สอง ที่มีพื้นเพเป็นเจ้าต่างแดน หรือเกิดและโตในต่างแดน จึงไม่รู้เรื่องราวบ้านเมืองของอังกฤษที่ตนมาเป็นพระมหากษัตริย์ หรือในกรณีที่ทั้งสองพระองค์อยู่ภายใต้อิทธิพลของสมเด็จพระราชินีหรือนางสนม เป็นต้นและที่สำคัญที่สุดน่าจะอยู่ที่เจตนาในการวิจารณ์พระมหากษัตริย์ของแบจอร์ท ด้วยเขาต้องการชี้เห็นถึงความจริงที่ว่า ในประวัติศาสตร์ ยากที่จะคาดหวังให้พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ติดต่อกันเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งต่อเนื่องทุกรัชกาล ซึ่งข้อวิจารณ์ของเขาเป็นส่วนหนึ่งของความจริงที่เขาต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่ควรจะคาดหวังอะไรที่เกินความเป็นจริง นอกจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แล้ว แบจอร์ทยังชวนมองในทางทฤษฎีอีกด้วย โดยเขาได้กล่าวว่าแบจอร์ทตั้งคำถามว่า แล้วพระบรมวงศานุวงศ์ที่สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ผ่านทางสายโลหิตเล่า พระองค์จะต้องต่อสู้ เรียนรู้ และฟันฝ่าด่านต่างๆ อย่างคนที่ไต่มาจนเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ ?