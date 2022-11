สำรวจปัญหา “แรงงานแพลตฟอร์ม” โดนเอาเปรียบเต็มคาราเบลจริงหรือ?

- สถานการณ์ปัญหาปรากฏอย่างต่อเนื่อง เกิดข้อเรียกร้องของไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Food Panda, Lalamove ฯลฯ ตบเท้าออกมาชุมนุมประท้วงขอความเป็นธรรมกันไม่จบไม่สิ้น จนเกิดคำถามตามมาว่า เกิดอะไรขึ้น และโดนเอารัดเอาเปรียบเต็มคาราเบลจริงหรือ?สัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นอีกครั้งที่ “ไหรือพนักงานส่งอาหารแอปพลิเคชัน Grab จำนวนมาก ออกมารวมตัวปิดถนนบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ Grab ในกรุงเทพฯ บริเวณถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อระบบใหม่ของ Grab การจองเวลาการทำงานส่งอาหาร ที่ให้” ต้องเลือกเวลาทำงานลักษณะเดียวกับงานนอกจากระบบจะไม่เป็นอิสระเหมือนช่วงแรกเริ่ม ยังไม่มีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งเรียกร้องให้ Grab ยกเลิกระบบการรับออเดอร์ซ้อน ซึ่งทำให้เพื่อน “ไรเดอร์” รายอื่นๆ ขาดรายได้ส่วนที่ต่างจังหวัด เช่น กาญจนบุรี ก็มีกลุ่มไรเดอร์กว่า 100 คนรวมตัวแสดงพลังเรียกร้องเช่นกัน เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และแสดงพลังเรียกร้องขอปรับขึ้นราคาค่ารอบในการส่งอาหารให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อกลุ่มคนขับแกร็บส่งอาหารมากขึ้นขณะที่ได้ออกแถลงการณ์สรุปรวมความได้ว่า บริษัทฯ จะพยายามอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยจะทบทวนมาตรการต่าง ๆ พร้อมพิจารณาหาแนวทางใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลทางธุรกิจและสร้างประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมที่สุดอย่างไรก็ดี นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวแล้ว ก่อนหน้านี้แรงงานแพลตฟอร์มหลายสังกัดได้ออกมาประท้วงกันอยู่หลายครั้ง เช่น กลุ่มไรเดอร์ลาลามูฟรวมตัวเรียกร้องให้ บริษัทลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าตอบแทนและปัญหาของระบบที่ไม่เป็นธรรมต่อไรเดอร์ ตาม 3 ข้อเรียกร้อง คือ1. ขอให้บริษัทฯยกเลิกการตัดค่าบริการ 33 บาท 2. ขอให้บริษัทยกเลิกการหักค่าบริการถอนเงิน 8 บาท/ครั้ง และ การถอนเงินควรเข้าภายในวันที่ถอน 3. ขอให้บริษัทยกเลิกงานเหมาชั่วโมง 475 บาท ที่ไม่อ้างอิงจากระยะทางจริง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำลังเผชิญต้องยอมรับว่าระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Economy) ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนกระทบกับโครงสร้างตลาดแรงงานทั่วโลก รายงาน World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่เก็บข้อมูลจากคนทำงานผ่านแพลตฟอร์มกว่า 12,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก พบว่าในรอบ 10 ปี ระหว่างปี 2010 - 2020 แพลตฟอร์มทั่วโลกขยายตัวกว่า 5 เท่า โดยเพิ่มจาก 142 แพลตฟอร์มในปี 2010 เป็น 777 แพลตฟอร์มในปี 2020ในส่วนธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในเมืองไทยมีอยู่หลากหลาก อาทิ กลุ่มให้บริการรถสาธารณะและรับส่งอาหาร Grab, Line Man, Foodpanda, Lalamove, Robinhood ฯลฯ กลุ่มให้บริการที่พักอาศัยชั่วคราว Airbnb, Agoda, Booking, Traveloka, Traveligo ฯลฯ กลุ่มให้บริการลูกจ้างทำความสะอาดบ้านและสำนักงาน BeNeat, Ayasan, Seekster ฯลฯและการขยายตัวของแรงงานกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าส่งผลให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะประเด็นเอารัดเอาเปรียบจากเงื่อนไขของแพลตฟอร์มต่างๆ อีกทั้ง ที่ผ่านมารัฐไม่มีแนวทางควบคุมใดๆ กล่าวคือบริษัทแพลตฟอร์มต่างๆ สามารถเอาเปรียบแรงงานได้อย่างไร้กรอบกำหนดทั้งนี้ การใช้แรงงานผ่านแพลตฟอร์มตามกฎหมายจัดเป็น “หมายความว่าจึงไม่มีการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และได้รับค่าตอบแทนตามชิ้นงาน ในขณะที่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานในระบบจะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 และ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 และ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554ส่งผลให้กลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคมตามมาตรา 33 (ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายหรือ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตรและชราภาพ การว่างงาน) ขาดการดูแลจากกองทุนทดแทน (ความเจ็บป่วยและอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน) สิทธิประโยชน์วันลา วันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง การชดเชยการเลิกจ้าง การดูแลสภาพการทำงาน เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรองร่วมบทความเรื่องโดย ธร ปีติดล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ the101.world ระบุตอนหนึ่งความว่าแรงงานบนแพลตฟอร์มอาจเจอสภาพปัญหาที่คล้ายกับแรงงานแบบดั้งเดิม อย่างการขาดความมั่งคง และการขาดอำนาจการต่อรอง แต่เมื่อมองลึกลงไปยังรายละเอียด จะเห็นว่าแรงงานที่ทำงานบนแพลตฟอร์มต่างกัน ก็เผชิญสภาพการทำงานและสภาพปัญหาที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้ลักษณะการแก้ปัญหานั้นต้องแตกต่างกันไปด้วยโดยเสนอแนะบทบาทรัฐต่อการแก้ปัญหาแรงงานแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีกับแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งมีอย่างน้อย 2 ช่องทาง“ช่องทางแรก คือการแสวงหาสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจนให้กับแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม โดยในปัจจุบันประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกยังไม่มีกฎหมายแรงงานที่เหมาะสมกับแรงงานที่มีลักษณะการทำงานแบบใหม่นี้ ขณะที่บางประเทศเริ่มมีความพยายามจะให้สถานะทางกฎหมาย รวมถึงกฎหมายในด้านอื่นเพื่อรองรับบ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เห็นความพยายามนี้เกิดขึ้นเท่าไรนักในประเทศไทย“ช่องทางที่สอง คือการสร้างระบบสวัสดิการเพื่อรองรับแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม แม้ว่าในปัจจุบัน ปัญหาการขาดหายไปของสวัสดิการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแรงงานจะถูกจัดการเองผ่านการที่แพลตฟอร์มเองเข้ามีบทบาทให้การประกันภัยและสิทธิประโยชน์อื่นกับแรงงานที่ทำงานได้ปริมาณมาก แต่การจัดการเช่นนี้ยังอาจเกิดขึ้นผ่านสมดุลทางอำนาจที่ไม่ทัดเทียมและขาดความยั่งยืน การเข้ามีบทบาทของรัฐเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ผ่านการหาช่องทางให้แรงงานในแพลตฟอร์มได้เข้าถึงระบบสวัสดิการได้จึงยังเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้น”สำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานแพลตฟอร์ม ที่ผ่านมาร์” ตัวแทนแรงงานแพลตฟอร์มได้เรียกร้องไปยังรัฐบาเกี่ยวกับการออกกฎหมายดูแลสวัสดิภาพแรงงานนอกระบบไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้จ้าง ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐโดยกระทรวงแรงงาน ที่มี “นั่งแท่นเจ้ากระทรวงฯ มีความพยายามจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานแพลตฟอร์มมาโดยตลอด มีการขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อกำกับดูแลแรงงานในระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Economy)โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่ารัฐอยู่ระหว่างผลักดันเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564 ได้อนุมัติหลักการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะทำให้แรงงานนอกระบบกว่า 19.6 ล้านคน สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีหลักประกันทางสังคม มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร ได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีสัญญาการทำงานที่เป็นธรรม เช่น ไม่กำหนดเงื่อนไขทำให้ต้องเร่งรีบทำงานอย่างมีความเสี่ยง หรือต้องทำงานหนักเกินปกติจนเสียสุขภาพ ผลตอบแทนที่เป็นธรรม การจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดสวัสดิการและหลักประกันขั้นพื้นฐาน การจัดตั้งกองทุนเพื่อแรงงานนอกระบบ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินผู้ได้อย่างเหมาะสม สิทธิในการอุทธรณ์ การสอบสวน การพักงานรวมทั้งสิทธิในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองของผู้ใช้แรงงานแพลตฟอร์ม โดยต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อบังคับต่อหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ ที่น้องแรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประกันสังคมเพื่อดูแลในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่พี่น้องแรงงานเลือกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40โดยกระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพ จะช่วยให้แรงงานนอกระบบที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งทุนของภาคเอกชน มีทุนกู้ยืมสำหรับประกอบอาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการจ่ายค่าสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบด้วยกันเอง รวมทั้ง มีงบประมาณในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในการประกอบอาชีพการพัฒนาทักษะฝีมือ การคุ้มครองสภาพการทำงานที่เหมาะสม และการสร้างหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงสุดท้าย ต้องติดตามว่า” ที่รัฐเตรียมทำคลอดเร็วๆ นี้ กฎหมายจะกำกับดูแลสถานการณ์ปัญหาแรงงานในธุรกิจแพลตฟอร์มที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้อย่างครอบคลุมหรือไม่?