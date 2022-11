ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๘)

ในบทที่สามและบทที่สี่ของหนังสือชื่อที่เขียนโดยกล่าวถึงและสองบทที่ว่านี้ มักจะถูกใช้อ้างอิงในการทำความเข้าใจสถานะ บทบาท อำนาจหน้าที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษภายใต้รัฐธรรมนูญ เพราะในสองบทที่ว่านี้ แบจอร์ทกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองที่เรียกว่าอนึ่ง คำว่า Monarchy นี้ ถ้าอิงกับความหมายดั้งเดิมในภาษากรีกโบราณจะหมายถึง การปกครองที่อำนาจอยู่ที่คนๆ เดียว ไม่ได้แปลว่า การปกครองโดยคนๆเดียวที่สืบสายโลหิต หรือที่เรียกว่าการปกครองโดยกษัตริย์หรือราชาธิปไตย เพราะในภาษากรีกโบราณจะมีคำว่าสำหรับ กษัตริย์ และสำหรับการปกครองโดยกษัตริย์หรือแต่เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้ว การปกครองโดยคนๆ เดียวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ยุโรปคือ การปกครองโดยคนๆ เดียวที่สืบสายโลหิต และมีการใช้คำว่า monarchy กับการปกครองโดยกษัตริย์ จึงทำให้คำว่า monarchy กลายเป็นมีความหมายที่แคบลงและใช้เรียกการปกครองราชาธิปไตยหนังสือเล่มนี้มีทั้งสิ้น 9 บท ได้แก่ถ้าพิจารณาในเชิงปริมาณ จะเห็นว่า จะด้วยความบังเอิญหรือเป็นเพราะเป็นสถาบันที่สำคัญในการปกครองแบบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษ แบจอร์ทได้เขียนบทที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและราชาธิปไตยถึงสองบท นั่นคือ บทที่หนึ่งและสอง และบทที่สามและที่สี่และเช่นกัน จะด้วยความบังเอิญหรือเป็นเพราะเป็นสถาบันที่สำคัญในการปกครองแบบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษ บทที่สามและสี่เป็นบทที่มีความยาวที่สุด นั่นคือ 33 หน้า รองลงมาคือ สภาล่าง 27 หน้า, ว่าด้วยการเปลี่ยนกระทรวง 26 หน้า สภาสูง 25 หน้า, การตรวจสอบและถ่วงดุลที่ควรเป็น และประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญอังกฤษและผลของประวัติศาสตร์ 21 หน้าเท่ากัน, คณะรัฐมนตรี และ เงื่อนไขต่างๆ ของการปกครองโดยคณะรัฐมนตรี และรูปแบบเฉพาะที่เกิดขึ้นในอังกฤษ รวมแล้ว 19 หน้าในบทที่ว่าด้วยอันเป็นบทที่มีความยาวมากที่สุดในหนังสือ แบจอร์ทจะย้ำกับผู้อ่านเสมอว่า เขากำลังกล่าวถึงของการปกครองของอังกฤษ และเขาก็กล่าวย้ำอยู่บ่อยๆ ว่า การปกครองของอังกฤษที่ว่านี้คือหรือใครจะแปลไทยว่าก็น่าจะตรงตัวกว่าเพราะพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญตรงตัวในภาษาอังกฤษคือดังนั้น constitutional monarchy จึงน่าจะหมายถึง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ถ้าแปลไทยว่า ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญตรงตัวกับคำว่า constitutional monarchy จะมีความหมายที่ต่างไปจาก พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยทันที ! เพราะอะไร ?ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ จะหมายถึงการปกครองที่อำนาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์ แต่การใช้พระราชอำนาจถูกกำกับไว้โดยรัฐธรรมนูญ ส่วนพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ จะหมายถึงแต่เพียงองค์พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้น มิได้กล่าวถึงการปกครองที่อำนาจยังอยู่ที่พระมหากษัตริย์ และที่พึงสังเกต ไม่ว่าจะแปลอย่างไรก็ตาม ก็มีปัญหาอยู่ดี เพราะอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร แต่อย่างที่รับรู้กันทั่วไปว่า อังกฤษมีรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี ดังนั้น มันจะมี constitutional monarchy ในอังกฤษได้อย่างไร ?!เนื่องจากผู้เขียนไม่รู้ภาษาฝรั่งเศส อีกทั้งยังหาหลักฐานต้นฉบับที่ W. Dupre ใช้คำๆ นี้ไม่ได้ จึงไม่รู้ว่า Dupre ใช้คำนี้เพื่อหมายถึงรูปแบบการปกครองของฝรั่งเศสในช่วงเวลาไหน แต่สันนิษฐานว่า ก่อนเหตุการณ์ที่เรียกว่าได้มีการร่างรัฐธรรมนูญ และให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจที่จำกัดโดยรัฐธรรมนูญ ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1791 และเพียงปีเดียว คณะบุคคลคณะหนึ่งอาศัยเงื่อนไขความสับสนวุ่นวายที่เกิดจากฝูงชนไร้ระเบียบฉีกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวทิ้งลง และประกาศยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาปนาระบอบสาธารณรัฐฝรั่งเศสขึ้นเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นโปเลียนพ่ายแพ้สงครามและต้องลี้ภัยไปในปี ค.ศ. 1814 ฝรั่งเศสได้ถูกบังคับจากประเทศที่ชนะสงครามอย่างอังกฤษให้สถาปนาการปกครองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญขึ้น แต่เนื่องจาก Dupre ใช้คำนี้ในปี ค.ศ. 1801 จึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะใช้คำนี้เพื่อหมายถึงรูปแบบการปกครองที่สถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 1814ส่วนคนอังกฤษที่น่าจะเป็นหนึ่งในคนแรกๆ ที่ไปคำว่ามาถอดเป็นภาษาอังกฤษว่าและใช้เรียกการปกครองของอังกฤษ คือผู้เป็นทั้งนักประวัติศาสตร์และนักการเมือง และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสงครามมาควาเลย์ได้เขียนหนังสือ) ในปี ค.ศ. 1855 และเรียกการปกครองของอังกฤษว่า constitutional monarchy โดยก่อนหน้านี้ อังกฤษยังไม่ได้ใช้คำนี้เรียกรูปแบบการปกครองของตน แต่จะใช้คำว่าซึ่งเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ ค.ศ. 1660 หลังจากที่สถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษได้ถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ. 1649 และกลับมาฟื้นฟูสถาปนาสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1660การใช้คำว่า King and/in Parliament (พระมหากษัตริย์และรัฐสภา หรือ พระมหากษัตริย์ในรัฐสภา) เพราะต้องการบ่งชี้ว่า นับตั้งแต่ ค.ศ. 1660 เป็นต้นไป พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอำนาจของพระองค์ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีรัฐสภากำกับควบคู่กันไป หรือจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อการใช้พระราชอำนาจนั้นเกิดขึ้นในหรือผ่านรัฐสภาเท่านั้น และเมื่ออังกฤษได้ผ่านช่วงที่เรียกว่าในปี ค.ศ. 1688 มาควาเลย์ได้เรียกการปกครองของอังกฤษในช่วงนั้นว่าการปกครองโดยรัฐสภา และต่อมาเขาได้เรียกการปกครองของอังกฤษในสมัยของเขาว่าที่น่าสังเกตคือ มีการเรียกการปกครองของอังกฤษว่า Constitutional Monarchy เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1855 ขณะเดียวกัน แบจอร์ทได้เขียนหนังสือ the English Constitution ขึ้นในปี ค.ศ. 1867 หลังจากมาควาเลย์ตีพิมพ์ “History of England” 12 ปี และในหนังสือของแบจอร์ทได้อ้างอิงมาควาเลย์ และกล่าวชื่นชมการอธิบายการทำงานของรัฐสภาของมาควาเลย์ที่เขียนไว้ใน History of England ดังนั้น จึงพอจะกล่าวได้ว่า งานของมาควาเลย์มีอิทธิพลต่อการเขียน the English Constitution ของแบจอร์ท ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ทั้งงานของมาควาเลย์และของแบจอร์ทเขียนขึ้นหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติหนังสือของมาควาเลย์ออกหลังจากพระราชบัญญัติดังกล่าว 23 ปี ส่วนของแบจอร์ทออกหลังพระราชบัญญัติฯ 35 ปีกล่าวได้ว่า พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีอิทธิพลสำคัญอย่างยิ่งต่อวิวัฒนาการการปกครองของอังกฤษ ถึงขนาดที่ทำให้มาควาเลย์เห็นว่าควรเรียกการปกครองของอังกฤษว่า constitutional monarchy และแบจอร์ทก็รับลูกไปเขียนอธิบายสถานะ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของราชาธิปไตยหลังจากการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ที่เป็นผลจากพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งขณะนั้น อังกฤษอยู่ในรัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย ผู้ทรงครองราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 1837-1901 เป็นเวลา 64 ปีและมีผู้ถึงกับกล่าวว่า สถานะ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียในช่วงครึ่งหลังรัชสมัยของพระองค์แตกต่างอย่างยิ่งไปจากครึ่งแรก และความแตกต่างที่ว่านี้นี่เองที่ทำให้แบจอร์ท เขียนหนังสือ the English Constitution ออกมาในปี ค.ศ. 1867 อันเป็นช่วงต้นของครึ่งหลังของรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย และคงจะเข้าใจแล้วว่า ทำไมเขาถึงต้องเพราะเขาได้เห็นถึงวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการปกครองในบ้านเมืองของเขา