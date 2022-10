ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๔)

สามตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงหนังสือชื่อที่เขียนโดยหนังสือเล่มนี้ถูกใช้อ้างอิงในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรและอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า มีหลักฐานที่ขัดแย้งกันอยู่ว่า ทางหนึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษอาจจะ” คำอธิบายพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จากหนังสือเล่มนี้ หรืออีกทางหนึ่ง การปรับตัวสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษที่เกิดขึ้นเองนั้นบังเอิญไปสอดคล้องกับสาระสำคัญในหนังสือดังกล่าวสาระสำคัญในหนังสือ the English Constitution ที่ผู้มีกล่าวถึงมาก แต่ไม่ค่อยได้ขยายความ คือ “สถาบันพระมหากษัตริย์ (แบจอร์จใช้คำว่า sovereign อันหมายถึงองค์อธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุด) ภายใต้การปกครองพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญตามแบบของเรา (ของเรา ในที่นี้คือ การปกครองที่พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ— constitutional monarchy ของสหราชอาณาจักร) มีพระราชสิทธิ์สามประการ- พระราชสิทธิ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ (the right to be consulted อันหมายถึง พระราชสิทธิ์ที่จะพระราชทานคำปรึกษาแนะนำ เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลขอ)- พระราชสิทธิ์ในการให้การสนับสนุนและให้ความมั่นใจ (the right to encourage)- พระราชสิทธิ์ในการเตือน (the right to warn)”และแบจอจ์ทได้กล่าวไว้ด้วยว่าทำไมแบจอร์จถึงคิดว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาญาณและมีพระราชวินิจฉัยที่ดีจึงไม่ต้องการมีพระราชอำนาจอะไรมากกว่าพระราชสิทธิ์ทั้งสามนี้ เพราะการมีพระราชอำนาจเพียงเท่านี้ถือว่าค่อนข้างจำกัดมาก ?และทำไมพระมหากษัตริย์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะเห็นว่า การมีพระราชอำนาจที่จำกัดเพียงเท่านี้จะเหตุผลที่น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นว่า แบจอร์จเห็นว่า ณ ขณะนั้น สถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษไม่ใช่อยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษได้เปลี่ยนเข้าสู่ระบอบพระมหากษัตริย์พระราชอำนาจจำกัดมาตั้งแต่ ค.ศ. 1660 และมีความชัดเจนมากขึ้นหลังการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ ค.ศ. 1688และในกรณีของอังกฤษ พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เริ่มต้นถูกจำกัดโดยรัฐสภา และตั้งแต่ ค.ศ. 1660 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน การจำกัดหรือลดทอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อังกฤษนั้นดำเนินไปในลักษณะของวิวัฒนาการโดยตัวเอง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยการอ้างตัวแบบการจำกัดอำนาจพระมหากษัตริย์ของประเทศอื่น เพราะอังกฤษเป็นประเทศต้นแบบของการปกครองที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญของอังกฤษก็ไม่ได้เป็นกฎหมายฉบับเดียวอย่างในประเทศอื่นๆ แต่มีลักษณะของการเป็นจารีตประเพณีและการตีความกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกล่าวได้ว่า เมื่ออังกฤษในฐานะประเทศต้นแบบก้าวเข้าสู่การปกครองที่พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ถูกจำกัด ก็มิได้จำกัดมากเหมือนในปัจจุบัน แต่จะค่อยๆ วิวัฒนาการไปตามเงื่อนไขความเป็นจริงของบริบททางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งจะต่างจากประเทศอื่นที่ลอกเลียนหรือนำตัวแบบการปกครองพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษมาใช้โดยไม่เข้าใจถึงกระบวนการวิวัฒนาการของระบอบการปกครองของอังกฤษที่ต้องใช้เวลา และต้องการให้เป็นเหมือนอย่างอังกฤษในสภาพที่ได้ผ่านการวิวัฒนาการมาแล้วการใช้พระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในสมัยอันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่วอลเตอร์ แบจอจ์ทมีชีวิตอยู่การลดการใช้พระราชอำนาจเกิดขึ้นพลังของฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของประชาชนมีมากขึ้นและชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะหลักการปฏิรูปทางการเมืองครั้งใหญ่ผ่านการตราพระราชบัญญัติที่เรียกว่าในปี ค.ศ. 1832 ก่อนหน้าที่จะตีพิมพ์ ๓๕ ปีเมื่อการตั้งนายกรัฐมนตรีอยู่ในเงื่อนไขเชิงบังคับตามเสียงข้างมากในสภา ความรับผิดชอบในการใช้พระราชวินิจฉัยในการแต่งตั้งฝ่ายบริหารของพระมหากษัตริย์จึงลดลงไปโดยปริยาย และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แบจอจ์ทเห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษภายใต้วิวัฒนาการของระบอบพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญได้พัฒนามาถึงจุดที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชสิทธิ์สามประการข้างต้น เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีพระราชอำนาจมากไปกว่านี้ ด้วยเงื่อนไขทางการเมืองในสภาได้เปลี่ยนแปลงไปดังนั้น แบจอจ์ทจึงกล่าวว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาญาณและมีพระราชวินิจฉัยที่ดีจึงไม่ต้องการมีพระราชอำนาจอะไรมากกว่าพระราชสิทธิ์ทั้งสามนี้” เพราะไม่จำเป็นต้องใช้พระราชอำนาจเกินไปกว่านี้ และปล่อยให้นักการเมืองได้รับอาณัติเสียงข้างมากจากประชาชนรับผิดชอบการบริหารประเทศไป แต่พระมหากษัตริย์ที่ไม่ทรงพระปรีชาญาณและมีพระราชวินิจฉัยที่ดีจะไม่เข้าใจสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อไม่เข้าใจและไปใช้พระราชอำนาจเกินจำเป็น ถ้าเกิดผลเสีย สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าได้ผลดีก็แค่เสมอตัวในแง่นี้นักปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิกได้กล่าวถึงเงื่อนไขในการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วว่า “ขณะเดียวกัน แบจอจ์ทก็ได้กล่าว แม้พระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชอำนาจลดน้อยลง แต่พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาญาณและมีพระราชวินิจฉัยที่ดีจะทรงเห็นว่า การที่มีพระองค์ไม่มีพระราชสิทธิ์อื่นใดกว่านี้ จะทำให้การใช้พระราชสิทธิ์ทั้งสามนี้ของพระองค์มีผลสำคัญอย่างยิ่งทำไมเมื่อมีพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจอันจำกัด แต่กลับจะมีผลที่สำคัญยิ่ง?