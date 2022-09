ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาท ของสถาบันพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร (ตอนที่ ๑)

ตำราสองเล่มที่ถือเป็นตำราสำคัญที่ว่าด้วยสถานะ บทบาทและพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์และประเพณีการปกครองของสหราชอาณาจักรคือของที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ๑๘๖๗ และของที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ในตอนนี้ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง Tของ Walter BagehotWalter Bagehot มีอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์ด้านการเมือง ส่วน Vernon Bogdanor เป็นนักวิชาการในตำแหน่งศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด Bagehot มาจากครอบครัวที่มีฐานะ บิดาเขาเป็นกรรมการผู้จัดการและรองประธานธนาคาร ตัวเขาเองจบการศึกษาระดับปริญญาโท โดยในระดับปริญญาตรี จบสาขาคณิตศาสตร์ และจบปริญญาโททางด้านปรัชญาจาก UCL (University College London ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยลอนดอน) แม้ว่าเขาจะได้เข้าเรียนเนติบัณฑิตที่สำนักลินคอล์น (Lincoln’s Inn) แต่เขาตัดสินใจที่จะไปช่วยบิดาทำธุรกิจธนาคารและการออกของ (shipping)ในปี ค.ศ. ๑๘๕๕ Bagehot ได้ร่วมก่อตั้งนิตยสารรายสี่เดือนชื่อซึ่งน่าจะเป็นนิตยสารระดับปัญญาชน โดยผู้เขียนพิจารณาจากการที่นิตยสารได้ตีพิมพ์บทวิจารณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือที่เปลี่ยนโลก เพราะอธิบายประวัติศาสตร์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตภายใต้ทฤษฎีวิวัฒนาการ หลังจากที่ On the Origin of Species ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๕๙ เพียงสิบหกวันต่อมา National Review ได้ตีพิมพ์ข้อเขียนชิ้นแรกที่วิจารณ์ On the Origin of Species ในวันที่ 10 ธันวาคมปีเดียวกันนั้นต่อมาในปี ค.ศ. ๑๘๖๑ เขาได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารที่โด่งดังและมีบทบาทสำคัญจนถึงปัจจุบัน และตลอดเวลา 17 ปีที่เขาเป็นบรรณาธิการ เขาได้ทำให้ The Economist พัฒนาขยายการรายงานข่าวการเมือง ทำให้ The Economist มีอิทธิพลสำคัญต่อบรรดาผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ และในปี ค.ศ. ๑๘๖๗ เขาได้ตีพิมพ์หนังสืออีกห้าปีต่อมา เขาได้ออกหนังสือชื่อจากประสบการณ์และงานเขียนของเขาทำให้เขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากแวดวงชนชั้นนำ จนในปี ค.ศ. ๑๘๗๕ เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของซึ่งเป็นสโมสรเฉพาะสำหรับปัญญาชนที่ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นในองค์ความรู้สาขาต่างๆในกรณีของการใช้พระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ของอังกฤษกับหนังสือ The English Constitution นักวิชาการอังกฤษมีข้อสังเกตที่แตกต่างกันอย่างยิ่ง นั่นคือ พระมหากษัตริย์ทรงรับรู้เข้าใจและสามารถกำหนดบทบาทและการใช้พระราชอำนาจด้วยตัวพระองค์หรือคำแนะนำภายในราชสำนักเองอย่างเหมาะสม หรือพระองค์ทรงรับรู้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์จากภายนอกราชสำนัก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จากคนนอกที่มองว่า ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง บทบาทและพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะใช้ได้แค่ไหนและอย่างไร ?ตามความเห็นของในหนังสือกล่าวว่า “ในขณะที่กล่าวว่า “ในปี ค.ศ. ๑๘๖๗ Bagehot ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง...และเขาได้เขียนหนังสืออันทรงอิทธิพลยิ่ง นั่นคือซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ (the royal family) ได้รับมาเป็นแนวทางในการวางบทบาทของพระมหากษัตริย์ (as guidance on the Crown’s role in politics) ในการเมือง---สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียทรงอ่านหนังสือเล่มนี้ และรวมทั้ง Edward VII และ George V ผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อมาLang กล่าวว่า Bagehot เห็นว่า บทบาทของสมเด็จพระราชินีนาถ (สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย สถาบันพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรในขณะนั้น) มีความสำคัญยิ่งต่อความต่อเนื่องของการปกครองตามประเพณีของอังกฤษ แต่เขาเห็นในลักษณะที่ของสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียจะทรงเห็นว่าเป็นบทบาทที่ค่อนข้างจำกัด ด้วย Bagehot อธิบายว่า องค์พระมหากษัตริย์มีพระราชสิทธิ์อยู่เพียงสามประการ นั่นคือที่กล่าวว่า ความเห็นของ Bagehot ต่อพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียเห็นว่า “เพราะการกล่าวว่า พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจเพียงในพระราชสิทธิ์สามประการนั้น ถือเป็น “อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นใน The English Constitution ของ Bagehot ฉบับตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ค.ศ. ๒๐๐๔ จะพบข้อความของ Bagehot เกี่ยวกับพระราชสิทธิ์ทั้งสามและคำอธิบายขยายความปรากฏอยู่ในหน้า ๖๐-๖๑ผู้เขียนจะแปลความที่ Bagehot ได้กล่าวถึงพระราชสิทธิ์ขององค์พระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองในหน้า ๖๐-๖๑ ดังนี้: “สถาบันพระมหากษัตริย์ (Bagehot ใช้คำว่า sovereign อันหมายถึงองค์อธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุด) ภายใต้การปกครองพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญตามแบบของเรา (ของเรา ในที่นี้คือ ของสหราชอาณาจักร) มีพระราชสิทธิ์สามประการและพระมหากษัตริย์ (เขาใช้คำว่า a king) ที่ทรงพระปรีชาญาณและมีพระราชวินิจฉัยที่ดี (of great sense and sagacity) จะไม่ต้องการมีพระราชสิทธิ์อะไรมากไปกว่าพระราชสิทธิ์ทั้งสามนี้ พระองค์จะทรงพบว่า การที่มีพระองค์ไม่มีพระราชสิทธิ์อื่นใดกว่านี้จะทำให้การใช้พระราชสิทธิ์ทั้งสามนี้ของพระองค์มีผลสำคัญอย่างยิ่ง โดยพระมหากษัตริย์จะทรงตรัสต่อรัฐมนตรีของพระองค์ว่า ‘ความรับผิดชอบต่อนโยบายต่างๆ นี้ตกอยู่แก่ท่าน อะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าดีที่สุดจะต้องถูกนำไปปฏิบัติ อะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าดีที่สุด จะได้รับการสนับสนุนจากข้าพเจ้าอย่างเต็มที่และเพื่อให้ได้ผลสำเร็จดี แต่ท่านจะต้องสังเกตด้วยว่า ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม อะไรที่ท่านเสนอที่จะทำ ไม่ดี ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม อะไรที่ท่านไม่เสนอ จะดีกว่า ข้าพเจ้าจะไม่คัดค้าน เพราะเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไม่คัดค้าน แต่สังเกตด้วยว่า ข้าพเจ้าจะเตือน’สมมุติว่า พระมหากษัตริย์ (the king) ทรงถูก (Supposing the king to be right/ การเตือนของพระองค์เป็นสิ่งที่ถูกต้อง) เพราะพระองค์มีในสิ่งที่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ (the kings) มักจะมี นั่นคือ พรสวรรค์ของการแสดงออกที่ให้ผลสำเร็จที่ดี (the gift of effectual expression) สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ การเตือนพระองค์จะมีอิทธิพลต่อรัฐมนตรีของพระองค์การเตือนพระมหากษัตริย์อาจจะไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงแนวทางของรัฐมนตรีของพระองค์ได้เสมอ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอคือ การเตือนของพระองค์จะทำให้รัฐมนตรีของพระองค์ต้องครุ่นคิดกังวล”(อ่านต่อในตอนต่อไป)