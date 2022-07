ปลุกกระแส “ตู้เวนดิ้งแมชชีน” บูมทั่วประเทศ จ่ายง่าย ขายได้ 24 ชม.

สำหรับภาพรวมของธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินี้ ปี 2020 มีการคาดการณ์มูลค่าในตลาดโลกไว้ที่ 1.344 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในปี 2027 มูลค่าอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.466 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อ้างอิงตารายงานของ Yahoo Finance ปี 2021 ขณะที่ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าจะสร้างมูลค่าประมาณ 3 พันล้านบาทต่อปีวิวัฒนาการของตู้เวนดิ้งแมชชีนจากดิมที่ขายเครื่องดื่มในปัจจุบันมีสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคให้เลือกมากมาย ขนม อาหาร เสื้อผ้า ของเล่น หน้ากากอนามัย ฯลฯ รับชำระทุกรูปแบบตั้งแต่เหรียญ ธนบัตร โอนเงินระบบต่างๆ หรือ QR Codeอย่างไรก็ดี ตลาดตู้เวดิ้งแมชชีนเมืองไทยยังมีโอกาสเติบโต เพราะหากคำนวณอัตราส่วนตู้เวนดิ้งแมชชีนกับจำนวนประชากรไทยยังมีสัดส่วนต่ำ เทียบกับประเทศญี่ปุ่น สัดส่วนประชากร 160 ล้านคน และมีตู้เวนดิ้งแมชชีนจำนวน 2.5 ล้านเครื่องทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นตลาดใหญ่ที่สุด ส่วนประเทศไทยมีตู้เวนดิ้งแมชชีน 30,000 เครื่อง เทียบกับจำนวนประชากร 70 ล้านคน ตลาดยังมีโอกาสเติบโตได้อีกรวมทั้ง ตู้เวนดิ้งแมชชีนยังตอบโจทย์การขาย 24 ชม. สามารถกดซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา สอดรับกระแสสังคมไร้เงินสด (cashless social) นอกเหนือจากจ่ายเงินโดยรับเหรียญและธนบัตรแล้ว ยังรองรับการจ่ายผ่านระบบโอนเงิน หรือ QR Code“จากวิกฤตของ COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้เราได้เห็นโอกาสใหม่ของตลาด Vending Machine เรียกว่าเป็น New Retail Solution จะเป็นช่องทางใหม่ของผู้ประกอบการ จากแต่ก่อนที่ต้องซื้อขายผ่านช้อป แต่พอเกิดล็อกดาวน์ทำให้มีการปิดศูนย์การค้า ไม่สามารถขายสินค้าได้ แต่ตู้ Vending Machine สามารถไปตั้งใกล้ ลูกค้าได้โดยมีค่าดำเนินการไม่เกินจุดละ 5,000 บาท ก็เปิดการขายได้เลยเทียบกับการเปิดร้าน ซึ่งต้องมีงบตกแต่งมากถึง 2-3 แสนบาท” นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวหรืออย่าง TG Vending ของกลุ่มกระทิงแดง ตู้ขายสินค้าเฉพาะแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และ Energy Drink, Vending Machine ของกลุ่มซีพี ส่งตรงร้านสะดวกซื้ออัตโนมัติขนาดย่อม, ตู้เต่าบิน ตู้บุญเติม ของกลุ่มฟอร์ท (FORTH) เป็นต้นและปฏิเสธไม่ได้ว่าของ บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH) ปลุกกระแสตลาดตู้เวนดิ้งแมชชีนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยนิยามตัวเองเป็น TAO BIN Your Robotic Barista คือคาเฟ่ 24 ชั่วโมง หรือบาริสต้าที่จะชงเครื่องดื่มให้กับทุกคน มีเมนูให้เลือกหลากหลายมากกว่า 100 เมนู มีการจดสิทธิบัตรกลไกการทำงานของตู้เต่าบินจะมีเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนหลายขั้นตอน ชงใหม่แก้วต่อแก้วแตกต่างจากตู้กดเครื่องดื่มทั่วไปเป็นเครื่องดื่มที่ถูกชงไว้ก่อนแล้วยอดขายปัจจุบัน เฉลี่ยกว่า 50 แก้วต่อวันต่อตู้ มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 60 แก้วต่อวันต่อตู้ โดยบางตู้ทำยอดขายได้ถึง 240 - 250 แก้วต่อวัน เฉลี่ยของเครื่องดื่ม 34 บาทต่อแก้วต่อตู้ รายได้เฉลี่ยต่อวันของตู้เต่าบินอยู่ที่ 1.5-1.6 ล้านบาทต่อวันโดยข้อมูล เดือน มิ.ย. 2565 มีตู้เต่าบินกระจายอยู่ทั่วประเทศ 1,500 ตู้ เป็นของบริษัทบริหาร 60% และตัวแทน 40% โดยภายในสิ้นปี 2565 จะมีตู้เต่าบิน 5,000 ตู้ และเป้าหมาย 3 ปี (2565 - 2667) จะติดตั้งให้ได้ 20,000 ตู้อ้างอิงรายงานข่าวเว็บไซต์ bangkokbiznews ระบุว่าที่มีทุนใหญ่ เครือสหพัฒน์ฯ เป็นเจ้าของ ส่งธุรกิจตู้กดอัตโนมัติทั้งเครื่องดื่ม-ขนมขบเคี้ยว-บะหมี่สำเร็จ เข้าตลาดหุ้นหลังดำเนินธุรกิจมานาน 20 ปี ด้วยจำนวนตู้ในมือ 14,600 สิ้นปี 2564 ทำให้มีมาร์เก็ตแชร์ 40 %ปี 2565 SVT เร่งเครื่องแผนธุรกิจเพิ่มเครื่องวางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีกประมาณ 2,000 เครื่อง รวมเป็น 17,000 เครื่อง และปรับตู้แบบธรรมดาให้เป็นแบบสมาร์ทเพิ่มเป็น 7,500 เครื่อง โดยติดตั้งหน้าจอ LCD ระบบสัมผัสเพิ่มช่องทางสร้างรายได้สื่อโฆษณาดิจิทัลพร้อมกันนี้ เตรียมเดินหน้าธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเป็นทางการเพื่อใช้รุกขยายไปต่างประเทศ รวมถึงรูปแบบการร่วมทุน ในกลุ่มเวียดนามและ สปป. ลาว และขยายให้ครอบคลุม CLMV ในระยะต่อไป รวมถึงการมีพันธมิตรเสริมการขาย กับบมจ.ซันสวีท หรือ SUN ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า KC และกลุ่ม บีทีเอส หรือ BTS เพิ่มพื้นที่วางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในจุดใหม่ๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้าถัดมาคือที่มีเรือธง “ตู้เต่าบิน” ราคาหุ้นนิวไฮทะลุ 30 เตรียมขยาย ตู้เพิ่มเป็น 5,000 ตู้ และจะเพิ่มจำนวนตู้เป็น 20,000 ตู้ ภายในปี 2567 ขณะที่มีเมนูเครื่องดื่มมากกว่า 170 เมนู รวมถึงเพิ่มฟังก์ชั่นเรื่องรสชาติ พัฒนาความสามารถในการทำเมนูอาหารใหม่ๆ เข้ามาในอนาคต จากปัจจุบันมีเมนูทำโจ๊ก รวใรายได้เฉลี่ยต่อวันของตู้เต่าบินอยู่ที่ 1.5-1.6 ล้านบาทต่อวันนอกจากนี้ “ฟอร์ท” ยังมีจำนวนให้บริการ 1.3 แสนตู้ เน้นการชำระเงินและเติมเงินอัตโนมัติ เพิ่มเติมบริการทางการเงิน การผ่อนสินค้า และที่จะเป็นบริการใหม่ e-wallet ที่จะเข้ามาเสริมการบริการที่ต่อยอดมาจากการให้บริการตู้บุญเติม และมีการแตกไลน์ “ตู้บุญเติม Mini ATMW ให้บริการได้ทั้งในประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศผ่านธนาคารและกลุ่ม Non-bank ลาสุดได้พันธมิตรใหม่จากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันเข้ามาตั้งบริษัทร่วมทุนและขยายตู้กดอัตโนมัติไปพร้อมกันและสุดท้ายที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีการนำตู้เวนดิ้ง แมชชีน ตู้เติมเงินสบายพลัส ขยายต่อเนื่องปี 2564 รวมกว่า 57,000 ตู้ พร้อมกับการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทั้ง อาทิ บมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี หรือ AIT เข้ามาถือหุ้น ดำเนิน DATA Center รวมไปถึงธุรกิจ Cloud หรือกลุ่ม FORTH และ FSMART เป็น JV เพื่อขยายธุรกิจตู้ร่วมกัน ปัจจุบันบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจซักแห้ง ธุกิจสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อรถยนต์ ธุรกิจสมาร์ทล็อกเกอร์ให้บริการเช่าล็อกเกอร์ทั่วประเทศ และล่าสุดเตรียมพัฒนาบริการเพื่อเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดตู้เวนดิ้งแมชชีนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และ ATK เดินหน้าขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ATK เดินหน้าติดตั้งตู้กด ATK แบบอัตโนมัติ (Vending Machine) นำร่องโรงพยาบาลรัฐประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD เปิดเผยว่าปัจจุบันตู้กดสินค้าอัตโนมัติได้รับความนิยมสูงและผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าจากตู้อัตโนมัติมากขึ้น ตู้กด ATK นี้จะเข้ามาตอบโจทย์ความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากสามารถซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในราคา 50 บาทต่อชิ้น โดยเซนต์เมดตั้งเป้าติดตั้งตู้กด ATK อัตโนมัติ ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 50 ตู้ ภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยแต่ละตู้กดสามารถจำหน่าย ATK ได้ 600 ชิ้นต่อตู้ต่อวัน หรือต่อการเติมสินค้า 1 ครั้ง