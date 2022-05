ดีเดย์เปิด “อ่างฯ” รับโควิดขาลงปลุกชีพธุรกิจกลางคืน กระตุ้นแสนล้าน

- เมื่อโควิด-19 ส่งสัญญาณว่าอยู่ในช่วงขาลง รัฐบาลก็เร่งเครื่องประกาศเปิดประเทศเต็มรูปแบบรองรับนักเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค. - 18 พ.ค. 2565 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทย จำนวน 1 ล้านกว่าคน มากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยในปี 2564 ทั้งปี ถึง 5.88 แสนคนทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลตัวเลขรายได้ไตรมาสแรกปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี 2564 กว่า 2 พันเปอร์เซ็นต์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4 พันเปอร์เซ็นต์และแน่นอนว่า สิ่งที่สังคมให้ความสนใจกับมาตรการผ่อนคลายมากที่สุด ก็คือการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติให้สถานประกอบการประเภท “สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ” รวมถึง “อาบอบนวด” เปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป ใน 17 จังหวัดที่เป็นหรือ “พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว” ประกอบด้วยรวมทั้ง14 จังหวัด ประกอบด้วยโดยกำหนดให้จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 24.00 น. และห้ามนั่งเกินเวลา รวมทั้ง งดกิจกรรมการใช้แก้วร่วมกัน และเพ่งเล็งไปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดอย่างอาบอบนวดเน้นย้ำระหว่างใช้บริการให้สวมหน้ากากอนามัย เพราะเป็นสถานที่ปิดทึบ อากาศไม่ถ่ายเท เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายนอกจากนี้ ทางด้านผู้ให้บริการต้องได้รับวัคซีนโควิดตามเกณฑ์ รวมทั้งเข็มกระตุ้น และต้องมีการคัดกรองความเสี่ยงของพนักงานทุกวัน ต้องมีการคัดกรอง หรือการประเมินโดยใช้ ไทยเซฟไทย หรือ มีการตรวจ ATK ทุก 7 วัน หรือเมื่อมีอาการ มีความเสี่ยง และขอให้ถือปฏิบัติมาตรการ Universal Prevention (UP) หรือการป้องกันคราบจักรวาล ส่วนผู้รับบริการเพียงโชว์ว่าได้รับวัคซีนก็เข้าได้ แต่กลุ่มเสี่ยง 608 ขอให้งดการเข้าพื้นที่ดังกล่าวและสถานประกอบการจะต้องขออนุญาตการเปิดดำเนินงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร และประเมินตัวเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID+2 และปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting ตลอดจนพนักงานต้องได้รับการกำกับดูแลตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือ การที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยแนวทางปรับมาตรการเรื่องว่า จะดำเนินการในพื้นที่นำร่องที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ คือ มีสถานการณ์ระบาดในระดับต่ำ, มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเกณฑ์ และระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลในพื้นที่มีความพร้อม แต่แนะนำให้มีการสวมหน้ากากอนามัยใน 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยง 608 2.ผู้ที่อยู่ในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และ 3.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอยู่กับโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย ตามแผนมาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งกำลังจะลดสถานะโควิด-19 จากโรคระบาดร้ายแรง สู่โรคประจำถิ่น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565และแน่นอนว่า การผ่อนปรนให้ “สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ” รวมถึง “อาบอบนวด” เปิดให้บริการ ย่อมทำให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งต้องยอมรับว่า มีเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาลอ้างอิงรายงานของ Nikkei Asian Review “Pandemic dims lights on Thailand’s $5bn nightlife sector” เมื่อต้นปี 2563 ประเมินว่าธุรกิจบริการภาคกลางคืนของไทยมีมูลค่ารายได้สูงถึง 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1.8 แสนล้านบาท ขณะที่มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (Empower Foundation) องค์กรด้านสิทธิของผู้ขายบริการทางเพศรวมถึงแรงงานในสถานบันเทิงยามค่ำคืน เปิดเผยมูลค่าจัวเลขทางเศรษฐกิจของธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ำคืนสูงถึง 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 2.1 แสนล้านบาทต่อปีอย่างไรก็ตาม ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจบันเทิงยามราตรี ผับ บาร์ คาราโอเกะ อ่างอบนวด นับเป็นธุรกิจสีเทาที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ดินมูลค่ามหาศาล ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงทันทีหลังมีคำสั่งปิดกิจการตามมาตรการณสาธารณสุข มีการประเมินมูลค่าสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่าอย่างต่ำ 1.3 แสนล้านบาท รวมทั้ง ส่งผลให้ธุรกิจต้องปิดกิจการ เกิดปัญหาว่างงานตามมาทั้งระบบที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) ประเมินว่าหลังมาตรการผ่อนปรนของรัฐในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 หากรัฐผ่อนปรนให้ภาคธุรกิจกลางคืนกลับมาเปิดบริการได้เต็มรูปแบบจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคัก และมีเม็ดเงินสะพัด 3 - 4 แสนล้านบาท แน่นอนว่า การผ่อนปรนครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลดีเพียงแต่ต่อธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย จะกระตุ้นภาพรวมของธุรกิจกลางคืนและอีกหนึ่งธุรกิจบันเทิงที่น่าจับตา คือ ธุรกิจอีเวนท์ - คอนเสิร์ต ซึ่งเป็นกิจกรรมมีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามการลดสถานะโควิดจากโรคระบาดรุนแรงสู่โรคประจำถิ่น รวมถึงกำหนดเปิดประเทศเต็มรูปแบบในวันที่ 1 ก.ค. 2565 ภาคธุรกิจเด้งรับนโยบายรัฐทันที ผู้ประกอบการโหมงานอีเวนท์คอนเสิร์ตยาวเป็นหางว่าว แน่นทุกพื้นที่ทั่วประเทศขณะที่ฝั่งผู้บริโภคก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ดูจากการเปิดจองบัตรคอนเสิร์ตศิลปินระดับโลก JUSTIN BIEBER กับคอนเสิร์ต JUSTIN BIEBER JUSTICE WORLD TOUR BANGKOK ซึ่งที่จัด ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ช่วงปลายปี ขายบัตรหมดเกลี้ยงภายใน 1 ชม. แถมบัตรผีราคาพุ่งเป็นแสน หรืองาน FAN MEETING ของไอดอลเกาหลี MARK TUAN วง GOT7 "PULL-UP" MARK TUAN FAN MEETING IN THAILAND จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ในช่วงปลายเดือนนี้ เปิดแสดง 2 รอบหมดเกลี้ยงจนต้องเพิ่มรอบยกตัวอย่างงาน FAN MEETING รูปแบบงานจัดเป็นแบบ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง เว้นระยะตามข้อกำหนดของภาครัฐ และผู้เข้าร่วมชมการแสดงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจ ATK หน้างานและแสดงผลเป็นลบ ก่อนเข้าชมการแสดง และยิ่งงานสเกลใหญ่ผู้คนหลายหมื่นคนทางด้านผู้จัดต้องมีความพร้อม ต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัดจะเห็นว่ารูปแบบงานอีเวนท์คอนเสิร์ตมีการปรับตัว ให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยหัวใจสำคัญคือการจำกัดจำนวนคนและพื้นที่ ตามข้อมูลล่าสุดมีการผ่อนปรนจากเดิม 1 คนต่อ 4 ตร.ม. เป็น 1 คนต่อ 1 ตร.ม. และโซนอาหารและเครื่องดื่มอนุญาตให้ถอดหน้ากากได้ เป็นต้นนอกจากนี้ ข้อมูลจาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยภาพรวมครึ่งปีหลัง 2565 ยอดจองพื้นที่จัดงานเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทั้งงานคอนเสิร์ตเริ่มทยอยจับจองพื้นที่ ระหว่างเดือน พ.ค. – ก.ค. 2565 มียอดจองทั้งหมด 80 งาน อาทิ คอนเสิร์ต 10 งาน, งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 16 งาน เป็นต้นหรืออย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่มีการปรับโฉมใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ทางด้านนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในเครือเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี เปิดเผยว่าได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้จัดงาน APEC ของรัฐบาลไทย ในการเลือกจัดงานประชุมและอีเวนต์ ซึ่งเป็นการประเดิมเปิดใช้ศูนย์สิริกิติ์โฉมใหม่ (QSNCC) อย่างเต็มรูปแบบและยังมีงานอีเวนท์งานแฟร์คึกคักทั่วประเทศ โดยเฉพาะงานแฟร์ของรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าในประเทศช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ งานแสดงสินค้าอาหาร อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศ และงานประชุมทางวิชาการด้าน BCG ส่วนภาคเอกชนเปรยว่างานแฟร์ต่างๆ น่าจะได้เห็นมากขึ้นกันปลายไตรมาส 3 ด้วยกังวลเรื่องกำลังซื้อ และประเมินว่าจะกลับมาเต็มรูปแบบในไตรมาส 4อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา หลังจาก ศบค. คลายล็อกมาตรการด้านสาธารณสุข ทำให้บรรยากาศการจัดอีเวนต์เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยแพลตฟอร์มบริหารจัดการอีเวนต์ Eventpop เปิดเผยว่าว่าจะเริ่มเห็นทั้งอีเวนต์และคอนเสิร์ตขนาดใหญ่มากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์การระบาดต้องไม่รุนแรง กระทั่งต้องกลับมาเพิ่มมาตรการคุมเข้มกันอีกรอบภาคเอกชนต่างขานรับนโยบายเปิดประเทศเป็นอย่างดี ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องอยู่รวมกับโควิด และประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อไป