“คังคุไบฟีเวอร์” แต่เมิน Sex worker เมืองไทย

“คังคุไบ” ปลุกกระแสในเมืองไทย เกิดปรากฎการณ์อำนาจละมุนโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย เต็มไปด้วยผู้คนสวมสะบัดส่าหรีเลียนแบบ “คังคุไบ” โดยเฉพาะบรรดาคนดังที่อินจัด “เกาะกระแส” ชนิดที่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมไม่เหมือน “คังคุไบ” ตรงไหนให้เอาปากกามาวง ซึ่งในมุมหนึ่งเป็นการตอกย้ำถึงแก่นของภาพยนตร์ที่ต้องการสื่อสารเรื่องพลังและความแข็งแกร่งของผู้หญิง ขณะเดียวกันกระแส “คังคุไบฟีเวอร์” ได้จุดชนวนคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ค้าประเวณีตลอดจนอาชีพในเมืองไทยไปพร้อมๆ กันด้วย รวมทั้งเรียกร้องให้สังคม ตลอดรวมถึงผู้คนที่ตบเท้าออกมาโคฟเป็นหญิงโสเภณีผู้ทรงอิทธิพลอย่าง “คังคุไบ” ให้ใส่ใจบรรดา “Sex worker” ในเมืองไทยบ้าง เพราะเต็มไปด้วยปัญหาสารพัดสารพัน โดยเฉพาะการล่อลวง-บังคับให้ขายบริการทางเพศ หรือการใช้ความรุนแรง เป็นต้นกล่าวสำหรับภาพยนต์เรื่อง Gangubai Kathiawadi (คังคุไบ กฐิยาวาฑี) หรือที่ภาษาไทยใช้ชื่อว่า “หญิงแกร่งแห่งมุมไบ” เป็นหนังอินเดียยุคใหม่สร้างขึ้นมาจากนิยายเรื่อง Mafia Queen of Mumbai เขียนโดย ฮุสเซน ไซดี” (Hussain Zaidi) อิงมากจากชีวิตจริงของ Gangubai Harjeevandas คังคุไบ ฮาร์จีวันดัส) โสเภณีคนดังแห่งเมืองมุมไบเนื้อหาย่อๆ บอกเล่าของ “คังคุไบ” ตั้งแต่ในวัยเยาว์ที่เติบโตมากับความฝันอยากเป็นนักแสดง แต่หล่อนกลับถูกสามีหลอกไปขายให้กับซ่องโสเภณีในมุมไบ ตั้งแต่อายุ 16 ปี เพื่อแลกกับเงินไม่กี่ร้อยบาท ทว่า คังคุไบ มิยอมแพ้ต่อโชคชะตา เธอต่อสู้ฟันฝ่าจากโสเภณี ไต่เต้าขึ้นมาเป็นแม่เล้า จนกลายเป็นหญิงเจ้าของซ่องผู้ร่ำรวย และเป็นผู้ทรงอิทธิพลจนได้ชื่อว่า “ราชินีมาเฟียแห่งมุมไบ”สำหรับในประวัติศาสตร์ไทยก็มีการกล่าวถึงโสเภณี หรือหญิงงามเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งได้เคยเขียนความเป็นมาของโสเภณีในอดีต ไว้ในหนังสือว่า อาชีพเก่าแก่นี้มีเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีแหล่งประจำอยู่ที่ย่านสำเพ็ง กลายเป็นที่มาของชื่อ “” หรือ “ซึ่งใช้เป็นคำแสลงเรียกหญิงโสเภณีจนถึงทุกวันนี้มาถึงสมัยรัชกาลที่ 5-6 โสเภณีมีชื่อใหม่ว่าเพราะสำนักโสเภณีเหล่านี้มักจะแขวนโคมกระจกสีเขียวไว้เป็นเครื่องหมาย พอค่ำก็เปิดไฟหรือจุดตะเกียงในโคมให้ลูกค้ารู้กัน แหล่งที่ขึ้นชื่อมากเรียกว่า” มีสำนักตั้งกันเรียงรายตลอดตรอกสำนักโคมเขียวที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น คือเป็นซ่องมีระดับเป็นตึกใหญ่มีรั้วรอบขอบชิด อยู่ลึกเข้าไปจากถนนเจริญกรุงตรงข้ามกับตรอกเต๊า แขกที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ค่อนข้างมีระดับ มีแม่เล้าเป็นหญิงวัยกลางคนคอยเป็นคนดูแลต้อนรับแขก ซ่องแห่งนี้จะสะอาด เงียบสงบ หญิงบริการก็จะได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี เพราะจะเลือกรับแต่แขกชั้นสูง มีทั้งเศรษฐีและขุนนางหนุ่มๆ มาใช้บริการ ต่างจากซ่องอื่นๆ ในย่านตรอกเต๊าทั้งนี้ ซ่องไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 60 ในช่วงยุคสงครามเวียดนามที่มีทหารจีไอเข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทย โดยยกระดับจาก “ซ่อง” ธรรมดาทั่วไป ขึ้นไปตลาดบนด้วยรูปแบบคอกเทลเลาจน์ และอาบอบนวด หลังจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตัดเสร็จในยุคนั้น สถานบริการอย่างอาบอบนวดก็ผุดขึ้นมาบนถนนสายนี้เต็มไปหมด กลายเป็นถนนโลกีย์ขึ้นมาส่วนปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้า บริการทางเพศ และมีการกำหนดโทษทางอาญา จาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 ทั้งนี้ รายงานของ UNAIDS ปี 2020 ระบุว่ามีจำนวนผู้ขายบริการทางเพศในประเทศไทย 145,000 คน ซึ่งตัวเลขที่แท้จริงยังที่ถกเถียงไม่แน่ชัด รายงานบางฉบับประเมินตัวเลขผู้ขายบริการทางเพศในประเทศไทยอาจมีถึง 8 แสน– 2.8 ล้านคนเลยทีเดียวอย่างไรก็ดี เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่าน ในสังคมไทยมีการเรียกร้องให้พนักงานบริการได้รับสิทธิเท่าเทียมอย่างอาชีพทั่วไปในสังคมไทย มีการรวบตัวจัดตั้งองค์กรเรียกร้องสิทธิของกลุ่มคนอาชีพเทาๆ ตั้งแต่ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING (Service Workers in Group Foundation) กับทบาทสำคัญการผลักดันเรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีในไทย มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (Empower Foundation) ที่กำลังเรียกร้องให้ sex worker มีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน เล็งเห็นถึงปัญหาของ sex worker ซึ่งไม่ควรเป็นอาชีพที่ต้องปราบปราม แต่ควรทำความเข้าใจ มีศักดิ์ศรีได้รับการดูแลและคุ้มครองทางกฎหมายการเรียกร้องของคนกลุ่มเล็กๆ ในสังคมไทยเกี่ยวกับอาชีพขายบริการ เป็นเงาสะท้อนจากภาพยนตร์คังคุไบ โสเภณีผู้ทรงอิทธิพลที่กำลังบอกโลกว่า ทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของโสเภณีต้องไม่สูญเปล่าทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ในหลายประเทศเปิดกว้างเกี่ยวกับอาชีพโสเภณี เช่น นิวซีแลนด์ซึ่งรองรับอาชีพนี้ตั้งแต่ปี 2003 อนุญาตให้ชาวนิวซีแลนด์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี รวมถึงชาวออสเตรเลีย และผู้ที่มีวีซ่าแบบอยู่อาศัย ประกอบอาชีพนี้ได้โดยสมัครใจ ขณะที่เนเธอร์แลนด์รองรับเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2000 โดยชาวเนเธอร์แลนด์ หรือประชากรในประเทศสหภาพยุโรป / ผู้มีวีซ่าอยู่อาศัย ที่อยากเป็น sex worker ต้องมีอายุมากกว่า 21 ปี ต้องขอใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ sex worker ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น เป็นต้นมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อคีย์แมสเสจจากภาพยนตร์ภาพยนต์คังคุไบ ระบุว่า “หลายประโยคในหนังเป็นสิ่งที่เอ็มพาวเวอร์ พูดมา 30 ปี...แต่เราชอบพลังของประโยคนี้ “ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีอย่าได้กลัวใคร ไม่ว่าเป็นตำรวจ ส.ส. รัฐมนตรี แมงดา ไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้น ในเมื่อผู้หญิงเป็นศูนย์รวมของอำนาจ มั่งคั่ง สติปัญญา อะไรทำให้ใครคิดว่าตัวเองเหนือกว่าเรา"“ทุกอย่างต้องต่อสู้ เรียกร้องจึงจะได้มา ดังนั้นพลังที่คังคุไบมี คือ เพื่อนคนทำงานบริการอีก 4000 คนที่สนับสนุน เอ็มพาวเวอร์ก็เช่นกัน #งานบริการคืองาน #ยกเลิกกฎหมายค้าประเวณี”ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีความพยาบามที่จะให้ยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่แทน เพราะเห็นว่ากฎหมายเดิมขาดประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาค้าประเวณี โดยหัวใจสำคัญต้องการให้เป็นเสมือนกฎหมายทางเลือกในการผู้ประกอบอาชีพค้าประเวณีให้สามารถประกอบอาชีพได้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้เงื่อนไขอย่างหนึ่ง เพื่อ “ควบคุม” และ “คุ้มครอง” ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการค้าประเวณีทั้งหมด แต่กฎหมายไม่ส่งเสริมประกอบกาชีพการค้าประเวณี แต่เป็นการอำนวยความสะดวกการประกอบอาชีพการค้าประเวณีตามความจำเป็น ให้สิทธิประโยชน์ให้ความคุ้มครองเท่าที่จำเป็น และส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพออกจากกระบวนการค้าประเวณีโดยง่ายอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่าประเทศไทยมีความจำเป็นต้องคุ้มครองสิทธิของคนกลุ่มนี้ ทั้งตามพันธะกรณีระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) ที่รัฐบาลไทยไปลงนามรับรองไว้ รวมถึงรัฐธรรมนูญไทยฉบับ 2560 ในมาตรา 40 ว่าด้วยเสรีภาพในการประกอบอาชีพตลอดจนประเด็นด้านสุขภาพ ไม่เฉพาะผู้ขายบริการเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ซื้อบริการและครอบครัวของคนเหล่านี้ จำเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองให้ทั่วถึง โดยยึดหลักบูรณภาพในร่างกายและชีวิต อาทิ ผู้ขายบริการต้องสามารถปฏิเสธไม่รับลูกค้าบางประเภทหากเห็นว่าตนเองสุ่มเสี่ยงจะได้รับอันตราย การถูกเอารัดเอาเปรียบกรณีเป็นลูกจ้างในสถานบริการ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล