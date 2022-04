ถอดบทเรียน “ข้าวเหนียวม่วงฟีเวอร์” ยังไม่ใช่ Soft Power แค่กระแสสุดปัง!

การกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีดนตรี Coachella ของ มิลลิ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมานั้น ต้องยอมรับว่าสร้างอิมแพคเล็กๆ เป็นกระแสจนเกิดปรากฎการณ์ทำเอาหลายร้านปอกมะม่วงขายแทบไม่ทัน แถมบางร้านโอดมะม่วงสุกไม่ทันขาย ยิ่งตามร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงชื่อดังคนต่างเข้าคิวรอซื้อกันอย่างชื่นมื่น หรือดูจากสถิติของ LINE MAN เผยยอดออร์เดอร์ข้าวเหนียวมะม่วงทั่วไทยพุ่งกว่า 3.5 เท่าภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ รวมทั้ง ส่งผลดีบวกกับชาวสวนมะม่วงขายดีขึ้นเป็นตันๆ ต่อวันขณะเดียวกัน มีการขุดโปรเจกต์ We Care About You การทำข้าวเหนียวมะม่วงใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกโดย Guinness World Records เมื่อปี 2562 ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ขึ้นมาเปรียบเทียบโดยในครั้งนั้นรัฐบาลไทยส่งเทียบเชิญนักท่องเที่ยวจีนกว่าหมื่นคนมาร่วมงาน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศ สร้างความเชื่อถือให้กับประเทศ และส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และนำไปสู่การบันทึกสถิติการทำข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดของโลกลงใน Guinness World Records และตอกย้ำความเข้าใจกับประชาคมโลกว่า “ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอาหารของประเทศไทย”ไม่แน่ใจว่าในสายตาชาวโลกรัฐบาลไทยสร้างการความรู้เรื่อง” มากน้อยเพียงใด แต่กระแสตอบรับในสังคมไทยเป็นไปค่อนแคะ ซึ่งรัฐบาลใช้งบประมาณจัดเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงเบื้องต้นกว่า 7.48 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม ปรากฎการณ์ “มิลลิ” กับการโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวที เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับศิลปินเกาหลีสัญชาติไทย เมื่อครั้งกล่าวถึงที่ จ.บุรีรัมย์ ส่งผลให้ลูกชิ้นยืนกินขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสำหรับจัดเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ไทยเตรียมเสนอชื่อเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ หรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเสนอต่อองค์การยูเนสโก และเป็นเมนูที่อยู่ในโครงการ Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเชฟจากร้านอาหารชื่อดัง ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ พัฒนารูปลักษณ์ รูปแบบการนำเสนอ และรสชาติให้ตอบโจทย์ของกระแสทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงไว้ซึ่งความอร่อยแบบไทยดั้งเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นโดยผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ถึงขั้นเป็น soft power หรือการเผยแพร่วัฒนธรรมและแนวคิดต่างๆ ให้เกิดการยอมรับ โดยไม่มีการบังคับ สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความบังเอิญที่นักร้องคนหนึ่งเอามะม่วงขึ้นไปกินบนเวที คนอาจจะอยากรู้ว่าข้าวเหนียวะม่วงคืออะไร กินสักครั้งสองครั้ง อาจจะใช้คำว่าปรากฏการณได้ มันก็คงจะเกิดขึ้นอยู่สั้นๆดังนั้น อย่าได้สับสนกับคำว่า soft power เพราะคำว่า soft power มันต้องเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจ ต้องมีการกลั่นกรอง วางแผนมาอย่างดี มันถึงจะประสบความสำเร็จและยั่งยืน เหมือนกรณีของเกาหลีใต้ที่มีเตรียมการวางแผนมาเป็นอย่างดีอธิบายง่ายๆ คือหากไทยต้องการขายโปรดักท์ทางด้านวัฒนธรรม ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องมีวิธีการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน มีการทำยุทธศาสตร์ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการจากการสร้าง soft power และมีวิธีการจะไปถึงเป้าหมายนั้นจะต้องทำอย่างไรอย่างไรก็ตาม จากกระแสข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์โดยแรปเปอร์สาวไทย รัฐบาลออกแอกชั่นโหนเต็มเหนี่ยวนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปรยว่าจะมีการเสนอข้าวเหนียวมะม่วงให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งย้ำวิสัยทัศน์รัฐบาลขับเคลื่อน Soft power มาโดยตลอดทั้งนี้ จากรายงานประจำปีฉบับล่าสุดของ Global Soft Power Index 2021 จัดทำโดย Brand Finance บริษัทด้านการจัดการกลยุทธ์เกี่ยวกับการวางตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) ประเทศไทย มีผลคะแนนดัชนีชี้วัด Soft Power อยู่ในอันดับ 33 จาก 195 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้คะแนน 38.7 คะแนน บวกขึ้นมา 1.1 คะแนนจากปีก่อน ถือเป็นทิศทางที่ดีแม้อันดับจะตกจาก 32 มาเป็น 33 ซึ่งยังถือว่าอยู่ในอันดับที่สูงสำหรับดัชนีชี้วัด Soft Power มีทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านธุรกิจ การบริหารงานของรัฐบาล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปีนี้เพิ่มประเด็นประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ด้วย โดยประเทศเยอรมนีคว้าอันดับหนึ่งมาครองในปีนี้ หลังจากเมื่อปีที่แล้วอยู่อันดับ 2 เนื่องจากเยอรมนีมีมาตรการตอบสนองต่อโควิด19 ได้อย่างดี และผลพวงจากการที่สหรัฐฯ อันดับ 1 เมื่อปีที่แล้วตกลงไปอันดับที่ 6 แทน คะแนนลดลงไปถึง 11.2 คะแนน จากมาตรการโควิด19 ที่ย่ำแย่ แพร่ระบาดอย่างรุนแรงทั่วประเทศอย่างไรก็ตาม โดยหลักการของนโยบายการสร้าง Soft Power ให้มีพลังต้องสามารถสร้างผลกระทบทางบวกได้ในระยะยาว จนเกิดภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศนั้นๆ เช่น สหรัฐอเมริกากับอุตสาหกรรมภาพยนตร์, เยอรมนีกับอุตสาหกรรมรถยนต์, เกาหลีใต้กับวัฒนธรรม K-Pop, ญี่ปุ่นกับสื่อการ์ตูนอนิเมชั่น, ฝรั่งเศสกับแฟชั่นสินค้าแบรนด์เนม, อิตาลีกับศิลปวัฒนธรรม หรือ จีนกับวัฒนธรรมอาหาร เป็นต้นรายงานพิเศษ เรื่องโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้รับการจัดอันดับจาก CEO World magazine ในปี 2564 ให้เป็น 1 ใน 5 ประเทศที่ทรงอิทธิพลทางด้านมรดกวัฒนธรรมของโลกเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าการผลักดันการใช้ Soft Power ที่ประเทศไทยมีให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สามารถทำควบคู่ไปกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศมีการใช้แล้วประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ เป็นประเทศมีการนำเอา Soft Power ไปขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวัฒนธรรม ค่านิยม และนโยบายด้านการต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด คือ1.ด้านวัฒนธรรม เกาหลีใต้มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจน และต่อเนื่องในการผลักดันวัฒนธรรมไปสู่ประเทศอื่นๆ โดยโดยใช้ นโยบายที่เรียกว่า คลื่นเกาหลี (Korea Wave) หรือ ฮัลยู (Hallyu) แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ หลังปี 2540 หรือ ฮัลยู 1.0 ซึ่งใช้ละครเกาหลีใต้ในการขับเคลื่อน ระยะต่อมา หรือเรียกว่า ฮัลยู 2.0 เกาหลี มีนโยบายส่งเสริม K-pop มากขึ้น ฮัลยู 3.0 เน้นการส่งเสริมด้านอาหาร เครื่องแต่งกาย และมีวิสัยทัศน์เศษฐกิจสร้งสรรค์ ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดการแสดงของศิลปิน และการเผยแพร่หนังชีรีส์ ฮัลยู 4.0 เป็นการหลอมรวม Korea style โดยน้นการสร้างระบบนิเวศทางวัฒนธรรมให้แผ่ขยายไปทั่วโลก2. ด้านค่านิยม ใช้นโยบายการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ทำให้เกาหลีใต้มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาคมโลกและ 3. นโยบายด้านการต่างประเทศ มีนโยบายเพิ่มบทบาทของตนในเวทีโลกในปี 2551 ภายใต้ยุทธศาสตร์ Global Korea ที่มีเป้าหมายคือ การสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี นอกจากนี้ในด้านประชาสัมพันธ์ประเทศ มีการส่งสริมการเรียนภาษาเกาหใต้โดยจัดตั้งสถาบัน King Sejong ใน 51 ประเทศ ทำหน้าที่สอนภาษาและส่งเสริมวัฒนธรรมให้กับชาวต่างชาติ รวมทั้ง จัดแสดงศิลปะและการแลกเปลี่ยนเยาวชน โครงการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติสำหรับประเทศไทยสามารถยกระดับเศรษฐกิจผ่านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยการนำวัฒนธรรมมาต่อยอดผ่านแนวคิดการสร้าง Soft Power มาประยุกต์เพื่อให้เกิดกระแส ความนิยมในสินค้าและบริการ อาทิ1. การตั้งเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายที่ใกล้เคียงกับ Soft Power คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ การใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นการนำวัฒนธรรมมามีส่วนร่วมในสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของSoft Power และจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิดการรับรู้ และยอมรับในสินค้า ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน2. กำหนดหน่วยงาน และการขับเคลื่อน การดำเนินงานเกี่ยวกับ Soft Power ของประเทศไทย ปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นองค์การมหาชน แต่การดำเนินอย่างแยกส่วน ขณะเดียวกันยังขาดการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในฐานะผู้ผลิต เช่น ภาพยนตร์ที่สอดแทรกสินค้า หรือวัฒนธรรมให้เกิดการรับรู้ในต่างประเทศ3. การส่งเสริม และสนับสนุน ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นที่นิยมและถูกเลือกเป็นกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศจำนวนมาก โดยเมื่อปี 2563 มีจำนวนมากถึง 123 เรื่อง และสำหรับช่วงไตรมาสแรก ของปี 2564 มีจำนวน 31 เรื่อง เนื่องจากประเทศไทยได้มีการส่งเสริมกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศ ให้เดินทางเข้ามาในไทยด้วยมาตรการช่วยสนับสนุนที่เป็นการคืนเงินจากการใช้จ่ายระหว่างถ่ายทำในประเทศไทยอ้างอิงบทความเรื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการติดตามสถานการณ์ การปรับตัวและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาจากปัญหาโควิด-19: สู่การพลิกฟื้นอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2)” โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ tdri.or.th วิเคราะห์สถานการณ์ Soft power ของประเทศไทย ความว่า“ผลบวกด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอันเกิดจาก soft power หลายๆ ครั้ง ก็ได้ทำให้ภาครัฐตื่นตัวมากขึ้นในการพยายามเข้ามาสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ ก็ได้มีการพัฒนาแนวนโยบายเพื่อการยกระดับงานวัฒนธรรม ซึ่งมีประเด็นการยกระดับ soft power ไทยสู่เวทีโลกเป็นส่วนหนึ่ง โดยจะมุ่งเน้นการนำ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น” เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เช่น อาหาร ภาพยนตร์ ศิลปะการต่อสู้ งานประเพณี หรือแฟชั่น เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ โดยให้มีการสนับสนุนและเร่งรัดพัฒนา soft power เพื่อให้คนสนใจและให้ความสำคัญกับประเทศไทย หลังเกิดปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์”หากภาครัฐต้องการจะสนับสนุนการใช้ Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทย ภาครัฐจำเป็นจะต้องคำนึงว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ขายได้ตลอด ถ้าเกิดเรารู้จักการสร้างคุณค่า ดังนั้น การจะพัฒนาวัฒนธรรมไทยให้เป็น Soft Power ที่ขายได้ ภาครัฐจำเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างคุณค่าขึ้นอย่างหลากหลาย มิควรเข้าไปห้ามหรือแทรกแซงพัฒนาการทางวัฒนธรรมดังที่เคยเกิดขึ้นหลายกรณี แต่ควรช่วยโปรโมทและโฆษณาวัฒนธรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ในประเด็นนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเผยว่ารัฐบาลโดย พล.อ. ประยุทธ์ นายกฯ สนับสนุนการใช้ Soft Power นำเสนออัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก ผสมผสานนโยบายพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันและแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG (Bio-Circular-Green) เป็นโจทย์ให้กระทรวงวัฒนธรรมสานต่อแนวทางเพื่อพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และต่อยอดศักยภาพสื่อบันเทิงฝีมือคนไทยสู่ตลาดนานาชาติ โดยทีมประเทศไทยจะเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ประจำปี 2565 (Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) 2022) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์และสื่อขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียสำหรับ Soft Power ของไทยภายใต้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กำกับโดยกระทรวงวัฒนธรรม โฟกัสใน 5 เรื่องหลัก หรือ ศักยภาพ 5 F อันโดดเด่นของไทย ได้แก่ อาหาร (Food), ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film), ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion), มวยไทย (Fighting) และเทศกาล ประเพณี (Festival) สู่ระดับโลก