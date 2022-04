เกษตรกรไทยน้ำตาตกใน โดนหลอกขาย ต้นพันธุ์ “โกโก้” “ปุ๋ยแพง- มะม่วงถูก-ทุเรียนล้น”

ประเด็นแรก ว่าด้วยสถานการณ์ปัญหาของพืช “ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าโกโก้เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาด ให้เป็นสินค้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดโลกสูง ส่งออกยุโรป ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ อีกทั้ง เป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกเป็นพืชทดแทนและเป็นพืชแซมในสวนผสม เป็นพืชที่ดูแลง่าย เจริญเติบโตเร็ว ทนแล้ง และให้ผลผลิตสูงย้อนกลับไปช่วงปี 2563รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการบริหารนโยบายอาหารแห่งอนาคต (Future Food) และพืชแห่งอนาคต (Future Crop) โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคเกษตรกร พร้อมกับกำหนดให้มีการนำร่องโดยการส่งเสริมการผลิตโกโก้ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 เพื่อคุ้มครองเรื่องการค้าที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกร และภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูป การวิจัยพัฒนา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เช่น อาหาร อาหารเสริม เครืองสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอื่นๆทั้งนี้ ก.เกษตรฯ มองว่าโกโก้เป็นพืชแห่งอนาคตเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีการพัฒนามากว่า 30 ปี โกโก้เป็นโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น จึงหนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาสู่พืชแห่งอนาคต ซึ่งมีลงทุนครั้งเดียวอย่างโกโก้ที่มีอายุยาวถึง 60 ปี โดยไม่ต้องใช้แรงงานมาก และผลผลิตออกทุกเดือนนอกจากนี้ ยังมอบหมายนโยบายกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการส่งเสริมปลูกโกโก้ เนื่องจากจะมีสวนยางที่มีหมดอายุประมาณ 200,000 ไร่ต่ปี เพื่อเป็นการทดแทนการนำเข้า ซึ่งตัวเลขล่าสุดไทยมีการนำเข้าโกโก้ผง และช็อกโกแลต ปีละ 4 -5 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ตลอดจนมีเป้าหมายที่จะผลักดันประเทศไทยเป็นฮับโกโก้และช็อกโกแลตแห่งอาเซียน และมีการทำเกษตรกรพันธสัญญากับบริษัทโกโก้กระทั่ง ปี 2565 มีรายงานข่าวโกโก้พืชเศรษฐกิจที่ถูกจับตามอง กำลังล้นตลาด ขายไม่ออก เกษตรกรถูกหลอกขายต้นพันธุ์ เกิดกรณีบริษัทไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเกษตรกรไม่รับซื้อผลิตผล กำลังเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยปัญหาดังกล่าวสะท้อนผ่าน “จัน ลั่นทุ่ง” ทางเว็บไซต์ https://www.ejan.co/ เป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรในแถบภาคอีสาน ออกมาตัดพ้อว่ารัฐประโคมข่าวโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแค่สร้างภาพเท่านั้น สิ่งที่ชาวบ้านเจอคือโดนหลอกขายต้นพันธุ์ เกิดกรณีนายทุนตั้งบริษัทมาเพื่อขายต้นกล้า โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มข้าราชการในท้องที่เข้าไปชักชวนส่งเสริมให้ชาวบ้านให้ปลูกโกโก้ โดยให้คำมั่นว่ามีโรงงานรองรับหากมีผลผลิต แต่สุดท้ายโดนทิ้งไว้กลางทางสำหรับ “โกโก้” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ ก.เกษตรฯ ดันสุดลิ่มทิ่มประตู สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก.เกษตรฯ จะกอบกู้สถานการณ์อย่างไร เกษตรกรไทยจะลืมตาอ้าปากจากการปลูกโกโก้พืชเศรษฐตัวนี้ได้จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โกโก้สามารถนำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าได้หลากหลาย ประการสำคัญเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องสร้างกลไกผลักดันให้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างครบวงจรประเด็นต่อมา สถานการณ์ราชาผลไม้ไทยจ่อล้นตลาด เสียงสะท้อนจากเจ้าของสวนทุเรียนในภาคตะวันออก เร็วๆ นี้จะต้องตัดทุเรียนขายสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า 20,000 กก. ทว่า ยังไร้เงาพ่อค้าคนกลางชาวจีนที่เข้าติดต่อซื้อเหมาสวนเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่ชาวสวนทุเรียนวิตกกังวลคือ ปัญหาเรื่องการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก เปิดเผยว่าเกษตรกรมีความกังวลผลกระทบจากนโยบาย Zero Covid ของจีน ซึ่งอาจทำให้การส่งออกไปจีนมีปัญหา โดยต้องเพิ่มช่องตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างไรก็ตาม ทางด้านผู้ประกอบการพยายามยกระดับโรงคัดบรรจุให้เป็น GMP Plus เพื่อให้จีนมั่นใจ แต่ผู้ส่งออกก็ต้องเตรียมแผนรองรับกรณีที่ไม่สามารถส่งไปจีนได้ ต้องหาตลาดอื่นทดแทน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และลาว พร้อมกับกระตุ้นการบริโภคในประเทศ รวมทั้งใช้การขนส่งทางเรือ หรือทางรถไฟ เพื่อระบายผลผลิตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยอมรับว่าสถานการณ์การส่งออกทุเรียนจากภาคตะวันออกไปยังประเทศจีนในปี 2565 ไม่ดีเหมือนปีก่อนๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยเรื่องผลผลิตทุเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกรายใหญ่ที่ในปี 2565 นี้มีผลผลิตมากถึง 740,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 600,000 ตัน ซึ่งปริมาณผลผลิตที่มีมากอาจก่อให้เกิดปัญหาล้นตลาด และอีกปัจจัยคือปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ประเทศจีนประกาศมาตรการปิดเมืองทั้งในเขตเฉิงตู ปักกิ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของไทยไปจีนที่มากถึงร้อยละ 80 ที่อาจตกค้างเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตาม ปี 2564 ที่ผ่านมา ไทยมีความพยายามทดสอบส่งทุเรียนแช่แข็งไปทางเรือแต่พบว่ามีสินค้าตกค้างอยู่มากกว่า 1,000 ตู้เช่นกัน เบื้องต้นกรมวิชาการเกษตรกาแนวทางรับมือปัญหาทุเรียนล้นตลาด จับมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตลาดนัดเกษตรเพื่อสนับสนุนให้คนไทยหันมาบริโภคทุเรียนมากขึ้นภายใต้ราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกรสำหรับการแก้วิกฤตทุเรียนไทยของรัฐบาลโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่ารัฐบาลได้หารือกับทางจีน โดยขอให้ล้งไทยที่ผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตร ล้งปลอดโควิด-19" มี GMP Plus รับรอง สามารถผ่านด่านจีนได้โดยไม่ต้องเปิดทุกตู้ ส่วนการขนส่งบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาวโดยการปิดตู้ที่ประเทศลาว และส่งไปคุนหมิงโดยไม่ต้องแวะตรวจที่ด่านโมฮ่าน เพื่อให้สามารถส่งทุเรียนทางรางได้ตั้งแต่เดือน มี.ค.2565 รวมทั้ง เสนอให้ด่านมี Green Lane สำหรับผลไม้ไทยเป็นการเฉพาะขณะที่ผลไม้ตัวถัดมาคือก็ตกอยู่ในสภาพไม่ต่างกัน โดยปีนี้ราคาม่วงตกต่ำเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวสวนต้องประสบกับความยากลำบากเนื่องจากได้รับผลกระทบทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม ผลผลิตไม่ดี พอมาปีนี้พอจะได้ผลผลิตบ้างก็มาพบกับปัญหาราคาตกต่ำอีก ขณะที่ผลผลิตมีตำหนิพ่อค้า แม่ค้าคนกลางที่รับซื้อก็ไม่เอา ต้องคัดแยกทิ้ง สวนทางกับราคาข้าวของอุปโภคบริโภคที่แพงไปหมด ทั้งราคาน้ำมันพุ่งสูง ราคาปุ๋ยยา ข้าวสารแพงขึ้นทุกวันยกตัวอย่างเช่นที่ตลาดกลางรับซื้อขายมะม่วง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในพื้น 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง และ จ.สิงห์บุรี ได้รับความเดือดร้อนหนักหลังจากราคามะม่วงปี 2565 ตกต่ำ ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ โดยทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัด ชาวสวนปลูกสวนมะม่วงหลายสายพันธุ์ เช่น เขียวเสวย น้ำดอกไม้ ฟ้าลั่น โชคอนันต์ เดือนเก้า เป็นต้นทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ณ ปัจจุบัน มะม่วงเขียวเสวย ราคากิโลละไม่ถึง 10 บาท น้ำดอกไม้ราคากิโลกรัมละไม่ถึง 5 บาท และมะม่วง มันเดือน9 ราคากิโลกรัมละ 1-2 บาท แต่ก็ยังไม่มีพ่อค้ามารับซื้อด้านอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางการบริหารจัดการสินค้ามะม่วง ในปี 2565 เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกมากในช่วงเดือน เม.ย. 2565 ในแหล่งผลิตสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ลำพูน สุโขทัย ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี พิจิตร นครราชสีมา กรมได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในแหล่งผลิต ดำเนินมาตรการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตโดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการ กิโลกรัมละ 3 บาท ปริมาณผลผลิตมะม่วงเป้าหมาย รวม 14,900 ตันนอกจากนี้ มีแผนที่จะดำเนินการเปิดจุดจำหน่ายผ่านรถโมบาย การเคหะฯ ห้างท้องถิ่น และนิคมอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูการผลิต โดยมีเป้าหมายรับผลผลิตมะม่วงในช่วงเดือน เม.ย. 2565 ปริมาณไม่น้อยกว่า 8,000 ตัน ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะม่วงให้อยู่ในเกณฑ์ดีได้ตลอดฤดูการผลิตอย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่า ความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยจะถูกซ้ำเติมจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทำให้ “ปุ๋ย” มีราคาแพงขึ้น โดยสถานการณ์ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีภายในประเทศเดือน มี.ค. 2565 ยังคงปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันแม่ปุ๋ยเคมีสูตรสำคัญที่เกษตรกรไทยใช้มากในตลาดโลก ได้ปรับขึ้นจากปีก่อนเกิน 100% ได้แก่ ยูเรีย 46-0-0 เพิ่มจากปีก่อน 360 ดอลลาร์ต่อตัน เป็น 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 เพิ่มจากปีก่อน 180 ดอลลาร์ต่อตัน เป็น 400 ดอลลาร์ต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 122% ฟอสเฟต 18-46-0 เพิ่มจากปีก่อน 570 ดอลลาร์ต่อตัน เป็น 1164 ดอลลาร์ต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 104% โพแทสเซียม 0-0-60 ขึ้นจากปีก่อน 256 ดอลลาร์ต่อตัน เป็น 750 ดอลลาร์ต่อตันหรือเพิ่มขึ้น 193%ที่สำคัญคือ คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงเพาะปลูกของไทยโดยปุ๋ยยูเรียเป็นผลิตภัณฑ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ต้องพึ่งพาการนำเข้า ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ และราคาอิงกับตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามราคาน้ำมันตลาดโลก โดยไทยมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ 5 ล้านตันต่อปี โดยนำเข้าจากจีนเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 1.09 ล้านตัน รองลงมาเป็นซาอุดิอาระเบีย 7.2 แสนตัน รัสเซีย-เบลารุส 7.1 แสนตัน โอมาน 3.67 แสนตัน เกาหลี 3.32 แสนตัน แคนาดา 3.27 แสนตันขณะที่กระทรวงพาณิชย์ที่เป็นผู้ควบคุมราคาขายก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยกรมการค้าภายในยอมรับว่า ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นมากถึง 36-49% เมื่อเทียบกับปี 64 หรือเกือบ 100% เมื่อเทียบปี 63 จากผลของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น และสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ทำให้แหล่งผลิตปุ๋ยเคมีใหญ่ทั้ง 2 แหล่งได้รับผลกระทบจากสงคราม อีกทั้งไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีเกือบ 100% หรือปีละกว่า 5 ล้านตัน โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญคือ ตะวันออกกลาง จีน รัสเซีย แคนาดา ฯลฯทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการหรือกับกับผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีของไทย เพื่อพิจารณาสถานการณ์การผลิต และจำหน่าย รวมถึงพิจารณาการปรับขึ้นราคาขายปุ๋ยเคมีในประเทศตามที่ผู้ค้าร้องขอว่า หากจะอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาขายปุ๋ยเคมี กรมยืนยันว่า จะพิจารณาให้เป็นรายๆ ไป เพราะแต่ละรายมีต้นทุนแตกต่างกัน ไม่ใช่อนุญาตให้ปรับขึ้นเท่ากันหมด หรือให้ปรับขึ้นได้ทุกรายนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า แม้กระทรวงพาณิชย์ จะอนุญาตให้ปรับราคาและกระตุ้นให้นำเข้าได้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปแข่งขันสั่งซื้อแม่ปุ๋ยเคมีกลับเข้ามาทันฤดูเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาราคาปุ๋ยก็แพงขึ้นอยู่แล้ว และพอเกิด สงครามรัสเซีย-ยูเครน ก็ยิ่งซ้ำเติมให้ราคาแม่ปุ๋ยพุ่งขึ้นไปอีก ที่สำคัญหลายประเทศ เช่น จีนก็มีการสั่งห้ามส่งออกปุ๋ย อีกหลายประเทศก็มีการเก็บสต็อกไว้ สำหรับเพิ่มความมั่นคงในการผลิตอาหารภายในประเทศ