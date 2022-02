ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวนิช (57) : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ Thomas Carlyle

ของ Tเป็นหนังสืออ้างอิงเล่มสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการพระราชนิพนธ์เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จากสำนักพิมพ์อังกฤษ T. Fisher Unwin ในปี พ.ศ. 2445“เฟรเดอริคมหาราช” (Frederick the Great) เขามีความสำคัญอย่างไร ? และโทมัส คาร์ไล Thomas Carlyle ผู้แต่งหนังสือเป็นนักประวัติศาสตร์ระดับไหน ? ทำไมพอมีนักวิชาการเมืองไทยทราบว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้หนังสือของโทมัส คาร์ไล ถึงจะต้องกล่าวว่าน่าสนใจมากด้วย !?ฝ่ายแรกนำโดยออสเตรียและรัสเซีย ส่วนฝ่ายหลังนำโดยสเปนและฝรั่งเศส และยังมีชาติต่างๆ สนับสนุนแต่ละฝ่าย อีกทั้งผู้คนในโปแลนด์เองก็แบ่งเป็นสองฝ่ายด้วยเช่นกัน และ ปรัสเซียเกี่ยวข้องกับสงครามสืบราชสมบัติโปแลนด์เพราะเข้ามาสนับสนุนออสเตรียและรัสเซียต่อมา เฟรเดอริคมหาราช หรือพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซียมีความสำคัญอย่างไร ? ก่อนอื่นจะขอเล่าถึงการเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องอย่างยิ่งในยุโรปก่อนพระองค์มีความสนพระทัยและมีผลงานในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านปรัชญาความคิด กวี ดนตรี ประพันธ์เพลง นักวิจารณ์ แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงอัจฉริยภาพขนาดมืออาชีพ แต่ผลงานของพระองค์ก็มีความโดดเด่นมากทีเดียวเมื่อเทียบกับสิ่งที่กษัตริย์พระองค์อื่นโดยทั่วไป อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นนักคิดในทางศีลธรรมจริยธรรมและเป็นผู้รักและให้ความสำคัญในเรื่องสุนทรียะอย่างมุ่งมั่นจริงจังผู้เขียนเชื่อว่า ผู้อ่านจำนวนไม่น้อยคงติดใจกับคำว่า “” ว่าหมายถึงอะไร ? เพราะที่ปรึกษากฎหมายของสยามในช่วงรัชกาลที่หกและรัชกาลที่เจ็ดก็ใช้คำว่า “นการกล่าวถึงดังที่เขาได้เขียนไว้ในบันทึกตอบพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 ว่าทีนี้เรามาดูกันว่า คำว่า “enlightened king/despot” นี้มีกำเนิดจากไหน ?คำว่า enlightened despot ถูกบัญญัติขึ้นในปี พ.ศ. 2390 (ค.ศ. 1847) ตรงกับช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ที่บัญญัติคำดังกล่าวนี้ขึ้นมาคือ นักเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อโดยเขาต้องการให้คำว่า enlightened despot นี้สื่อถึง ผู้ปกครองที่เป็นกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสภูมิปัญญาสมัยใหม่ (Enlightenment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับหลักการความคิดที่มีเหตุมีผล และประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในการบริหารกิจการบ้านเมืองจะว่าไปแล้ว แนวคิดเรื่อง “ก็ดูจะไม่ต่างจากแนวคิดหรือของนักปรัชญาการเมืองกรีกโบราณผู้ยิ่งใหญ่อย่างเพราะ เศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “นักประวัติศาสตร์ความคิดที่โดดเด่นที่สุดของอเมริกันในยุคสงครามเย็น”-------ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันนี้ในตำราชื่อ “ราชาและปราชญ์ ค.ศ. 1689-1789 (Kings and Philosophers, 1689-1789)ไครเกอร์กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปีมานี้ (นั่นคือ ไครเกอร์เริ่มนับตั้งแต่เพลโตได้เสนอตัวแบบ “ราชาปราชญ์” เป็นครั้งแรกในหนังสือ the Republic และที่จริงแล้ว ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน เราก็พบแนวคิดใกล้เคียงกันนี้ในงานของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอีกท่านหนึ่งด้วย นั่นคือ ขงจื่อ ดังที่รู้จักกันในแนวคิด “sage-king”) ผู้คนมักคาดหวังอยากได้ผู้นำที่ทั้งมีอำนาจเต็มที่และมีสติปัญญาความรู้และคุณธรรม โดยเชื่อว่าผู้นำเช่นว่านี้จะพัฒนาประเทศชาติและทำให้ชีวิตผู้คนอยู่ดีมีสุข ความคิดและความคาดหวังใน “ราชาปราชญ์” มาปรากฏขึ้นชัดเจนอีกครั้งในปี พ.ศ. 2390 โดยปรากฎในคำที่แตกต่างออกไปนั่นคือ “enlightened despot” และคำๆ นี้ได้ถูกใช้ขนานนามกษัตริย์และราชินีบางพระองค์ของประเทศบางประเทศในยุโรปคำว่า “enlightened despot” ใช้เฉพาะกับยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เท่านั้น และต้องเป็นบางช่วงบางสมัยของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีความโดดเด่นชัดเจน นั่นคือ ในยุคที่กษัตริย์ทรงตอบสนองต่อเงื่อนไขทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสนองตอบต่อปรัชญาสมัยใหม่แห่งยุคภูมิปัญญา การสนองตอบของพระองค์ประจักษ์ชัดเจนจากการที่พระองค์ได้ทรงทำให้การปกครองของพระองค์มีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาสิทธิเสรีภาพและความอยู่ดีกินดีของราษฎรทั้งปวงภายใต้พระราชอำนาจอันสมบูรณ์เด็ดขาดของพระองค์แต่ผู้ที่ไม่เชื่อในแนวคิดดังกล่าวนี้ได้โต้แย้งว่า การสร้างแนวคิด “enlightened despot” เป็นเพียงความพยายามที่จะเคลือบฉาบแต่งเติมเสริมภาพของการปกครองแบบเผด็จการให้ดูดีขึ้นเท่านั้น และจริงๆ แล้ว ความพยายามที่จะตีความผู้ปกครองแบบนี้ให้ดูดีถือเป็นการบิดเบือนทางประวัติศาสตร์อย่างร้ายแรง (historical distortion) หาได้เป็นอะไรอื่นนอกจากการเล่นลิ้นโวหารของฝ่ายเจ้าหรือฝ่ายนิยมเจ้าที่ใช้คำว่า “enlighten” ที่เป็นคำที่ได้รับความนิยมและมีความหมายในด้านบวกในช่วงยุคภูมิปัญญา (Enlightenment) มาตกแต่งการใช้อำนาจของผู้ปกครองเผด็จการให้มีนัยในแง่ดีในช่วงเวลาที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กำลังสั่นคลอนจากการท้าทายของแนวคิดสมัยใหม่ ส่งผลให้นโยบายหรือพระบรมราชโองการของกษัตริย์ดูดีมีเหตุผล-ยังประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร แต่จริงๆ แล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นจริงเช่นนั้นหรือเป็นสาธารณะประโยชน์ที่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไรนักมีประเด็นที่ทำให้เราอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ นั่นคือ หากแนวคิด “enlightened despot” (หรือบางทีก็เรียกว่า enlightened despotism/absolutism) เป็นเพียง “โวหาร” (rhetoric) ที่ถูกคิดค้นหรือสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้หรือสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolute monarchy) หรือเป็นเครื่องมือในการต่ออายุให้ระบอบดังกล่าว ทำไมถึงไม่กลับไปใช้แนวคิด “philosopher king” หรือ “ราชาปราชญ์” ของเพลโตที่เป็นแนวคิดต้นแบบ (prototype) ? หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ “philosopher king” เป็นแนวคิดตัวพ่อของ “enlightened despot” นั่นเองหากไม่ใช้คำว่า “philosopher” แต่ต้องการใช้คำว่า “enlightened” เพราะเป็นคำที่อยู่ในกระแสความนิยมของผู้คนทั่วไปในยุโรป---โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักคิดปัญญาชน---ในศตวรรษที่สิบแปดมากกว่าคำว่า “philosopher” แต่กระนั้น ทำไมไม่ยืนหยัดใช้คำว่า “king” ต่อไป ทำไมไปใช้คำว่า “despot” แทน ? เพราะ “despot” มีความหมายในด้านลบอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคำว่า “king” ! หรือแม้กระทั่งในปัจจุบัน เราจะพบความหมายของ “despot” ในแง่ลบในพจนานุกรมแทบทุกเล่ม เช่น ใน Longman Dictionary of Contemporary English (พ.ศ. 2552) อธิบายว่า despot ไว้ว่าหมายถึง คนบางคน โดยเฉพาะผู้ปกครอง ที่ใช้อำนาจอย่างโหดร้ายและไม่เป็นธรรม มีความหมายในทำนองเดียวกันกับ tyrant หรือ “ทรราช” (“someone, especially a ruler, who uses power in a cruel and unfair way; tyrant”) หรือจาก Oxford dictionary ฉบับออนไลน์ อธิบาย despot ว่าหมาFยถึง ผู้ปกครองหรือบุคคลที่มีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาด โดยเฉพาะผู้ซึ่งใช้อำนาจอย่างโหดร้ายและกดขี่ (“a ruler or other person who holds absolute power, typically one who exercises it in a cruel or oppressive way.”ส่วนคำว่า king ใน Longman Dictionary of Contemporary English อธิบายว่า คนที่ปกครองประเทศเพราะเขามาจากพระบรมวงศานุวงศ์ (“a man who rules a country because he is from a royal family.” ) และใน Oxford dictionary ฉบับออนไลน์เดียวกันข้างต้นให้ความหมายว่า ผู้ปกครองผู้เป็นชายของรัฐอิสระ โดยเฉพาะผู้ซึ่งขึ้นสู่ตำแหน่งนี้ตามสิทธิโดยกำเนิด (“the male ruler of an independent state, especially one who inherits the position by right of birth.”)